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Индексная книга (каталог) CNews*
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HoReCa Общепит Общественное питание Catering Public catering

HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering

«Заслужите похвалу!» Благодарность шеф-повару. Художник Говорков В. 1954 год «Заслужите похвалу!» Благодарность шеф-повару. Художник Говорков В. 1954 год
«Развернем массовое строительство столовых!» Советский плакат о развитии общественного питания. Гицевич В., 1932 год. «Развернем массовое строительство столовых!» Советский плакат о развитии общественного питания. Гицевич В., 1932 год.
«В кафе» из серии «Мой город» 1979 год. Художник — Глушков Спартак Александрович (1925-1994). «В кафе» из серии «Мой город» 1979 год. Художник — Глушков Спартак Александрович (1925-1994).
«Обслужим культурно каждого посетителя!» Плакат для работников сферы общественного питания. Шубина Г., 1948 год. «Обслужим культурно каждого посетителя!» Плакат для работников сферы общественного питания. Шубина Г., 1948 год.
«Работница, борись за чистую столовую» За здоровую пищу. Бри-Бэйн М., 1931 год. «Работница, борись за чистую столовую» За здоровую пищу. Бри-Бэйн М., 1931 год.
"В заводской столовой (Цех питания)" 1935 Автор:Иогансон Борис Владимирович "В заводской столовой (Цех питания)" 1935 Автор:Иогансон Борис Владимирович
Кобозев Руслан Андреевич (1927-1995) "В столовой" (1960) Кобозев Руслан Андреевич (1927-1995) "В столовой" (1960)
«Сельский повар Иван Васильевич» 1970-е Головина Руфина Дмитриевна (1927–1997) «Сельский повар Иван Васильевич» 1970-е Головина Руфина Дмитриевна (1927–1997)
Добрайс Карлис Повара Привольной. 1983 Добрайс Карлис Повара Привольной. 1983
«Пятилетка общественного питания Л.С.П.О.» Плакат СССР о труде - обслуживание и торговля. Буланов Д,, 1931 год. «Пятилетка общественного питания Л.С.П.О.» Плакат СССР о труде - обслуживание и торговля. Буланов Д,, 1931 год.
«ПОВАРАМ И ПО ВОРАМ!» Жулик жил вольготно здесь. - Что за дрянь! Противно есть! Обуздал контроль воров. Ешь, товарищ, будь здоров! «ПОВАРАМ И ПО ВОРАМ!» Жулик жил вольготно здесь. - Что за дрянь! Противно есть! Обуздал контроль воров. Ешь, товарищ, будь здоров!
«С этой контрольной крышкой теперь из котла ничего не вытащишь!», 1982 Худ. В. Добровольский «С этой контрольной крышкой теперь из котла ничего не вытащишь!», 1982 Худ. В. Добровольский
В кафе мест нет! Плакат на тему взяточничества в кафе и ресторанах. Изображена влюбленная пара, которая решила провести свидание в кафе. На пороге их встречает швейцар, правой рукой показывая на вывеску "Кафе Мечта - мест нет!", а левой забирает взятку от посетителя, только что вошедшего в заведение. В. Гальба, 1980г. В кафе мест нет! Плакат на тему взяточничества в кафе и ресторанах. Изображена влюбленная пара, которая решила провести свидание в кафе. На пороге их встречает швейцар, правой рукой показывая на вывеску "Кафе Мечта - мест нет!", а левой забирает взятку от посетителя, только что вошедшего в заведение. В. Гальба, 1980г.
Чтоб ты жил, как обслужил! Плакат на редкую тему сферы обслуживания. На фоне плитки пола в общепите показана вилка со сломанным зубцом и яичница с отпечатками грязных рук. Лозунг плаката порицает недобросовестных поваров, официантов и всех тех работников, что не хотят работать качественно. А. Плужников, 1989г. Чтоб ты жил, как обслужил! Плакат на редкую тему сферы обслуживания. На фоне плитки пола в общепите показана вилка со сломанным зубцом и яичница с отпечатками грязных рук. Лозунг плаката порицает недобросовестных поваров, официантов и всех тех работников, что не хотят работать качественно. А. Плужников, 1989г.
Смотрите, он ест! (Д. Обозненко) 1969 год Смотрите, он ест! (Д. Обозненко) 1969 год
1931 год, СССР Советский социальный плакат с изображением образа человека из посуды. Художник Дмитрий Буланов. Подпись внизу плаката под изображением: В 1930 г. было разбито посуды в столовых кооперации на общею сумму стоимости оборудований 50 новых столовых. 1931 год, СССР Советский социальный плакат с изображением образа человека из посуды. Художник Дмитрий Буланов. Подпись внизу плаката под изображением: В 1930 г. было разбито посуды в столовых кооперации на общею сумму стоимости оборудований 50 новых столовых.
☕️ «Русский трактир» — Николай Ремизов (1921) Картину Ремизов писал уже в эмиграции в Париже, зарабатывая в ателье художественной рекламы «Лубок». «Гораздо больше нравился мне октавист Митропольский; являясь в трактир, он проходил в угол походкой человека, несущего большую тяжесть, отодвигал стул пинком ноги и садился, раскладывая локти по столу, положив на ладони большую, мохнатую голову. Молча выпив две-три рюмки, он гулко крякал; все, вздрогнув, повертывались к нему, а он, упираясь подбородком в ладони, вызывающе смотрел на людей; грива нечесаных волос дико осыпала его опухшее бурое лицо». Максим Горький, «В людях» ☕️ «Русский трактир» — Николай Ремизов (1921) Картину Ремизов писал уже в эмиграции в Париже, зарабатывая в ателье художественной рекламы «Лубок». «Гораздо больше нравился мне октавист Митропольский; являясь в трактир, он проходил в угол походкой человека, несущего большую тяжесть, отодвигал стул пинком ноги и садился, раскладывая локти по столу, положив на ладони большую, мохнатую голову. Молча выпив две-три рюмки, он гулко крякал; все, вздрогнув, повертывались к нему, а он, упираясь подбородком в ладони, вызывающе смотрел на людей; грива нечесаных волос дико осыпала его опухшее бурое лицо». Максим Горький, «В людях»
«Заслужите похвалу!» Благодарность шеф-повару. Художник Говорков В. 1954 год


24.03.2022 Время переходить на редакцию 3 «1С:Общепит»

В марте 2022 г. прекратится поддержка редакции 2 программного решения «1С:Общепит» и пользователям необходимо обновить устаревшую версию на актуальную — редакцию 3. Перевод осуществляется бесплатно при наличии подписки на техподдержку 1С:ИТС или 1С:КП. Об этом CNews

03.03.2022 «Контур.маркет» поддержал общепит, который столкнулся с отключением кассы и учета

ссе. Бесплатный период действует три месяца для новых клиентов «Маркета». Что можно подключить оперативно и бесплатно на три месяца: —Тест-драйв учетной системы. Будут открыты все возможности тарифа «Премиум общепит» с модификаторами «Маркировка», «Меркурий», «ЕГАИС» (для одной торговой точки). —Услуги ОФД по отправке чеков в налоговую и «Честный знак». Будет доступ в личный кабинет ОФД, ст
28.07.2015 «1С-Рарус» представила новые возможности программы «1С:Общепит 3.0»

В рамках развития системы «1С:Общепит» компания «1С-Рарус» реализовала сразу несколько новшеств: решение переведено на платформу «1С:Предприятие 8.3», укомплектовано программной системой защиты. Кроме того, также расширен а
24.06.2015 «1С:Общепит 3.0» получила сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8»

«1С:Общепит 3.0» — совместная разработка «1С-Рарус» и «1С» — прошла очередную плановую проверку и
28.02.2014 Столовые «Газпром трансгаз Екатеринбург» обслуживают сотрудников с помощью «1С:Предприятие 8. Общепит»

линк», партнера «1С-Рарус» в Екатеринбурге, завершили проект автоматизации столовых «Газпром трансгаз Екатеринбург». Новая система охватила 40 рабочих мест. Использование программы «1С:Предприятие 8. Общепит» позволило автоматизировать учет в 30 столовых, обслуживающих около 9,5 тыс. сотрудников, сообщили CNews в «1С-Рарусе». «Мы выбрали это решение, потому что оно имеет достаточно широкое

18.06.2013 «1С-Рарус» автоматизировал в ресторан «Наша Таверна» на базе «1С:Общепит 8»

Компания «1С-Рарус» автоматизировала учет производства и реализации в ресторане «Наша Таверна» (компания «Диал Лидер»). Использование программы «1С:Общепит 8», интегрированной с фронт-офисной системой, позволило ускорить обслуживание клиентов. В целом по итогам проекта заказчик получил возможность вести количественно-суммовой учет производ
29.03.2013 Большое кофейное приключение. Тест-драйв кофемашины KRUPS Barista

Бариста (итал. barista) — человек, работающий за барной стойкой. Но не с алкоголем, а с кофе или напитками на его основе. Кофейный сомелье. Кофейных дел мастер. Попавшая к нам на тестирование автоматическая к
15.11.2010 БИТ автоматизировал новороссийский пансионат «Аист» на базе «БИТ.Общепит 8»

кта по автоматизации новороссийского пансионата «Аист». В целом внедрение у заказчика продукта «БИТ.Общепит 8» позволило исключить необходимость крупных расходов на автоматизацию и предоставило
20.04.2009 Фитнес-бары Republika автоматизированы на базе решения «Астор»

В середине марта 2009 г. в столичной сети фитнес-клубов Republika завершилась комплексная автоматизация нескольких фитнес-баров. Общая площадь баров составляет около 200 кв.м. В среднем фитнес-бары рассчитаны на 30-35 посадочных мест. Для автоматизации фитнес-баров руководство Republika обратилось компании «Астор». Проект комплексной автоматизации включил пуско-наладочные работы, обу
24.03.2009 Решение «1С-Рарус:Общепит, ред. 8» локализовано для Украины

Компания «1С-Рарус» сообщила о завершении работ по адаптации типового решения «1С-Рарус:Общепит, ред. 8» к требованиям украинского законодательства и нормам ведения бухгалтерского учета и выходе тиражного программного продукта «1С-Рарус:Общепит, ред.8, Украинская версия». Р
10.11.2006 Сочинское кафе "Прайд" автоматизирует деятельность

и, автоматизировала курортное кафе с помощью решений «1С-Рарус: Ресторан + Бар + Кафе» и «1С-Рарус: Общепит. Стандарт». Площадь кафе «Прайд» составляет более 100 кв. метров, заведение рассчитан
18.10.2004 В США открыты музыкальные бары для записи CD

Крупная американская сеть кофейных магазинов Starbucks открыла первые «музыкальные бары», в которых посетители смогут слушать цифровую музыку и записывать свои собственные CD-диски - Hear Music. В содружестве с компанией Hewlett-Packard Starbucks поможет создать свою собствен

Публикаций - 149, упоминаний - 154

HoReCa и организации, системы, технологии, персоны:

8217 31
1С-Рарус 887 23
Yandex - Яндекс 7347 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1040 6
Эвотор - Evotor 184 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 5
Apple Inc 12103 4
Ростелеком 9705 4
Google LLC 11777 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 3
Microsoft Corporation 24630 3
МегаФон 8814 3
Samsung Electronics 10258 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Вест Концепт - West Concept 61 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 270 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 3
Астор ВЦ 110 3
Huawei 3934 2
LG Electronics 3614 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 2
Philips 2053 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 60 2
Прогноз 1651 2
Аверс Технолоджи 2 2
iiko - айко 47 2
РСТъ 4 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 2
Telegram Group 1987 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 2
BAE Systems 172 2
Xiaomi 1733 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 11
Visa International 1949 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Газпром ПАО 1342 3
NanduQ - Qiwi 996 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 3
НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 2
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 2
Boeing 1009 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 2
Airbus Group - Airbus Industries 224 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 2
Starbucks 88 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 2
Krups 28 2
Лента - Сеть розничной торговли 2081 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 437 1
Газпром трансгаз 146 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 8 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Airbnb 90 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Tashir Group - Ташир ГК 30 1
Центр-инвест КБ 59 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 306 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 2
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 2
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 17
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4405 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11127 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7095 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6671 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17065 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5035 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12015 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12486 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16136 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27853 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6046 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9184 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7560 8
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 500 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11353 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10968 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 7
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 458 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4485 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6769 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 6
1С-Рарус Общепит 38 20
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