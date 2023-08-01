Детские смарт-часы Philips W6610 На российском рынке выходит новинка — детские умные смарт-часы Philips W6610 с возможностью передачи местоположения и внушительной автономностью. Модель предназначена для совместного использования с мобильным приложением для устройств на базе операцио

Caviar воскресил линейку Apple Watch из 18-каратного золота стоимостью больше 1 млн рублей Хотя некоторые эксперты могут сомневаться в том, что часы Apple Watch можно сравнить с швейцарскими часами от ведущих швейцарских брендов - Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe и другими, экс

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона айна эта модель больше подойдет мужчинам. Корпус получил водонепроницаемость 5 АТМ, за счет чего с часами можно не только плавать в бассейне, но и на открытой воде. Также есть защита по станда

Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов дно – хорошая защита от ударов и/или проникновения воды внутрь корпуса. Garmin Fenix 6X Pro Garmin Fenix 6X Pro выполнены в ударопрочном корпусе и протестированы по военным стандартам MIL-STD-810G – часы устойчивы к падениям, вибрациям, давлению и перепадам температур. Помимо этого, гаджет получил водозащиту по стандарту WR100, что позволяет плавать и нырять в часах, но без глубоководного

Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть Умные часы для строителей Российская строительная компания Pridex оснастила 1 тыс. своих сотрудников умными часами для мониторинга физической активности, что позволило увеличить долю их полезной рабо

Realme представила новые часы watch 3 Pro и watch S100 Realme, бренд смартфонов, объявляет о расширении своей экосистемы в России. Помимо ноутбука Realme Book Prime представлены новые смарт-часы: Watch 3 Pro и Watch S100. Первая новинка выделяется большим 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и точным GPS, а более доступная модель – экраном 1,69-дюймовым и временем работы до 12 дней без п

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 100 программ для тренировок. Корпус устройства защищен от пыли и воды по стандарту IP68, так что с часами можно даже плавать в бассейне или море. Функция Healthy Living позволяет выполнять спе

Caviar создала телефон с встроенными часами Rolex Daytona и приборной панелью гоночного автомобиля данием дизайнерских версий гаджетов Apple и Samsung. Мастера Caviar уже не первый раз вдохновляются часами Rolex. Так, еще совсем недавно компания выпустила коллекцию Pair of Kings, в которой б

«Мегафон» зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы итель оператора. Ажиотажный спрос аналитики «Мегафона» связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета. Пик интереса к детским смарт-часам пришёлся на 31 августа и 1 сентября – в эти дни продажи выросли по сравнению с тем же днем прошлого года в семь раз, а средний чек покупки вырос на 15%. В этот период умные часы стали сам

Лучшие умные часы для детей: хиты продаж артфон поступит сигнал, и многое другое. Редакция ZOOM.CNews проанализировала предложения крупных онлайн-сетей электроники, учла отзывы пользователей и выбрала самые популярные и функциональные смарт-часы для детей в 2022 году.Geozon LIFE Удобные и эффектные часы из линейки G-KIDS оснащены не только функцией прослушки через встроенный микрофон, но и камерой, через которую можно «подс

Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM Они поддерживают 90 режимов тренировок и имеют точный двойной датчик для определения геолокации. С часами пользователи могут контролировать основные физические параметры организма, следить за

Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни ience). Huawei S–TAG легко подключается к смартфону через приложение Huawei Health, а также к смарт-часам через Bluetooth. Помимо бега датчик поддерживает тренировки на велосипеде, считывая час

8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM Умные часы Amazfit GTS 3 Смарт-часы Amazfit GTS 3 станут отличным сюрпризом для девушки, ведущей здоровый и активный образ жизни. Часы обладают классическим дизайном и способны заменить

Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM циальных сетей, мессенджеров и почты. Среди других особенностей – классический дизайн, позволяющий часам отлично смотреться и со спортивным, и с деловым костюмом. 1,39-дюймовый AMOLED-экран об

Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM точный анализ состава тела, показывая процентное содержание костей, мышц или жира в организме. Это возможно благодаря датчику БИА (биоимпедансного анализа). Гаджет получился по-настоящему защищенным: часы сертифицированы по военному стандарту MIL-STD-810G, а значит, им не страшны удары и падения. Также устройство имеет рейтинг водозащиты IP68, так что с ним можно плавать. Модель представле

В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры ют с двумя факторами: Цена. В продаже появились бюджетные модели, сопоставимые по стоимости с флагманскими браслетами, средняя цена на умные часы за год упала на 29%. Форм-фактор. Взаимодействовать с часами удобнее благодаря большому экрану. «Фитнес-трекеры еще в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за

Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM карты, платежи, приложения вроде YouTube), автоматически синхронизирует программы и настройки между часами и смартфоном. Например, режим «Не беспокоить» и список заблокированных абонентов. Из п

Компания Huawei объявляет о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro есть возможность создания анимированных стикеров с помощью функции отслеживания движения. Функция «Дружить» позволяет добавлять новые контакты в телефонную книгу: достаточно просто встряхнуть рукой с часами. Детские смарт-часы выполнены в прочном корпусе с водонепроницаемостью до 5 ATM. Для юных спортсменов есть режим обучения плаванию, который распознает брасс, баттерфляй, вольный стиль и

Huawei объявляет о начале продаж смарт-часов серии Watch GT в России ch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner. Устройства работают на операционной системе HarmonyOS 2.1, которая обеспечивает быстрые реакции интерфейса и удобное управление. Умные часы получили более 100 режимов тренировок, длительное время работы батареи, а также обширные возможности для мониторинга параметров организма, включая алгоритмы отслеживания сна Huawei TruSlee

Компания Huawei представила новые смарт-часы серии Watch GT в России Huawei Consumer Business Group (BG) представила умные часы следующего поколения Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner на базе операционной системы HarmonyOS 2.1. Благодаря обновленному пользовательскому интерфей

«Доктор Веб» обнаружил уязвимости в детских смарт-часах вер, на который пересылаются собираемые данные, находится за пределами России. Кроме того, информация о GPS-координатах передается на сервер по протоколу MQTT в незашифрованном виде, как и в случае с часами Wokka Lokka Q50. Также через незащищенный протокол HTTP передаются и фотографии с голосовыми сообщениями. В случае успешной атаки «человек посередине» злоумышленники смогут перехватить э

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED динамические, с уникальной анимацией — на AMOLED-экране смотрятся очень эффектно. В общем, любители кастомизации точно смогут подобрать интересное сочетание вотчфейса и ремешка. Как и положено смарт-часам, Amazfit GTR 3 Pro отображают уведомления и сообщения со смартфона. Также производитель оснастил модель динамиком и микрофоном. Это позволяет отвечать на звонки даже без использования гар

Doogee представила новые умные часы Doogee DG Ares Бренд Doogee представил новые умные часы Doogee DG Ares: компания анонсировала новую ультратонкую модель, которая задает тон следующему поколению умных часов от Doogee. Ультратонкая и легкая модель Doogee DG Ares выпускается в ко

Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле атареей емкостью 260 мАч, энергии которой хватает на 10 дней работы. Зарядное устройство крепится к часам при помощи магнитов, как и у Apple Watch Series 7. Улучшенная Pro-версия Смарт-часы Rea

Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России дажу на следующей неделе. В России iPad на 64 ГБ стоит 31 тыс. руб., на 256 ГБ – 45 тыс. руб. Новым часам – новый дисплей Показав планшеты, Apple переключилась на часы Watch Series 7. Устройств

Детские умные часы: хиты продаж торая находится на боковой панели. За определение местоположения отвечают модули Wi-Fi и GPS. По заверению производителя, погрешность определения геолокации составляет всего 6 метров. Для управления часами предусмотрено специальное приложение Aimoto Smart, которое необходимо установить на родительский смартфон, чтобы видеть все передвижения ребенка.Aimoto Disney Принцесса Еще одни умные ча

Как работают атомные часы и можно ли поставить их дома мах. Но можно ли установить дома сверхточный атомный будильник? В основе измерения времени атомными часами лежит периодичность колебаний электронов в атоме. Эталоном точности считаются колебани

«Яндекс.маркет» запустил доставку по часам Доставку покупки из «Яндекс.маркета» теперь можно заранее заказать на удобный интервал в пределах одного часа. Для этого сервис запустил новую услугу — доставку по часам. Она позволяет выбрать для получения заказа, например, ближайшую субботу с 14:00 до 15:00. Посылка приедет в срок — и не придётся отказываться от своих планов на выходной, чтобы весь день

Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото находящаяся под усиливающимися американскими санкциями, провела крупномасштабную презентацию новых смарт-устройств. Она анонсировала новые флагманские смартфоны с упором на камеру, телевизоры, умные часы, смарт-колонку, фитнес-трекер и даже то, что компания Apple так и не смогла создать своими силами. В ассортименте Huawei теперь есть беспроводная зарядная станция на три устройства. Apple

Mail.ru Group представила новую умную колонку «Капсула мини» с часами Mail.ru Group представила умную колонку «Капсула мини» с часами. Благодаря встроенному голосовому помощнику «Марусе» новая модель умеет совершать звонки «Вконтакте», включать музыку, управлять умным домом, развивать и развлекать детей — и не только.

Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками сы способны определять пульс и температуру тела. В случае превышения нормы сигнал SOS передается на сайт инспектора, за которым закреплена бригада. Мониторинг вредных выбросов в воздухе В комплекте с часами идет блок отслеживания координат местоположения бригадира, поддерживающий основные навигационные системы: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Также датчик отслеживает уровень содержания угар

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания Как и другие носимые устройства, умные часы можно разделить на разные категории: яркие детские модели, стильные женские, строгие мужские. Среди них особенно выделяются часы для Outdoor-активностей: уличных видов спорта, турис

Canyon представила детские смарт-часы с полноценными функциями фитнес-гаджета MyDino KW-33. Цена. Фото Производитель аксессуаров для ПК и мобильных устройств, а также носимых устройств Canyon представил новые смарт-часы MyDino KW-33. Этот умный и полезный гаджет подойдет для детей среднего школьного возраста (от 8 до 13 лет). Интерфейс часов специально разработан дизайнерами Canyon в детском хип-хоп стиле

Умные часы и планшеты Samsung помогут в исследованиях расстройств аутического спектра Канадское подразделение Samsung предоставило часы Galaxy Watch Active и планшеты Galaxy детской больнице Holland Bloorview В рамках Всемирного месяца информирования об аутизме канадское подразделение Samsung безвозмездно предоставило смар

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей лей в нашей выборке работают полторы-две недели при умеренной нагрузке и неделю – если пользоваться часами на всю катушку. Исключение составляют уже упомянутые Amazfit Bip S, способные прожить

Как работают умные часы с функцией измерения давления того прибор дает персональные рекомендации по поддержанию нормального уровня АД. Кроме озвученных сенсоров, в VivoWatch BP установлен акселерометр и GPS-датчик. Если сравнивать модель с другими смарт-часами, оснащение может показаться скудным. Но с другой стороны, при установке всевозможных датчиков — барометра, освещенности и прочих, — размеры этих часов раздулись бы до неприличных в 2021

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя asein kinase 1, CK1), который регулирует основной тактовый белок, называемый PERIOD (PER). Эти тактовые белки находятся почти в каждой клетке нашего организма и являются так называемыми молекулярными часами. Мутации в CK1, изменяющие часы, были известны уже много лет, но было неясно, как именно они меняют время внутренних часов. Следовательно, и механизмов предотвращения этого явления учены

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы ят на смартфон. Также у них есть 3 Гбайт встроенной памяти для сохранения музыки. Если подключить к часам беспроводные наушники, можно использовать их как mp3-плеер - например, во время пробеже

Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье ичной автономности и стильному дизайну. Обновленная модель еще более функциональна: мы пользовались часами около 10 дней и готовы поделиться своими впечатлениями.Дизайн Модель GTR выпускается в