НПЦ «Элвис» заплатит миллионы нефтянке за срыв сроков поставки систем подавления БПЛА

Структуры «ЛУКОЙЛа» отсудили у разработчика микросхем и систем подавления дронов НПЦ «Элвис» 10 млн руб. неустойки за нарушение сроков поставки комплексов подавления БПЛА на расстоянии в 15 км. Также компания продолжает судиться за пеню по просроченному контракту на поставку системы для нефтяного терминала. Спасительные антидроновые комплексы «Поляна» понадобились нефтянику на объектах критической инфраструктуры. Речь идет о контрактах на сотни миллионов.



Антидрон с просрочкой

Как стало известно CNews, Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с АО НПЦ «Элвис» почти 10 млн руб. в пользу ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» за нарушение сроков поставки антидроновых комплексов «Поляна» для Краснодарской ТЭЦ. Решение было вынесено 23 января 2026 г., а в полном объеме изготовлено 18 февраля 2026 г.

Как следует из материалов дела, в декабре 2023 г. стороны заключили договор стоимостью в 100 миллионов с НДС на поставку оборудования на Краснодарскую ТЭЦ. Электростанция мощностью 1 ГВт относится к объектам критической инфраструктуры и обеспечивает электроэнергией и теплом почти весь Краснодар, а также энергодефицитный Краснодарский край.

По данным «Российской газеты», вечером 1 марта 2026 г. и ночью 2 марта 2026 г. Краснодарский край пережил одну из самых массированных атак беспилотников за все время спецоперации. Удары наносились по Черноморскому побережью в районе Новороссийска и Сочи, работала ПВО, в ряде городов звучали сирены, вводились ограничения на транспорт и авиасообщение.

Unsplash - Redcharlie Антидроновые комплексы необходимы для объектов критической инфраструктуры

НПЦ «Элвис» взял на себя обязательства по поставке оборудования, выполнению работ по проектированию, монтажу, пуско-наладке оборудования и инструктажу специалистов. Авансовый платеж в 66 млн руб. компания получила 28 декабря 2023 г. Максимальный срок поставки оборудования назначили на 27 июня 2024 г.

В итоге «Элвис» задержал исполнение контракта. По информации заказчика, первый комплекс был отгружен только 29 октября 2024 г., а второй — 10 ноября 2024 г. Поступили комплексы на ТЭЦ 1 ноября и 25 ноября 2024 г. соответственно. Также в суде «Лукойл-Кубаньэнерго» заявил о проблемах с документами. Нефтяная компания потребовала взыскать максимальную неустойку в 10% от стоимости контракта.

В НПЦ «Элвис» указали, что оборудование было поставлено частично — два комплекса «Поляна» приехали 26 августа 2024 г. Правда, отсутствовали модули DJI, два уличных шкафа, ИБП и некоторые другие детали. Стоимость частично поставленного оборудования составляла 83 миллиона, а допоставленного еще 11,3 миллиона. Ответчик просил определить пени с учетом частичной поставки, а это предполагает меньшую сумму.

Суд отклонил доводы ответчика, поскольку частичная поставка договором не предусмотрена. Кроме того, суд указал, что в документах «не усматривается надлежащая индивидуализация предмета поставки, отсутствуют наименование товара и его стоимость». Также ответчиком не был опровергнут расчет истца ни по периоду, ни по размеру начисленной неустойки. Вынесенное решение суда может быть обжаловано. В «ЛУКОЙЛе» и НПЦ «Элвис» на момент публикации не ответили на запрос CNews.

«Элвис» пытается сопротивляться

Иск за нарушение сроков поставки комплексов против БПЛА на ТЭЦ не первый для «Элвиса». Компания уже заплатила пеню за нарушение сроков поставки «Полян» на объект ООО «Лукойл-Комплексный нефтяной терминал» в Калининградской области. Сумма неустойки составила 6 млн руб. НПЦ потребовал простить 3 миллиона из начисленных 6 миллионов. В компании считают, что это не пени, а неосновательное обогащение в виде начисленной и удержанной пени за нарушение сроков выполнения работ по договору.

Суд оценил соразмерность ущерба и постановил вернуть «Элвису» не 3 млн, а 1,5 млн руб. Теперь разработчик микросхем пытается обжаловать это решение.

Также в суде находится дело ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» о взыскании с НПЦ еще 14 млн руб. неустойки, но суть претензий не раскрыта.

Что такое комплекс «Поляна»

CNews в июне 2024 г. сообщал, что комплекс противодействия беспилотным воздушным суднам (БВС) «Поляна» вместе с радиолокационной станцией «Енот» планировались к установке в российских аэропортах.

Комплекс «Поляна» предназначен для ведения непрерывного радионаблюдения, выявления сигналов БВС и формирования сигналов противодействия. По данным презентации, размещенной на сайте «Энерго системы», устройство подавления может быть переносным в чемодане или устанавливаться на мачте в 25 м. Дальность работы достигает 15 км, если речь идет беспилотнике самолетного типа, и 3-7 км в случае, если атакует квадрокоптер.

Комплекс может обнаруживать и идентифицировать сигналы от беспилотных воздушных суден DJI и аналогов, определять координаты текущего местоположения и пункта управления такими объектами, управляемыми по протоколу DJI или аналогичным. Также возможно обнаружение и идентификация сигналов БВС, управляемых по протоколу Wi-Fi (IEEE 802.11) или LTE/4G. «Поляна» обеспечивает возможность противодействия с использованием 32 генераторов помех и синтезатора без пропусков по частотному диапазону.

Кроме того, комплекс способен формировать сигналы противодействия для каналов спутниковой навигации и управления беспилотников.

Экономия на защите

Объекты критической инфраструктуры, включая предприятия ТЭК, транспорта и промышленности, обязаны внедрять антидроновые системы согласно требованиям российского законодательства. По данным «Коммерсант», до 80% гражданских промышленных предприятий России к весне 2025 г. закупили оборудование для защиты от атак дронов. На конец 2023 г. этот показатель достигал 30%. Объем рынка в издании оценили в 30-90 млрд руб. в год.

Некоторые объекты невозможно закрыть дешевыми системами в силу их масштабности и повышенной опасности, сообщала Наталия Котляр, замдиректора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (разработчик антидроновых комплексов). При этом компании пытаются экономить и тяготеют к недорогим комплексным решениям, но некоторые объекты невозможно закрыть дешевыми системами в силу их масштабности и повышенной опасности, заявила эксперт.

Как пояснил CNews управляющий партнер ЮК «Энсо» Алексей Головченко, неустойка по делу за просрочку поставки антидроновых средств на 10 млн руб. значительная, но суды часто снижают ее по ст. 333 ГК РФ за несоразмерность.

«Производители антидроновых систем (как и дронов) сталкиваются с просрочками из-за бюрократии в госзаказах, дефицита комплектующих и задержек финансирования, что приводит к частичному срыву контрактов. Практика взыскания неустоек крупными компаниями (Минобороны, ФСИН) распространен, но ответчики успешно оспаривают через доказательства форс-мажора или несоразмерности», — сказал юрист.

Управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов добавил, что производители антидроновых средств при исполнении контрактов чаще всего сталкиваются с: длинными и меняющимися тактико-техническими характеристиками, зависимостью от импортных комплектующих, необходимостью доработки ПО/алгоритмов под объект, сертификацией и испытаниями, а также с тем, что сроки сжаты и плохо синхронизированы с реальными производственными циклами — все это повышает риск просрочки поставки.

«Эти обстоятельства могут использоваться как аргументы для снижения неустойки (форс-мажор, виновные действия заказчика, объективная невозможность исполнения), но суды требуют детальной доказательной базы, а абстрактные ссылки на сложности отрасли обычно не помогают. Для крупных заказчиков (Минобороны, госкорпорации, крупные госкомпании) взыскание неустоек — обычная практика, причём не только путём предъявления исков, но и через удержание из оплаты и обеспечения исполнения контракта», — считает Денисов.

Что известно об НПЦ «Элвис»

Зеленоградский НПЦ «Элвис» был основан в 1990 г. на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «Элас», которое в 1960–1980 гг. работало в области космической электронной техники. Сегодня компания позиционирует себя как один из ведущих центров проектирования микросхем в стране. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственной платформы проектирования «Мультикор», среди них — процессоры линейки «Мультикор» радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи.

В 2021 г. стало известно, что «Элвис» создаст три мобильных процессора: для смартфонов (вышеупомянутый «Скиф»), систем искусственного интеллекта и устройств интернета вещей. Процессоры планировалось произвести на тайваньской фабрике TSMC, которая в 2022 г. после начала спецоперации на Украине заморозила исполнение контрактов со всеми российскими заказчиками.

Сегодня компания называет себя центром компетенций в области процессорных архитектур, аналого-цифровых и радиочастотных ИС, искусственного интеллекта, компьютерного зрения, обработки радиолокационных сигналов, интегрированных систем безопасности.

В августе 2023 г. ТАСС сообщал, что комплекс, разработанный компанией, отразил свыше 400 налетов украинских БПЛА на нефтебазу в Белгороде с 1 февраля 2023 г. Агентство цитировало руководителя организации Бориса Черноярского, за полгода в зоне, где стоит нефтебаза, ни одного налета на ту территорию не было. Также он сообщил, что комплексы НПЦ «Элвис» для подавления БЛА успешно применяются на объектах Туапсе.

В числе заказчиков продукции НПЦ «Элвис» Черноярский упоминал «Газпромнефть», «Роснефть», Минобороны РФ, ФСО и аэропорты.