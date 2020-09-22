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Maps.me открыл бесплатный доступ к каталогу путеводителей

Навигация
, Текст: Эльяс Касми

Maps.me представил два обновления, которые помогут путешественникам планировать поездки. Теперь путеводителями из каталога Maps.me можно пользоваться бесплатно в течение семи дней. А еще появились новые критерии для выбора отелей: рейтинг, цена и тип жилья.

Семидневный пробный период распространяется на подписку City + Outdoor Pass. В нее входит более 30 тыс. путеводителей по всему миру: маршруты для пешеходных экскурсий и тематических прогулок, для пляжного отдыха и пробежек, авторские подборки впечатляющих достопримечательностей и нетуристических местечек, лучшие кафе и любимые бары местных жителей более чем в 700 городах. В подписку включены путеводители для любителей активного загородного отдыха. В них отображаются перепады высоты: благодаря этому можно построить оптимальный маршрут — пройти по пологим тропам или взобраться на вершину.

Скачанные во время действия пробного периода маршруты будут доступны в течение 30 дней. В дальнейшем стоимость подписки на месяц на iOS и Android составит 499 руб. Годовая подписка обойдется в 1499 руб. на Android и в 1590 руб. на iOS.

Также на картах Maps.me стало удобнее бронировать отели. Выбрать место для остановки теперь можно не только по расположению. При поиске можно указать даты проживания, количество гостей и тип жилья: отель, апартаменты, хостел, мотель, гостевой дом или даже шале. Предложенные варианты можно фильтровать по рейтингу или цене.

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