Программисты в России слишком переоценены – их зарплаты неоправданно высоки. Россияне к ним относятся хуже, чем к чиновникам

Многие россияне считают, что зарплаты ИТ-специалистов, многие из которых получают более полумиллиона рублей в месяц, слишком завышены. Они в целом считают программистов чрезмерно переоцененными, даже больше, чем чиновников. Но при этом ИТ-шники лишь на втором месте в этом антирейтинге – есть те, кто опережает их с огромным отрывом.

Почему им столько платят

Россияне считают программистов в частности и ИТ-специалистов в общем слишком переоцененными в России, сообщили CNews представители портала SuperJob. По мнению 13% участников опроса, проходившего в мае 2024 г., зарплаты программистов необоснованно высоки.

Действительно, некоторые ИТ-шники вполне могут получать по 500 тыс. руб. в месяц и даже больше, как, например, программисты на PHP. Для пересчета сфер с подобными зарплатами в России с лихвой хватит пальцев одной руки.

Примечательно, что среди мужчин тех, кто считает зарплаты ИТ-специалистов завышенными, больше, чем среди женщин – 14% и 13% соответственно. Не менее важен и тот факт, что отношение россиян к ИТ-шникам за последние годы довольно сильно испортилось: если в 2024 г. переоцененными их считают 13% граждан, то в 2023 г. таковых насчитывалось лишь 6%, то есть всего за год количество недовольных зарплатами программистов выросло вдвое. К слову, в 2021 г. этот показатель был на уровне 4%.

«Бронза» для чиновников

Эксперты SuperJob отметили и тот факт, что в России, в целом улучшилось отношение к чиновникам, притом заметно. Нет, госслужащие по-прежнему входят в топ-3 самых переоцененных, по мнению россиян, профессий, но если в 2023 г. они были на второй строчке, то теперь «серебро» они отдали ИТ-специалистам, а сами спустились на третье место с результатом 8%.

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Показатель, надо отметить, действительно выдающийся. Более того, его даже можно назвать рекордным за последние годы, потому что в 2023 г. завышенными зарплаты чиновников считали 13% россиян, а еще годом ранее – 14%. Женщины недовольны зарплатами госслужащих меньше мужчин – 6% и 10% в 2024 г.

Непревзойденный лидер

Пока программисты и чиновники бились за второе место в новом рейтинге SuperJob, представители совершенно иной профессии на протяжении нескольких последних лет уверенно удерживают в нем первую строчку. Так, на вопрос SuperJob «Представителей какой профессии вы считаете самыми переоцененными на рынке труда. Чьи зарплаты, на ваш взгляд, неоправданно высоки?» 17% респондентов в 2024 г. ответили – депутаты и политики.

Таким образом, они на 4% опережают ИТ-шников в этом рейтинге, у которых, напомним, 13%, и на 9% – чиновников с их 8%.

В 2023 г. размером зарплат депутатов было недовольно больше россиян – 23%, а годом ранее – 22%. Как и в случае с чиновниками, негатива по этом поводу у женщин меньше, чем у мужчин – 15% и 18% соответственно.

Все любят риелторов и юристов

Если чиновники, депутаты и программисты – лидеры нового антирейтинга SuperJob, то в числе его аутсайдеров на протяжении нескольких лет находятся представители трех профессий – это юристы, риелторы и сотрудники банковской сферы. Их показатели минимальны, и ощутимого прироста за последние годы они не демонстрируют.

Чрезмерно высокими зарплаты юристов, к примеру, в 2024 г. считают 2% россиян против 1% в 2023 и 2022 гг. Абсолютно аналогичные результаты продемонстрировали риелторы и работники банковской сферы, и лишь немного хуже показатели у блогеров – 3% в 2024 г. и 2% в 2023 и 2022 гг.

При этом, что немаловажно, ИТ-специалисты в последние месяцы получают меньше, чем, к примеру, курьеры и водители. Более того, в плане ежемесячного заработка их уже обгоняют те, чьи зарплаты россияне совершенно не считают неоправданно высокими. Как сообщал CNews, речь о риелторах.