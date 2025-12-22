Samsung Galaxy Watch - умные часы

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|22.12.2025
|
«Яндекс Пэй» возвращает оплату часами на Samsung Galaxy Watch
Оплата в одно касание с помощью часов снова доступна пользователям: теперь владельцы Samsung Galaxy Watch могут совершать покупки с кешбэком баллами Плюса, даже если оставили тел
|14.07.2025
|
МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7
ладные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watch8 на специальной презентации в Москве. Предзказ на новинки уже открыт и продлится
|09.07.2025
|
Samsung Galaxystore объявил старт предзаказа премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z седьмого поколения и часы Galaxy Watch 8
sung представил новое поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE и часы Galaxy Watch 8 (Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic, Galaxy Watch Ultra). Предзаказ н
|03.06.2025
|
«Яндекс Музыка» выпустила автономное приложение для Samsung Galaxy Watch
расширять доступность сервиса на разных устройствах: стриминг представил автономное приложение для Samsung Galaxy Watch. Оно может работать без смартфона и полностью управляется с помощью умны
|22.08.2024
|
Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж новых устройств Samsung на 41% на рынке России
ос на новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6, а также умные часы Samsung Galaxy Watch 7 за первый месяц продаж с момента их официального релиза в России. Показатели п
|08.08.2024
|
Абоненты МТС смогут подключить бесплатно услугу «Единый номер» на один год
ch6 Classic LTE 43mm (SM-R955); Galaxy Watch7 LTE 40mm (SM-L305); Galaxy Watch7 LTE 44mm (SM-L315); Galaxy Watch Ultra (SM-L705). После 12 месяцев стоимость подключения к услуге «Единый номер»
|10.07.2024
|
МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6
ые часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля новинки можно будет приобрести онлайн или в роз
|10.07.2024
|
Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на умные часы Samsung Galaxy Watch 7 и Samsung Galaxy Watch Ultra
и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте предзаказа на новые Samsung Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra с 10 июля в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Об
|11.02.2022
|
Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM
Samsung Galaxy Watch4 Samsung Galaxy Watch4 предлагают более 90 видов тренировок и могут автоматически определять некоторые виды активностей (ходьбу, бег, орбитрек, греблю, плавание). Есть голосовое сопровождение тр
|02.11.2021
|
Пользователи новых Galaxy Watch4 LTE смогут больше с eSIM от Tele2
-карты потребуется запустить приложение Galaxy Wearable на смартфоне, отсканировать код и настроить Galaxy Watch, следуя инструкции.
|06.09.2021
|
Solut контролирует производительность сотрудников с помощью Samsung Watch Active
ение рабочей смены. Для сбора данных о действиях работников используются носимые устройства Samsung Galaxy Watch Active и Galaxy Watch Active2. В компании предпочли устройства Samsung из-за отк
|17.03.2021
|
Samsung и Radiant разработали решение для соблюдения социальной дистанции в офисах при помощи Galaxy Watch
я Radiant разработала решение для мониторинга социального дистанцирования на базе носимых устройств Galaxy Watch. Предустановленное на Galaxy Watch Active2 приложение Radiant RFID исполь
|16.01.2019
|
Samsung расширила программу Trade-in на Galaxy Watch
e-in на категорию носимых устройств. С 15 января в рамках пилотного периода покупателям флагманских Samsung Galaxy Watch предоставляется скидка до 5 тысяч рублей в обмен на бывшие в употреблени
|14.09.2018
|
В России стартуют продажи Samsung Galaxy Watch. Цены
Samsung Electronics объявила о начале продаж носимых устройств Galaxy Watch. Новинка сочетает в себе лучшие качества носимых устройств Samsung и является универсальным устройством для людей, ведущих активный образ жизни, для тех, кто стремится получить мак
