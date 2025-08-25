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Системный администратор System administrator ИТ-администратор Системное администрирование День Сисадмина День системного администратора последняя пятница июля
СОБЫТИЯ
|25.08.2025
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Веяние времени. Продавцы БПЛА теперь получают как крутейшие программисты и сисадмины. Код писать им не нужно
первую очередь менеджеры по продажам услуг. Их средняя зарплата во II квартале 2025 г. (1 апреля – 30 июня) составила 450 тыс. руб. и показала рост 7% год к году. CNews писал, что самые опытные Unix-сисадмины в Москве получают не больше 400 тыс. руб. kjpargeter / Freepik Продажа беспилотников и соответствующих услуг - весьма выгодная деятельность На втором месте в этом рейтинге – разработч
|21.08.2025
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Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше
то зарплата сварщиков, слесарей и представителей других рабочих специальностей в 2025 г. выросла на 20-30% Где сисадмину жить хорошо Нельзя исключать, что в менее крупных российских регионах зарплата системного администратора Unix, работа которого далеко не всегда предполагает удаленный формат, может быть еще ниже. Чтобы получать максимум денег за свои знания и время, специалист должен труд
|25.07.2025
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Исследование: компании повышают требования к системным администраторам на «рынке работодателя»
ация, проектирование» (по 6%), а также «Услуги для бизнеса» (5%). По данным hh.ru, по специальности системный администратор в России сложился «рынок работодателя»: сейчас на одну вакансию прихо
|01.07.2025
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Российские Windows-сисадмины спасены от инфляции. Зарплаты стремительно растут, требования стоят на месте
присутствия на парах и защите диплома. Сисадмин должен По данным SuperJob, должностные обязанности системного администратора Windows сохранились на уровне апреля 2024 г. Их не стало ни больше,
|02.04.2025
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Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором
Замусоренная Windows ИТ-специалисты и системные администраторы в подавляющем большинстве считают, что новый почтовый клиент Outlook для Windows – не что иное, как программный «мусор» (hot garbage), пишет портал Neowin. Сама Microso
|18.11.2024
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Сисадмины виноваты в каждом третьем взломе российских компаний
паний произошли через халатность ИТ-администраторов По данным BI.ZONE, только один из 50 корпоративных локальных пользователей в компании использует слабый пароль, но, если учетная запись принадлежит ИТ-администратору, проблема становится особенно критичной. Другим фактором риска назвали неправильную настройку прав доступа, при которой в компании есть суперпользователи (это учетная запись с
|20.06.2024
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Уволенный сисадмин, уничтоживший 180 серверов своего работодателя, получил три года тюрьмы
За средний ущерб средний срок Системный администратор, который в отместку за увольнение уничтожил 180 виртуальных серверов
|18.06.2024
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Unix-сисадминов в России стали ценить гораздо больше, чем пару лет назад. Зарплаты существенно выросли, требования почти не изменились
осли. Теперь они в среднем получают столько же, сколько московские три года назад. Заработная плата системного администратора Unix в 2024 году Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|13.06.2024
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Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение
о 10 лет и крупный штраф. В марте 2017 г. CNews писал, что уволенный из компании Lucchese Bootmaker системный администратор в отместку обрушил ее сервер, попутно удалив все файлы, необходимые д
|11.04.2024
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У российских сисадминов выросли зарплаты. Но и требований стало больше
места жительства. Согласно результатам исследования портала по поиску работы SuperJob, современный системный администратор Windows имеет следующий портрет – возраст 39 лет, средний срок работы
|09.04.2024
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Полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры
батывает от 100 тыс. руб. Но больше всего желающих стать космонавтом — среди молодежи до 24 лет (56%). Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всех о полете в космос мечтают системные администраторы (51%), программисты (49%), инженерно-технические работники (48%) — в этих сферах деятельности традиционно больше мужчин. Меньше всего желающих рисковать — среди предста
|05.04.2024
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Сисадмин 33 года притворялся другим человеком, украв его личность, набрав кредитов, и отправив его в тюрьму и психушку
Весь этот комплект Кейранс использовал, в том числе, чтобы в 2013 г. получить должность удаленного системного администратора в одной из больниц штата Айова (США). Поддельные документы прошли в
|09.11.2023
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Системные администраторы и программисты принципиально не работают в выходные и праздники
с. руб. в месяц (28%). Среди представителей распространенных офисных профессий часто занимаются решением рабочих вопросов в нерабочее время дизайнеры (35%), инженеры (32%) и главные бухгалтеры (26%). Системные администраторы (17%), секретари (18%) и программисты (20%) принципиально не работают в выходные и праздники. *** Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 582 Вр
|20.06.2023
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Создан Linux для настоящих сисадминов. За ним стоит всего один человек
азу в четырех Автор проекта утверждает, что SysLinuxOS можно использовать как live-систему, в которой с момента запуска есть весь необходимый инструментарий, притом не только узкоспециализированный. «Системный администратор работает с оборудованием разных производителей, сталкивается с разными операционными системами и даже при общении с ИТ-отделом по удаленке может пользоваться одновременн
|08.06.2023
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Сисадмины обречены. В ближайшее время их ждет профессиональная смерть
сследовании IDC. Также постепенно становятся ненужными многие задачи, которые выполняет современный системный администратор в компании. Различные фирмы все чаще отказываются от собственной ИТ-и
|06.06.2023
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Разгневанный сисадмин в отместку на игнор своих требований подменил коллегам музыку на iPod коровьим мычанием
нение, и удалил 1,2 тыс. учетных записей в Microsoft 365 из 1,5 тыс. Это полностью парализовало работу компании. На восстановление данных ушло $600 тыс. и три недели. В 2019 г. уволенный американский системный администратор Кейси Умэцу (Casey K. Umetsu) устроил настоящий хаос в ИТ-инфраструктуре своего бывшего работодателя в надежде получить предложение вернуться на свою должность. План муж
|16.01.2023
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Сисадмин парализовал работу крупного банка в попытке найти внеземной разум и повысить свой рейтинг
Во благо науки и цивилизации Системный администратор крупного инвестиционного банка тайно использовал свое служебное положение для поиска инопланетян на просторах космоса, пишет The Register. Он внедрил в ИТ-систему банка
|30.09.2022
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Уволенный сисадмин разгромил ИТ-систему компании, надеясь, что его вернут на работу и повысят зарплату
Дерзкий план Американский системный администратор Кейси Умэцу (Casey K. Umetsu), саботировавший работу крупной финансов
|18.08.2022
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Каждый пятый программист и сисадмин отметили негативное влияние пандемии на карьеру
алистов из различных профессиональных групп? В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие опыт работы, в том числе программисты и системные администраторы. Об отрицательном влиянии пандемии коронавируса на карьеру заявляют 20% опрошенных программистов. Такой же процент опрошенных заявляет о положительном влиянии пандемии
|18.07.2022
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Каждый третий сисадмин хочет открыть свой бизнес
его дела, больше всего среди маркетологов (46%), дизайнеров, менеджеров по закупкам (по 40%), менеджеров по продажам (39%), а также PR-менеджеров (38%) и инженерно-технических работников (36%). Среди сисадминов 34% хотят открыть свой бизнес, а 44% против такой идеи. Напротив, реже всех готовность стать предпринимателями выражают курьеры (15%), медсестры (17%) и программисты (20% − «за» и 57
|05.07.2022
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Переход летчиков Путина с Windows на Linux начался с падения цены на переобучение сисадмина
осударства Владимира Путина и других высших должностных лиц нашей страны, потратит на ликбез своего системного администратора по линии Linuxв два раза меньше денег, чем было готово. По данным с
|16.05.2022
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Обиженный сисадмин уничтожил ИТ-систему компании за то, что к нему не прислушивались
сти финансовой системы компании. Взлом систем с собственного компьютера почти всегда чреват арестом ИТ-администратор рассылал письма руководству другим специалистам ИТ-отдела, в которых выражал
|25.01.2022
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Программисты и сисадмины наиболее часто преданы своей профессии
ющее число архитекторов и программистов. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 4800 представителей 24 наиболее распространенных профессиональных групп, в том числе программисты и сисадмины. На втором месте в рейтинге удовлетворенности своей профессией — программисты: 82% из них подтвердили бы свое решение о выборе профессии, 13% опрошенных хотели бы сменить направление
|17.09.2021
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Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы. Новое исследование SuperJob
Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы Большинство россиян, узнав, что коллега на аналогичной должности получает больше, воспримет эту информацию как стимул работать лучше. Особенно часто так рассуждают прод
|14.07.2021
|Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой
|13.04.2021
|Microsoft радикально меняет важный инструмент Windows 10, нужный миллионам пользователей
|12.03.2021
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Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России
Элита системного администрирования На начало марта 2021 г. в России на позицию «системный администратор Unix» были наиболее востребованы претенденты с профильным стажем от д
|29.01.2021
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Программисты и сисадмины - самые ленивые среди профессионалов
ктора (89%) и квалифицированные рабочие (87%), реже других идентифицируют себя «горящими на работе» сисадмины (22%) и программисты (31%). Исследования в области найма ИТ-сотрудников В сентябре
|01.10.2020
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Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России
зду. Сисадмин Windows глазами работодателя Специалисты Superjob разделяют претендентов на должность системного администратора Windows по степени их профессиональной подготовленности на четыре к
|26.07.2019
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Я есть ROOT! REG.RU поздравляет с Днём системного администратора
атических IT-доменах, а также зонах для хобби, которые заинтересуют, представителей этой профессии. Системный администратор — одна из важнейших IT-профессий, которая за последние 25 лет стала н
|26.07.2019
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CNews поздравляет с Днем сисадмина!
Профессиональный праздник системных администраторов всего мира — День Сисадмина — отмечается людьми, относящими себя к этой профессии, в последнюю пятницу июл
|18.09.2018
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Microsoft создала сисадмина-как-услугу
. MMD предполагает трехлетний цикл обновления устройств с заменой их в течении одного дня, а также мониторинг безопасности и поддержку рабочего стола 24 х 7. Облако Microsoft начнет выполнять функции сисадмина Предоставляемый в рамках сервиса набор Microsoft 365 Enterprise включает в себя ОС Windows 10 Enterprise, офисный пакет Office 365 и решение для комплексного управления корпоративными
|27.07.2018
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CNews поздравляет с Днем сисадмина!
Профессиональный праздник системных администраторов всего мира — День Сисадмина — отмечается людьми, относящими себя к этой профессии, в последнюю пятницу июл
|04.05.2018
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Сисадмина арестовали за кражу 50 школьных ноутбуков
Кража ноутбуков из школы В Тюмени был задержан системный администратор, который систематически воровал ноутбуки из школы, в которой работал,
|28.07.2017
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CNews поздравляет с Днем сисадмина
Профессиональный праздник системных администраторов всего мира — День Сисадмина — отмечается людьми, относящими себя к этой профессии, в последнюю пятницу июл
|17.04.2017
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Сисадмин отомстил за увольнение, уничтожив базу данных бухгалтерии
Месть уволенного сисадмина Против системного администратора в американском штате Массачуссетс возбуждено дело о преступлениях,
|31.03.2017
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Сисадмин в день увольнения вывел из строя компанию
Увольнение Джо Вито Вензора Бывший системный администратор, который в день своего увольнения остановил сервер компании-работодат
|13.04.2016
|«Хоулмонт» дарит администраторам СЭД «Тезис» дополнительную именную лицензию
|10.03.2015
|На техподдержку и администрирование ИВЦ Центра городского развития ИЦ «Сколково» выделят 4,87 млн руб.
|17.02.2015
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«1С-Битрикс» обзавелась партнерами с компетенцией «Системное администрирование»
негативно сказывается на доходах и репутации. Понимая потребность бизнеса в круглосуточной и оперативной поддержке, компания «1С-Битрикс» выделила новую категорию партнеров, обладающих компетенцией «Системное администрирование». Клиенты, имеющие сайты на платформе «1С-Битрикс», смогут выбрать партнера, специализирующегося на обеспечении бесперебойной работы сайтов любого уровня сложности.
Системный администратор и организации, системы, технологии, персоны:
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 21
|Шадаев Максут 1210 10
|Зенкин Денис 263 9
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 8
|Свердлов Денис 201 7
|Сысоев Игорь 41 7
|Новодворский Алексей 114 7
|Коновалов Максим 20 6
|Демидов Михаил 134 6
|Степанов Антон 71 6
|Трандин Сергей 128 6
|Путин Владимир 3454 6
|Рустамов Рустам 548 6
|Мылицын Роман 111 6
|Касперский Евгений 337 6
|Kekatos Ted - Кекатос Тед 5 5
|Губина Татьяна 20 5
|Перов Евгений 97 5
|Kher Deepanshu - Дипаншу Кхер 6 5
|Касперская Наталья 319 5
|Натрусов Артем 313 5
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
|Греф Герман 485 5
|Земков Сергей 159 5
|Аникин Леонид 61 5
|Smith Brad - Смит Брэд 104 4
|Ульянов Владимир 162 4
|Зубарев Яков 24 4
|Буренков Андрей 8 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Самойленко Максим 67 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Степаненко Андрей 29 4
|Рамендик Михаил 19 4
|Момчилович Ирина 28 4
|Helming Tim - Хелминг Тим 5 4
|Шибанов Илья 18 4
|Галушкин Олег 182 4
|Смирнов Алексей 269 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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