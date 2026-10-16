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Юриспруденция юридическая консультация юридические услуги

Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги

СОБЫТИЯ


16.10.2026 Хакеры украли у властей данные о гражданах за 50 лет

уги для населения. Список его контрагентов – около 2000 различных юридических организаций и частных адвокатов в Англии и Уэльсе. Хакеры атаковали LAA в апреле 2025 г., и поначалу представители

14.10.2026 Доверие не сгенерируешь: на CNews Петербург расскажут, как сделать ответы юридического ИИ проверяемыми

уре ваши персональные данные не попадают в обработку моделью», — подчеркивает Нина Ларина. Качество юридического ИИ, по мнению Марии Гузановой, нельзя оценивать по принципу «нравится — не нрави
14.10.2026 «ЕвроХим» внедрил единую цифровую систему для работы юридической службы

обеспечивает централизованное хранение документации, упрощает поиск информации и совместную работу юристов, сопровождающих российский и международный бизнес компании. Масштаб деятельности «Евр
25.09.2026 Летом 2026 г. мошенники чаще всего звонили иркутянам под видом операторов связи и юристов

летний сезон 2026 г. За это время «Защитник» от МТС выявил и заблокировал более 7,5 млн звонков злоумышленников. Чаще всего аферисты притворялись представителями операторов связи (13%) и помощниками юристов (11%). Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным экспертов МТС, мошенники также активно совершали звонки от имени коммунальных служб (8%) и социальных организаций и фондов (9%
22.09.2026 «Нейроюрист» научился решать комплексные юридические задачи по одному запросу

«Нейроюрист», ИИ-помощник «Яндекса» для юристов, перешел на новую архитектуру. Теперь он в режиме чата умеет решать сложные юридическ
31.08.2026 55% дел о персональных данных: отсутствие «юридической гигиены» доводит бизнес до суда

Около 55% судебных дел о нарушениях в сфере персональных данных приходятся на неправомерную обработку — без законного основания или не по заявленной цели сбора, отмечают в юридической фирме Orlova\Ermolenko. При этом крупных оборотных штрафов, введенных год назад, суды пока не назначили ни разу: специальные составы за саму утечку (ч. 12 и 13 ст. 13.11 КоАП, приме
27.08.2026 Как юристам эффективно работать с ИИ: «Яндекс Практикум» при поддержке «Нейроюриста» запустил бесплатный курс

на практике, «Яндекс Практикум» при поддержке «Нейроюриста» запустил бесплатный курс «Нейросети для юристов». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Программа помогает разобраться, как
20.08.2026 В России нашли группу юристов, провоцирующих у граждан ненависть к вышкам сотовой связи

и заподозрили неладное. Практически все замечания по законопроекту — типовые сообщения, которые были направлены с одного сайта, рассказали CNews в пресс-службе Минцифры России. «Их авторы — коллектив юристов, не обладающих экспертизой в области электромагнитного излучения. Подчеркнём, что вопросы защиты здоровья граждан от физических факторов воздействия (электромагнитного излучения) относя
30.06.2026 Основателю технопарка электроники могут дать 4 года за растрату госсубсидии на оборудование. Адвокаты утверждают, что оно куплено и работает

полтора года. Защитники утверждают, что в Минпромторге прекрасно знали об этом. Субсидия, по словам адвокатов, была потрачена на покрытие понесенных затрат на оборудование. Причем из 209,8 млн

25.06.2026 «Яндекс» предоставит вузам и юридическим клиникам гранты на использование «Нейроюриста»

сплатную помощь. Теперь они могут получить гранты на использование «Нейроюриста» — ИИ-помощника для юристов. Грант выдаётся для образовательной и исследовательской работы. С помощью «Нейроюрист
10.06.2026 «Нейроюрист» научился составлять ответ на претензию

и Суворов» уже получила ускорение в работе с входящими документами для одного из партнеров на 30%. Юристы компании использовали быстрые ответы на претензию еще в ходе бета-тестирования функцио
10.06.2026 Российский рынок LegalTech в 2026 году составит 20 млрд рублей

местном исследовании платформы защиты авторских прав Copydefend и центра повышения квалификации для юристов Moscow Digital School. В позитивном сценарии объем рынка увеличится почти на треть по
05.06.2026 Юристы нефтегазовой отрасли получат ИИ-ассистента

В России планируется создать первое решение на базе искусственного интеллекта для юристов нефтегазовой сферы и недропользования. Разработкой займутся «Сбер Лигал» и «Газпромне
18.05.2026 «Точка Банк» обучил ИИ-ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 тыс. документов и судебной практики

нансовых потерь или подорвать доверие клиента. Поэтому бухгалтерам важны быстрые и точные ответы, которые можно сразу использовать в работе. Интеграция с «Гарантом» переводит всю работу со справочной правовой информацией в единое окно, но не предполагает самостоятельную работу пользователя напрямую со всей базой документов. Нейросеть формулирует ответы только на основе загруженных документо
17.03.2026 Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты проходят обучение на платформе «МТС Линк»

ганизовало образовательные мероприятия для более чем 30 тыс. слушателей со всей страны. Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты подключались к вебинарам с помощью платформы для бизнес-коммуни
04.03.2026 «Авито Услуги»: спрос на юридические услуги по оценке имущества вырос в 6 раз

сегменте услуг, связанных с экспертизой и оценочной деятельностью — в два раза за год. Консультации юристов по вопросам интеллектуального права пользователи стали искать на 67% чаще. Также увел
27.02.2026 «Нейроюрист» теперь отвечает на вопросы с учетом процессуального законодательства

процессуальные — порядок их реализации и защиты. Процессуальные отрасли особенно важны для судебных юристов, поскольку регулируют порядок действий до, во время и после судебного разбирательства
09.12.2025 Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

числу закрытых тикетов на сотрудника в неделю и уровню удовлетворенности клиентов. Затем подключить юридический отдел, предложив ассистента по проверке договоров и поиску по накопленным архивам
24.11.2025 CorpSoft24 поддержит чат-бот юридической помощи участникам СВО «КСВО Право»

итет семей воинов Отечества» (КСВО), оказывающей различные виды помощи участникам СВО. В частности, юристы организации отрабатывают обращения по таким темам, как получение удостоверения ветеран
21.11.2025 «Яндекс» создал робота на замену юристам

ИИ-помощник для юристов от «Яндекса» Компания «Яндекс» представила продукт «Нейроюрист», направленный на авто
20.11.2025 «Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи

«Сбер Бизнес Софт», дочерняя компания «Сбера», разработали платформу на базе нейросетевой модели GigaChat для автоматизации работы судей. С 2024 г. реализована серия решений по цифровой трансформации юстиции. Платформа для автоматизации работы судей объединяет сразу несколько ИИ-технологий. Оркестратор всей системы — ИИ-ассистент на базе GigaChat, который объясняет гражданам, как именно они
06.11.2025 В своих знаниях по кибербезопасности юристы и эйчары уверены больше бухгалтеров и врачей

х данных, наиболее уверенно в вопросах распознавании мошенников чувствуют себя программисты (средний балл 4,7) и системные администраторы (4,6). Оценки выше средней по рынку труда также демонстрируют юристы (4,3), HR-менеджеры, маркетологи, менеджеры по продажам и операторы кол-центров (по 4,2). Меньшую уверенность в своих навыках распознавания мошенников проявляют бухгалтеры и врачи (по 3,
04.11.2025 Бывших ИТ-чиновников Минюста признали виновными в мошенничестве, но освободили от наказания

районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Научного центра правовой информации (НЦПИ) при Минюсте Юрия Даценко, бывшего начальника отдела материально-те
16.10.2025 ГК «Солар» запустила услугу по защите бренда с юридическим сопровождением

скольким направлениям и закрывает потребность в комплексной защите бренда. ИБ-специалисты и опытные юристы в рамках услуги помогут: осуществить «юридический пентест» – выяснить, насколько компа
14.10.2025 «Ситидрайв» внедряет «Адвоката клиента» – новый уровень защиты прав пользователей каршеринга

льную форму на официальном сайте, либо с помощью электронной почты. Обращения, которые содержат информацию о ДТП, повреждениях автомобилей или нарушениях ПДД, поступают непосредственно к специалистам-юристам для подробного изучения. По данным компании, за первые девять месяцев 2025 г. специалисты рассмотрели тысячи ситуаций, из них взяли в работу 1500 сложных кейсов. В результате около 40%

27.08.2025 Рост скорости обслуживания до 30% и автоматизация юридического блока: ITSM 365 внедрили service desk для девелоперской компании ЦДС

ми ИТ с единой точкой входа для сотрудников компании. На базе ITSM 365 детально проработали сервисы юридического департамента. В service desk реализовали выполнение внутренних заявок, работу по
14.08.2025 Решение «СберТеха» обеспечит надежное и безопасное управление данными российской адвокатуры

ядром Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), созданной Федеральной палатой адвокатов России. СУБД обеспечит надежную и безопасную работу с данными для более 110 тыс. по
12.08.2025 «Русклимат» сократил время проверки договоров в два раза с помощью ИИ

ем работы правового департамента «Русклимата» в последние годы существенно вырос. При команде из 15 юристов ручная обработка всех документов становилась все более трудоемкой: увеличивались риск
29.07.2025 В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков

ожения причинителя вреда. Нельзя игнорировать проблему Проблема фототроллинга реальна, подтверждают юристы, опрошенные «Коммерсант». В частности, советник практики разрешения споров и интеллект
26.06.2025 ИИ в ИТ и киноиндустрии: правовая адаптация под новую технологическую реальность

одов делает международную правовую охрану ИИ-контента особенно сложной, но меж тем и интересной для юристов во всем мире. Фото: Антон Мишаков Мария Князева, «Амедиа Продакшн»: Cуды будут искать
26.06.2025 Юристы отдыхают в России, маркетологи летят за границу: где и как предпочитают путешествовать представители разных профессий

том CNews сообщили представители hh.ru. В среднем по всем профессиональным областям 34% россиян планируют провести отпуск, путешествуя по стране – по отечественным курортам и туристическим маршрутам. Юристы делают это охотнее других: поездки по России выбирают 43% опрошенных представителей этой сферы. Также высокий интерес к внутреннему туризму проявляют финансисты (41%), работники автобизн
25.06.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

сультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российских организаций есть возможность работать
24.06.2025 Мощная хакерская группировка Qilin нанимает юристов для дополнительного давления на жертв

, стоящая за шифровальщиком Qilin, начала предлагать своим партнерам - в буквальном смысле - помощь юристов. Объявление об этом было опубликовано на русском языке на одном из киберкриминальных

05.06.2025 Счетная палата: Цифровизация Минюста неэффективна. Потрачено почти 3 миллиарда

России за 2021–2023 гг., Счетная палата (СП) пришла к выводу, что цели цифровой трансформации сферы юстиции реализуются недостаточно эффективно и могут быть не достигнуты. Отчет опубликован на

02.06.2025 Чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы

SuperJob выяснил, что чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы, а вот по количеству сверхурочных часов лидируют врачи и учителя. В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения и
24.03.2025 Исследование ЭБР: число судебных дел по авторским и смежным правам в России выросло на 35% в 2024 году

дел. За последние два года рост судебных дел в области интеллектуальной собственности составил 26%. Юристы отмечают, что текущий тренд, в первую очередь, связан с акцентом государства на развит
24.02.2025 Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов

г. «Сателлит» имеет аккредитацию ИТ-компании в реестре Минцифры России с 2018 г. Российский бизнес в ОАЭ В 2024 и 2025 гг. еще несколько пермских компаний из разных сфер, по данным издания, перешли в юрисдикцию ОАЭ. Российский бизнес, по словам экономиста Антона Любича, привлекаю низкие налоги (9% — корпоративный налог, 5% — НДС, 0% — подоходный налог), лояльное таможенное регулирование при
24.02.2025 Президент России призвал к разработке национальной нормативно-правовой базы для искусственного интеллекта

Модернизация законодательной сферы Для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ) Президент России Владимир Путин выступил с инициативой разработки нормативно-правовой базы для регулирования работы с большими массивами данных, пишет «Коммерсант». «За счет внедрения ИИ, компьютерного моделирования в нашей стране нужно — и это вполне реально — уменьшит
19.02.2025 «Токеон» запускает программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы

Платформа «Токеон» совместно с мультисервисной платформой «Правокард» запускают программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы. Об этом CNews сообщили предста
12.02.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал возможность одновременной авторизации в экосистеме «Газпром Бизнес ID» и личном кабинете юридического лица

Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» настроили систему единого доступа в экосистему «Газпром Бизнес ID» с использованием логина и пароля пользователя из личного кабинета юридического лица (ЛК ЮЛ). Это позволит региональным газовым компаниям и их партнерам одновременно авторизоваться в любом из связанных сервисов, получить быстрый доступ к ЛК ЮЛ и цифровой платф

Публикаций - 9005, упоминаний - 10954

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VK - Mail.ru Group 3623 138
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 88
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 84
Альфа-Банк 1995 83
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 78
ГПБ - Газпромбанк 1297 77
Альфа-Групп 752 73
КонсультантПлюс 163 71
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 70
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Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1397 66
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1792 57
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3009 55
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eBay Inc 1642 54
Газпром ПАО 1498 53
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Евросеть 1421 53
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НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 510 44
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Visa International 1998 39
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Судебная власть - Judicial power 2530 815
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U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 155
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 760 149
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 60
Единая Россия - Политическая партия 321 48
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 47
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 45
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 43
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 38
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 34
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 34
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 32
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 29
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 26
АЮР - Ассоциация юристов России 51 25
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 24
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 22
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 100 22
РосКомСвобода - Общественная организация 86 19
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 114 19
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 19
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 416 18
ЛДПР 116 18
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 17
Демократическая политическая партия США 123 17
OSI - Open Source Initiative 80 17
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 16
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 16
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 16
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 16
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 188 15
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 14
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 148 14
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 14
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 152 13
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 79 13
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55009 1974
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36887 1363
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36069 1333
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27069 1162
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26509 1070
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14146 1068
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24103 950
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34032 876
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23255 752
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24837 682
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9732 660
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29950 628
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10078 618
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4400 593
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18418 581
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13664 576
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26633 555
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13340 542
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28629 542
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12505 538
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13833 515
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13048 495
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14210 493
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6716 461
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11977 417
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8814 413
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13172 406
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18339 405
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17126 403
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13843 390
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12396 384
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27210 383
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16783 383
Оповещение и уведомление - Notification 6172 360
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8527 350
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13165 345
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14466 322
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8795 314
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10361 313
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5303 307
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6419 481
Microsoft Windows 17039 318
Linux OS 11682 270
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3742 255
Google Android 15385 226
Microsoft Windows 2000 8678 204
СКБ Контур - Контур.Фокус 1391 175
Apple iOS 8662 162
Apple iPhone - серия смартфонов 7723 146
FreePik 1894 142
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2575 139
Microsoft Office 4244 134
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1117 119
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5883 117
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2538 99
Google YouTube - Видеохостинг 3020 96
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 92
Oracle Java - язык программирования 3504 88
Apple iPad 4027 80
Apple iPhone 6 4861 77
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 76
Apple - App Store 3153 73
OpenAI - ChatGPT 782 73
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2998 72
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 237 70
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1059 67
Google Play - Google Store - Google Android Market 3592 66
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 715 64
Новые облачные технологии - МойОфис 972 62
VK - Mail.ru - Одноклассники 1772 62
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Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2043 60
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 58
Microsoft Windows XP 2433 55
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2573 54
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 633 52
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1678 51
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 50
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 565 49
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1846 47
Путин Владимир 3479 290
Медведев Дмитрий 1665 146
Наумов Виктор 126 116
Шадаев Максут 1237 110
Мишустин Михаил 802 102
Овчинский Владислав 230 80
Дегтев Геннадий 271 79
Никифоров Николай 1141 72
Рейман Леонид 1066 64
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Чернышенко Дмитрий 581 57
Trump Donald J. - Трамп Дональд 710 56
Щеголев Игорь 699 42
Богатов Антон 79 39
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Серго Антон 41 32
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Канада 5098 173
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 19
BleepingComputer - Издание 466 18
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4276 210
IDC - International Data Corporation 5001 96
Gartner - Гартнер 3676 94
Forrester Research 837 24
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 21
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 15
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 12
Fortune Global 500 301 12
BCG - Boston Consulting Group 119 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 10
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 201 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 9
CNews Инновация года - награда 161 9
ABI Research 236 7
Frost & Sullivan 208 7
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 7
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 7
CNews 500 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 35 6
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 6
Microsoft Research 145 6
The Economist Intelligence Unit 41 6
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 137 6
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 6
INFOLine-Аналитика 84 6
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 5
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CNews Рынок ИТ-услуг 171 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 5
Markets&Markets Research 114 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 155 4
IDC Russia - IDC Россия 183 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 84 4
comScore 430 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Internet Stock Report 994 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1550 91
РАН - Российская академия наук 2147 87
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 322 86
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 80
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 62
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 39
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 781 35
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 34
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 765 32
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 30
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 650 29
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 107 28
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 22
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 505 22
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 609 21
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 20
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 17
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 17
ИИИ - Институт исследований интернета 67 17
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 334 15
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 15
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 286 15
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 14
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 160 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 13
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 13
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 354 13
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 12
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 285 11
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 11
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 187 11
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 125 11
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 10
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 342 10
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 291 10
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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