Google Maps - Карты Google - GMaps

Microsoft и Amazon готовят бесплатного «убийцу» Google Maps мостоятельно не может себе позволить ни одна организация, убеждены в OMF. На практике это утверждение успешно опровергается американскими технологическими гигантами Apple и Google. Сервис последней – Google Maps, с учетом огромной популярности смартфонов на базе ОС Android, занимает доминирующее и едва ли не монопольное положение на рынке. О популярности Google Maps в том числе свиде

Microsoft и Linux объединяются, чтобы разгромить Google Maps Вместе с ней это сделали американская Amazon и голландская TomTom – в прошлом всемирно известный разработчик картографических сервисов и навигационных устройств. Для многих пользователей альтернатив Google Maps попросту не существует Цель проекта заключается в свержении Google с Олимпа современной картографии. Сервис Google Maps давно стал самым популярным, к тому же его можно счита

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM Офлайн-карты Для карт важен не только офлайн-доступ, но и высокая детализация. Например, Яндекс.Карты или Google Карты подойдут для популярных маршрутов, но почти бесполезны на лесных тропах. В идеале у приложения должны быть функции планирования и сохранения трека и загрузки готового маршрута. Та

10 интересных функций Google Карт За прошедшие годы Google Maps (или Google Карты) претерпели значительные изменения. В том числе в приложение до

На карты Google добавлено 6 тысяч пунктов вакцинации по всей России С 23 июля 2021 г. на «Google Картах» доступна информация примерно о 6 тыс. пунктах вакцинации по всей России. Для каждого пункта есть следующая информация: полное название, точный адрес, телефон, сайт и время работы

Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой ать новые возможности. К августу 2015 г. он обзавелся бесплатной пешей навигацией, появившейся в мобильных версиях под Android и iOS. В ноябре 2015 г. эту «фишку» скопировал Google, добавив ее в свои Google Maps. На момент сделки с Daegu Limited сервис Maps.me был скачан более 140 млн раз. Его ежемесячная аудитория перевалила за 10 млн пользователей, а суммарная выручка за 2019 г. составила

Опасную «дыру» в своих картах Google смогла заделать со второго раза «Баг» картографический Эксперт по кибербезопасности получил от Google $10 тыс. за XSS-уязвимость, которую он нашёл в Google Maps. О выявленной им проблеме исследователь по имени Зохар Шачар (Zohar Shachar) сообщил в Google ещё в апреле 2019 г. Спустя несколько недель она была исправлена, но Шачар только сейча

Google Карты: обновление дает информацию о пробках и расписании транспорта ремещения своих автобусов и троллейбусов на карте. Google Play Музыка и Apple Music интегрированы в Google Карты, чтобы можно было прослушивать музыку, не отключая навигацию, что позволит не пе

«Максим» интегрировал навигаторы «2ГИС» и «Google Карты» с приложением для водителей Сервис заказа такси «Максим» объявил об интеграции навигаторов «2ГИС» и «Google Карты» с приложением для водителей Taxsee driver. В приложении водитель видит всю информацию о заказе и маршрут поездки на карте. Теперь из водительского приложения на платформе Android

«Билайн» обнулил трафик в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил об обнулении интернет-трафика в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС на месяц. Предложение действительно для тех клиентов, кто в период с 3 апреля до 15 июня 2017 года подключит на своих мобильных устройствах опцию «Безлимитные карты».Подключи

Пользователи «Axelot: TMS» могут бесплатно подключить облачный сервис Axelot Maps , уточнили в Axelot. Программный продукт «Axelot: TMS» также может работать с большинством картографических сервисов, предоставляющих услуги корпоративным пользователям, среди которых «Яндекс.Карты», Google Maps, «СитиГид».