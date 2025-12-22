Разделы

Samsung Galaxy Watch умные часы

Samsung Galaxy Watch - умные часы

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


22.12.2025 «Яндекс Пэй» возвращает оплату часами на Samsung Galaxy Watch

Оплата в одно касание с помощью часов снова доступна пользователям: теперь владельцы Samsung Galaxy Watch могут совершать покупки с кешбэком баллами Плюса, даже если оставили тел
14.07.2025 МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7

ладные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watch8 на специальной презентации в Москве. Предзказ на новинки уже открыт и продлится
09.07.2025 Samsung Galaxystore объявил старт предзаказа премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z седьмого поколения и часы Galaxy Watch 8

sung представил новое поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE и часы Galaxy Watch 8 (Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic, Galaxy Watch Ultra). Предзаказ н
03.06.2025 «Яндекс Музыка» выпустила автономное приложение для Samsung Galaxy Watch

расширять доступность сервиса на разных устройствах: стриминг представил автономное приложение для Samsung Galaxy Watch. Оно может работать без смартфона и полностью управляется с помощью умны
22.08.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж новых устройств Samsung на 41% на рынке России

ос на новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6, а также умные часы Samsung Galaxy Watch 7 за первый месяц продаж с момента их официального релиза в России. Показатели п
08.08.2024 Абоненты МТС смогут подключить бесплатно услугу «Единый номер» на один год

ch6 Classic LTE 43mm (SM-R955); Galaxy Watch7 LTE 40mm (SM-L305); Galaxy Watch7 LTE 44mm (SM-L315); Galaxy Watch Ultra (SM-L705). После 12 месяцев стоимость подключения к услуге «Единый номер»

10.07.2024 МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6

ые часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля новинки можно будет приобрести онлайн или в роз
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на умные часы Samsung Galaxy Watch 7 и Samsung Galaxy Watch Ultra

и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте предзаказа на новые Samsung Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra с 10 июля в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Об
11.02.2022 Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM

Samsung Galaxy Watch4  Samsung Galaxy Watch4 предлагают более 90 видов тренировок и могут автоматически определять некоторые виды активностей (ходьбу, бег, орбитрек, греблю, плавание). Есть голосовое сопровождение тр
02.11.2021 Пользователи новых Galaxy Watch4 LTE смогут больше с eSIM от Tele2

-карты потребуется запустить приложение Galaxy Wearable на смартфоне, отсканировать код и настроить Galaxy Watch, следуя инструкции.
06.09.2021 Solut контролирует производительность сотрудников с помощью Samsung Watch Active

ение рабочей смены. Для сбора данных о действиях работников используются носимые устройства Samsung Galaxy Watch Active и Galaxy Watch Active2. В компании предпочли устройства Samsung из-за отк
17.03.2021 Samsung и Radiant разработали решение для соблюдения социальной дистанции в офисах при помощи Galaxy Watch

я Radiant разработала решение для мониторинга социального дистанцирования на базе носимых устройств Galaxy Watch. Предустановленное на Galaxy Watch Active2 приложение Radiant RFID исполь
16.01.2019 Samsung расширила программу Trade-in на Galaxy Watch

e-in на категорию носимых устройств. С 15 января в рамках пилотного периода покупателям флагманских Samsung Galaxy Watch предоставляется скидка до 5 тысяч рублей в обмен на бывшие в употреблени
14.09.2018 В России стартуют продажи Samsung Galaxy Watch. Цены

Samsung Electronics объявила о начале продаж носимых устройств Galaxy Watch. Новинка сочетает в себе лучшие качества носимых устройств Samsung и является универсальным устройством для людей, ведущих активный образ жизни, для тех, кто стремится получить мак

Публикаций - 73, упоминаний - 155

Samsung Galaxy Watch и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10639 58
Apple Inc 12648 28
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 76 18
Huawei 4227 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 14
Xiaomi 1980 13
Google LLC 12282 11
Garmin - Гармин 210 11
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 825 6
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 28 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 5
Polar - Полар 98 4
Ростелеком 10330 4
МегаФон 9940 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 3
Ланит - SOLUT 7 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1153 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 494 3
AKG 65 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 2
BBK OnePlus 259 2
X Corp - Twitter 2908 2
Fossil 20 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 127 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 196 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 2
Yandex - Яндекс 8482 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 278 1
Nvidia Corp 3742 1
Haier Group 206 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 339 1
Ланит - diHouse - Дихаус 239 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
ONYX International 152 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 180 1
Titanium 85 1
S8 Capital - Next Mobile 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2704 6
Связной ГК 1384 3
Nike 190 2
Visa International 1974 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Метрополис ТРК 59 1
Гранит 54 1
IRI Consultants 4 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 16 1
Multispace - Мультиспейс динамо - Сеть сервисных офисов 4 1
V&A Museum - Victoria and Albert Museum - Музей Виктории и Альберта 2 1
О2О Холдинг 59 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 1
Альфа-Банк 1872 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 273 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 73 1
Евросеть 1417 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 982 1
TÜV Rheinland Group 163 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 145 1
Adidas - Адидас 166 1
Северсталь ПАО - Severstal 563 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1381 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 828 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Linux Foundation 189 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 62
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1290 54
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 46
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 30
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 26
Часы - Watch 997 25
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1593 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 21
Наушники - Headphones 4304 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 19
Оповещение и уведомление - Notification 5388 19
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1324 19
Умные платформы 1869 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12995 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9365 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7673 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3131 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 13
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 268 13
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 175 13
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 346 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5163 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 11
Аксессуары 4135 10
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1915 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13020 10
AOD - Always On Display 211 9
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 111 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 9
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 40 9
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 114 9
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 335 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8947 9
Samsung Galaxy 997 33
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 536 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 23
Google Android 14725 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7379 19
Huawei Watch - Умные часы 118 19
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 98 18
Apple iOS 8266 18
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 118 16
Google Android Wear OS 104 13
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 71 10
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 364 9
Samsung Galaxy Note 697 8
Samsung Pay 295 8
Samsung Galaxy S24 - смартфон 64 7
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 7
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 7
Samsung Galaxy Buds - Наушники 56 7
Xiaomi Redmi Watch 18 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2883 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3439 6
Xiaomi Mi Watch 19 5
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 5
Mobvoi Ticwatch 9 5
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 79 5
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 5
Apple - App Store 3013 5
Apple Pay 505 5
Garmin Pay 22 5
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 4
Garmin Venu 5 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 833 4
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 4
Samsung Knox 106 4
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 4
Huawei Health - Huawei Breathing Training 12 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 458 4
Губанов Андрей 108 8
Иксанова Екатерина 22 2
Борзилов Давид 77 2
Гостев Дмитрий 22 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Белоусов Александр 14 1
Догадин Михаил 18 1
Browne Thom - Браун Том 5 1
Spiers Kathryn - Спирс Кэтрин 4 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Осипова Алена 1 1
Муртазин Эльдар 71 1
Полоновская Ольга 11 1
Berland Laurence - Берланд Лоуренс 4 1
TM Roh - Тэ Мун Ро 2 1
Нефедов Юрий 13 1
Зверев Ярослав 1 1
Бренев Кирилл 1 1
Попов Арсений 3 1
Симаков Леонид 2 1
Толпыгин Никита 14 1
Мишустин Михаил 737 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 43
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 8
Мировой океан - World Ocean 521 6
Сатурн - Титан (спутник) 505 5
Южная Корея - Республика 6867 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 3
Европа 24650 3
Армения - Республика 2373 3
Беларусь - Белоруссия 6039 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2211 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3211 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 452 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 305 1
США - Торонто 271 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 37 1
США - Миссисипи 65 1
Япония 13555 1
Индия - Bharat 5708 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
США - Нью-Джерси 302 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
США - Калифорния 4776 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 410 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2068 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1250 1
Земля - планета Солнечной системы 10665 1
Германия - Берлин 729 1
Канада 4986 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 29
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 20
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 19
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 13
Сон - Somnus 458 12
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 11
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 11
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 412 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 5
Трейд-ин - Trade-in 207 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 4
Металлы - Золото - Gold 1204 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 3
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 3
Паспорт - Паспортные данные 2737 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Ergonomics - Эргономика 1689 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 274 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 2
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 230 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 64 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 7
SamMobile 56 1
AppleInsider 398 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 13 1
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
ZDnet 662 1
The Guardian - Британская газета 384 1
9to5Google 57 1
Counterpoint Research 98 1
Mobile Research Group 85 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
University of Mississippi - Университет Миссисипи - Миссисипский университет 4 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
Samsung Unpacked 33 3
Международный женский день - 8 марта 372 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
