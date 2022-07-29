Индексная книга CNews*
Часы Watch
Публикаций - 337, упоминаний - 368
Часы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
|Путин Владимир 2542 7
|Текслер Алексей 18 1
|Гаранин Евгений 23 1
|Чернышенко Дмитрий 320 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|РИА Новости 766 3
|Forbes - Форбс 591 2
|FT - Financial Times 1118 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
|Juniper Research 468 7
|Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
|S&P - Standard and Poor’s 470 2
|BCG - Boston Consulting Group 85 1
|Gartner - Meta Group 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193372, в очереди разбора - 947203.
Создано именных указателей - 87237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193372, в очереди разбора - 947203.
Создано именных указателей - 87237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.