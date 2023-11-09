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Системные администраторы и программисты принципиально не работают в выходные и праздники

Дизайнерам, инженерам и главным бухгалтерам часто приходится заниматься рабочими вопросами в нерабочее время. Принципа не работать в праздники и выходные чаще всего придерживаются программисты. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны.

Брать работу на дом или решать рабочие вопросы в выходные и праздники приходится 61% россиян: 25% делают это часто, 36% — иногда. У каждого третьего нет необходимости в работе в выходные, праздники или на дому (33%). 8% опрошенных строго придерживаются принципа отдыхать и заниматься исключительно личными вопросами в нерабочее время. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Часто работать дома в выходные и праздничные дни приходится респондентам с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (28%).

Среди представителей распространенных офисных профессий часто занимаются решением рабочих вопросов в нерабочее время дизайнеры (35%), инженеры (32%) и главные бухгалтеры (26%). Системные администраторы (17%), секретари (18%) и программисты (20%) принципиально не работают в выходные и праздники.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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ИТ в банках

Населенных пунктов: 582

Время проведения: 10 октября - 8 ноября 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.

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