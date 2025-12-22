Samsung Galaxy Watch - умные часы

Оплата в одно касание с помощью часов снова доступна пользователям: теперь владельцы Samsung Galaxy Watch могут совершать покупки с кешбэком баллами Плюса, даже если оставили тел

ладные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watch8 на специальной презентации в Москве. Предзказ на новинки уже открыт и продлится

расширять доступность сервиса на разных устройствах: стриминг представил автономное приложение для Samsung Galaxy Watch . Оно может работать без смартфона и полностью управляется с помощью умны