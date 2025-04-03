Skypro — онлайн-университет рентабельного образования от Skyeng. Skyeng — образовательная компания. Skypro обучает шести профессиям: аналитик данных, инженер по тестированию, Python-разработчик, Java-разработчик, Frontend-разработчик, исследователь, а ещё в каталоге — десять образовательных программ по программированию, маркетингу и финансовой грамотности. В мае 2021 года в Skypro запустилась образовательная модель «Income share agreement» (ISA), согласно которой обучение и трудоустройство происходит без предварительной оплаты, а затем оплачивается за счет процентов от заработной платы в течение двух лет, в случае успешного трудоустройства.