Superjob Суперджоб
|27.11.2023
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Работодателям надоело без конца поднимать зарплаты ИТ-шникам. В России рекордно замедлился рост зарплат программистов
дует Зарплаты российских ИТ-специалистов продолжают расти. Как сообщили CNews представители портала SuperJob к концу октября 2023 г. они стали выше более чем на 6% по отношению к январю того же
|14.11.2023
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Российских ИТ-шников прекращают забрасывать деньгами. Времена высоких зарплат в прошлом – водителям и сварщикам платят больше
, выбыли из лидеров по самому высокому уровню зарплат в подавляющем большинстве городов-миллионников. ИТ-шникам по-прежнему платят много, но, как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, в крупнейших городах России теперь намного выгоднее работать сварщиком, водителем, поваром или фрезеровщиком. Для примера, в ноябре 2023 г. в Омске топ-5 самых высокооплачиваемых проф
|08.09.2023
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В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше
в сфере электронной коммерции (e-commerce). Как сообщили CNews специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, всего за год средняя зарплата Java-программиста подскочила более чем на 11%, а их м
|11.07.2023
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Минэкономразвития России и SuperJob помогут бизнесу нанять стажеров
Минэкономразвития России и «SuperJob старт» запускают акцию «Бесценный стажер». В рамках инициативы компании по всей России смогут бесплатно разместить на SuperJob вакансии на позиции стажеров, чтобы нанять молодых
|09.06.2023
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В рабочих чатах россиян больше всего раздражают картинки и гифки. Новое исследование SuperJob
Лишь у одного из пяти россиян не вызывают раздражения рабочие чаты. Чаще всего жалуются на сообщения не по делу. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, состоящих в деловой переписке в мессенджерах и чатах. В рабочих чатах россиян больше всего раздражают сообщения не
|31.05.2023
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Зарплаты PHP-программистов выросли по всей России. Спрос есть даже на джунов
ат веб-программистов, освоивших язык PHP. Как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, в зависимости от квалификации и лет работы в мае 2023 г. пишущие на PHP специалисты
|30.03.2023
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Нейросети SuperJob исправят англицизмы в резюме и вакансиях
Сервис по поиску работы SuperJob создал инструмент, с помощью которого можно подобрать замену для англицизмов при создании резюме и вакансий. Языковая модель в основе нейросетей анализирует текст, определяет наличие и
|06.02.2023
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SuperJob предложил трудоустройство через QR-код
Сервис по поиску работы SuperJob запустил новый тип вакансий – QR-вакансии, которые можно распечатывать и клеить в местах скопления потенциальных кандидатов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Проек
|29.11.2022
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Исследование SuperJob: россияне стали чаще обращаться за онлайн-консультациями врачей на работе
Сервисы телемедицины осваивает все больше россиян. В опросе SuperJob приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Уже каждый десятый россиянин обращался за онлайн-консультациями врачей: 5% освоили телеме
|15.11.2022
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SuperJob: среди вакансий для программистов требование о наличии высшего образования содержат только треть объявлений
Аналитики SuperJob выяснили, насколько число вакансий для ИТ-специалистов с высшим образованием отличается от числа вакансий для соискателей без него, а также как сильно разнится зарплата в требованиях д
|07.10.2022
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SuperJob: вакансий в сфере телекоммуникаций в России за год стало больше на 52%
Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы SuperJob изучили динамику зарплат и вакансий в отрасли телекоммуникаций и выяснили, какие специалисты самые высокооплачиваемые, а также сколько процентов составил годовой прирост заработных пла
|29.09.2022
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Российские айтишники массово бегут из офисов. Тотальная удаленная работа возвращается
Офисы теряют популярность В России начался второй за последние два года рост популярности удаленной работы. Как сообщил CNews портал SuperJob, активнее всего из офисов стремятся уйти представители ИТ-сферы. Массовое распространение в России удаленная работа получила в начале весны 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. В нас
|28.09.2022
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Вакансий в сфере ИТ и телекоммуникаций за месяц стало больше на +15%
области ИТ за последний месяц и выяснил, в каком состоянии находится сегмент рынка в данный момент, а также как выросло количество резюме и у какой доли соискателей есть профильное образование в ИТ. SuperJob фиксирует: вакансий в сфере ИТ и телекоммуникаций за месяц стало больше на +15%, в основном за счет роста сегментов инжиниринга, техподдержки и связи. Увеличение числа вакансий, не тол
|14.09.2022
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SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября 2022 г. в ИТ
Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 119 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября 2022 г. в ИТ. Самыми высокооплачиваемой вакансией сентября 2022 г.
|29.08.2022
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SuperJob: 39% сотрудников в ИТ cейчас трудятся удаленно
евших ковидом растет, а вместе с ним увеличивается и количество компаний, практикующих удаленку, — сегодня дистанционные работники есть в каждой седьмой организации. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны. Уровень заболеваемости коронавирусом снова вырос, так что удаленка отчасти возвращается. Сотрудники, работающие дис
|17.08.2022
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SuperJob: часто работает из отпуска четверть программистов, а иногда – каждый второй
Большинству трудоустроенных россиян приходится заниматься решением рабочих вопросов и во время заслуженного отпуска. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 граждан, имеющих постоянную работу. Как и год назад, трое из четырех россиян на отдыхе отвлекаются на решение рабочих вопросов: 36% — часто, еще четыре из 10 — вре
|01.08.2022
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Количество вакансий в информационной безопасности и защите информации увеличилось на 96%
Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели анализ по рынку труда в IT в сегментах информационной безопасности (ИБ) и за
|28.07.2022
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Зарплатные предложения для разработчиков за год выросли на 20%
Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы SuperJob провели анализ рынка труда и выяснили, какие тренды сейчас на нем господствуют, наск
|14.07.2022
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В России взлетели зарплаты тестировщиков ПО. Кому, где и сколько платят
анимающихся тестированием программного обеспечения и сервисов, сообщили CNews представители сервиса SuperJob. Всего за год QA-инженеры стали получать на 20-25% больше в зависимости от региона и
|13.07.2022
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Вакансия разработчика PHP в Санкт-Петербурге возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений июля по версии Superjob
Сервис Superjob проанализировал 107 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля 2022 г. В топ вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, в
|08.07.2022
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Искусственный интеллект подберет соискателям онлайн-курсы на SuperJob
Платформа по поиску работы SuperJob запустила образовательный маркетплейс «Суперкурс». На старте в каталоге доступно 300 курсов от ведущих российских онлайн-школ. Программы охватывают все дисциплины, которые помогут поль
|06.07.2022
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SuperJob: почти каждый пятый программист считает, что управляет своей карьерой
аботающих россиян. Чаще всего такого мнения придерживаются маркетологи, менеджеры по продажам и медсестры, реже всего — продавцы, охранники и операторы колл-центров. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и сотрудники сферы ИТ. 62% россиян считают, что они управляют
|01.07.2022
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SuperJob: Программисты готовы переквалифицироваться в разработчиков, но на других языках
К переквалификации и освоению новой профессии с нуля чаще готова молодежь, чем старшее поколение. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кем видят себя представители распространенных профессиональных групп, если решат переквалифицироваться, сообщили CNews представители SuperJob. В опросе с 13 мая по 3 ию
|30.06.2022
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В России взлет ИТ-зарплат. PHP-программисты получают до 500 тысяч в месяц
т, не уезжая из России, получать зарплату вплоть до 500 тыс. руб. в месяц, сообщили CNews аналитики SuperJob. Язык программирования, как и владеющие им специалисты, по-прежнему востребованы во
|29.06.2022
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SuperJob: вакансий в ИТ и телекоме стало больше на 11%
Как изменилась рекрутинговая активность на рынке труда, рассказали CNews представители SuperJob. Индекс рынка труда составляет 0,99 пункта: рекрутинговая активность практически соо
|03.06.2022
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Исследование Superjob: 60% ИТ-компаний назначает на руководящие позиции внутренних кандидатов
12 г. российские компании стали чаще назначать на руководящие должности внутренних кандидатов и реже привлекать топ- и мидл-менеджеров со стороны. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие менеджеры по персоналу, в том числе сферы информационных технологий. В 58% компаний в сфере информационных технологий на руководящие должности предпочитают назначать ко
|26.04.2022
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В России настало время снижения зарплат программистов
ИТ-отрасли не нужна свежая кровь В России зафиксировано стремительное сокращение количества открытых вакансий информационных технологий, сообщили CNews представители сервиса SuperJob. Данное явление началось в последних числах февраля 2022 г. В общей сложности за два месяца, прошедших с начала спецоперации, число открытых ИТ-вакансии в России сократилось на 56%. Сл
|08.04.2022
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SuperJob объявил о запуске новой бизнес-модели
SuperJob первым на российском рынке онлайн рекрутинга разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно и в любом количестве, а платить только за отклик. 19 лет назад именно SuperJob первым из российских рекрутинговых сервисов стал брать плату за размещение вакансий. И сейчас весь рынок онлайн-рекрутинга работает именно так. Об этом CNews сообщили представители
|10.01.2022
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SuperJob составил рейтинг лучших вакансий в России в сфере мобильной разработки
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил наиболее востребованные позиции в сфере мобильной разработки. Самые высокооплачиваемые вакансии в данной сфере, которые будут актуальны в 2022 г., перечислены в подборке. Больше
|08.11.2021
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Российские ИТ-шницы стесняются просить зарплату как у мужчин
ако зарплатные ожидания тех и других не сильно различаются, следует из отчета сервиса поиска работы SuperJob. Так, в октябре 2021 г. разрыв в ожиданиях заработной платы у мужчин и женщин в Моск
|01.10.2021
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SuperJob и МФТИ проанализировали зарплаты молодых ИТ-специалистов
В преддверии главного ИТ-чемпионата планеты ICPC, который впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября 2021 г., SuperJob и Московский физико-технический институт рассказали, по каким специальностям сильнее всего выросли зарплаты у молодых программистов. По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой раб
|01.10.2021
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Superjob и МФТИ назвали ИТ-специальности с наибольшим приростом резюме женщин
В преддверии главного ИТ-чемпионата планеты ICPC, который впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября 2021 г., Superjob и Московский физико-технический институт выяснили, в каких сферах больше всего выросла доля женщин, претендующих на ИТ-специальности. По данным сервиса по поиску работы Superjob
|28.09.2021
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Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают
программистам наоборот готовы платить больше ожидаемого, заявляют эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. В сентябре 2021 г. ими был проведен опрос экономически активного населения в количе
|17.09.2021
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Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы. Новое исследование SuperJob
мет эту информацию как стимул работать лучше. Особенно часто так рассуждают продавцы, воспитатели, учителя, медсестры и квалифицированные рабочие. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Во многих компаниях информация о зарплатах является закрытой. Однако, как показало исследов
|23.08.2021
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Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов
Бойкот смарт-паспортам Подавляющее большинство россиян не собираются отказываться от бумажного паспорта в пользу смарт-карты, сообщили CNews представители SuperJob. К такому выводу пришли аналитики компании, проведя опрос среди совершеннолетних граждан России. Согласно результатам этого опроса, лишь трое из 10 россиян согласны обменять свой класс
|08.07.2021
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Исследование SuperJob: удаленщики жалуются на увеличение нагрузки, но возвращаться в офисы не хотят
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, работающих удаленно из-за коронавируса. Увеличение рабочей нагрузки на удаленке с апреля 2020 года стали отме
|26.03.2021
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Исследование SuperJob: фрилансеров привлекает к работе почти каждая третья компания
Согласно выводам исследования SuperJob, услугами фрилансеров пользуется каждая третья компания, в IT — каждая вторая. Чаще всего внештатные работники выполняют работу в сфере информационных технологий, дизайна и маркетинга.
|12.03.2021
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Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России
женными и отказоустойчивыми веб- и почтовыми сервисами, рассказали CNews в сервисе по поиску работы Superjob. Уровень зарплат для вакансий сисадмина Unix значительно зависит не только от опыта
|03.03.2021
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SuperJob поможет избежать штрафов и проверок инспекционных органов
-поддержка по всем вопросам, связанным с трудовым правом: от кадрового делопроизводства до сопровождения при трудовых спорах и проверках инспекционных служб. Платформа работает на базе инфраструктуры SuperJob. За сопровождение клиентов будет отвечать кросс-функциональная команда сотрудников SuperJob, доступных 7 дней в неделю, в том числе в выходные и праздничные дни. Запросы на услу
|16.02.2021
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Сервис Superjob запустил рекламную платформу и предоставил бесплатное продвижение всем российским компаниям
Сервис Superjob запустил рекламную платформу для продвижения вакансий, товаров и услуг. Чтобы поддержать российский бизнес, Superjob открыл бесплатный доступ к платформе абсолютно для всех рекл
Superjob замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Захаров Алексей 44 20
|Шадаев Максут 804 9
|Годжаева Наталия 7 7
|Чернецова Валерия 8 7
|Путин Владимир 2907 6
|Медведев Дмитрий 1641 5
|Чернышенко Дмитрий 526 4
|Никулин Сергей 22 3
|Таврин Иван 111 3
|Демидов Михаил 133 3
|Суханова Гульшат 4 3
|Касперская Наталья 281 3
|Клеменков Павел 3 2
|Бобровников Борис 103 2
|Громаковский Евгений 3 2
|Володин Вячеслав 76 2
|Ураксин Александр 2 2
|Adizes Ichak - Адизес Ицхак 6 2
|Боровиков Игорь 114 2
|Шляпнев Максим 11 2
|Комлев Николай 83 2
|Менькова Татьяна 62 2
|Головачев Михаил 19 2
|Савицкий Павел 4 2
|Федотовская Екатерина 2 2
|Никифоров Николай 1173 2
|Спевак Сергей 12 2
|Корнеев Сергей 83 2
|Еван Маргарита 2 2
|Дуров Павел 265 2
|Собянин Сергей 279 2
|Казакова Валентина 4 2
|Котов Кирилл 2 2
|Сидоров Александр 16 2
|Владимирская Алена 22 2
|Вировец Юрий 20 2
|Делицын Леонид 122 2
|Матвиенко Валентина 109 2
|Россинский Евгений 9 2
|Голикова Татьяна 53 2
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