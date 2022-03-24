Время переходить на редакцию 3 «1С:Общепит»

В марте 2022 г. прекратится поддержка редакции 2 программного решения «1С:Общепит» и пользователям необходимо обновить устаревшую версию на актуальную — редакцию 3. Перевод осуществляется бесплатно при наличии подписки на техподдержку 1С:ИТС или 1С:КП. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«1С» много лет сопровождала обе редакции «1С:Бухгалтерия», но с марта 2022 г. прекращает поддержку редакции 2.0 и в этой связи предлагает всем пользователям «1С:Общепит» редакции 2.0 начать работу в актуальной редакции 3.

«1С:Общепит» будет обновлен на все релизы «1С:Бухгалтерии», которые выйдут в марте 2022 г. или позже, а отчетность за 2021 г. поддержана в полном объеме.

Преимущества актуальной редакции

Редакция 3.0 конфигурации «1C:Общепит» поддерживает работу в удаленном режиме через интернет в режиме тонкого и веб-клиента и предоставляет разнообразные возможности удаленной и мобильной работы. Так, для начала работы с 1С:Общепит в облачном сервисе 1С:ГРМ пользователю достаточно подключения к интернету и браузера. При этом ничего не нужно устанавливать на компьютер. Конфиденциальность и безопасное хранение данных обеспечиваются фирмой «1С».

Современный эргономичный интерфейс — в новой редакции 3.0, разработанной на платформе «1С:Предприятие 8.3», реализован удобный интерфейс, отличительными особенностями которого являются крупный шрифт, максимизация рабочего пространства на мониторах с различным разрешением, удобство навигации, возможность самостоятельно конструировать свое рабочее пространство. Все это существенно повышает скорость и комфортность работы сотрудников.

Поддержка новаций законодательства и полезные сервисы: интеграция с ЕГАИС для розничных продавцов алкогольных напитков; интеграция с ЕГАИС для предприятий питания, производящих пиво в целях реализации внутри собственной сети (мини-пивоварни крафтового пива при ресторанах) — в версии «1С:Общепит КОРП»; интеграция с ВетИС («Меркурий»); маркировка продуктов; сервис «1С:Контрагент»: автоматическое заполнение реквизитов по ИНН; сервис «1СПАРК Риски»: оценка надежности контрагентов; прямой обмен с банком непосредственно из программы; финансовый анализ, оценка риска налоговой проверки, сравнение режимов налогообложения и др.

Условия перехода

Для перехода пользователю необходимо иметь актуальный договор Информационно-технологического сопровождения («1С:ИТС» или «1С:КП») с дополнительным тарифным планом «1С:Комплекта поддержки» — «1С:КП Отраслевой 1-ой категории».

Переход в «1С:ГРМ» как альтернатива

Также 1 апреля 2022 г. ожидается повышение цен на программные решения и лицензии к ним, поэтому если вам нужно увеличить количество рабочих мест, рекомендуемся сделать это в марте 2022 г., чтобы избежать лишних трат.

Чтобы обновить текущую редакцию до актуальной необходимо сделать следующие действия.

Инструкция по переходу на актуальную редакцию

Запустить 1С:Общепит, ред. 2.0 на платформе «1С:Предприятие 8.3» в режиме конфигуратор. У пользователя с правами Администратор указать право «Администратор системы (для перехода на ред. 3.0)». Затем надо обновить CF. Для этого требуется скачать полный дистрибутив «1С:Общепит» ред. 3; устанавить шаблоны; установить демо-базу или чистую; сохранить конфигурацию поставщика; в базе «1С:Общепит» ред. 2 выбрать команду «Обновление», вручную выбрать/указать сохраненный файл CF.

Артём Пермяков, Directum: «КЭДО — возможность дополнительной экономии в условиях кризиса» Удаленная работа

Затем следует обновить CFU: скачать поставку перехода с ред. 2; установить шаблон; В базе «Общепит», ред. 2 выбрать команду «Обновление», автоматический поиск доступных обновлений, выбрать последнюю версию.

Сервер лицензирования

После перехода необходимо решить, нужен ли вам обмен ключей на СЛК. Старые ключи поддерживаются в режиме гибридной защиты, что означает возможность. одновременной работы и лицензий СЛК и старых ключей.

На данный момент приобрести можно только лицензии СЛК (как в основной поставке, так и доп. лицензии), поэтому если после перехода нужно увеличение ключей — очень рекомендуется обменять старые лицензии на СЛК

Как сэкономить с помощью экосистемы цифровой трансформации Бизнес

Установка защиты

Для работы «1С:Общепит» ред. 3.0 необходимо установить сервер лицензирования. Это можно сделать двумя способами.

Из папки \Configs\Protection. Установите Setup — это сервер лицензирования. Устанавливать нужно без подключенного аппаратного ключа.

Или сервер лицензирования можно скачать на сайте (Сервер лицензирования v.2.0). Установка также осуществляется без ключа.

После установки, при запуске появится окно «Управление лицензированием». Выбираете первый пункт «Настроить адрес сервера лицензирования». В настройках указываете:если локально установлены ключи, то первый пункт; если на сервере, то второй пункт и указываете имя сервера (его IP адрес).

***

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 2700 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С».