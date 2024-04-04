Skyeng Образовательные технологии Скаенг ОАНО ДПО
|04.04.2024
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Skyeng решил проблему персонализации образовательного видеоконтента
Онлайн-школа Skyeng разработала решение, позволяющее адаптировать видео на любой язык с учетом уровня язык
|06.03.2024
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Skyeng разработал ИИ-сервис для оценки уровня английского по речи человека
сского языка и их ошибок. Это позволяет рекомендательной системе корректнее распознавать речь и уже на основе нее предлагать корректировки. В основе Detroit Test лежит несколько внутренних разработок Skyeng. Благодаря им изучается активный словарный запас пользователя, а также работает предиктивная аналитика, которая может предсказывать, какую еще лексику он знает. Кроме того, сами слова ан
|22.11.2023
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Skyeng автоматизировала обработку данных из 300 источников и улучшила клиентский опыт с помощью сервисов Yandex Cloud
Онлайн-школа Skyeng на 10% сократила расходы на аналитику данных с помощью сервисов Yandex Cloud. Компания
|03.11.2023
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Hh.ru и Skyeng разработали для соискателей инструмент подтверждения знания английского языка
Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-школа английского языка Skyeng разработали для всех соискателей инструмент подтверждения знания английского языка. Соискатели на hh.ru теперь могут подтверждать свое владение английским языком на уровнях от А1 до С2,
|05.07.2023
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Skyeng запустил чат-бота на базе ChatGPT для подготовки к собеседованию в топ международных ИТ-компаний
Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила чат-бот в Telegram на базе Chat GPT для подготовки к собеседованиям на английском языке. Пользователь может провести аудио-интервью с виртуальным HR-менеджером в крупнейшие ИТ-
|21.04.2023
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Skyeng запустила российский аналог Grammarly — Skygrammar
Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила новый онлайн-сервис проверки текста Skygrammar, который является улучшенной версией известной американской разработки Grammarly. По данным R&D-команды школы, российская разрабо
|13.09.2022
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OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных
ассивов данных. С помощью ML-платформы аналитики могут строить модели для оценки рисков, сегментации клиентского портфеля и повышения качества услуг. Первыми пользователями платформы стали «Мегафон», Skyeng и «Авито», сообщили CNews в oneFactor. В настоящий момент идет тестирование ПО еще с несколькими заказчиками. OneFactor разработал ML-платформу еще в 2016 г. и использовал ее для запуска
|20.04.2018
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«Яндекс.Такси» и Skyeng обучат водителей английскому языку
Сервис «Яндекс.Такси» и онлайн-школа Skyeng запускают бесплатный курс английского языка для водителей. Он поможет им подготовиться к мировому первенству по футболу — освоить фразы, которые могут пригодиться в поездках с иностранца
|25.01.2017
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Skillaz интегрирует в свою платформу сервис SkyEng
Компания Skillaz, разработчик платформы автоматизации найма, интегрирует в свою технологию сервис онлайн-оценки знания английского языка SkyEng. С помощью SkyEng система сможет автоматически оценивать уровень знания английского у кандидатов, сообщили CNews в Skillaz. SkyEng — международный сервис онлайн-обучения ан
|07.12.2015
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Российский стартап Skyeng стал прибыльным без дополнительных инвестиций
По итогам ноября 2015 г. онлайн-школа английского языка Skyeng стала прибыльной. Несмотря на кризисные времена рост выручки школы в 2015 г. составил 300% и компания без привлечения дополнительных инвестиций прошла точку безубыточности, сообщили CNew
Skyeng и организации, системы, технологии, персоны:
|Богуславский Леонид 37 9
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 8
|Ларьяновский Александр 10 6
|Соловьев Георгий 5 5
|Кордичев Алексей 8 4
|Айларов Алексей 10 4
|Владимиров Максим 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Путин Владимир 3180 4
|Каменский Дмитрий 13 4
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 3
|Лукьянова Екатерина 5 3
|Бабурин Дмитрий 3 3
|Логинов Максим 6 3
|Самсонов Игорь 3 3
|Шиманская Светлана 4 3
|Сметнев Денис 2 2
|Шадаев Максут 1012 2
|Дуров Павел 292 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Климарев Михаил 48 2
|Кулин Филипп 51 2
|Белевцев Андрей 63 2
|Кобзев Владимир 2 2
|Кравцов Сергей 54 2
|Крутов Дмитрий 18 2
|Лещинский Ян 4 2
|Царева Юнона 5 2
|Паршин Илья 8 2
|Морозов Игорь 40 2
|Спиридонов Максим 11 2
|Трубникова Татьяна 13 2
|Дмитриева Диана 2 2
|Нечаев Константин 3 2
|Терентьева Татьяна 4 2
|Ивашенцева Елена 12 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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