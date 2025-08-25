Веяние времени. Продавцы БПЛА теперь получают как крутейшие программисты и сисадмины. Код писать им не нужно первую очередь менеджеры по продажам услуг. Их средняя зарплата во II квартале 2025 г. (1 апреля – 30 июня) составила 450 тыс. руб. и показала рост 7% год к году. CNews писал, что самые опытные Unix-сисадмины в Москве получают не больше 400 тыс. руб. kjpargeter / Freepik Продажа беспилотников и соответствующих услуг - весьма выгодная деятельность На втором месте в этом рейтинге – разработч

Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше то зарплата сварщиков, слесарей и представителей других рабочих специальностей в 2025 г. выросла на 20-30% Где сисадмину жить хорошо Нельзя исключать, что в менее крупных российских регионах зарплата системного администратора Unix, работа которого далеко не всегда предполагает удаленный формат, может быть еще ниже. Чтобы получать максимум денег за свои знания и время, специалист должен труд

Исследование: компании повышают требования к системным администраторам на «рынке работодателя» ация, проектирование» (по 6%), а также «Услуги для бизнеса» (5%). По данным hh.ru, по специальности системный администратор в России сложился «рынок работодателя»: сейчас на одну вакансию прихо

Российские Windows-сисадмины спасены от инфляции. Зарплаты стремительно растут, требования стоят на месте присутствия на парах и защите диплома. Сисадмин должен По данным SuperJob, должностные обязанности системного администратора Windows сохранились на уровне апреля 2024 г. Их не стало ни больше,

Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором Замусоренная Windows ИТ-специалисты и системные администраторы в подавляющем большинстве считают, что новый почтовый клиент Outlook для Windows – не что иное, как программный «мусор» (hot garbage), пишет портал Neowin. Сама Microso

Сисадмины виноваты в каждом третьем взломе российских компаний паний произошли через халатность ИТ-администраторов По данным BI.ZONE, только один из 50 корпоративных локальных пользователей в компании использует слабый пароль, но, если учетная запись принадлежит ИТ-администратору, проблема становится особенно критичной. Другим фактором риска назвали неправильную настройку прав доступа, при которой в компании есть суперпользователи (это учетная запись с

Уволенный сисадмин, уничтоживший 180 серверов своего работодателя, получил три года тюрьмы За средний ущерб средний срок Системный администратор, который в отместку за увольнение уничтожил 180 виртуальных серверов

Unix-сисадминов в России стали ценить гораздо больше, чем пару лет назад. Зарплаты существенно выросли, требования почти не изменились осли. Теперь они в среднем получают столько же, сколько московские три года назад. Заработная плата системного администратора Unix в 2024 году Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц

Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение о 10 лет и крупный штраф. В марте 2017 г. CNews писал, что уволенный из компании Lucchese Bootmaker системный администратор в отместку обрушил ее сервер, попутно удалив все файлы, необходимые д

У российских сисадминов выросли зарплаты. Но и требований стало больше места жительства. Согласно результатам исследования портала по поиску работы SuperJob, современный системный администратор Windows имеет следующий портрет – возраст 39 лет, средний срок работы

Полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры батывает от 100 тыс. руб. Но больше всего желающих стать космонавтом — среди молодежи до 24 лет (56%). Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всех о полете в космос мечтают системные администраторы (51%), программисты (49%), инженерно-технические работники (48%) — в этих сферах деятельности традиционно больше мужчин. Меньше всего желающих рисковать — среди предста

Сисадмин 33 года притворялся другим человеком, украв его личность, набрав кредитов, и отправив его в тюрьму и психушку Весь этот комплект Кейранс использовал, в том числе, чтобы в 2013 г. получить должность удаленного системного администратора в одной из больниц штата Айова (США). Поддельные документы прошли в

Системные администраторы и программисты принципиально не работают в выходные и праздники с. руб. в месяц (28%). Среди представителей распространенных офисных профессий часто занимаются решением рабочих вопросов в нерабочее время дизайнеры (35%), инженеры (32%) и главные бухгалтеры (26%). Системные администраторы (17%), секретари (18%) и программисты (20%) принципиально не работают в выходные и праздники. *** Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 582 Вр

Создан Linux для настоящих сисадминов. За ним стоит всего один человек азу в четырех Автор проекта утверждает, что SysLinuxOS можно использовать как live-систему, в которой с момента запуска есть весь необходимый инструментарий, притом не только узкоспециализированный. «Системный администратор работает с оборудованием разных производителей, сталкивается с разными операционными системами и даже при общении с ИТ-отделом по удаленке может пользоваться одновременн

Сисадмины обречены. В ближайшее время их ждет профессиональная смерть сследовании IDC. Также постепенно становятся ненужными многие задачи, которые выполняет современный системный администратор в компании. Различные фирмы все чаще отказываются от собственной ИТ-и

Разгневанный сисадмин в отместку на игнор своих требований подменил коллегам музыку на iPod коровьим мычанием нение, и удалил 1,2 тыс. учетных записей в Microsoft 365 из 1,5 тыс. Это полностью парализовало работу компании. На восстановление данных ушло $600 тыс. и три недели. В 2019 г. уволенный американский системный администратор Кейси Умэцу (Casey K. Umetsu) устроил настоящий хаос в ИТ-инфраструктуре своего бывшего работодателя в надежде получить предложение вернуться на свою должность. План муж

Сисадмин парализовал работу крупного банка в попытке найти внеземной разум и повысить свой рейтинг Во благо науки и цивилизации Системный администратор крупного инвестиционного банка тайно использовал свое служебное положение для поиска инопланетян на просторах космоса, пишет The Register. Он внедрил в ИТ-систему банка

Уволенный сисадмин разгромил ИТ-систему компании, надеясь, что его вернут на работу и повысят зарплату Дерзкий план Американский системный администратор Кейси Умэцу (Casey K. Umetsu), саботировавший работу крупной финансов

Каждый пятый программист и сисадмин отметили негативное влияние пандемии на карьеру алистов из различных профессиональных групп? В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие опыт работы, в том числе программисты и системные администраторы. Об отрицательном влиянии пандемии коронавируса на карьеру заявляют 20% опрошенных программистов. Такой же процент опрошенных заявляет о положительном влиянии пандемии

Каждый третий сисадмин хочет открыть свой бизнес его дела, больше всего среди маркетологов (46%), дизайнеров, менеджеров по закупкам (по 40%), менеджеров по продажам (39%), а также PR-менеджеров (38%) и инженерно-технических работников (36%). Среди сисадминов 34% хотят открыть свой бизнес, а 44% против такой идеи. Напротив, реже всех готовность стать предпринимателями выражают курьеры (15%), медсестры (17%) и программисты (20% − «за» и 57

Переход летчиков Путина с Windows на Linux начался с падения цены на переобучение сисадмина осударства Владимира Путина и других высших должностных лиц нашей страны, потратит на ликбез своего системного администратора по линии Linuxв два раза меньше денег, чем было готово. По данным с

Обиженный сисадмин уничтожил ИТ-систему компании за то, что к нему не прислушивались сти финансовой системы компании. Взлом систем с собственного компьютера почти всегда чреват арестом ИТ-администратор рассылал письма руководству другим специалистам ИТ-отдела, в которых выражал

Программисты и сисадмины наиболее часто преданы своей профессии ющее число архитекторов и программистов. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 4800 представителей 24 наиболее распространенных профессиональных групп, в том числе программисты и сисадмины. На втором месте в рейтинге удовлетворенности своей профессией — программисты: 82% из них подтвердили бы свое решение о выборе профессии, 13% опрошенных хотели бы сменить направление

Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы. Новое исследование SuperJob Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы Большинство россиян, узнав, что коллега на аналогичной должности получает больше, воспримет эту информацию как стимул работать лучше. Особенно часто так рассуждают прод

Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России Элита системного администрирования На начало марта 2021 г. в России на позицию «системный администратор Unix» были наиболее востребованы претенденты с профильным стажем от д

Программисты и сисадмины - самые ленивые среди профессионалов ктора (89%) и квалифицированные рабочие (87%), реже других идентифицируют себя «горящими на работе» сисадмины (22%) и программисты (31%). Исследования в области найма ИТ-сотрудников В сентябре

Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России зду. Сисадмин Windows глазами работодателя Специалисты Superjob разделяют претендентов на должность системного администратора Windows по степени их профессиональной подготовленности на четыре к

Я есть ROOT! REG.RU поздравляет с Днём системного администратора атических IT-доменах, а также зонах для хобби, которые заинтересуют, представителей этой профессии. Системный администратор — одна из важнейших IT-профессий, которая за последние 25 лет стала н

CNews поздравляет с Днем сисадмина! Профессиональный праздник системных администраторов всего мира — День Сисадмина — отмечается людьми, относящими себя к этой профессии, в последнюю пятницу июл

Microsoft создала сисадмина-как-услугу . MMD предполагает трехлетний цикл обновления устройств с заменой их в течении одного дня, а также мониторинг безопасности и поддержку рабочего стола 24 х 7. Облако Microsoft начнет выполнять функции сисадмина Предоставляемый в рамках сервиса набор Microsoft 365 Enterprise включает в себя ОС Windows 10 Enterprise, офисный пакет Office 365 и решение для комплексного управления корпоративными

CNews поздравляет с Днем сисадмина! Профессиональный праздник системных администраторов всего мира — День Сисадмина — отмечается людьми, относящими себя к этой профессии, в последнюю пятницу июл

Сисадмина арестовали за кражу 50 школьных ноутбуков Кража ноутбуков из школы В Тюмени был задержан системный администратор, который систематически воровал ноутбуки из школы, в которой работал,

CNews поздравляет с Днем сисадмина Профессиональный праздник системных администраторов всего мира — День Сисадмина — отмечается людьми, относящими себя к этой профессии, в последнюю пятницу июл

Сисадмин отомстил за увольнение, уничтожив базу данных бухгалтерии Месть уволенного сисадмина Против системного администратора в американском штате Массачуссетс возбуждено дело о преступлениях,

Сисадмин в день увольнения вывел из строя компанию Увольнение Джо Вито Вензора Бывший системный администратор, который в день своего увольнения остановил сервер компании-работодат