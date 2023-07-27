Google Maps Карты Google GMaps
|27.07.2023
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Microsoft и Amazon готовят бесплатного «убийцу» Google Maps
мостоятельно не может себе позволить ни одна организация, убеждены в OMF. На практике это утверждение успешно опровергается американскими технологическими гигантами Apple и Google. Сервис последней – Google Maps, с учетом огромной популярности смартфонов на базе ОС Android, занимает доминирующее и едва ли не монопольное положение на рынке. О популярности Google Maps в том числе свиде
|16.12.2022
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Microsoft и Linux объединяются, чтобы разгромить Google Maps
Вместе с ней это сделали американская Amazon и голландская TomTom – в прошлом всемирно известный разработчик картографических сервисов и навигационных устройств. Для многих пользователей альтернатив Google Maps попросту не существует Цель проекта заключается в свержении Google с Олимпа современной картографии. Сервис Google Maps давно стал самым популярным, к тому же его можно счита
|24.01.2022
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Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM
Офлайн-карты Для карт важен не только офлайн-доступ, но и высокая детализация. Например, Яндекс.Карты или Google Карты подойдут для популярных маршрутов, но почти бесполезны на лесных тропах. В идеале у приложения должны быть функции планирования и сохранения трека и загрузки готового маршрута. Та
|27.07.2021
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10 интересных функций Google Карт
За прошедшие годы Google Maps (или Google Карты) претерпели значительные изменения. В том числе в приложение до
|23.07.2021
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На карты Google добавлено 6 тысяч пунктов вакцинации по всей России
С 23 июля 2021 г. на «Google Картах» доступна информация примерно о 6 тыс. пунктах вакцинации по всей России. Для каждого пункта есть следующая информация: полное название, точный адрес, телефон, сайт и время работы
|02.11.2020
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Mail.ru продала Maps.me с тройной выгодой
ать новые возможности. К августу 2015 г. он обзавелся бесплатной пешей навигацией, появившейся в мобильных версиях под Android и iOS. В ноябре 2015 г. эту «фишку» скопировал Google, добавив ее в свои Google Maps. На момент сделки с Daegu Limited сервис Maps.me был скачан более 140 млн раз. Его ежемесячная аудитория перевалила за 10 млн пользователей, а суммарная выручка за 2019 г. составила
|23.10.2020
|Huawei представила обновленные сервисы экосистемы: Petal Search, Petal Maps и Huawei Docs
|22.09.2020
|Maps.me открыл бесплатный доступ к каталогу путеводителей
|10.09.2020
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Опасную «дыру» в своих картах Google смогла заделать со второго раза
«Баг» картографический Эксперт по кибербезопасности получил от Google $10 тыс. за XSS-уязвимость, которую он нашёл в Google Maps. О выявленной им проблеме исследователь по имени Зохар Шачар (Zohar Shachar) сообщил в Google ещё в апреле 2019 г. Спустя несколько недель она была исправлена, но Шачар только сейча
|23.07.2020
|Maps.Me запустил опцию для любителей активного отдыха
|22.07.2020
|Пользователи MAPS.ME увидят путеводители по ближайшим локациям на карте
|29.03.2019
|Maps.me выяснил, какие регионы России интересовали иностранцев зимой
|27.03.2019
|На картах Maps.me появились описания объектов из «Википедии»
|27.12.2018
|MAPS.ME запустил UGC-платформу для создания путеводителей
|01.10.2018
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Google Карты: обновление дает информацию о пробках и расписании транспорта
ремещения своих автобусов и троллейбусов на карте. Google Play Музыка и Apple Music интегрированы в Google Карты, чтобы можно было прослушивать музыку, не отключая навигацию, что позволит не пе
|02.08.2018
|MAPS.ME запускает каталог маршрутов внутри приложения
|11.05.2018
|MAPS.ME запускает облачное хранение пользовательских меток
|18.04.2018
|MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018
|09.04.2018
|В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира
|16.03.2018
|MAPS.ME запустили офлайн-навигацию в метро во всех городах Европы
|02.03.2018
|Исследование MAPS.ME: самые популярные у иностранцев регионы России
|22.12.2017
|В MAPS.ME появились маршруты на метро и рекомендации в шаговой доступности
|04.10.2017
|В MAPS.ME запустились доступные для всех маршруты Brooke Bond
|21.07.2017
|На картах MAPS.ME появится возможность вызова «Яндекс.Такси»
|30.06.2017
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«Максим» интегрировал навигаторы «2ГИС» и «Google Карты» с приложением для водителей
Сервис заказа такси «Максим» объявил об интеграции навигаторов «2ГИС» и «Google Карты» с приложением для водителей Taxsee driver. В приложении водитель видит всю информацию о заказе и маршрут поездки на карте. Теперь из водительского приложения на платформе Android
|29.06.2017
|MAPS.ME запустила систему гиперлокальной рекламы
|24.04.2017
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«Билайн» обнулил трафик в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС
«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил об обнулении интернет-трафика в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС на месяц. Предложение действительно для тех клиентов, кто в период с 3 апреля до 15 июня 2017 года подключит на своих мобильных устройствах опцию «Безлимитные карты».Подключи
|17.02.2017
|Пользователи Maps.me внесли на OpenStreetMap более миллиона правок
|31.01.2017
|В мобильном приложении Maps.me появился умный поиск
|27.12.2016
|В Maps.me для iOS и Android появились данные о пробках
|18.11.2016
|Такси Uber можно вызвать через приложение Maps.me
|27.07.2016
|Новая версия Maps.me покажет туристам олимпийские объекты в Рио
|11.07.2016
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Пользователи «Axelot: TMS» могут бесплатно подключить облачный сервис Axelot Maps
, уточнили в Axelot. Программный продукт «Axelot: TMS» также может работать с большинством картографических сервисов, предоставляющих услуги корпоративным пользователям, среди которых «Яндекс.Карты», Google Maps, «СитиГид».
|28.06.2016
|В Maps.me появятся 800 000 отелей из Booking.com
|07.06.2016
|За полтора месяца пользователи Maps.me внесли в карты 100 тыс. дополнений
|24.03.2016
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Жилой дом в США снесли из-за ошибки в Google Maps
Ошибка демонтажников Сотрудники американской демонтажной компании Billy L. Nabors Demolition снесли не тот жилой дом, понадеявшись на то, что информация в Google Maps будет верной, сообщает телеканал WFAA. Речь, в частности, идет о дуплексе (доме для двух семей, с отдельными входами), расположенном в городе Роулетт, штат Техас. Владельцами этого
|07.12.2015
|Maps.me запустил поиск по эмодзи в картах
|03.12.2015
|Maps.me научились «озвучивать» маршруты и искать кратчайший путь между двумя любыми точками
|30.09.2015
|Приложения Maps.me стали открытыми
|24.09.2015
|Maps.me представил новый дизайн карт
Google Maps и организации, системы, технологии, персоны:
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