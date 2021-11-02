Пользователи новых Galaxy Watch4 LTE смогут больше с eSIM от Tele2

Tele2, оператор мобильной связи, предлагает eSIM для владельцев новых Galaxy Watch4 LTE. Оператор успешно протестировал работу этих устройств на своей сети. С eSIM владельцы получат еще больше свободы в использовании носимых устройств. Технология позволяет принимать звонки, сообщения и слушать потоковую музыку прямо с запястья без подключения к смартфону.

Благодаря eSIM пользователи Galaxy Watch4 LTE и Galaxy Watch4 Classic LTE будут принимать звонки и сообщения напрямую с девайса, без привязки к смартфону. Эту возможность оценят любители спорта и активного образа жизни. У них получится ответить на звонок во время пробежки, велопрогулки и тренировки, оставив смартфон в шкафчике или рюкзаке. При этом новым устройством легко управлять с помощью голосовых команд и безеля – сенсорного или механического кольца на циферблате.

Возможности гаджета оценят любители музыки. Если установить на устройстве eSIM и приложение Spotify, слушать треки можно прямо с устройства в режиме потокового воспроизведения по сети мобильной связи.

Совместимые приложения автоматически устанавливаются на Galaxy Watch4 при их загрузке на смартфон. Например, путешествовать и следить за маршрутом в режиме онлайн с запястья намного удобнее благодаря усовершенствованному компасу. Он работает с приложением Google Карты при подключении к сети с помощью eSIM. Оплатить покупки в магазине клиенты могут прямо с Galaxy Watch4, даже если оставили смартфон дома или в автомобиле. С виртуальной SIM пользователям нового гаджета доступны платежные сервисы Samsung Pay и Google Pay.

Для активации eSIM у нового клиента должны быть установлены приложения «Мой Tele2» и «Биометрия» от «Ростелекома». Абоненту необходимо зайти в приложение «Мой Tele2» и выбрать опцию «Стать абонентом Tele2», далее – eSIM. После выбора тарифа и номера клиенту предложат пройти идентификацию в Единой биометрической системе. При наличии регистрации в этой системе подтверждение личности через приложение «Биометрия» длится всего несколько секунд. «Мой Tele2» скачает профиль eSIM, а вся регистрация займет несколько минут. Если клиент ранее не сдавал биометрические данные, приложение «Биометрия» подскажет, куда нужно обратиться. Действующие клиенты Tele2 могут подключить eSIM к существующему договору.

После получения QR-кода виртуальной SIM-карты потребуется запустить приложение Galaxy Wearable на смартфоне, отсканировать код и настроить Galaxy Watch, следуя инструкции.