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Умные часы и планшеты Samsung помогут в исследованиях расстройств аутического спектра

Канадское подразделение Samsung предоставило часы Galaxy Watch Active и планшеты Galaxy детской больнице Holland Bloorview

В рамках Всемирного месяца информирования об аутизме канадское подразделение Samsung безвозмездно предоставило смарт-часы Galaxy Watch Active и планшеты Galaxy центру исследований аутизма в детской больнице Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, которая находится в Торонто. Устройства нужны для проведения исследований и поддержки программ для детей с расстройствами аутистического спектра. Часы и планшеты будут использоваться в различных видах терапий, исследованиях, а также в повседневной работе.

Устройства Samsung помогут в проведении исследования, которое посвящено изучению эффективности технологий виртуальной реальности (VR) для снижения беспокойства из-за посещения стоматолога. Участники исследования получат планшет Samsung с предустановленным VR-симулятором стоматологического кабинета, чтобы определить, помогает ли предварительное знакомство с кабинетом уменьшить чувство тревоги.

В другом исследовании эти устройства также будут использоваться для отслеживания эффективности лекарства от тревожных расстройств. Также была разработана специальная VR-программа для малышей, у которых есть проблемы с общением. В школах и лечебных учреждениях часы и планшеты будут использовать, чтобы помочь детям с расстройствами аутистического спектра управлять своими эмоциями.

В прошлом Samsung уже сотрудничала с Holland Bloorview и предоставляла технологические решения для поддержки детей с аутизмом. Они помогли в проведении исследования, касающегося того, как дети и подростки с расстройствами аутистического спектра используют технологии. Кроме того, Samsung пожертвовала носимые устройства в поддержку проекта Holland Bloorview Anxiety Meter, посвященного применению технологий для определения уровня тревожности детей. Полученные данные использовались, чтобы повысить эффективность лечения.

С 2015 г. Samsung пожертвовала более 5 тыс. устройств семьям с аутизмом и организациям, которые помогают таким людям.



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