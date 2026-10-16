Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги

Хакеры украли у властей данные о гражданах за 50 лет уги для населения. Список его контрагентов – около 2000 различных юридических организаций и частных адвокатов в Англии и Уэльсе. Хакеры атаковали LAA в апреле 2025 г., и поначалу представители

Доверие не сгенерируешь: на CNews Петербург расскажут, как сделать ответы юридического ИИ проверяемыми уре ваши персональные данные не попадают в обработку моделью», — подчеркивает Нина Ларина. Качество юридического ИИ, по мнению Марии Гузановой, нельзя оценивать по принципу «нравится — не нрави

«ЕвроХим» внедрил единую цифровую систему для работы юридической службы обеспечивает централизованное хранение документации, упрощает поиск информации и совместную работу юристов, сопровождающих российский и международный бизнес компании. Масштаб деятельности «Евр

Летом 2026 г. мошенники чаще всего звонили иркутянам под видом операторов связи и юристов летний сезон 2026 г. За это время «Защитник» от МТС выявил и заблокировал более 7,5 млн звонков злоумышленников. Чаще всего аферисты притворялись представителями операторов связи (13%) и помощниками юристов (11%). Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным экспертов МТС, мошенники также активно совершали звонки от имени коммунальных служб (8%) и социальных организаций и фондов (9%

«Нейроюрист» научился решать комплексные юридические задачи по одному запросу «Нейроюрист», ИИ-помощник «Яндекса» для юристов, перешел на новую архитектуру. Теперь он в режиме чата умеет решать сложные юридическ

55% дел о персональных данных: отсутствие «юридической гигиены» доводит бизнес до суда Около 55% судебных дел о нарушениях в сфере персональных данных приходятся на неправомерную обработку — без законного основания или не по заявленной цели сбора, отмечают в юридической фирме Orlova\Ermolenko. При этом крупных оборотных штрафов, введенных год назад, суды пока не назначили ни разу: специальные составы за саму утечку (ч. 12 и 13 ст. 13.11 КоАП, приме

Как юристам эффективно работать с ИИ: «Яндекс Практикум» при поддержке «Нейроюриста» запустил бесплатный курс на практике, «Яндекс Практикум» при поддержке «Нейроюриста» запустил бесплатный курс «Нейросети для юристов». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Программа помогает разобраться, как

В России нашли группу юристов, провоцирующих у граждан ненависть к вышкам сотовой связи и заподозрили неладное. Практически все замечания по законопроекту — типовые сообщения, которые были направлены с одного сайта, рассказали CNews в пресс-службе Минцифры России. «Их авторы — коллектив юристов, не обладающих экспертизой в области электромагнитного излучения. Подчеркнём, что вопросы защиты здоровья граждан от физических факторов воздействия (электромагнитного излучения) относя

Основателю технопарка электроники могут дать 4 года за растрату госсубсидии на оборудование. Адвокаты утверждают, что оно куплено и работает полтора года. Защитники утверждают, что в Минпромторге прекрасно знали об этом. Субсидия, по словам адвокатов, была потрачена на покрытие понесенных затрат на оборудование. Причем из 209,8 млн

«Яндекс» предоставит вузам и юридическим клиникам гранты на использование «Нейроюриста» сплатную помощь. Теперь они могут получить гранты на использование «Нейроюриста» — ИИ-помощника для юристов. Грант выдаётся для образовательной и исследовательской работы. С помощью «Нейроюрист

«Нейроюрист» научился составлять ответ на претензию и Суворов» уже получила ускорение в работе с входящими документами для одного из партнеров на 30%. Юристы компании использовали быстрые ответы на претензию еще в ходе бета-тестирования функцио

Российский рынок LegalTech в 2026 году составит 20 млрд рублей местном исследовании платформы защиты авторских прав Copydefend и центра повышения квалификации для юристов Moscow Digital School. В позитивном сценарии объем рынка увеличится почти на треть по

Юристы нефтегазовой отрасли получат ИИ-ассистента В России планируется создать первое решение на базе искусственного интеллекта для юристов нефтегазовой сферы и недропользования. Разработкой займутся «Сбер Лигал» и «Газпромне

«Точка Банк» обучил ИИ-ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 тыс. документов и судебной практики нансовых потерь или подорвать доверие клиента. Поэтому бухгалтерам важны быстрые и точные ответы, которые можно сразу использовать в работе. Интеграция с «Гарантом» переводит всю работу со справочной правовой информацией в единое окно, но не предполагает самостоятельную работу пользователя напрямую со всей базой документов. Нейросеть формулирует ответы только на основе загруженных документо

Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты проходят обучение на платформе «МТС Линк» ганизовало образовательные мероприятия для более чем 30 тыс. слушателей со всей страны. Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты подключались к вебинарам с помощью платформы для бизнес-коммуни

«Авито Услуги»: спрос на юридические услуги по оценке имущества вырос в 6 раз сегменте услуг, связанных с экспертизой и оценочной деятельностью — в два раза за год. Консультации юристов по вопросам интеллектуального права пользователи стали искать на 67% чаще. Также увел

«Нейроюрист» теперь отвечает на вопросы с учетом процессуального законодательства процессуальные — порядок их реализации и защиты. Процессуальные отрасли особенно важны для судебных юристов, поскольку регулируют порядок действий до, во время и после судебного разбирательства

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков числу закрытых тикетов на сотрудника в неделю и уровню удовлетворенности клиентов. Затем подключить юридический отдел, предложив ассистента по проверке договоров и поиску по накопленным архивам

CorpSoft24 поддержит чат-бот юридической помощи участникам СВО «КСВО Право» итет семей воинов Отечества» (КСВО), оказывающей различные виды помощи участникам СВО. В частности, юристы организации отрабатывают обращения по таким темам, как получение удостоверения ветеран

«Яндекс» создал робота на замену юристам ИИ-помощник для юристов от «Яндекса» Компания «Яндекс» представила продукт «Нейроюрист», направленный на авто

«Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи «Сбер Бизнес Софт», дочерняя компания «Сбера», разработали платформу на базе нейросетевой модели GigaChat для автоматизации работы судей. С 2024 г. реализована серия решений по цифровой трансформации юстиции. Платформа для автоматизации работы судей объединяет сразу несколько ИИ-технологий. Оркестратор всей системы — ИИ-ассистент на базе GigaChat, который объясняет гражданам, как именно они

В своих знаниях по кибербезопасности юристы и эйчары уверены больше бухгалтеров и врачей х данных, наиболее уверенно в вопросах распознавании мошенников чувствуют себя программисты (средний балл 4,7) и системные администраторы (4,6). Оценки выше средней по рынку труда также демонстрируют юристы (4,3), HR-менеджеры, маркетологи, менеджеры по продажам и операторы кол-центров (по 4,2). Меньшую уверенность в своих навыках распознавания мошенников проявляют бухгалтеры и врачи (по 3,

Бывших ИТ-чиновников Минюста признали виновными в мошенничестве, но освободили от наказания районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Научного центра правовой информации (НЦПИ) при Минюсте Юрия Даценко, бывшего начальника отдела материально-те

ГК «Солар» запустила услугу по защите бренда с юридическим сопровождением скольким направлениям и закрывает потребность в комплексной защите бренда. ИБ-специалисты и опытные юристы в рамках услуги помогут: осуществить «юридический пентест» – выяснить, насколько компа

«Ситидрайв» внедряет «Адвоката клиента» – новый уровень защиты прав пользователей каршеринга льную форму на официальном сайте, либо с помощью электронной почты. Обращения, которые содержат информацию о ДТП, повреждениях автомобилей или нарушениях ПДД, поступают непосредственно к специалистам-юристам для подробного изучения. По данным компании, за первые девять месяцев 2025 г. специалисты рассмотрели тысячи ситуаций, из них взяли в работу 1500 сложных кейсов. В результате около 40%

Рост скорости обслуживания до 30% и автоматизация юридического блока: ITSM 365 внедрили service desk для девелоперской компании ЦДС ми ИТ с единой точкой входа для сотрудников компании. На базе ITSM 365 детально проработали сервисы юридического департамента. В service desk реализовали выполнение внутренних заявок, работу по

Решение «СберТеха» обеспечит надежное и безопасное управление данными российской адвокатуры ядром Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), созданной Федеральной палатой адвокатов России. СУБД обеспечит надежную и безопасную работу с данными для более 110 тыс. по

«Русклимат» сократил время проверки договоров в два раза с помощью ИИ ем работы правового департамента «Русклимата» в последние годы существенно вырос. При команде из 15 юристов ручная обработка всех документов становилась все более трудоемкой: увеличивались риск

В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков ожения причинителя вреда. Нельзя игнорировать проблему Проблема фототроллинга реальна, подтверждают юристы, опрошенные «Коммерсант». В частности, советник практики разрешения споров и интеллект

ИИ в ИТ и киноиндустрии: правовая адаптация под новую технологическую реальность одов делает международную правовую охрану ИИ-контента особенно сложной, но меж тем и интересной для юристов во всем мире. Фото: Антон Мишаков Мария Князева, «Амедиа Продакшн»: Cуды будут искать

Юристы отдыхают в России, маркетологи летят за границу: где и как предпочитают путешествовать представители разных профессий том CNews сообщили представители hh.ru. В среднем по всем профессиональным областям 34% россиян планируют провести отпуск, путешествуя по стране – по отечественным курортам и туристическим маршрутам. Юристы делают это охотнее других: поездки по России выбирают 43% опрошенных представителей этой сферы. Также высокий интерес к внутреннему туризму проявляют финансисты (41%), работники автобизн

«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс» сультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российских организаций есть возможность работать

Мощная хакерская группировка Qilin нанимает юристов для дополнительного давления на жертв , стоящая за шифровальщиком Qilin, начала предлагать своим партнерам - в буквальном смысле - помощь юристов. Объявление об этом было опубликовано на русском языке на одном из киберкриминальных

Счетная палата: Цифровизация Минюста неэффективна. Потрачено почти 3 миллиарда России за 2021–2023 гг., Счетная палата (СП) пришла к выводу, что цели цифровой трансформации сферы юстиции реализуются недостаточно эффективно и могут быть не достигнуты. Отчет опубликован на

Чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы SuperJob выяснил, что чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы, а вот по количеству сверхурочных часов лидируют врачи и учителя. В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения и

Исследование ЭБР: число судебных дел по авторским и смежным правам в России выросло на 35% в 2024 году дел. За последние два года рост судебных дел в области интеллектуальной собственности составил 26%. Юристы отмечают, что текущий тренд, в первую очередь, связан с акцентом государства на развит

Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов г. «Сателлит» имеет аккредитацию ИТ-компании в реестре Минцифры России с 2018 г. Российский бизнес в ОАЭ В 2024 и 2025 гг. еще несколько пермских компаний из разных сфер, по данным издания, перешли в юрисдикцию ОАЭ. Российский бизнес, по словам экономиста Антона Любича, привлекаю низкие налоги (9% — корпоративный налог, 5% — НДС, 0% — подоходный налог), лояльное таможенное регулирование при

Президент России призвал к разработке национальной нормативно-правовой базы для искусственного интеллекта Модернизация законодательной сферы Для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ) Президент России Владимир Путин выступил с инициативой разработки нормативно-правовой базы для регулирования работы с большими массивами данных, пишет «Коммерсант». «За счет внедрения ИИ, компьютерного моделирования в нашей стране нужно — и это вполне реально — уменьшит

«Токеон» запускает программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы Платформа «Токеон» совместно с мультисервисной платформой «Правокард» запускают программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы. Об этом CNews сообщили предста