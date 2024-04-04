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Индексная книга (каталог) CNews*
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Skyeng Образовательные технологии Скаенг ОАНО ДПО

Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО


04.04.2024 Skyeng решил проблему персонализации образовательного видеоконтента

Онлайн-школа Skyeng разработала решение, позволяющее адаптировать видео на любой язык с учетом уровня язык
06.03.2024 Skyeng разработал ИИ-сервис для оценки уровня английского по речи человека

сского языка и их ошибок. Это позволяет рекомендательной системе корректнее распознавать речь и уже на основе нее предлагать корректировки. В основе Detroit Test лежит несколько внутренних разработок Skyeng. Благодаря им изучается активный словарный запас пользователя, а также работает предиктивная аналитика, которая может предсказывать, какую еще лексику он знает. Кроме того, сами слова ан
22.11.2023 Skyeng автоматизировала обработку данных из 300 источников и улучшила клиентский опыт с помощью сервисов Yandex Cloud

Онлайн-школа Skyeng на 10% сократила расходы на аналитику данных с помощью сервисов Yandex Cloud. Компания
03.11.2023 Hh.ru и Skyeng разработали для соискателей инструмент подтверждения знания английского языка

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-школа английского языка Skyeng разработали для всех соискателей инструмент подтверждения знания английского языка. Соискатели на hh.ru теперь могут подтверждать свое владение английским языком на уровнях от А1 до С2,

05.07.2023 Skyeng запустил чат-бота на базе ChatGPT для подготовки к собеседованию в топ международных ИТ-компаний

Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила чат-бот в Telegram на базе Chat GPT для подготовки к собеседованиям на английском языке. Пользователь может провести аудио-интервью с виртуальным HR-менеджером в крупнейшие ИТ-
21.04.2023 Skyeng запустила российский аналог Grammarly — Skygrammar

Онлайн-школа английского языка Skyeng запустила новый онлайн-сервис проверки текста Skygrammar, который является улучшенной версией известной американской разработки Grammarly. По данным R&D-команды школы, российская разрабо
13.09.2022 OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных

ассивов данных. С помощью ML-платформы аналитики могут строить модели для оценки рисков, сегментации клиентского портфеля и повышения качества услуг. Первыми пользователями платформы стали «Мегафон», Skyeng и «Авито», сообщили CNews в oneFactor. В настоящий момент идет тестирование ПО еще с несколькими заказчиками. OneFactor разработал ML-платформу еще в 2016 г. и использовал ее для запуска
20.04.2018 «Яндекс.Такси» и Skyeng обучат водителей английскому языку

Сервис «Яндекс.Такси» и онлайн-школа Skyeng запускают бесплатный курс английского языка для водителей. Он поможет им подготовиться к мировому первенству по футболу — освоить фразы, которые могут пригодиться в поездках с иностранца
25.01.2017 Skillaz интегрирует в свою платформу сервис SkyEng

Компания Skillaz, разработчик платформы автоматизации найма, интегрирует в свою технологию сервис онлайн-оценки знания английского языка SkyEng. С помощью SkyEng система сможет автоматически оценивать уровень знания английского у кандидатов, сообщили CNews в Skillaz. SkyEng — международный сервис онлайн-обучения ан
07.12.2015 Российский стартап Skyeng стал прибыльным без дополнительных инвестиций

По итогам ноября 2015 г. онлайн-школа английского языка Skyeng стала прибыльной. Несмотря на кризисные времена рост выручки школы в 2015 г. составил 300% и компания без привлечения дополнительных инвестиций прошла точку безубыточности, сообщили CNew

Публикаций - 96, упоминаний - 98

Skyeng и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7372 40
Google LLC 11791 17
МегаФон 8865 10
VK - Mail.ru Group 3456 10
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 10
АФК Система ПАО 1797 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 8
8237 8
Amazon Inc - Amazon.com 3001 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 7
IBM - International Business Machines Corp 9442 6
Telegram Group 2005 6
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ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 6
EPAM Vested Development 16 6
Commvault 172 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 5
Voximplant - Фастком 24 5
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ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 5
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Apple Inc 12111 4
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 4
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Ростелеком 9715 2
X Corp - Twitter 2847 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
БАРС Груп 545 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1342 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 13
Альфа-Банк 1774 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 824 10
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 9
ВкусВилл - Избёнка 157 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2728 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 8
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 6
Gett 81 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1030 6
ЦИАН - CIAN 133 6
Conde Nast - Конде Наст 23 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 459 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 5
FGI Wireless 13 5
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ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 10 4
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
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