Запуск производства силовой электроники отложили до 2029 года. Требуется «полная пересборка проекта»

Проект «Элемента» по выпуску силовых компонентов из кремния и карбида кремния «Кубик» перенесут на три года. После аудита Сбербанк потребовал его «полной пересборки».

«Кубик» не собрался

Как стало известно CNews, проект «Элемента» по силовой электронике под названием «Кубик» перенесут на 2029 г. После аудита предприятий холдинга Сбербанк выявил необходимость «полной пересборки проекта» и «пересмотра сроков его реализации». Это следует из стратегии развития «Объединенной микроэлектронной компании» («ОМК»), подготовленной в сентябре 2026 г. и направленной в Правительство.

Согласно графику финансирования «ОМК», в 2027 г. предусмотрены вложения в «строительство фабрики по силовой электронике (Si, SiC и GaN)», а завершить работы планируется только в 2029 г.

В сентябре 2026 г. «Коммерсант» писал, что проект могут отложить на год. Изначально планировалось же запустить «Кубик» в конце 2026 г.

Проект «разорвут»

Проект по силовой электронике «разорвут» на две части, говорят источники, знакомые с планами Сбербанка. В Новосибирске будут делать транзисторы на кремнии, а в Алабушево — на карбиде кремний. Информацию об этом CNews подтвердили два источника, участвующие в реализации «Кубика».

magnific «Кубик» откладывается до 2029 г.

В Новосибирске у «Элемента» располагается «НЗПП Восток» (Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток»). В Алабушево располагается Московская испытательная лаборатория микроэлектроники и Научно-технологический центр фотошаблонов. Они не входят в «Элемент».

Хотя ранее предполагалось, что производство по проекту «Кубик» будет открыто в одном из помещений «Микрона».

Сколько средств потрачено?

Источники CNews говорят, что в проект, помимо государственных средств, было вложено 26,5 млрд руб. частных инвестиций. «Правительство выделило 17 миллиардов рублей на его реализацию, еще 10 должен был вложить “Элемент”», — утверждает источник, занимающийся «Кубиком». По его данным, теперь правительство требует вернуть 17 млрд руб. Однако в «Элементе» это отрицают.

«Проект „Кубик“ реализуется, в рамках проекта предусматривается государственное и частное финансирование, — утверждают в пресс-службе холдинга. — Никаких требований о возврате уже выделенного государственного финансирования не поступало. Правительство не выделяло на проект 17 млрд рублей».

Что известно о проекте

В марте 2024 г. стало известно о планах «Элемента» инвестировать 20 млрд рублей в производство силовых транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния. К 2030 г. компания планировала обеспечить до 60% российского спроса на рынке силовых компонентов.

В мае 2026 г. «Элемент» потратил 5,6 млрд рублей на закупку иностранного оборудования для «Кубика». В 2025 г. компания получила в собственность производственное помещение стоимостью 2,4 млрд руб.: часть здания площадью 1 046,5 кв. м была введена в эксплуатацию в декабре 2025 г. и предназначена для производственной деятельности в рамках проекта ФАБ «Кубик».

При этом российское производство силовой электроники будет зависеть от азиатских производителей кремниевых пластин, сообщил на форуме «Микроэлектроника» руководитель проектной группы Центра перспективной электроники Виталий Бормашов. По его словам, Минпромторг профинансировал много работ по созданию полупроводникового кремния, но цепочка так и не завершена — поэтому фабрики «Кубика» и «ГаНа» будут ориентированы на китайские и малазийские пластины.

В чем трудности

В финансовой отчетности ООО «Отраслевые решения» (занимается «Кубиком», входит в «Элемент») за 2025 г. было отмечено, что оборудование на конец года еще не поступило. Среди ключевых рисков проекта называлась «возможная несвоевременная поставка оборудования», которая может повлечь задержку запуска производства и удлинить инвестиционную фазу.

«С проектом много проблем, — говорит собеседник CNews, знакомый с его ходом. — Денег не хватает, по целевым продуктам нет рабочего дизайна, номенклатура изделий не отвечает потребностям государства, и нет надёжного поставщика технологии».

Второй собеседник CNews отмечает, что «финансирование проекта придется значительно увеличить». За 2,5 года у проекта сменилось несколько команд, добавляет источник.

По словам двух источников, знакомых с ходом «Кубика», за два с половиной года удалось немного: топ-менеджеры «Элемента» совершали поездки в Китай для обсуждения приобретения технологии производства.

Об «Элементе»

ГК «Элемент» — крупнейший российский производитель микроэлектроники, контролирующий более половины отечественного рынка. С 2026 г. ключевым акционером компании стал Сбербанк: через структуру «Интегральные системы» он довел долю до 49,8%, вторым крупнейшим акционером остаётся «Ростех» с 41,66%.

По итогам 2025 г. группа впервые за несколько лет получила чистый убыток в 2,3 млрд руб. против прибыли 8,3 млрд годом ранее, выручка сократилась на 12% до 38,6 млрд руб.

«Элемент» станет основой новой объединенной микроэлектронной корпорации (ООО «Интегральные системы»), которая призвана объединить ключевые активы отрасли. На развитие объединения до 2030 г. планируют выделить 1,1 трлн руб.