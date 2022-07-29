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Индексная книга CNews*
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Часы Watch

Часы - Watch


29.07.2022 В России стартовали продажи новой линейки Bip 3 2
21.07.2022 После начала спецоперации на Украине хакеры поставили невероятный рекорд, атакуя российские ИТ-системы 1
17.07.2022 Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации 1
11.07.2022 «Яндекс маркет» даст возможность покупателям сменить тип доставки в день получения заказа 1
26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 2
18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни 2
12.05.2022 Умная колонка «Капсула» получила название «VK капсула» 1
03.05.2022 10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах 1
19.04.2022 В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов 1
18.04.2022 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на товары для «умного» дома в I квартале 2022 г. вырос в 1,5 раза 1
12.04.2022 Благодаря русской смекалке карты «Мир» снова можно привязать к Apple Pay. Как это сделать 1
07.04.2022 Старейший российский интернет-магазин устроит россиянам серийное импортозамещение 1
31.03.2022 Безлимитным звонкам и интернету конец. Операторы кромсают тарифы на связь, чтобы россияне тратили больше 1
22.03.2022 Windows 11 начинает безжалостно клеймить «меткой позора» пользователей старых ПК. Как с этим бороться 1
10.03.2022 Америка отключила России и ее соседям мобильную спутниковую связь 1
06.03.2022 8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
28.02.2022 Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4 1
21.02.2022 Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM 2
11.02.2022 Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM 3
10.02.2022 30% россиян не знают об «умных» гаджетах для оплаты покупок 1
07.02.2022 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи колонок с голосовыми ассистентами в России впервые превысили 1 млн штук 1
31.01.2022 Эксперты ESET предупредили владельцев смарт-часов о потенциальных угрозах 1
26.01.2022 В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры 1
20.01.2022 Как хакеры взламывают нас через Bluetooth 1
20.01.2022 Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM 1
15.01.2022 Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 4
28.12.2021 Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM 1
24.12.2021 Рассекречены подробности о будущем Android 13. В нем множество новых полезных функций 1
17.12.2021 Компания Huawei объявляет о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro 1
14.12.2021 Онлайн-гипермаркет Holodilnik.ru расширяет сотрудничество с «Яндексом» 1
10.12.2021 Исследование: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России вырастет на 31% и достигнет $1,5 млрд к концу 2021 года 1
10.12.2021 Huawei объявляет о начале продаж смарт-часов серии Watch GT в России 1
03.12.2021 Honor объявила о старте продаж нового ноутбука MagicBook View 14. Цена. Фото 1
28.11.2021 Как превратить смартфон в камеру видеонаблюдения 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
23.11.2021 Компания Huawei представила новые смарт-часы серии Watch GT в России 1
11.11.2021 Панорамы «Яндекс.карт» стали интерактивными 1
02.11.2021 «Доктор Веб» обнаружил уязвимости в детских смарт-часах 1
01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 1

Публикаций - 337, упоминаний - 368

Часы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 149
Samsung Electronics 9333 99
Huawei 3222 40
Microsoft Corporation 22497 36
LG Electronics 3372 29
Элемент ГК - Elementec 1523 28
Xiaomi 1095 27
IBM - International Business Machines Corp 8941 24
Yandex - Яндекс 5015 23
Intel Corporation 11262 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 19
Lenovo Group 2077 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 15
Nvidia Corp 3118 12
Amazon Inc - Amazon.com 2650 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
HP - Hewlett-Packard 3567 5
AMD - Advanced Micro Devices 3661 5
Telegram Group 805 5
Redmond - Инновационные решения 88 4
Samsung - Harman - JBL 167 4
Крок - Croc 1616 4
ФОРС - Центр разработки 390 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 3
BBK OPPO Electronics 281 3
PayPal 634 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 3
BBK Electronics Corp 396 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Dr.Web - Доктор Веб 1186 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 312 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 2
Монолит-Инфо 77 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 12
Альфа-Банк 1476 9
Лента - Сеть розничной торговли 912 8
Почта России ПАО 1853 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 3
Самолёт ГК 216 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
LEGO 202 3
Wildberries - Вайлдберриз 185 2
IKEA - ИКЕА 124 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 1
ВкусВилл - Избёнка 68 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Газпром ПАО 1008 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
Ренессанс Страхование 83 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 7
Президент Российской Федерации 3770 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Верховный суд Российской Федерации 709 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Таможня - Таможенная служба 421 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 0 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
Счётная палата РФ 628 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Администрация Президента РФ 904 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 146
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 104
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 103
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 84
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 82
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 76
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 72
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 69
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 58
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 54
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 52
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 44
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 40
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 36
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 33
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 31
Мобильное приложение - Mobile app 4966 30
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 30
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 29
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 29
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 29
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 28
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 27
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 26
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 26
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 25
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 24
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 23
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 21
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 19
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 16
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 15
Google Android 11959 150
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 92
Microsoft Windows 2000 2856 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 22
Linux OS 7669 16
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 15
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 13
Apple iPod 1369 11
Apple macOS 1457 10
Nokia Symbian OS 1388 10
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 9
Microsoft Office 3247 9
Google Gmail 802 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 9
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 8
Nokia Nseries 424 7
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 6
Oracle Java - язык программирования 2554 5
Microsoft Windows 2104 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Apple Safari - браузер 743 4
Microsoft Windows 7 1780 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 4
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 78 4
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 4
Honor SuperCharge 74 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 3
Intel Celeron - Серия процессоров 924 3
Intel XScale PXA 155 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 3
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 178 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 3
Яндекс.Плюс 83 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 750 2
Путин Владимир 2542 7
Текслер Алексей 18 1
Гаранин Евгений 23 1
Чернышенко Дмитрий 320 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Мишустин Михаил 376 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 142
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 55
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 47
Япония 10069 43
Земля - планета Солнечной системы 7427 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 23
Австралия - Австралийский Союз 2791 15
Китай - Тайвань 2115 15
Азия - Азиатский регион 3803 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Казахстан - Республика 4467 11
Беларусь - Белоруссия 3525 10
Солнечная система - Solar system 2236 8
Россия - ПФО - Казань 2085 8
Сатурн - Титан (спутник) 279 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Германия - Берлин 635 6
Африка - Африканский регион 2928 5
Швеция - Королевство 2072 5
Австрия - Австрийская Республика 1020 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 5
Луна - спутник Земли 1184 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Нидерланды 2197 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 4
Таиланд - Королевство 671 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 3
Россия - ЦФО - Тульская область 965 2
Америка 2011 2
Румыния 592 2
Ирак - Республика 666 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 1
Армения - Республика 1112 1
Германия - Бавария - Мюнхен 424 1
Уран - планета Солнечной системы 177 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад 98 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 77
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 66
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 39
Эргономика 840 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 14
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 14
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 12
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 11
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 8
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 8
Торговая марка - Товарный знак 1107 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 6
Юриспруденция 1629 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Физика - Physics - область естествознания 889 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 3
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 3
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 2
Витамины - Vitamins 0 2
Орехи - Nuts 0 2
Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 78 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 0 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 0 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 0 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
РИА Новости 766 3
Forbes - Форбс 591 2
FT - Financial Times 1118 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Juniper Research 468 7
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
BCG - Boston Consulting Group 85 1
Gartner - Meta Group 8 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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