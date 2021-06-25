Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Системный администратор
System administrator
ИТ-администратор
Системное администрирование
День Сисадмина
День системного администратора
последняя пятница июля
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Публикаций - 103, упоминаний - 123
Системный администратор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство Москвы 653 1
|Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
|InformationWeek 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761865, в очереди разбора - 665554.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761865, в очереди разбора - 665554.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru