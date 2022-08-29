Каждый второй россиянин за последние полгода думал о смене профессии

Почти каждый второй (47%) россиянин ежедневно задумывается о переходе в ИТ, выяснили аналитики онлайн-университета Skypro и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Среди наиболее популярных ИТ-профессий летом 2022 г. QA-специалисты, data scientists, Python- и Java-разработчики, веб-разработчики. Об этом CNews сообщили представители Skypro.

Опрос 4299 соискателей проводился на сайте hh.ru в августе 2022 г. Проанализирован массив данных Skypro c февраля по август 2022 г.

Большинство (85%) опрошенных работников и соискателей хоть раз за последние шесть месяцев задумывались о смене профессии. Наиболее привлекательными для перехода отраслями считают информационные технологии и телеком (21%), административную работу (12%), искусство и развлечения (12%), государственную службу (9%) и маркетинг (8%).

На текущем месте работы почти половина россиян (48%) зарабатывают до 50 тыс. руб., каждый третий (36%) зарабатывает от 50 до 100 тыс. руб., 13% респондентов — от 100 до 200 тыс. руб. и лишь 3% опрошенных более 200 тыс. руб.

Если речь заходит о перспективной ИТ-сфере с высокими окладами, каждый второй (66%) признается, что готов пойти на понижение заработной платы ради получения первого опыта в ИТ. Из них 9% готовы на понижение до 50%, 36% опрошенных — не более чем на 20% от текущей зарплаты.

«В условиях неопределенности пик заявок на обучение ИТ-профессиям в Skypro пришелся на март-апрель 2022 г. В марте наиболее популярными профессиями по приросту заявок на обучение по сравнению с февралем 2022 г. стали Java-разработчик (+150%), QA-тестировщик (+50%) и Python-разработчик (+48%). Резкий рост интереса к обучению связан с тем, что абитуриенты видят перспективы профессии: рынок соискателя, стабильная высокая заработная плата, возможности карьерного роста и удаленная работа», — отметила Светлана Шиманская, руководитель карьерного центра в онлайн-университете Skypro.

Почти половина опрошенных задумываются об изменении карьерного трека, когда обсуждают эту тему с друзьями, каждый четвертый соискатель (24%) задумывается о смене профессии при получении зарплаты. В равных долях (43%) соискатели думают о переходе в ИТ, когда видят привлекательную вакансию или узнают про высокую оплату труда.

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«Россияне опасаются, что их усилия по смене профессии не оправдаются. Более 65% соискателей боятся трудностей при смене карьерного трека и переходе в ИТ. Многие знают о том, что в ИТ много новичков. Абсолютное большинство (70%) отметили, что рынок переполнен джуниорами, а еще 59% испытывают страх высокой конкуренции в отрасли. Поэтому потенциальные соискатели зачастую перестают уделять должное внимание своему перепрофилированию и теряют конкурентные преимущества. Важно подойти к переходу в ИТ с абсолютной самоотдачей и желанием развить необходимые навыки», — сказала Арина Столярова, ИТ-рекрутер hh.ru.

54% опрошенных считают, что в течение трех лет смогут стать специалистами среднего звена, а 22% рассчитываются приблизиться к уровню старших специалистов в ИТ-отрасли.

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Skypro — онлайн-университет образования от Skyeng. Skyeng — образовательная компания. Сейчас Skypro обучает пяти профессиям: аналитик данных, инженер по тестированию, Python-разработчик, Java-разработчик, Frontend-разработчик, а еще в каталоге — десять образовательных программ по программированию, маркетингу и финансовой грамотности.

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