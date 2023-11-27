Superjob Суперджоб

Работодателям надоело без конца поднимать зарплаты ИТ-шникам. В России рекордно замедлился рост зарплат программистов дует Зарплаты российских ИТ-специалистов продолжают расти. Как сообщили CNews представители портала SuperJob к концу октября 2023 г. они стали выше более чем на 6% по отношению к январю того же

Российских ИТ-шников прекращают забрасывать деньгами. Времена высоких зарплат в прошлом – водителям и сварщикам платят больше , выбыли из лидеров по самому высокому уровню зарплат в подавляющем большинстве городов-миллионников. ИТ-шникам по-прежнему платят много, но, как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, в крупнейших городах России теперь намного выгоднее работать сварщиком, водителем, поваром или фрезеровщиком. Для примера, в ноябре 2023 г. в Омске топ-5 самых высокооплачиваемых проф

В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше в сфере электронной коммерции (e-commerce). Как сообщили CNews специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, всего за год средняя зарплата Java-программиста подскочила более чем на 11%, а их м

Минэкономразвития России и SuperJob помогут бизнесу нанять стажеров Минэкономразвития России и «SuperJob старт» запускают акцию «Бесценный стажер». В рамках инициативы компании по всей России смогут бесплатно разместить на SuperJob вакансии на позиции стажеров, чтобы нанять молодых

В рабочих чатах россиян больше всего раздражают картинки и гифки. Новое исследование SuperJob Лишь у одного из пяти россиян не вызывают раздражения рабочие чаты. Чаще всего жалуются на сообщения не по делу. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, состоящих в деловой переписке в мессенджерах и чатах. В рабочих чатах россиян больше всего раздражают сообщения не

Зарплаты PHP-программистов выросли по всей России. Спрос есть даже на джунов ат веб-программистов, освоивших язык PHP. Как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, в зависимости от квалификации и лет работы в мае 2023 г. пишущие на PHP специалисты

Нейросети SuperJob исправят англицизмы в резюме и вакансиях Сервис по поиску работы SuperJob создал инструмент, с помощью которого можно подобрать замену для англицизмов при создании резюме и вакансий. Языковая модель в основе нейросетей анализирует текст, определяет наличие и

SuperJob предложил трудоустройство через QR-код Сервис по поиску работы SuperJob запустил новый тип вакансий – QR-вакансии, которые можно распечатывать и клеить в местах скопления потенциальных кандидатов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Проек

Исследование SuperJob: россияне стали чаще обращаться за онлайн-консультациями врачей на работе Сервисы телемедицины осваивает все больше россиян. В опросе SuperJob приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Уже каждый десятый россиянин обращался за онлайн-консультациями врачей: 5% освоили телеме

SuperJob: среди вакансий для программистов требование о наличии высшего образования содержат только треть объявлений Аналитики SuperJob выяснили, насколько число вакансий для ИТ-специалистов с высшим образованием отличается от числа вакансий для соискателей без него, а также как сильно разнится зарплата в требованиях д

SuperJob: вакансий в сфере телекоммуникаций в России за год стало больше на 52% Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы SuperJob изучили динамику зарплат и вакансий в отрасли телекоммуникаций и выяснили, какие специалисты самые высокооплачиваемые, а также сколько процентов составил годовой прирост заработных пла

Российские айтишники массово бегут из офисов. Тотальная удаленная работа возвращается Офисы теряют популярность В России начался второй за последние два года рост популярности удаленной работы. Как сообщил CNews портал SuperJob, активнее всего из офисов стремятся уйти представители ИТ-сферы. Массовое распространение в России удаленная работа получила в начале весны 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. В нас

Вакансий в сфере ИТ и телекоммуникаций за месяц стало больше на +15% области ИТ за последний месяц и выяснил, в каком состоянии находится сегмент рынка в данный момент, а также как выросло количество резюме и у какой доли соискателей есть профильное образование в ИТ. SuperJob фиксирует: вакансий в сфере ИТ и телекоммуникаций за месяц стало больше на +15%, в основном за счет роста сегментов инжиниринга, техподдержки и связи. Увеличение числа вакансий, не тол

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября 2022 г. в ИТ Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 119 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября 2022 г. в ИТ. Самыми высокооплачиваемой вакансией сентября 2022 г.

SuperJob: 39% сотрудников в ИТ cейчас трудятся удаленно евших ковидом растет, а вместе с ним увеличивается и количество компаний, практикующих удаленку, — сегодня дистанционные работники есть в каждой седьмой организации. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны. Уровень заболеваемости коронавирусом снова вырос, так что удаленка отчасти возвращается. Сотрудники, работающие дис

SuperJob: часто работает из отпуска четверть программистов, а иногда – каждый второй Большинству трудоустроенных россиян приходится заниматься решением рабочих вопросов и во время заслуженного отпуска. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 граждан, имеющих постоянную работу. Как и год назад, трое из четырех россиян на отдыхе отвлекаются на решение рабочих вопросов: 36% — часто, еще четыре из 10 — вре

Количество вакансий в информационной безопасности и защите информации увеличилось на 96% Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели анализ по рынку труда в IT в сегментах информационной безопасности (ИБ) и за

Зарплатные предложения для разработчиков за год выросли на 20% Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы SuperJob провели анализ рынка труда и выяснили, какие тренды сейчас на нем господствуют, наск

В России взлетели зарплаты тестировщиков ПО. Кому, где и сколько платят анимающихся тестированием программного обеспечения и сервисов, сообщили CNews представители сервиса SuperJob. Всего за год QA-инженеры стали получать на 20-25% больше в зависимости от региона и

Вакансия разработчика PHP в Санкт-Петербурге возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений июля по версии Superjob Сервис Superjob проанализировал 107 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля 2022 г. В топ вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, в

Искусственный интеллект подберет соискателям онлайн-курсы на SuperJob Платформа по поиску работы SuperJob запустила образовательный маркетплейс «Суперкурс». На старте в каталоге доступно 300 курсов от ведущих российских онлайн-школ. Программы охватывают все дисциплины, которые помогут поль

SuperJob: почти каждый пятый программист считает, что управляет своей карьерой аботающих россиян. Чаще всего такого мнения придерживаются маркетологи, менеджеры по продажам и медсестры, реже всего — продавцы, охранники и операторы колл-центров. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и сотрудники сферы ИТ. 62% россиян считают, что они управляют

SuperJob: Программисты готовы переквалифицироваться в разработчиков, но на других языках К переквалификации и освоению новой профессии с нуля чаще готова молодежь, чем старшее поколение. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кем видят себя представители распространенных профессиональных групп, если решат переквалифицироваться, сообщили CNews представители SuperJob. В опросе с 13 мая по 3 ию

В России взлет ИТ-зарплат. PHP-программисты получают до 500 тысяч в месяц т, не уезжая из России, получать зарплату вплоть до 500 тыс. руб. в месяц, сообщили CNews аналитики SuperJob. Язык программирования, как и владеющие им специалисты, по-прежнему востребованы во

SuperJob: вакансий в ИТ и телекоме стало больше на 11% Как изменилась рекрутинговая активность на рынке труда, рассказали CNews представители SuperJob. Индекс рынка труда составляет 0,99 пункта: рекрутинговая активность практически соо

Исследование Superjob: 60% ИТ-компаний назначает на руководящие позиции внутренних кандидатов 12 г. российские компании стали чаще назначать на руководящие должности внутренних кандидатов и реже привлекать топ- и мидл-менеджеров со стороны. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие менеджеры по персоналу, в том числе сферы информационных технологий. В 58% компаний в сфере информационных технологий на руководящие должности предпочитают назначать ко

В России настало время снижения зарплат программистов ИТ-отрасли не нужна свежая кровь В России зафиксировано стремительное сокращение количества открытых вакансий информационных технологий, сообщили CNews представители сервиса SuperJob. Данное явление началось в последних числах февраля 2022 г. В общей сложности за два месяца, прошедших с начала спецоперации, число открытых ИТ-вакансии в России сократилось на 56%. Сл

SuperJob объявил о запуске новой бизнес-модели SuperJob первым на российском рынке онлайн рекрутинга разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно и в любом количестве, а платить только за отклик. 19 лет назад именно SuperJob первым из российских рекрутинговых сервисов стал брать плату за размещение вакансий. И сейчас весь рынок онлайн-рекрутинга работает именно так. Об этом CNews сообщили представители

SuperJob составил рейтинг лучших вакансий в России в сфере мобильной разработки Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил наиболее востребованные позиции в сфере мобильной разработки. Самые высокооплачиваемые вакансии в данной сфере, которые будут актуальны в 2022 г., перечислены в подборке. Больше

Российские ИТ-шницы стесняются просить зарплату как у мужчин ако зарплатные ожидания тех и других не сильно различаются, следует из отчета сервиса поиска работы SuperJob. Так, в октябре 2021 г. разрыв в ожиданиях заработной платы у мужчин и женщин в Моск

SuperJob​ и МФТИ проанализировали зарплаты молодых​ ИТ-специалистов В преддверии главного​ ИТ-чемпионата планеты​ ICPC, который впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября 2021 г.,​ SuperJob​ и Московский физико-технический институт рассказали, по каким специальностям сильнее всего выросли зарплаты у молодых программистов. По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой раб

Superjob и МФТИ назвали ИТ-специальности с наибольшим приростом резюме женщин В преддверии главного ИТ-чемпионата планеты ICPC, который впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября 2021 г., Superjob и Московский физико-технический институт выяснили, в каких сферах больше всего выросла доля женщин, претендующих на ИТ-специальности. По данным сервиса по поиску работы Superjob

Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают программистам наоборот готовы платить больше ожидаемого, заявляют эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. В сентябре 2021 г. ими был проведен опрос экономически активного населения в количе

Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы. Новое исследование SuperJob мет эту информацию как стимул работать лучше. Особенно часто так рассуждают продавцы, воспитатели, учителя, медсестры и квалифицированные рабочие. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Во многих компаниях информация о зарплатах является закрытой. Однако, как показало исследов

Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов Бойкот смарт-паспортам Подавляющее большинство россиян не собираются отказываться от бумажного паспорта в пользу смарт-карты, сообщили CNews представители SuperJob. К такому выводу пришли аналитики компании, проведя опрос среди совершеннолетних граждан России. Согласно результатам этого опроса, лишь трое из 10 россиян согласны обменять свой класс

Исследование SuperJob: удаленщики жалуются на увеличение нагрузки, но возвращаться в офисы не хотят В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, работающих удаленно из-за коронавируса. Увеличение рабочей нагрузки на удаленке с апреля 2020 года стали отме

Исследование SuperJob: фрилансеров привлекает к работе почти каждая третья компания Согласно выводам исследования SuperJob, услугами фрилансеров пользуется каждая третья компания, в IT — каждая вторая. Чаще всего внештатные работники выполняют работу в сфере информационных технологий, дизайна и маркетинга.

Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России женными и отказоустойчивыми веб- и почтовыми сервисами, рассказали CNews в сервисе по поиску работы Superjob. Уровень зарплат для вакансий сисадмина Unix значительно зависит не только от опыта

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