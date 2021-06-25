Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Системный администратор
System administrator
ИТ-администратор
Системное администрирование
День Сисадмина
День системного администратора
последняя пятница июля


25.06.2021 Оптимизация обработки типовых задач по управлению серверами с OpenManage Enterprise 1
26.05.2021 Автоматизация рутинных задач управления жизненным циклом серверов при помощи встраиваемых решений и плагинов Dell EMC OpenManage Enterprise 1
24.05.2021 Avast запускает Business Hub — единую платформу безопасности для партнеров и бизнеса 1
30.03.2021 В чем выгода внедрения VDI: опыт финансового сектора 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1
12.01.2021 Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga 1
29.12.2020 Более тысячи югорчан завершили обучение по программе персональных цифровых сертификатов 1
25.11.2020 Как экономить десятки тысяч долларов на резервном копировании 1
28.07.2020 Parallels представляет Parallels Access 6 и Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac 1
22.07.2020 Kingston представила USB-накопители с шифрованием емкостью 128 ГБ 1
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами 3
24.03.2020 VMware представила продукты и сервисы для модернизации приложений и инфраструктуры 1
13.03.2020 OCS начинает дистрибуцию программных продуктов Samsung SDS 1
12.02.2020 Citrix выпустила сервис для анализа производительности приложений и ПК 1
11.02.2020 Корпорация МСП и «Инфосистемы джет» реализовали совместный проект по защите активов от инсайдерских угроз 1
07.11.2019 Cisco представила обновленный портфель продуктов для совместной работы 1
16.10.2019 Poly представила серию видеопанелей Poly Studio X c поддержкой интерфейса Zoom 1
26.07.2019 CNews поздравляет с Днем сисадмина! 3
21.05.2019 Александр Баринов, «Ростелеком-Solar»: Облачная платформа безопасности – инновационный проект в масштабах всего мира 1
17.05.2019 «Яндекс» запретил было сотрудникам летать на Sukhoi Superjet 100, но потом передумал 1
17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики 1
27.03.2019 Panasonic представила приложение Compass 2.0 для защищенных бизнес-устройств на Android 1
19.03.2019 Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500 1
03.12.2018 «Билайн» запустил облачный сервис Beecloud для среднего и малого бизнеса 1
07.11.2018 Parallels представила Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac 1
02.11.2018 Parallels выпустила RAS 16.5.1 с функцией делегированного управления сеансами 1
14.08.2018 «Тинькофф Финтех Школа» набирает студентов в городах России 1
27.07.2018 CNews поздравляет с Днем сисадмина! 4
19.07.2018 Parallels представила новую версию системы Parallels RAS 16.5 1
23.05.2018 Synology представила DiskStation Manager 6.2 1
28.07.2017 CNews поздравляет с Днем сисадмина 3
13.07.2017 Dell EMC начинает поставки серверов PowerEdge 14 поколения 1
07.04.2017 VMware предлагает инновации для цифрового рабочего окружения с Workspace ONE и AirWatch 1
31.03.2017 Док-станция Samsung и ПО Citrix трансформируют Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК 2
10.01.2017 Citrix представила новые разработки в области облачных технологий и защищенной мобильности 1
07.11.2016 Parallels обновил решение для удаленного доступа Remote Application Server 1
19.09.2016 Citrix покупает Norskale — разработчика решения для управления рабочими местами и пользовательскими средами 1
20.07.2016 Новый Veeam Availability Suite обеспечит полную поддержку Windows Server 2016 и технологий Hyper-V 2016 1
10.03.2016 Riverbed SteelFusion получил поддержку Microsoft Azure и Amazon Web Services 1
19.02.2016 VMware представила новые возможности решений Horizon 7 и Horizon Air 2

Публикаций - 103, упоминаний - 123

Системный администратор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 14
Parallels Holdings 470 4
Samsung Electronics 5666 3
HP Inc. 2909 2
Google LLC 7148 2
Citrix Systems 571 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 2
Dell Technologies 133 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Acronis - Акронис 364 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Riverbed Technology 103 1
Pivotal Software 45 1
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
Инфосистемы Джет 675 1
Telegram Group 702 1
Lenovo Group 1636 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 11 1
АйТи Бастион 13 1
Alfa Laval - Альфа Лаваль 4 1
Samsung Group 33 1
Rackspace Technology 67 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Cisco Systems 2040 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
3738 1
Kingston Technology 91 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Fortinet 286 1
Facebook 3765 1
Veritas Technologies 74 1
Panasonic 1138 1
Veritas Aptare 6 1
Oracle Corporation 3344 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
British Airways - British Midland International 39 1
Аэрофлот 493 1
Сухой - Авиационный холдинг 63 1
Avito - Авито 171 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Правительство Москвы 653 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
Microsoft Windows приложения 105 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 2
Open SIP - OpenSIPS 5 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 18 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 31 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 1
Remote Access VPN 2 1
HEIF - High Efficiency Image File Format - Высокоэффективный формат графических файлов 8 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
SCOMO - Software Component Management Object - Управление компонентами программного обеспечения 2 1
Microsoft Windows 10 6635 19
Google Android 10751 17
Apple iOS 5742 13
Linux OS 4257 7
Microsoft Azure 1171 5
Apple macOS 925 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple Mac 1456 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 3
VMware View 42 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 33 2
Microsoft Lync 272 2
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 2
Microsoft Azure MFA Server 2 2
Apple macOS X 901 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Parallels Toolbox 23 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
Microsoft Exchange 681 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Intune 29 2
Microsoft Server App-V - Microsoft Application Virtualization - Softricity SoftGrid 7 2
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 2
Citrix XenApp 84 2
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
Parallels Access 23 1
Panasonic Android 1 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Google Android Package Kit - APK 43 1
Panasonic Toughbook Android - Серия планшетов 37 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
Kekatos Ted - Кекатос Тед 3 2
Esselman Victor - Виктор Эсселман 1 1
Шматова Елена 20 1
Михайленко Александр 4 1
Тукалевский Денис 3 1
Гюлназарян Давид 1 1
Грабовский Илья 3 1
Шатилин Илья 2 1
Couwenbergh Thomas - Каувенберг Томас 1 1
Spliethoff Peter - Спитхоф Питер 1 1
Демидович Олеся 1 1
Yuan Eric S. - Юань Эрик С. 2 1
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 5 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 6 1
Горбатовский Станислав 15 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Lu Derren - Лу Деррен 4 1
Srinivasan Sri - Шринивасан Шри 2 1
Bowker Mark - Баукер Марк 6 1
Свердлов Максим 2 1
Баринов Александр 23 1
Ципорин Павел 51 1
Набоков Федор 1 1
Калинин Александр 95 1
Демидов Александр 14 1
Зубарев Яков 23 1
Мец Александр 1 1
Рыбинцев Андрей 1 1
Родионов Михаил 40 1
Михеев Дмитрий 14 1
Тамеев Дмитрий 1 1
Габова Ольга 3 1
Wong Gregory - Вонг Грегори 1 1
Фомиченко Сергей 3 1
Белик Сергей 15 1
Басин Илья 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Франция - Французская Республика 2122 7
Германия - Федеративная Республика 3633 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 3
Япония 2780 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Индия - Республика 2169 2
Европа 3752 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
США - Чикаго 127 2
Украина 3365 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Европа Западная 613 1
Казахстан - Республика 2629 1
Франция - Париж 370 1
Индонезия - Республика 384 1
Россия - Калининградская область 537 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Восточная Европа 1678 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
Россия - Орловская область 132 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 10 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Человеческий фактор 126 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 1
InformationWeek 101 1
Gartner 2190 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Forward Insights 3 1
Тинькофф Финтех Школа 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761865, в очереди разбора - 665554.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще