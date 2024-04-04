Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО

Skyeng решил проблему персонализации образовательного видеоконтента Онлайн-школа Skyeng разработала решение, позволяющее адаптировать видео на любой язык с учетом уровня язык

Skyeng разработал ИИ-сервис для оценки уровня английского по речи человека сского языка и их ошибок. Это позволяет рекомендательной системе корректнее распознавать речь и уже на основе нее предлагать корректировки. В основе Detroit Test лежит несколько внутренних разработок Skyeng. Благодаря им изучается активный словарный запас пользователя, а также работает предиктивная аналитика, которая может предсказывать, какую еще лексику он знает. Кроме того, сами слова ан

Skyeng автоматизировала обработку данных из 300 источников и улучшила клиентский опыт с помощью сервисов Yandex Cloud Онлайн-школа Skyeng на 10% сократила расходы на аналитику данных с помощью сервисов Yandex Cloud. Компания

Hh.ru и Skyeng разработали для соискателей инструмент подтверждения знания английского языка Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-школа английского языка Skyeng разработали для всех соискателей инструмент подтверждения знания английского языка. Соискатели на hh.ru теперь могут подтверждать свое владение английским языком на уровнях от А1 до С2,

Skyeng запустил чат-бота на базе ChatGPT для подготовки к собеседованию в топ международных ИТ-компаний Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила чат-бот в Telegram на базе Chat GPT для подготовки к собеседованиям на английском языке. Пользователь может провести аудио-интервью с виртуальным HR-менеджером в крупнейшие ИТ-

Skyeng запустила российский аналог Grammarly — Skygrammar Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила новый онлайн-сервис проверки текста Skygrammar, который является улучшенной версией известной американской разработки Grammarly. По данным R&D-команды школы, российская разрабо

OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных ассивов данных. С помощью ML-платформы аналитики могут строить модели для оценки рисков, сегментации клиентского портфеля и повышения качества услуг. Первыми пользователями платформы стали «Мегафон», Skyeng и «Авито», сообщили CNews в oneFactor. В настоящий момент идет тестирование ПО еще с несколькими заказчиками. OneFactor разработал ML-платформу еще в 2016 г. и использовал ее для запуска

«Яндекс.Такси» и Skyeng обучат водителей английскому языку Сервис «Яндекс.Такси» и онлайн-школа Skyeng запускают бесплатный курс английского языка для водителей. Он поможет им подготовиться к мировому первенству по футболу — освоить фразы, которые могут пригодиться в поездках с иностранца

Skillaz интегрирует в свою платформу сервис SkyEng Компания Skillaz, разработчик платформы автоматизации найма, интегрирует в свою технологию сервис онлайн-оценки знания английского языка SkyEng. С помощью SkyEng система сможет автоматически оценивать уровень знания английского у кандидатов, сообщили CNews в Skillaz. SkyEng — международный сервис онлайн-обучения ан