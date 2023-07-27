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Google Maps Карты Google GMaps

Google Maps - Карты Google - GMaps


27.07.2023 Microsoft и Amazon готовят бесплатного «убийцу» Google Maps

мостоятельно не может себе позволить ни одна организация, убеждены в OMF. На практике это утверждение успешно опровергается американскими технологическими гигантами Apple и Google. Сервис последней – Google Maps, с учетом огромной популярности смартфонов на базе ОС Android, занимает доминирующее и едва ли не монопольное положение на рынке. О популярности Google Maps в том числе свиде
16.12.2022 Microsoft и Linux объединяются, чтобы разгромить Google Maps

Вместе с ней это сделали американская Amazon и голландская TomTom – в прошлом всемирно известный разработчик картографических сервисов и навигационных устройств. Для многих пользователей альтернатив Google Maps попросту не существует Цель проекта заключается в свержении Google с Олимпа современной картографии. Сервис Google Maps давно стал самым популярным, к тому же его можно счита
24.01.2022 Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Офлайн-карты Для карт важен не только офлайн-доступ, но и высокая детализация. Например, Яндекс.Карты или Google Карты подойдут для популярных маршрутов, но почти бесполезны на лесных тропах.  В идеале у приложения должны быть функции планирования и сохранения трека и загрузки готового маршрута. Та
27.07.2021 10 интересных функций Google Карт

За прошедшие годы Google Maps (или Google Карты) претерпели значительные изменения. В том числе в приложение до
23.07.2021 На карты Google добавлено 6 тысяч пунктов вакцинации по всей России

С 23 июля 2021 г. на «Google Картах» доступна информация примерно о 6 тыс. пунктах вакцинации по всей России. Для каждого пункта есть следующая информация: полное название, точный адрес, телефон, сайт и время работы
02.11.2020 Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой

ать новые возможности. К августу 2015 г. он обзавелся бесплатной пешей навигацией, появившейся в мобильных версиях под Android и iOS. В ноябре 2015 г. эту «фишку» скопировал Google, добавив ее в свои Google Maps. На момент сделки с Daegu Limited сервис Maps.me был скачан более 140 млн раз. Его ежемесячная аудитория перевалила за 10 млн пользователей, а суммарная выручка за 2019 г. составила
23.10.2020 Huawei представила обновленные сервисы экосистемы: Petal Search, Petal Maps и Huawei Docs

22.09.2020 Maps.me открыл бесплатный доступ к каталогу путеводителей

10.09.2020 Опасную «дыру» в своих картах Google смогла заделать со второго раза

«Баг» картографический Эксперт по кибербезопасности получил от Google $10 тыс. за XSS-уязвимость, которую он нашёл в Google Maps. О выявленной им проблеме исследователь по имени Зохар Шачар (Zohar Shachar) сообщил в Google ещё в апреле 2019 г. Спустя несколько недель она была исправлена, но Шачар только сейча
23.07.2020 Maps.Me запустил опцию для любителей активного отдыха

22.07.2020 Пользователи MAPS.ME увидят путеводители по ближайшим локациям на карте

29.03.2019 Maps.me выяснил, какие регионы России интересовали иностранцев зимой

27.03.2019 На картах Maps.me появились описания объектов из «Википедии»

27.12.2018 MAPS.ME запустил UGC-платформу для создания путеводителей

01.10.2018 Google Карты: обновление дает информацию о пробках и расписании транспорта

ремещения своих автобусов и троллейбусов на карте. Google Play Музыка и Apple Music интегрированы в Google Карты, чтобы можно было прослушивать музыку, не отключая навигацию, что позволит не пе
02.08.2018 MAPS.ME запускает каталог маршрутов внутри приложения

11.05.2018 MAPS.ME запускает облачное хранение пользовательских меток

18.04.2018 MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018

09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира

16.03.2018 MAPS.ME запустили офлайн-навигацию в метро во всех городах Европы

02.03.2018 Исследование MAPS.ME: самые популярные у иностранцев регионы России

22.12.2017 В MAPS.ME появились маршруты на метро и рекомендации в шаговой доступности

04.10.2017 В MAPS.ME запустились доступные для всех маршруты Brooke Bond

21.07.2017 На картах MAPS.ME появится возможность вызова «Яндекс.Такси»

30.06.2017 «Максим» интегрировал навигаторы «2ГИС» и «Google Карты» с приложением для водителей

Сервис заказа такси «Максим» объявил об интеграции навигаторов «2ГИС» и «Google Карты» с приложением для водителей Taxsee driver. В приложении водитель видит всю информацию о заказе и маршрут поездки на карте. Теперь из водительского приложения на платформе Android

29.06.2017 MAPS.ME запустила систему гиперлокальной рекламы

24.04.2017 «Билайн» обнулил трафик в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил об обнулении интернет-трафика в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС на месяц. Предложение действительно для тех клиентов, кто в период с 3 апреля до 15 июня 2017 года подключит на своих мобильных устройствах опцию «Безлимитные карты».Подключи
17.02.2017 Пользователи Maps.me внесли на OpenStreetMap более миллиона правок

31.01.2017 В мобильном приложении Maps.me появился умный поиск

27.12.2016 В Maps.me для iOS и Android появились данные о пробках

18.11.2016 Такси Uber можно вызвать через приложение Maps.me

27.07.2016 Новая версия Maps.me покажет туристам олимпийские объекты в Рио

11.07.2016 Пользователи «Axelot: TMS» могут бесплатно подключить облачный сервис Axelot Maps

, уточнили в Axelot. Программный продукт «Axelot: TMS» также может работать с большинством картографических сервисов, предоставляющих услуги корпоративным пользователям, среди которых «Яндекс.Карты», Google Maps, «СитиГид».
28.06.2016 В Maps.me появятся 800 000 отелей из Booking.com

07.06.2016 За полтора месяца пользователи Maps.me внесли в карты 100 тыс. дополнений

24.03.2016 Жилой дом в США снесли из-за ошибки в Google Maps

Ошибка демонтажников Сотрудники американской демонтажной компании Billy L. Nabors Demolition снесли не тот жилой дом, понадеявшись на то, что информация в Google Maps будет верной, сообщает телеканал WFAA. Речь, в частности, идет о дуплексе (доме для двух семей, с отдельными входами), расположенном в городе Роулетт, штат Техас. Владельцами этого

07.12.2015 Maps.me запустил поиск по эмодзи в картах

03.12.2015 Maps.me научились «озвучивать» маршруты и искать кратчайший путь между двумя любыми точками

30.09.2015 Приложения Maps.me стали открытыми

24.09.2015 Maps.me представил новый дизайн карт


Публикаций - 640, упоминаний - 742

Google Maps и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11628 458
Apple Inc 11904 107
Microsoft Corporation 24432 94
Meta Platforms - Facebook 4420 76
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5664 73
Samsung Electronics 10154 72
Yandex - Яндекс 6997 55
X Corp - Twitter 2838 50
VK - Mail.ru Group 3424 40
HTC Corporation 1497 39
Yahoo! 3693 29
LG Electronics 3594 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3654 22
Sony 6523 21
Amazon Inc - Amazon.com 2952 21
Lenovo Motorola 3498 19
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 19
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 276 18
Intel Corporation 12081 18
Huawei 3836 16
Qualcomm Technologies 1791 15
HERE Technologies 106 15
Nvidia Corp 3409 15
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ДОК 823 13
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 13
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2505 13
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 13
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 253 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 12
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 12
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SAP SE 5216 11
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IBM - International Business Machines Corp 9401 10
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LinkedIn 628 15
BMW Group 437 12
Uber 326 10
Volkswagen Audi Group 204 9
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 239 8
Carl Zeiss AG 292 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 7
Лента - Сеть розничной торговли 2026 7
Volvo Cars 252 7
Hyundai Motor Company 373 7
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Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 269 6
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 266 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Связной ГК 1364 6
Россети Ленэнерго 1700 6
Jaguar Cars 123 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 458 5
eBay Inc 1617 5
Honda Motor Company 233 5
Ford 403 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2209 4
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 115 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1251 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
Jaguar Land Rover 91 3
Volkswagen Group - VW 274 3
Ball Aerospace & Technologies 48 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 123 3
Ferrari NV 157 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7020 3
Совкомбанк Совесть 270 3
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 3
MODIS - Одежда 3000 57 3
Евросеть 1404 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1221 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 3
101Hotels.com 456 3
Tesla Motors 383 3
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5753 9
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Apple Siri - Голосовой помощник 382 22
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Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1520 21
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