Skyeng разработал ИИ-сервис для оценки уровня английского по речи человека

Skyeng разработал Detroit Test — ИИ-решение, позволяющее определить уровень английского по речи человека. 15-минутный тест с точностью 95% оценивает текущий уровень студента. В перспективе это решение может стать альтернативой в России для экзаменов IELTS и TOEFL. Detroit Test доступен любому пользователю.

Это решение представляет собой разговорный модуль: ИИ-модель задает пользователю общие вопросы, связанные с его жизнью, работой, хобби и т.п. На основе ответов модель может задавать уточняющие вопросы, если ответ недостаточно полон. Речь анализируется по пяти основным показателям: произношение, словарный запас, грамматика, «беглость», то есть насколько свободно пользователь говорит, а также уровень взаимодействия в речи — насколько корректно пользователь понимает речевую ситуацию и отвечает в рамках нее. Корректность оценки пользователя повышается по мере увеличения длительности разговора. При 15-минутном диалоге точность оценивания повышается до 95%.

Уже сейчас Detroit Test, помимо аналитики уровня пользователя, разбирает ошибки в речи и предлагает возможные варианты, как можно выразиться лучше. Особенностью решения является распознавание английской речи с учетом акцента носителей русского языка и их ошибок. Это позволяет рекомендательной системе корректнее распознавать речь и уже на основе нее предлагать корректировки.

В основе Detroit Test лежит несколько внутренних разработок Skyeng. Благодаря им изучается активный словарный запас пользователя, а также работает предиктивная аналитика, которая может предсказывать, какую еще лексику он знает. Кроме того, сами слова анализируются по их значению и применению в речи, а не созвучию, потому что различная лексика может использоваться как в простых конструкциях уровня A1–A2, так и в более сложных.

Detroit Test доступен любому пользователю. В закрытом тестировании модели приняли участие 1 тыс. человек.

«Более 10 лет Skyeng занимается оцифровкой образовательных результатов наших студентов. Мы искали способ, как качественно и быстро увидеть реальный прогресс наших учеников. Разработка Detroit Test позволит студенту всего за 15 минут получить информацию о том, что он знает и какие области ему необходимо подтянуть. Теперь, чтобы получить подтверждение своего уровня, не нужно часами готовиться к форме экзамена, а затем проходить его — достаточно одного диалога с ИИ-тьютором, который покажет реальный уровень студента. Это открывает новые возможности в персонализации образовательной траектории. Каждый ученик теперь будет знать, какие области у него западают и с чем ему необходимо работать, чтобы добиться требуемого результата», — сказал Георгий Соловьев, основатель онлайн-школы английского языка Skyeng.

В планах компании — верифицировать Detroit Test как один из вариантов подтверждения знания языка, сделав его таким же стандартом качества, как IELTS и TOEFL.