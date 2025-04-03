Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172222
ИКТ 13399
Организации 10512
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3412
Системы 25354
Персоны 73885
География 2789
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2600
Мероприятия 849

Skyeng Skypro онлайн-университет


Skypro — онлайн-университет рентабельного образования от Skyeng. Skyeng — образовательная компания. Skypro обучает шести профессиям: аналитик данных, инженер по тестированию, Python-разработчик, Java-разработчик, Frontend-разработчик, исследователь, а ещё в каталоге — десять образовательных программ по программированию, маркетингу и финансовой грамотности. В мае 2021 года в Skypro запустилась образовательная модель «Income share agreement» (ISA), согласно которой обучение и трудоустройство происходит без предварительной оплаты, а затем оплачивается за счет процентов от заработной платы в течение двух лет, в случае успешного трудоустройства. 


03.04.2025 Только 1% пользователей регулярно изучают курсы по ИТ – big data Т2 1
29.02.2024 «Сравни»: за полгода спрос на курсы по программированию вырос на 34% 1
21.02.2024 В России оценили уровень потребительской лояльности на EdTech-рынке 1
30.06.2023 55% руководителей слишком медленно внедряют ИТ в рабочие процессы 1
25.05.2023 Каждый седьмой россиянин боится нейросетей 1
19.04.2023 «Разыскивается сеньор»: специалисты оценили высоту порога входа в ИТ 1
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов 1
29.11.2022 Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ 1
03.11.2022 Языки программирования, системная архитектура и знание «1С» – работодатели назвали самые важные hard skills 1
20.10.2022 Удаленка дороже денег: для 64% россиян важна возможность дистанционной работы 1
29.08.2022 Каждый второй россиянин за последние полгода думал о смене профессии 1
08.08.2022 В России катастрофа с вакансиями для начинающих программистов. Джуны никому не нужны 1
11.04.2022 Онлайн-университет Skypro привлек Java-экспертизу «Рексофт» 1
17.02.2022 Цифровое эльдорадо: большинство россиян недовольны зарплатой и хотят уйти в ИТ 1
02.02.2022 Skypro: Москва обогнала Санкт-Петербург по интересу к ИТ-профессиям 1
02.12.2021 Российские ИТ-специалисты готовы бросить работу ради собственного дела 1
27.10.2021 Исследование: 30% российских родителей считают киберспорт несерьезной профессией 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Skyeng и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 76 4
Yandex - Яндекс 7546 3
8356 3
МЭО - Мобильное электронное образование 19 2
АйТи 1376 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Рексофт - Reksoft 422 1
Ростелеком 9829 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 459 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 968 1
Цифра ГК 2453 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Intel Corporation 12252 1
Huawei 3981 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12983 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1321 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 512 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Wemake - Мы сделаем 1 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
Team Spirit - Team:Spirits 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 465 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Россети Ленэнерго 1700 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7463 1
Superjob - Суперджоб 559 1
Синара ГК - Sinara Group 102 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11870 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51775 8
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 635 6
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1807 5
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 127 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7227 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12736 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14225 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1248 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6373 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13478 3
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 423 3
Web development - Веб-разработка 271 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20069 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4812 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67688 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1774 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10444 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1898 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28337 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6937 2
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 116 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1170 2
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества 65 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6736 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2929 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5187 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2187 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1641 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10684 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17222 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2922 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 489 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20903 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3070 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4232 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5528 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12697 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 410 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3185 1
Python - высокоуровневый язык программирования 969 8
Oracle Java - язык программирования 3113 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5346 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 73 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 591 1
C# - C Sharp - Язык программирования 336 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 29 1
C/C++ - Язык программирования 774 1
Яндекс.Практикум 58 1
Autodesk AutoCAD 341 1
Свердлов Михаил 33 4
Шиманская Светлана 4 4
Шадаев Максут 1026 2
Дмитриева Диана 2 2
Уколов Михаил 13 1
Погребняк Евгений 4 1
Плотникова Олеся 1 1
Белый Зураб 4 1
Гаврилова Екатерина 1 1
Владимирская Алена 22 1
Макарова Людмила 3 1
Коновалова Анна 1 1
Столярова Арина 1 1
Пустовит Росина 1 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Янкин Андрей 35 1
Ендовицкий Дмитрий 5 1
Зуев Евгений 4 1
Переверзев Алексей 8 1
Золотых Николай 2 1
Старожук Евгений 2 1
Бражник Сергей 2 1
Микушев Сергей 4 1
Миненкова Валерия 1 1
Сырычко Александр 3 1
Голосов Павел 3 1
Дробинцев Павел 1 1
Куренкова Валентина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146892 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43727 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17631 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3166 1
Украина 7646 1
Чад - Республика 39 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29642 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13839 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51899 4
Образование в России 2255 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2391 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5159 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4003 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1347 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 822 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2713 2
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 94 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Английский язык 6701 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 713 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10074 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 548 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 108 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2114 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 174 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 318 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 148 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 690 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5874 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 394 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 928 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7130 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 194 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 798 1
Инфляция 87 1
Forbes - Форбс 843 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 704 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3260 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 133 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 101 7
VK Skillbox - Скилбокс 115 4
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 72 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 102 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 452 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 144 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
Минцифры РФ - Код будущего 17 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 539 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 53 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 961 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 233 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 209 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 56 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2462 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153