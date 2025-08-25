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Системный администратор System administrator ИТ-администратор Системное администрирование День Сисадмина День системного администратора последняя пятница июля

СОБЫТИЯ


25.08.2025 Веяние времени. Продавцы БПЛА теперь получают как крутейшие программисты и сисадмины. Код писать им не нужно

первую очередь менеджеры по продажам услуг. Их средняя зарплата во II квартале 2025 г. (1 апреля – 30 июня) составила 450 тыс. руб. и показала рост 7% год к году. CNews писал, что самые опытные Unix-сисадмины в Москве получают не больше 400 тыс. руб. kjpargeter / Freepik Продажа беспилотников и соответствующих услуг - весьма выгодная деятельность На втором месте в этом рейтинге – разработч
21.08.2025 Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше

то зарплата сварщиков, слесарей и представителей других рабочих специальностей в 2025 г. выросла на 20-30% Где сисадмину жить хорошо Нельзя исключать, что в менее крупных российских регионах зарплата системного администратора Unix, работа которого далеко не всегда предполагает удаленный формат, может быть еще ниже. Чтобы получать максимум денег за свои знания и время, специалист должен труд
25.07.2025 Исследование: компании повышают требования к системным администраторам на «рынке работодателя»

ация, проектирование» (по 6%), а также «Услуги для бизнеса» (5%). По данным hh.ru, по специальности системный администратор в России сложился «рынок работодателя»: сейчас на одну вакансию прихо
01.07.2025 Российские Windows-сисадмины спасены от инфляции. Зарплаты стремительно растут, требования стоят на месте

присутствия на парах и защите диплома. Сисадмин должен По данным SuperJob, должностные обязанности системного администратора Windows сохранились на уровне апреля 2024 г. Их не стало ни больше,
02.04.2025 Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором

Замусоренная Windows ИТ-специалисты и системные администраторы в подавляющем большинстве считают, что новый почтовый клиент Outlook для Windows – не что иное, как программный «мусор» (hot garbage), пишет портал Neowin. Сама Microso
18.11.2024 Сисадмины виноваты в каждом третьем взломе российских компаний

паний произошли через халатность ИТ-администраторов По данным BI.ZONE, только один из 50 корпоративных локальных пользователей в компании использует слабый пароль, но, если учетная запись принадлежит ИТ-администратору, проблема становится особенно критичной. Другим фактором риска назвали неправильную настройку прав доступа, при которой в компании есть суперпользователи (это учетная запись с
20.06.2024 Уволенный сисадмин, уничтоживший 180 серверов своего работодателя, получил три года тюрьмы

За средний ущерб средний срок Системный администратор, который в отместку за увольнение уничтожил 180 виртуальных серверов

18.06.2024 Unix-сисадминов в России стали ценить гораздо больше, чем пару лет назад. Зарплаты существенно выросли, требования почти не изменились

осли. Теперь они в среднем получают столько же, сколько московские три года назад. Заработная плата системного администратора Unix в 2024 году Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц

13.06.2024 Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение

о 10 лет и крупный штраф. В марте 2017 г. CNews писал, что уволенный из компании Lucchese Bootmaker системный администратор в отместку обрушил ее сервер, попутно удалив все файлы, необходимые д
11.04.2024 У российских сисадминов выросли зарплаты. Но и требований стало больше

места жительства. Согласно результатам исследования портала по поиску работы SuperJob, современный системный администратор Windows имеет следующий портрет – возраст 39 лет, средний срок работы
09.04.2024 Полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры

батывает от 100 тыс. руб. Но больше всего желающих стать космонавтом — среди молодежи до 24 лет (56%). Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всех о полете в космос мечтают системные администраторы (51%), программисты (49%), инженерно-технические работники (48%) — в этих сферах деятельности традиционно больше мужчин. Меньше всего желающих рисковать — среди предста
05.04.2024 Сисадмин 33 года притворялся другим человеком, украв его личность, набрав кредитов, и отправив его в тюрьму и психушку

Весь этот комплект Кейранс использовал, в том числе, чтобы в 2013 г. получить должность удаленного системного администратора в одной из больниц штата Айова (США). Поддельные документы прошли в
09.11.2023 Системные администраторы и программисты принципиально не работают в выходные и праздники

с. руб. в месяц (28%). Среди представителей распространенных офисных профессий часто занимаются решением рабочих вопросов в нерабочее время дизайнеры (35%), инженеры (32%) и главные бухгалтеры (26%). Системные администраторы (17%), секретари (18%) и программисты (20%) принципиально не работают в выходные и праздники. *** Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 582 Вр
20.06.2023 Создан Linux для настоящих сисадминов. За ним стоит всего один человек

азу в четырех Автор проекта утверждает, что SysLinuxOS можно использовать как live-систему, в которой с момента запуска есть весь необходимый инструментарий, притом не только узкоспециализированный. «Системный администратор работает с оборудованием разных производителей, сталкивается с разными операционными системами и даже при общении с ИТ-отделом по удаленке может пользоваться одновременн
08.06.2023 Сисадмины обречены. В ближайшее время их ждет профессиональная смерть

сследовании IDC. Также постепенно становятся ненужными многие задачи, которые выполняет современный системный администратор в компании. Различные фирмы все чаще отказываются от собственной ИТ-и
06.06.2023 Разгневанный сисадмин в отместку на игнор своих требований подменил коллегам музыку на iPod коровьим мычанием

нение, и удалил 1,2 тыс. учетных записей в Microsoft 365 из 1,5 тыс. Это полностью парализовало работу компании. На восстановление данных ушло $600 тыс. и три недели. В 2019 г. уволенный американский системный администратор Кейси Умэцу (Casey K. Umetsu) устроил настоящий хаос в ИТ-инфраструктуре своего бывшего работодателя в надежде получить предложение вернуться на свою должность. План муж
16.01.2023 Сисадмин парализовал работу крупного банка в попытке найти внеземной разум и повысить свой рейтинг

Во благо науки и цивилизации Системный администратор крупного инвестиционного банка тайно использовал свое служебное положение для поиска инопланетян на просторах космоса, пишет The Register. Он внедрил в ИТ-систему банка

30.09.2022 Уволенный сисадмин разгромил ИТ-систему компании, надеясь, что его вернут на работу и повысят зарплату

Дерзкий план Американский системный администратор Кейси Умэцу (Casey K. Umetsu), саботировавший работу крупной финансов
18.08.2022 Каждый пятый программист и сисадмин отметили негативное влияние пандемии на карьеру

алистов из различных профессиональных групп? В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие опыт работы, в том числе программисты и системные администраторы. Об отрицательном влиянии пандемии коронавируса на карьеру заявляют 20% опрошенных программистов. Такой же процент опрошенных заявляет о положительном влиянии пандемии

18.07.2022 Каждый третий сисадмин хочет открыть свой бизнес

его дела, больше всего среди маркетологов (46%), дизайнеров, менеджеров по закупкам (по 40%), менеджеров по продажам (39%), а также PR-менеджеров (38%) и инженерно-технических работников (36%). Среди сисадминов 34% хотят открыть свой бизнес, а 44% против такой идеи. Напротив, реже всех готовность стать предпринимателями выражают курьеры (15%), медсестры (17%) и программисты (20% − «за» и 57
05.07.2022 Переход летчиков Путина с Windows на Linux начался с падения цены на переобучение сисадмина

осударства Владимира Путина и других высших должностных лиц нашей страны, потратит на ликбез своего системного администратора по линии Linuxв два раза меньше денег, чем было готово. По данным с
16.05.2022 Обиженный сисадмин уничтожил ИТ-систему компании за то, что к нему не прислушивались

сти финансовой системы компании. Взлом систем с собственного компьютера почти всегда чреват арестом ИТ-администратор рассылал письма руководству другим специалистам ИТ-отдела, в которых выражал
25.01.2022 Программисты и сисадмины наиболее часто преданы своей профессии

ющее число архитекторов и программистов. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 4800 представителей 24 наиболее распространенных профессиональных групп, в том числе программисты и сисадмины. На втором месте в рейтинге удовлетворенности своей профессией — программисты: 82% из них подтвердили бы свое решение о выборе профессии, 13% опрошенных хотели бы сменить направление

17.09.2021 Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы. Новое исследование SuperJob

Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы Большинство россиян, узнав, что коллега на аналогичной должности получает больше, воспримет эту информацию как стимул работать лучше. Особенно часто так рассуждают прод
14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой
13.04.2021 Microsoft радикально меняет важный инструмент Windows 10, нужный миллионам пользователей
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России

Элита системного администрирования На начало марта 2021 г. в России на позицию «системный администратор Unix» были наиболее востребованы претенденты с профильным стажем от д
29.01.2021 Программисты и сисадмины - самые ленивые среди профессионалов

ктора (89%) и квалифицированные рабочие (87%), реже других идентифицируют себя «горящими на работе» сисадмины (22%) и программисты (31%). Исследования в области найма ИТ-сотрудников В сентябре

01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России

зду. Сисадмин Windows глазами работодателя Специалисты Superjob разделяют претендентов на должность системного администратора Windows по степени их профессиональной подготовленности на четыре к
26.07.2019 Я есть ROOT! REG.RU поздравляет с Днём системного администратора

атических IT-доменах, а также зонах для хобби, которые заинтересуют, представителей этой профессии. Системный администратор — одна из важнейших IT-профессий, которая за последние 25 лет стала н
26.07.2019 CNews поздравляет с Днем сисадмина!

Профессиональный праздник системных администраторов всего мира — День Сисадмина — отмечается людьми, относящими себя к этой профессии, в последнюю пятницу июл
18.09.2018 Microsoft создала сисадмина-как-услугу

. MMD предполагает трехлетний цикл обновления устройств с заменой их в течении одного дня, а также мониторинг безопасности и поддержку рабочего стола 24 х 7. Облако Microsoft начнет выполнять функции сисадмина Предоставляемый в рамках сервиса набор Microsoft 365 Enterprise включает в себя ОС Windows 10 Enterprise, офисный пакет Office 365 и решение для комплексного управления корпоративными
27.07.2018 CNews поздравляет с Днем сисадмина!

Профессиональный праздник системных администраторов всего мира — День Сисадмина — отмечается людьми, относящими себя к этой профессии, в последнюю пятницу июл
04.05.2018 Сисадмина арестовали за кражу 50 школьных ноутбуков

Кража ноутбуков из школы В Тюмени был задержан системный администратор, который систематически воровал ноутбуки из школы, в которой работал,
28.07.2017 CNews поздравляет с Днем сисадмина

Профессиональный праздник системных администраторов всего мира — День Сисадмина — отмечается людьми, относящими себя к этой профессии, в последнюю пятницу июл
17.04.2017 Сисадмин отомстил за увольнение, уничтожив базу данных бухгалтерии

Месть уволенного сисадмина Против системного администратора в американском штате Массачуссетс возбуждено дело о преступлениях,

31.03.2017 Сисадмин в день увольнения вывел из строя компанию

Увольнение Джо Вито Вензора Бывший системный администратор, который в день своего увольнения остановил сервер компании-работодат
13.04.2016 «Хоулмонт» дарит администраторам СЭД «Тезис» дополнительную именную лицензию
10.03.2015 На техподдержку и администрирование ИВЦ Центра городского развития ИЦ «Сколково» выделят 4,87 млн руб.
17.02.2015 «1С-Битрикс» обзавелась партнерами с компетенцией «Системное администрирование»

негативно сказывается на доходах и репутации. Понимая потребность бизнеса в круглосуточной и оперативной поддержке, компания «1С-Битрикс» выделила новую категорию партнеров, обладающих компетенцией «Системное администрирование». Клиенты, имеющие сайты на платформе «1С-Битрикс», смогут выбрать партнера, специализирующегося на обеспечении бесперебойной работы сайтов любого уровня сложности.


Публикаций - 1377, упоминаний - 1608

Системный администратор и организации, системы, технологии, персоны:

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Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 79
Oracle Corporation 7074 65
Broadcom - VMware 2610 60
Google LLC 12688 52
IBM - International Business Machines Corp 9699 52
Softline - Софтлайн 3743 50
Cisco Systems 5372 47
Yandex - Яндекс 9216 46
Intel Corporation 12811 43
HP Inc. 5883 41
Apple Inc 13154 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 38
SAP SE 5601 37
Citrix Systems 868 34
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 31
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 26
Red Hat 1378 26
Dell EMC 5180 25
Amazon Inc - Amazon.com 3277 25
ESET - ESET Software 1161 25
Dr.Web - Доктор Веб 1294 22
Ростелеком 10948 21
МегаФон 10742 21
X Corp - Twitter 2938 21
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 20
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 20
Meta Platforms - Facebook 4621 19
VK - Mail.ru Group 3602 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Telegram Group 2940 17
InfoWatch - Инфовотч 1185 16
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 16
Крок - Croc 1964 16
АйТи 1519 16
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 15
Информзащита 941 14
Acronis - Акронис 489 14
Superjob - Суперджоб 858 60
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
Альфа-Банк 1979 12
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Microsoft - LinkedIn 699 9
UPS 216 9
Сбер - СберАвто 38 8
Россети Ленэнерго 1699 8
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eBay Inc 1640 7
Газпром ПАО 1493 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Почта России ПАО 2370 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
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Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 5
Метиз завод 27 5
Avanta Personnel - Adecco 16 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Газпром нефть 725 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Walt Disney Company 647 5
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Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Ассоциация менеджеров 107 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 491
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 11
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 11
Базальт СПО - Альт академия 38 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 7
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 6
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 4
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 3
University of California - Калифорнийский университет 101 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 3
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 3
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 3
Новотех УЦ 6 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 2
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
РКСИ ГБПОУ РО - Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики 5 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
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