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Часы Watch

Часы - Watch

«Покупайте часы орловского часового завода» Советский рекламный плакат. Неизвестный художник, 1950-х - 1960-е гг. «Покупайте часы орловского часового завода» Советский рекламный плакат. Неизвестный художник, 1950-х - 1960-е гг.
«Самый деловой, аккуратный самый», 1923 Худ. А. Родченко Автор слогана — В. Маяковский «Самый деловой, аккуратный самый», 1923 Худ. А. Родченко Автор слогана — В. Маяковский
1950-е годы, СССР Часы «Заря», «Кама», «Победа». Советский рекламный плакат часов, созданный Министерством торговли РСФСР «РОСКУЛЬТТОРГ» с забавным изображением петуха. Художник неизвестен. Часы этих марок – лучший подарок! Ходят точно, сделаны прочно. 1950-е годы, СССР Часы «Заря», «Кама», «Победа». Советский рекламный плакат часов, созданный Министерством торговли РСФСР «РОСКУЛЬТТОРГ» с забавным изображением петуха. Художник неизвестен. Часы этих марок – лучший подарок! Ходят точно, сделаны прочно.
"На часовом заводе", 1977 г. Овчинников Вячеслав Владимирович "На часовом заводе", 1977 г. Овчинников Вячеслав Владимирович

СОБЫТИЯ

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01.08.2023 Детские смарт-часы Philips W6610

На российском рынке выходит новинка — детские умные смарт-часы Philips W6610 с возможностью передачи местоположения и внушительной автономностью. Модель предназначена для совместного использования с мобильным приложением для устройств на базе операцио
25.07.2023 Caviar воскресил линейку Apple Watch из 18-каратного золота стоимостью больше 1 млн рублей

Хотя некоторые эксперты могут сомневаться в том, что часы Apple Watch можно сравнить с швейцарскими часами от ведущих швейцарских брендов - Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe и другими, экс
25.07.2023 Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

айна эта модель больше подойдет мужчинам.  Корпус получил водонепроницаемость 5 АТМ, за счет чего с часами можно не только плавать в бассейне, но и на открытой воде. Также есть защита по станда
22.02.2023 Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов

дно – хорошая защита от ударов и/или проникновения воды внутрь корпуса. Garmin Fenix 6X Pro  Garmin Fenix 6X Pro выполнены в ударопрочном корпусе и протестированы по военным стандартам MIL-STD-810G – часы устойчивы к падениям, вибрациям, давлению и перепадам температур. Помимо этого, гаджет получил водозащиту по стандарту WR100, что позволяет плавать и нырять в часах, но без глубоководного

14.12.2022 Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть

Умные часы для строителей Российская строительная компания Pridex оснастила 1 тыс. своих сотрудников умными часами для мониторинга физической активности, что позволило увеличить долю их полезной рабо
07.12.2022 Realme представила новые часы watch 3 Pro и watch S100

Realme, бренд смартфонов, объявляет о расширении своей экосистемы в России. Помимо ноутбука Realme Book Prime представлены новые смарт-часы: Watch 3 Pro и Watch S100. Первая новинка выделяется большим 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и точным GPS, а более доступная модель – экраном 1,69-дюймовым и временем работы до 12 дней без п
18.10.2022 Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

100 программ для тренировок. Корпус устройства защищен от пыли и воды по стандарту IP68, так что с часами можно даже плавать в бассейне или море. Функция Healthy Living позволяет выполнять спе
04.10.2022 Caviar создала телефон с встроенными часами Rolex Daytona и приборной панелью гоночного автомобиля

данием дизайнерских версий гаджетов Apple и Samsung. Мастера Caviar уже не первый раз вдохновляются часами Rolex. Так, еще совсем недавно компания выпустила коллекцию Pair of Kings, в которой б
21.09.2022 «Мегафон» зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы

итель оператора. Ажиотажный спрос аналитики «Мегафона» связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета. Пик интереса к детским смарт-часам пришёлся на 31 августа и 1 сентября – в эти дни продажи выросли по сравнению с тем же днем прошлого года в семь раз, а средний чек покупки вырос на 15%. В этот период умные часы стали сам
25.08.2022 Лучшие умные часы для детей: хиты продаж

артфон поступит сигнал, и многое другое. Редакция ZOOM.CNews проанализировала предложения крупных онлайн-сетей электроники, учла отзывы пользователей и выбрала самые популярные и функциональные смарт-часы для детей в 2022 году.Geozon LIFE Удобные и эффектные часы из линейки G-KIDS оснащены не только функцией прослушки через встроенный микрофон, но и камерой, через которую можно «подс
26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Они поддерживают 90 режимов тренировок и имеют точный двойной датчик для определения геолокации.  С часами пользователи могут контролировать основные физические параметры организма, следить за

18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни

ience). Huawei S–TAG легко подключается к смартфону через приложение Huawei Health, а также к смарт-часам через Bluetooth. Помимо бега датчик поддерживает тренировки на велосипеде, считывая час
06.03.2022 8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Умные часы Amazfit GTS 3 Смарт-часы Amazfit GTS 3 станут отличным сюрпризом для девушки, ведущей здоровый и активный образ жизни. Часы обладают классическим дизайном и способны заменить
21.02.2022 Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM

циальных сетей, мессенджеров и почты.  Среди других особенностей – классический дизайн, позволяющий часам отлично смотреться и со спортивным, и с деловым костюмом. 1,39-дюймовый AMOLED-экран об
11.02.2022 Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM

точный анализ состава тела, показывая процентное содержание костей, мышц или жира в организме. Это возможно благодаря датчику БИА (биоимпедансного анализа). Гаджет получился по-настоящему защищенным: часы сертифицированы по военному стандарту MIL-STD-810G, а значит, им не страшны удары и падения. Также устройство имеет рейтинг водозащиты IP68, так что с ним можно плавать.  Модель представле
26.01.2022 В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры

ют с двумя факторами: Цена. В продаже появились бюджетные модели, сопоставимые по стоимости с флагманскими браслетами, средняя цена на умные часы за год упала на 29%. Форм-фактор. Взаимодействовать с часами удобнее благодаря большому экрану. «Фитнес-трекеры еще в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за

04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM

карты, платежи, приложения вроде YouTube), автоматически синхронизирует программы и настройки между часами и смартфоном. Например, режим «Не беспокоить» и список заблокированных абонентов. Из п
17.12.2021 Компания Huawei объявляет о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro

есть возможность создания анимированных стикеров с помощью функции отслеживания движения. Функция «Дружить» позволяет добавлять новые контакты в телефонную книгу: достаточно просто встряхнуть рукой с часами. Детские смарт-часы выполнены в прочном корпусе с водонепроницаемостью до 5 ATM. Для юных спортсменов есть режим обучения плаванию, который распознает брасс, баттерфляй, вольный стиль и

10.12.2021 Huawei объявляет о начале продаж смарт-часов серии Watch GT в России

ch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner. Устройства работают на операционной системе HarmonyOS 2.1, которая обеспечивает быстрые реакции интерфейса и удобное управление. Умные часы получили более 100 режимов тренировок, длительное время работы батареи, а также обширные возможности для мониторинга параметров организма, включая алгоритмы отслеживания сна Huawei TruSlee
23.11.2021 Компания Huawei представила новые смарт-часы серии Watch GT в России

Huawei Consumer Business Group (BG) представила умные часы следующего поколения Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner на базе операционной системы HarmonyOS 2.1. Благодаря обновленному пользовательскому интерфей
02.11.2021 «Доктор Веб» обнаружил уязвимости в детских смарт-часах

вер, на который пересылаются собираемые данные, находится за пределами России. Кроме того, информация о GPS-координатах передается на сервер по протоколу MQTT в незашифрованном виде, как и в случае с часами Wokka Lokka Q50. Также через незащищенный протокол HTTP передаются и фотографии с голосовыми сообщениями. В случае успешной атаки «человек посередине» злоумышленники смогут перехватить э
01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

динамические, с уникальной анимацией — на AMOLED-экране смотрятся очень эффектно. В общем, любители кастомизации точно смогут подобрать интересное сочетание вотчфейса и ремешка. Как и положено смарт-часам, Amazfit GTR 3 Pro отображают уведомления и сообщения со смартфона. Также производитель оснастил модель динамиком и микрофоном. Это позволяет отвечать на звонки даже без использования гар
16.09.2021 Doogee представила новые умные часы Doogee DG Ares

Бренд Doogee представил новые умные часы Doogee DG Ares: компания анонсировала новую ультратонкую модель, которая задает тон следующему поколению умных часов от Doogee. Ультратонкая и легкая модель Doogee DG Ares выпускается в ко
15.09.2021 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле

атареей емкостью 260 мАч, энергии которой хватает на 10 дней работы. Зарядное устройство крепится к часам при помощи магнитов, как и у Apple Watch Series 7. Улучшенная Pro-версия Смарт-часы Rea
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России

дажу на следующей неделе. В России iPad на 64 ГБ стоит 31 тыс. руб., на 256 ГБ – 45 тыс. руб. Новым часам – новый дисплей Показав планшеты, Apple переключилась на часы Watch Series 7. Устройств
30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж

торая находится на боковой панели. За определение местоположения отвечают модули Wi-Fi и GPS. По заверению производителя, погрешность определения геолокации составляет всего 6 метров.  Для управления часами предусмотрено специальное приложение Aimoto Smart, которое необходимо установить на родительский смартфон, чтобы видеть все передвижения ребенка.Aimoto Disney Принцесса Еще одни умные ча
17.08.2021 Как работают атомные часы и можно ли поставить их дома

мах. Но можно ли установить дома сверхточный атомный будильник? В основе измерения времени атомными часами лежит периодичность колебаний электронов в атоме. Эталоном точности считаются колебани
10.08.2021 «Яндекс.маркет» запустил доставку по часам

Доставку покупки из «Яндекс.маркета» теперь можно заранее заказать на удобный интервал в пределах одного часа. Для этого сервис запустил новую услугу — доставку по часам. Она позволяет выбрать для получения заказа, например, ближайшую субботу с 14:00 до 15:00. Посылка приедет в срок — и не придётся отказываться от своих планов на выходной, чтобы весь день
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото

находящаяся под усиливающимися американскими санкциями, провела крупномасштабную презентацию новых смарт-устройств. Она анонсировала новые флагманские смартфоны с упором на камеру, телевизоры, умные часы, смарт-колонку, фитнес-трекер и даже то, что компания Apple так и не смогла создать своими силами. В ассортименте Huawei теперь есть беспроводная зарядная станция на три устройства. Apple

29.06.2021 Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами

Mail.ru Group представила умную колонку «Капсула мини» с часами. Благодаря встроенному голосовому помощнику «Марусе» новая модель умеет совершать звонки «Вконтакте», включать музыку, управлять умным домом, развивать и развлекать детей — и не только.

28.06.2021 Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками

сы способны определять пульс и температуру тела. В случае превышения нормы сигнал SOS передается на сайт инспектора, за которым закреплена бригада. Мониторинг вредных выбросов в воздухе В комплекте с часами идет блок отслеживания координат местоположения бригадира, поддерживающий основные навигационные системы: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Также датчик отслеживает уровень содержания угар
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Как и другие носимые устройства, умные часы можно разделить на разные категории: яркие детские модели, стильные женские, строгие мужские. Среди них особенно выделяются часы для Outdoor-активностей: уличных видов спорта, турис
13.05.2021 Canyon представила детские смарт-часы с полноценными функциями фитнес-гаджета MyDino KW-33. Цена. Фото

Производитель аксессуаров для ПК и мобильных устройств, а также носимых устройств Canyon представил новые смарт-часы MyDino KW-33. Этот умный и полезный гаджет подойдет для детей среднего школьного возраста (от 8 до 13 лет). Интерфейс часов специально разработан дизайнерами Canyon в детском хип-хоп стиле
29.04.2021 Умные часы и планшеты Samsung помогут в исследованиях расстройств аутического спектра

Канадское подразделение Samsung предоставило часы Galaxy Watch Active и планшеты Galaxy детской больнице Holland Bloorview В рамках Всемирного месяца информирования об аутизме канадское подразделение Samsung безвозмездно предоставило смар
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

лей в нашей выборке работают полторы-две недели при умеренной нагрузке и неделю – если пользоваться часами на всю катушку. Исключение составляют уже упомянутые Amazfit Bip S, способные прожить

22.01.2021 Как работают умные часы с функцией измерения давления

того прибор дает персональные рекомендации по поддержанию нормального уровня АД. Кроме озвученных сенсоров, в VivoWatch BP установлен акселерометр и GPS-датчик. Если сравнивать модель с другими смарт-часами, оснащение может показаться скудным. Но с другой стороны, при установке всевозможных датчиков — барометра, освещенности и прочих, — размеры этих часов раздулись бы до неприличных в 2021

15.01.2021 Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

asein kinase 1, CK1), который регулирует основной тактовый белок, называемый PERIOD (PER). Эти тактовые белки находятся почти в каждой клетке нашего организма и являются так называемыми молекулярными часами. Мутации в CK1, изменяющие часы, были известны уже много лет, но было неясно, как именно они меняют время внутренних часов. Следовательно, и механизмов предотвращения этого явления учены
08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы

ят на смартфон. Также у них есть 3 Гбайт встроенной памяти для сохранения музыки. Если подключить к часам беспроводные наушники, можно использовать их как mp3-плеер - например, во время пробеже
23.11.2020 Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье

ичной автономности и стильному дизайну. Обновленная модель еще более функциональна: мы пользовались часами около 10 дней и готовы поделиться своими впечатлениями.Дизайн Модель GTR выпускается в
10.10.2020 Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

оит устройство дешевле — от 24 990 руб. (Apple Watch Series 6 — от 36 990 руб.) И да, платить этими часами, конечно же, тоже можно. Однако для доступа ко всем функциям любых Apple Watch вам пон

Публикаций - 1059, упоминаний - 1100

Часы и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 210
Samsung Electronics 11064 141
Google LLC 12688 101
Huawei 4676 85
Microsoft Corporation 25775 78
Yandex - Яндекс 9216 62
Xiaomi - Сяоми 2231 57
Sony 6739 56
Intel Corporation 12811 41
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 41
МегаФон 10742 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
LG Electronics 3735 34
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 34
Meta Platforms - Facebook 4621 31
IBM - International Business Machines Corp 9699 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Garmin - Гармин 233 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
9594 27
Philips 2099 26
Pebble Technology 71 26
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 25
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 24
X Corp - Twitter 2938 24
Toshiba Corporation 2980 24
Acer Group - Acer Inc 2776 24
Lenovo Group 2446 22
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 22
Telegram Group 2940 21
Lenovo Motorola 3566 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
Ростелеком 10948 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 15
Nvidia Corp 4002 15
HP Inc. 5883 14
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 14
Qualcomm Technologies 1974 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 14
Visa International 1993 12
Swatch Group 31 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Почта России ПАО 2370 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Альфа-Банк 1979 10
Россети Ленэнерго 1699 10
Nike 195 9
Связной ГК 1401 8
Kickstarter 136 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
eBay Inc 1640 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 7
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 6
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 6
Adidas - Адидас 170 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
TÜV Rheinland Group 181 6
Hansa - Ханса 114 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
BMW Group 482 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Совкомбанк Совесть 279 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 31
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
Assistive Technology Industry Association - Индустриальная ассоциация вспомогательных технологий 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 383
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 280
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 268
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 235
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 227
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 198
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 193
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 168
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 158
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 156
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 153
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 140
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 138
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 131
Оповещение и уведомление - Notification 5943 126
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 117
Наушники - Headphones 4478 116
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 113
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 109
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 107
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 105
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 105
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 103
Аксессуары 4282 101
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 98
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 94
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 94
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 93
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 92
Умные платформы 1988 91
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 88
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 86
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 86
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 83
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 82
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 81
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 80
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 79
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 79
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 77
Google Android 15243 206
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 180
Apple iOS 8583 138
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 133
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 121
Microsoft Windows 16882 62
Huawei Watch - Умные часы 145 62
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 61
Apple iPad 4011 52
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 46
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 45
Google Android Wear OS 111 42
Apple iPhone 6 4861 40
Samsung Galaxy 1035 38
Samsung Galaxy Gear 154 35
Apple - App Store 3109 33
Microsoft Windows 2000 8678 32
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 30
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 30
Google YouTube - Видеохостинг 3002 28
Linux OS 11533 27
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 26
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 26
Samsung Galaxy Note 702 24
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 23
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 22
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 22
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 22
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 22
Microsoft Office 4170 21
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 21
Apple Siri - Голосовой помощник 441 21
Apple iPhone 5 783 21
Apple iPod 1553 21
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 74 21
Sony SmartWatch 42 20
Apple iTunes Store 1118 20
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 19
Apple Pay 519 19
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 14
Путин Владимир 3454 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Ксенин Алекс 311 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Сухоруков Сергей 24 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Иксанова Екатерина 22 3
Brin Sergey - Сергей Брин 193 3
Шадаев Максут 1210 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Чубайс Анатолий 222 3
Гуцериев Михаил 114 3
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 3
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 3
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 3
Deneve Paul - Денев Пол 3 3
Лаптева Марина 114 3
Марфин Алексей 13 3
Heinrich Andreas - Хайнрих Андреас 5 2
Китов Сергей 19 2
Берия Лаврентий 2 2
Курчатов Игорь 8 2
Харитон Юлий 5 2
Glushenko William - Глушенко Уильям 2 2
Goldman Al - Голдман Ол 14 2
Тодоров Минчо 2 2
Кадомский Вячеслав 107 2
d'Arc Jeanne - д'Арк Жанна 7 2
Лукьянов Александр 80 2
Miloseski Dennis - Милосески Деннис 2 2
Conley Catharine - Конли Кэтэрин 2 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 2
Kumar Santosh - Кумар Сантош 2 2
Walz Carl - Вальц Карл 15 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Pogue David - Пог Дэвид 16 2
Dunham David - Данхэм Дэвид 4 2
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 539
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 213
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 129
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 114
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 98
Европа 24964 90
Япония 13807 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 55
Земля - планета Солнечной системы 10865 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 49
Южная Корея - Республика 7052 46
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 41
Германия - Федеративная Республика 13221 39
Азия - Азиатский регион 5920 25
Франция - Французская Республика 8177 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Индия - Bharat 5869 23
США - Калифорния 4829 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Канада 5081 20
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Китай - Тайвань 4245 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
Великобритания - Лондон 2432 17
Солнечная система - Solar system 2569 17
Сатурн - Титан (спутник) 533 17
США - Калифорния - Купертино 281 16
Казахстан - Республика 6048 14
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Украина 7928 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 13
США - Нью-Йорк 3180 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 11
Африка - Африканский регион 3641 10
Испания - Королевство 3840 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 165
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 157
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 136
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 127
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 89
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 85
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 84
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 77
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 77
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 68
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 67
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 58
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 52
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 49
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 49
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 43
Сон - Somnus 483 43
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 39
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 39
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 38
Английский язык 7030 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 36
Ergonomics - Эргономика 1755 34
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 32
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 31
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 30
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 29
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 28
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 25
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 17 2
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 13 2
Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 18 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 1
Salk Institute for Biological Studies - Института биологических исследований Солка 6 1
Болгарская академия наук - Bulgarian National Astronomical Observatory - Болгарская национальная астрономическая обсерватория Рожен - Национальный институт метеорологии и гидрологии Болгарии 9 1
РАН ФИАН АКЦ - Пущинская радиоастрономическая обсерватория 1 1
EMBL - European Molecular Biology Laboratory - Европейская молекулярно-биологическая лаборатория 1 1
CISS - China Institute of Sport Science - Китайский институт спортивных наук - Beijing Sport University - Пекинский спортивный университет 1 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Pearson VUE 55 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute - Южнокорейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 15 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 9 1
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