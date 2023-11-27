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Superjob Суперджоб

Superjob - Суперджоб


27.11.2023 Работодателям надоело без конца поднимать зарплаты ИТ-шникам. В России рекордно замедлился рост зарплат программистов

дует Зарплаты российских ИТ-специалистов продолжают расти. Как сообщили CNews представители портала SuperJob к концу октября 2023 г. они стали выше более чем на 6% по отношению к январю того же
14.11.2023 Российских ИТ-шников прекращают забрасывать деньгами. Времена высоких зарплат в прошлом – водителям и сварщикам платят больше

, выбыли из лидеров по самому высокому уровню зарплат в подавляющем большинстве городов-миллионников. ИТ-шникам по-прежнему платят много, но, как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, в крупнейших городах России теперь намного выгоднее работать сварщиком, водителем, поваром или фрезеровщиком. Для примера, в ноябре 2023 г. в Омске топ-5 самых высокооплачиваемых проф
08.09.2023 В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше

в сфере электронной коммерции (e-commerce). Как сообщили CNews специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, всего за год средняя зарплата Java-программиста подскочила более чем на 11%, а их м
11.07.2023 Минэкономразвития России и SuperJob помогут бизнесу нанять стажеров

Минэкономразвития России и «SuperJob старт» запускают акцию «Бесценный стажер». В рамках инициативы компании по всей России смогут бесплатно разместить на SuperJob вакансии на позиции стажеров, чтобы нанять молодых
09.06.2023 В рабочих чатах россиян больше всего раздражают картинки и гифки. Новое исследование SuperJob

Лишь у одного из пяти россиян не вызывают раздражения рабочие чаты. Чаще всего жалуются на сообщения не по делу. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, состоящих в деловой переписке в мессенджерах и чатах. В рабочих чатах россиян больше всего раздражают сообщения не
31.05.2023 Зарплаты PHP-программистов выросли по всей России. Спрос есть даже на джунов

ат веб-программистов, освоивших язык PHP. Как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, в зависимости от квалификации и лет работы в мае 2023 г. пишущие на PHP специалисты
30.03.2023 Нейросети SuperJob исправят англицизмы в резюме и вакансиях

Сервис по поиску работы SuperJob создал инструмент, с помощью которого можно подобрать замену для англицизмов при создании резюме и вакансий. Языковая модель в основе нейросетей анализирует текст, определяет наличие и
06.02.2023 SuperJob предложил трудоустройство через QR-код

Сервис по поиску работы SuperJob запустил новый тип вакансий – QR-вакансии, которые можно распечатывать и клеить в местах скопления потенциальных кандидатов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Проек
29.11.2022 Исследование SuperJob: россияне стали чаще обращаться за онлайн-консультациями врачей на работе

Сервисы телемедицины осваивает все больше россиян. В опросе SuperJob приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Уже каждый десятый россиянин обращался за онлайн-консультациями врачей: 5% освоили телеме
15.11.2022 SuperJob: среди вакансий для программистов требование о наличии высшего образования содержат только треть объявлений

Аналитики SuperJob выяснили, насколько число вакансий для ИТ-специалистов с высшим образованием отличается от числа вакансий для соискателей без него, а также как сильно разнится зарплата в требованиях д
07.10.2022 SuperJob: вакансий в сфере телекоммуникаций в России за год стало больше на 52%

Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы SuperJob изучили динамику зарплат и вакансий в отрасли телекоммуникаций и выяснили, какие специалисты самые высокооплачиваемые, а также сколько процентов составил годовой прирост заработных пла
29.09.2022 Российские айтишники массово бегут из офисов. Тотальная удаленная работа возвращается

Офисы теряют популярность В России начался второй за последние два года рост популярности удаленной работы. Как сообщил CNews портал SuperJob, активнее всего из офисов стремятся уйти представители ИТ-сферы. Массовое распространение в России удаленная работа получила в начале весны 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. В нас
28.09.2022 Вакансий в сфере ИТ и телекоммуникаций за месяц стало больше на +15%

области ИТ за последний месяц и выяснил, в каком состоянии находится сегмент рынка в данный момент, а также как выросло количество резюме и у какой доли соискателей есть профильное образование в ИТ. SuperJob фиксирует: вакансий в сфере ИТ и телекоммуникаций за месяц стало больше на +15%, в основном за счет роста сегментов инжиниринга, техподдержки и связи. Увеличение числа вакансий, не тол
14.09.2022 SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября 2022 г. в ИТ

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 119 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября 2022 г. в ИТ. Самыми высокооплачиваемой вакансией сентября 2022 г.
29.08.2022 SuperJob: 39% сотрудников в ИТ cейчас трудятся удаленно

евших ковидом растет, а вместе с ним увеличивается и количество компаний, практикующих удаленку, — сегодня дистанционные работники есть в каждой седьмой организации. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны. Уровень заболеваемости коронавирусом снова вырос, так что удаленка отчасти возвращается. Сотрудники, работающие дис
17.08.2022 SuperJob: часто работает из отпуска четверть программистов, а иногда – каждый второй

Большинству трудоустроенных россиян приходится заниматься решением рабочих вопросов и во время заслуженного отпуска. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 граждан, имеющих постоянную работу. Как и год назад, трое из четырех россиян на отдыхе отвлекаются на решение рабочих вопросов: 36% — часто, еще четыре из 10 — вре
01.08.2022 Количество вакансий в информационной безопасности и защите информации увеличилось на 96%

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели анализ по рынку труда в IT в сегментах информационной безопасности (ИБ) и за
28.07.2022 Зарплатные предложения для разработчиков за год выросли на 20%

Аналитики рекрутинговой онлайн-платформы SuperJob провели анализ рынка труда и выяснили, какие тренды сейчас на нем господствуют, наск
14.07.2022 В России взлетели зарплаты тестировщиков ПО. Кому, где и сколько платят

анимающихся тестированием программного обеспечения и сервисов, сообщили CNews представители сервиса SuperJob. Всего за год QA-инженеры стали получать на 20-25% больше в зависимости от региона и
13.07.2022 Вакансия разработчика PHP в Санкт-Петербурге возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений июля по версии Superjob

Сервис Superjob проанализировал 107 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июля 2022 г. В топ вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, в
08.07.2022 Искусственный интеллект подберет соискателям онлайн-курсы на SuperJob

Платформа по поиску работы SuperJob запустила образовательный маркетплейс «Суперкурс». На старте в каталоге доступно 300 курсов от ведущих российских онлайн-школ. Программы охватывают все дисциплины, которые помогут поль
06.07.2022 SuperJob: почти каждый пятый программист считает, что управляет своей карьерой

аботающих россиян. Чаще всего такого мнения придерживаются маркетологи, менеджеры по продажам и медсестры, реже всего — продавцы, охранники и операторы колл-центров. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и сотрудники сферы ИТ. 62% россиян считают, что они управляют
01.07.2022 SuperJob: Программисты готовы переквалифицироваться в разработчиков, но на других языках

К переквалификации и освоению новой профессии с нуля чаще готова молодежь, чем старшее поколение. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кем видят себя представители распространенных профессиональных групп, если решат переквалифицироваться, сообщили CNews представители SuperJob. В опросе с 13 мая по 3 ию
30.06.2022 В России взлет ИТ-зарплат. PHP-программисты получают до 500 тысяч в месяц

т, не уезжая из России, получать зарплату вплоть до 500 тыс. руб. в месяц, сообщили CNews аналитики SuperJob. Язык программирования, как и владеющие им специалисты, по-прежнему востребованы во

29.06.2022 SuperJob: вакансий в ИТ и телекоме стало больше на 11%

Как изменилась рекрутинговая активность на рынке труда, рассказали CNews представители SuperJob. Индекс рынка труда составляет 0,99 пункта: рекрутинговая активность практически соо
03.06.2022 Исследование Superjob: 60% ИТ-компаний назначает на руководящие позиции внутренних кандидатов

12 г. российские компании стали чаще назначать на руководящие должности внутренних кандидатов и реже привлекать топ- и мидл-менеджеров со стороны. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие менеджеры по персоналу, в том числе сферы информационных технологий. В 58% компаний в сфере информационных технологий на руководящие должности предпочитают назначать ко
26.04.2022 В России настало время снижения зарплат программистов

ИТ-отрасли не нужна свежая кровь В России зафиксировано стремительное сокращение количества открытых вакансий информационных технологий, сообщили CNews представители сервиса SuperJob. Данное явление началось в последних числах февраля 2022 г. В общей сложности за два месяца, прошедших с начала спецоперации, число открытых ИТ-вакансии в России сократилось на 56%. Сл
08.04.2022 SuperJob объявил о запуске новой бизнес-модели

SuperJob первым на российском рынке онлайн рекрутинга разрешил работодателям публиковать вакансии бесплатно и в любом количестве, а платить только за отклик. 19 лет назад именно SuperJob первым из российских рекрутинговых сервисов стал брать плату за размещение вакансий. И сейчас весь рынок онлайн-рекрутинга работает именно так. Об этом CNews сообщили представители

10.01.2022 SuperJob составил рейтинг лучших вакансий в России в сфере мобильной разработки

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил наиболее востребованные позиции в сфере мобильной разработки. Самые высокооплачиваемые вакансии в данной сфере, которые будут актуальны в 2022 г., перечислены в подборке. Больше
08.11.2021 Российские ИТ-шницы стесняются просить зарплату как у мужчин

ако зарплатные ожидания тех и других не сильно различаются, следует из отчета сервиса поиска работы SuperJob. Так, в октябре 2021 г. разрыв в ожиданиях заработной платы у мужчин и женщин в Моск
01.10.2021 SuperJob​ и МФТИ проанализировали зарплаты молодых​ ИТ-специалистов

В преддверии главного​ ИТ-чемпионата планеты​ ICPC, который впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября 2021 г.,​ SuperJob​ и Московский физико-технический институт рассказали, по каким специальностям сильнее всего выросли зарплаты у молодых программистов. По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой раб
01.10.2021 Superjob и МФТИ назвали ИТ-специальности с наибольшим приростом резюме женщин

В преддверии главного ИТ-чемпионата планеты ICPC, который впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября 2021 г., Superjob и Московский физико-технический институт выяснили, в каких сферах больше всего выросла доля женщин, претендующих на ИТ-специальности. По данным сервиса по поиску работы Superjob
28.09.2021 Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают

программистам наоборот готовы платить больше ожидаемого, заявляют эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. В сентябре 2021 г. ими был проведен опрос экономически активного населения в количе
17.09.2021 Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы. Новое исследование SuperJob

мет эту информацию как стимул работать лучше. Особенно часто так рассуждают продавцы, воспитатели, учителя, медсестры и квалифицированные рабочие. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Во многих компаниях информация о зарплатах является закрытой. Однако, как показало исследов
23.08.2021 Россияне взбунтовались: 70% населения против электронных паспортов

Бойкот смарт-паспортам Подавляющее большинство россиян не собираются отказываться от бумажного паспорта в пользу смарт-карты, сообщили CNews представители SuperJob. К такому выводу пришли аналитики компании, проведя опрос среди совершеннолетних граждан России. Согласно результатам этого опроса, лишь трое из 10 россиян согласны обменять свой класс
08.07.2021 Исследование SuperJob: удаленщики жалуются на увеличение нагрузки, но возвращаться в офисы не хотят

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, работающих удаленно из-за коронавируса. Увеличение рабочей нагрузки на удаленке с апреля 2020 года стали отме
26.03.2021 Исследование SuperJob: фрилансеров привлекает к работе почти каждая третья компания

Согласно выводам исследования SuperJob, услугами фрилансеров пользуется каждая третья компания, в IT — каждая вторая. Чаще всего внештатные работники выполняют работу в сфере информационных технологий, дизайна и маркетинга.
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России

женными и отказоустойчивыми веб- и почтовыми сервисами, рассказали CNews в сервисе по поиску работы Superjob. Уровень зарплат для вакансий сисадмина Unix значительно зависит не только от опыта

03.03.2021 SuperJob поможет избежать штрафов и проверок инспекционных органов

-поддержка по всем вопросам, связанным с трудовым правом: от кадрового делопроизводства до сопровождения при трудовых спорах и проверках инспекционных служб. Платформа работает на базе инфраструктуры SuperJob. За сопровождение клиентов будет отвечать кросс-функциональная команда сотрудников SuperJob, доступных 7 дней в неделю, в том числе в выходные и праздничные дни. Запросы на услу
16.02.2021 Сервис Superjob запустил рекламную платформу и предоставил бесплатное продвижение всем российским компаниям

Сервис Superjob запустил рекламную платформу для продвижения вакансий, товаров и услуг. Чтобы поддержать российский бизнес, Superjob открыл бесплатный доступ к платформе абсолютно для всех рекл

Публикаций - 353, упоминаний - 587

Superjob замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

7555 33
Yandex - Яндекс 6357 17
Microsoft Corporation 23985 15
Oracle Corporation 6488 12
SAP SE 5082 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10521 11
VK - Mail.ru Group 3273 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3207 10
МегаФон 7620 9
Meta Platforms - Facebook 4365 9
1С-Битрикс - Bitrix 533 9
Cisco Systems 4990 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8365 7
Google LLC 11332 6
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 521 5
Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 39 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2004 5
Apple Inc 11586 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 181 4
Цифра ГК 2253 4
Telegram Group 1388 4
Rambler Group - Рамблер ГК 870 4
GitHub 660 4
Softline - Софтлайн 2340 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3013 4
Ростелеком 10619 3
Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 24 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 348 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1406 3
Stafory - Стафори 16 3
InfoWatch - Инфовотч 962 3
Корус Консалтинг ГК 1142 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1335 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1571 3
Amazon Inc - Amazon.com 2875 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4476 3
АйТи 1328 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 749 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1575 3
Behavox 5 2
HeadHunter Group - HH Group 345 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6416 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 392 8
Сбер - СберАвто 26 7
HeadHunter Group - Job.ru 28 6
Альфа-Банк 1655 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1071 5
ГПБ - Газпромбанк 1005 4
Открытие ФК - Банк Открытие 523 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 4
Россети Ленэнерго 1698 4
Antal Russia - Антал Россия 17 4
Лента - Утконос 168 4
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 40 4
РЖД - Российские железные дороги 1762 3
DST Global - Digital Sky Technologies 218 3
LinkedIn 610 3
Совкомбанк ПАО 237 3
Askona Life Group - Аскона 98 3
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 18 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1997 3
ЦИАН - CIAN 117 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 400 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1809 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1096 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6744 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 2
YouDo Web Technologies Limited 40 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 319 2
Зарплата.ру 12 2
Снежная Королева - СК Трейд 50 2
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 2
МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 27 2
Севергрупп 16 2
Медиа-1 26 2
Zoon.ru 5 2
eBay Inc 1605 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 89 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3092 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10253 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5044 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2573 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4661 7
Правительство Москвы 2162 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 741 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2712 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5413 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2096 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1633 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1010 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 202 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2533 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3134 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 4
Президент Российской Федерации 3987 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4151 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2634 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1738 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 294 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1711 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 105 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 250 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 755 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1288 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 861 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2812 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2236 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1248 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 294 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1383 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 363 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2893 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 240 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1750 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 96 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 733 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 240 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 638 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2641 2
Единая Россия - Политическая партия 283 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 267 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 79 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 924 90
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11559 63
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15081 21
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