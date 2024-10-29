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Superjob: о поездках в беспилотном транспорте чаще мечтают жители Красноярска, Казани и Екатеринбурга

Больше всего желающих пересесть в беспилотник — среди жителей Красноярска, Казани и Екатеринбурга, меньше всего — в Нижнем Новгороде и Перми. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

38% граждан готовы пересесть в беспилотный транспорт: «За ним будущее». Вдвое чаще об этом заявляют мужчины, чем женщины (51% против 26%). Лояльнее к передвижению на транспорте без водителей относится молодежь (52% респондентов до 34 лет против 21% среди тех, кому больше 45). Интерес к беспилотным авто растет с увеличением уровня дохода опрошенных: за только 29% среди россиян, зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц, а вот среди тех, чей доход более 100 тыс. руб., таких уже 47%. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

46% россиян не готовы пользоваться беспилотным транспортом. Каждый шестой затруднился с ответом.

За три года, прошедших с момента проведения аналогичного опроса, не желающих ездить на беспилотном транспорте стало больше на 9 п.п. Хотя пассажирские беспилотники активно тестируют, граждане не спешат отказываться от привычного способа передвижения: «Привычка все держать под контролем мешает»; «Пересяду только после получения положительных результатов тестирования в течение нескольких лет».

Среди жителей городов-миллионников чаще других выражали готовность воспользоваться беспилотным транспортом жители Красноярска (45%), Казани и Екатеринбурга (по 44%), реже — респонденты из Перми и Нижнего Новгорода (по 35%). В Москве желающих ездить в беспилотных авто — 39%, в Санкт-Петербурге — 38%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции
Генеративный ИИ

Населенных пунктов: 377

Время проведения: 20-28 октября 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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