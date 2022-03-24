HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering

В марте 2022 г. прекратится поддержка редакции 2 программного решения «1С: Общепит » и пользователям необходимо обновить устаревшую версию на актуальную — редакцию 3. Перевод осуществляется бесплатно при наличии подписки на техподдержку 1С:ИТС или 1С:КП. Об этом CNews

«Контур.маркет» поддержал общепит, который столкнулся с отключением кассы и учета ссе. Бесплатный период действует три месяца для новых клиентов «Маркета». Что можно подключить оперативно и бесплатно на три месяца: —Тест-драйв учетной системы. Будут открыты все возможности тарифа «Премиум общепит» с модификаторами «Маркировка», «Меркурий», «ЕГАИС» (для одной торговой точки). —Услуги ОФД по отправке чеков в налоговую и «Честный знак». Будет доступ в личный кабинет ОФД, ст