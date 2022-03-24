HoReCa Общепит Общественное питание Catering Public catering
|24.03.2022
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Время переходить на редакцию 3 «1С:Общепит»
В марте 2022 г. прекратится поддержка редакции 2 программного решения «1С:Общепит» и пользователям необходимо обновить устаревшую версию на актуальную — редакцию 3. Перевод осуществляется бесплатно при наличии подписки на техподдержку 1С:ИТС или 1С:КП. Об этом CNews
|03.03.2022
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«Контур.маркет» поддержал общепит, который столкнулся с отключением кассы и учета
ссе. Бесплатный период действует три месяца для новых клиентов «Маркета». Что можно подключить оперативно и бесплатно на три месяца: —Тест-драйв учетной системы. Будут открыты все возможности тарифа «Премиум общепит» с модификаторами «Маркировка», «Меркурий», «ЕГАИС» (для одной торговой точки). —Услуги ОФД по отправке чеков в налоговую и «Честный знак». Будет доступ в личный кабинет ОФД, ст
|28.07.2015
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«1С-Рарус» представила новые возможности программы «1С:Общепит 3.0»
В рамках развития системы «1С:Общепит» компания «1С-Рарус» реализовала сразу несколько новшеств: решение переведено на платформу «1С:Предприятие 8.3», укомплектовано программной системой защиты. Кроме того, также расширен а
|24.06.2015
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«1С:Общепит 3.0» получила сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8»
«1С:Общепит 3.0» — совместная разработка «1С-Рарус» и «1С» — прошла очередную плановую проверку и
|28.02.2014
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Столовые «Газпром трансгаз Екатеринбург» обслуживают сотрудников с помощью «1С:Предприятие 8. Общепит»
линк», партнера «1С-Рарус» в Екатеринбурге, завершили проект автоматизации столовых «Газпром трансгаз Екатеринбург». Новая система охватила 40 рабочих мест. Использование программы «1С:Предприятие 8. Общепит» позволило автоматизировать учет в 30 столовых, обслуживающих около 9,5 тыс. сотрудников, сообщили CNews в «1С-Рарусе». «Мы выбрали это решение, потому что оно имеет достаточно широкое
|18.06.2013
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«1С-Рарус» автоматизировал в ресторан «Наша Таверна» на базе «1С:Общепит 8»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала учет производства и реализации в ресторане «Наша Таверна» (компания «Диал Лидер»). Использование программы «1С:Общепит 8», интегрированной с фронт-офисной системой, позволило ускорить обслуживание клиентов. В целом по итогам проекта заказчик получил возможность вести количественно-суммовой учет производ
|29.03.2013
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Большое кофейное приключение. Тест-драйв кофемашины KRUPS Barista
Бариста (итал. barista) — человек, работающий за барной стойкой. Но не с алкоголем, а с кофе или напитками на его основе. Кофейный сомелье. Кофейных дел мастер. Попавшая к нам на тестирование автоматическая к
|15.11.2010
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БИТ автоматизировал новороссийский пансионат «Аист» на базе «БИТ.Общепит 8»
кта по автоматизации новороссийского пансионата «Аист». В целом внедрение у заказчика продукта «БИТ.Общепит 8» позволило исключить необходимость крупных расходов на автоматизацию и предоставило
|20.04.2009
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Фитнес-бары Republika автоматизированы на базе решения «Астор»
В середине марта 2009 г. в столичной сети фитнес-клубов Republika завершилась комплексная автоматизация нескольких фитнес-баров. Общая площадь баров составляет около 200 кв.м. В среднем фитнес-бары рассчитаны на 30-35 посадочных мест. Для автоматизации фитнес-баров руководство Republika обратилось компании «Астор». Проект комплексной автоматизации включил пуско-наладочные работы, обу
|24.03.2009
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Решение «1С-Рарус:Общепит, ред. 8» локализовано для Украины
Компания «1С-Рарус» сообщила о завершении работ по адаптации типового решения «1С-Рарус:Общепит, ред. 8» к требованиям украинского законодательства и нормам ведения бухгалтерского учета и выходе тиражного программного продукта «1С-Рарус:Общепит, ред.8, Украинская версия». Р
|10.11.2006
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Сочинское кафе "Прайд" автоматизирует деятельность
и, автоматизировала курортное кафе с помощью решений «1С-Рарус: Ресторан + Бар + Кафе» и «1С-Рарус: Общепит. Стандарт». Площадь кафе «Прайд» составляет более 100 кв. метров, заведение рассчитан
|18.10.2004
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В США открыты музыкальные бары для записи CD
Крупная американская сеть кофейных магазинов Starbucks открыла первые «музыкальные бары», в которых посетители смогут слушать цифровую музыку и записывать свои собственные CD-диски - Hear Music. В содружестве с компанией Hewlett-Packard Starbucks поможет создать свою собствен
HoReCa и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 7
|Мишустин Михаил 676 4
|Сергунина Наталья 368 3
|Филатов Евгений 28 2
|Фурсин Алексей 157 2
|Макаров Алексей 62 2
|Романенко Андрей 91 2
|Чернов Игорь 3 2
|Анайко Елена 2 2
|Шадаев Максут 1010 2
|U’Ren Bob - У Рен Боб 2 2
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Мантуров Денис 106 1
|Греф Герман 419 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Демченко Дмитрий 7 1
|Коневских Марина 4 1
|Игнатов Максим 3 1
|Паршин Максим 316 1
|Иванов Игорь 32 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Лобачева Татьяна 3 1
|Игнатова Мария 13 1
|Попов Юрий 15 1
|Комлев Владимир 35 1
|Макаров Валентин 220 1
|Лашин Ренат 69 1
|Касперская Наталья 291 1
|Михеева Екатерина 1 1
|Смирнова Полина 2 1
|Щипанова Татьяна 1 1
|Кравченко Сергей 13 1
|Болмосов Эдуард 6 1
|Синьков Григорий 1 1
|Оганесян Игорь 8 1
|Ломакин Семен 1 1
|Круглов Константин 28 1
|Шипунов Евгений 1 1
|Тютнев Владимир 9 1
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