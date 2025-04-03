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Skyeng Skypro онлайн-университет
Skypro — онлайн-университет рентабельного образования от Skyeng. Skyeng — образовательная компания. Skypro обучает шести профессиям: аналитик данных, инженер по тестированию, Python-разработчик, Java-разработчик, Frontend-разработчик, исследователь, а ещё в каталоге — десять образовательных программ по программированию, маркетингу и финансовой грамотности. В мае 2021 года в Skypro запустилась образовательная модель «Income share agreement» (ISA), согласно которой обучение и трудоустройство происходит без предварительной оплаты, а затем оплачивается за счет процентов от заработной платы в течение двух лет, в случае успешного трудоустройства.
Skyeng и организации, системы, технологии, персоны:
|Свердлов Михаил 33 4
|Шиманская Светлана 4 4
|Шадаев Максут 1026 2
|Дмитриева Диана 2 2
|Уколов Михаил 13 1
|Погребняк Евгений 4 1
|Плотникова Олеся 1 1
|Белый Зураб 4 1
|Гаврилова Екатерина 1 1
|Владимирская Алена 22 1
|Макарова Людмила 3 1
|Коновалова Анна 1 1
|Столярова Арина 1 1
|Пустовит Росина 1 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Янкин Андрей 35 1
|Ендовицкий Дмитрий 5 1
|Зуев Евгений 4 1
|Переверзев Алексей 8 1
|Золотых Николай 2 1
|Старожук Евгений 2 1
|Бражник Сергей 2 1
|Микушев Сергей 4 1
|Миненкова Валерия 1 1
|Сырычко Александр 3 1
|Голосов Павел 3 1
|Дробинцев Павел 1 1
|Куренкова Валентина 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146892 14
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43727 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17631 2
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3166 1
|Украина 7646 1
|Чад - Республика 39 1
|Forbes - Форбс 843 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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