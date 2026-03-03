Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием

Война в Иране, развязанная Израилем с США, поломала всю мировую логистику. Она ввергла в хаос перевозку грузов по морю и воздуху, и это всенепременно и негативно отразится на стоимости и сроках поставок многих товаров. В их числе ноутбуки, смартфоны и прочая техника – цены на них вырастут дополнительно, сразу после роста из-за дефицита памяти.

Как США и Израиль нейросетям помогли

Все электронные устройства в ближайшей перспективе сильно подорожают на фоне войны, которую начали США и Израиль на территории Ирана, и которая охватила значительную часть Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Летающие ракеты, истребители и дроны совершенно не способствуют логистике – как пишет The Register, конфликт держав уже посеял хаос в судоходстве и авиаперевозках грузов, что может привести, помимо прочего, к глобальным задержкам поставок.

Бомбардировки США и Израиля, а также ответные удары Ирана парализовали работу важнейших логистических центров для морских грузоперевозок и воздушного сообщения на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ранее заявил, что этот конфликт может продлиться от четырех до пяти недель.

«ОАЭ являются крупным центром распределения многих товаров, включая технологические, в регионе, и поскольку воздушное пространство и, вероятно, портовое движение закрыты или ограничены, местные рынки могут столкнуться с проблемами», – сказал The Register менеджер по исследованиям в аналитической компании IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani).

Ian Taylor / фотобанк Unsplash В конфликте участвуют всего несколько стран, а страдать из-за поломанной ими логистики будет весь мир

Все это происходит на фоне постоянного удорожания техники на фоне дефицита оперативной памяти, вызванной бурным ростом индустрии искусственного интеллекта.

Неутешительные предварительные итоги

Следствием происходящего стало существенное удлинение маршрутов как по километражу, так и по времени. По подсчетам компании Flexport, которая занимается оптимизацией цепочек поставок в целом и и морских перевозок в частности, время транзита по морю между Азией и Европой, а также по некоторым маршрутам между Азией и восточным побережьем США, увеличится на 10-14 дней.

Некоторые компании, связанные с грузоперевозками, заявили о полной приостановке всех без исключения новых бронирований морских рейсов между Индийским субконтинентом (Индия, Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка) и рынками Верхнего Персидского залива (ОАЭ, Бахрейн, Катар, Ирак и Кувейт), а также Даммамом и Джубайлом в Саудовской Аравии. Так поступила, в частности, датская компания Maersk – вторая по размерам фирма в сфере контейнерных перевозок с долей на мировом рынке 14,6% по итогам 2024 г.

Цена угрозы жизни

Удлинение маршрутов – это всегда дополнительные расходы как минимум на топливо для корабля и питание для экипажа, которые в конечном счете почти всегда ложатся на плечи потребителей. Но транспортные компании ввели дополнительную «надбавку за военный риск» (war risk surcharge). Ее размер составляет $1500 (115,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 марта 2026 г.) за каждый контейнер, коих могут быть сотни на одном транспортном корабле. За специальные грузы надбавка составляет $3500 или 270,1 тыс. руб.

Как пишет The Register, эта надбавка применяется к «любому бронированию, оформленному 2 марта 2026 г. или позднее, ко всем уже оформленным бронированиям, которые еще не были отправлены, а также к грузам, уже находящимся в море, но еще не выгруженным или не загруженным в/из Ирака, Бахрейна, Кувейта, Катара, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии – Даммам и Джубайль» (any booking issued on or after March 2, 2026, for all bookings already issued but which have not yet shipped, as well as to cargo already on the water but not yet discharged or loaded to/from Iraq, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, United Arab Emirates, Saudi Arabia – Dammam and Jubail).

Ни поплавать, ни полетать

Ситуация с морскими грузоперевозками удручающая, но и в воздушном пространстве все очень неспокойно. Вскоре после начала военного конфликта в Иране были закрыты и воздушные пути через весь регион.

По данным Flexport, на авиаперевозчиков в регионе приходится 13,6% мировых мощностей. Они не могут выполнять большинство своих рейсов, и эти операции будут нарушены не только в сфере торговли между Азией, Ближним Востоком и Европой.

«В связи с недоступностью воздушного пространства и повышенными рисками для безопасности большинство грузов, отправляющихся из Ближнего Востока, направляющихся в него или следующих транзитом через него, задерживаются или перенаправляются», — заявили представители компании.

Последствия не заставили себя ждать. Например, американская компания FedEx, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру, приостановила полеты в Бахрейн, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию и обратно до дальнейшего уведомления.

Ее примеру последовали многие местные компании, занимающиеся грузовыми авиаперевозками. В их числе – Emirates Sky Cargo, Cathay Group, Qatar Airways, Etihad Airways и Oman Air Cargo.

Последствия конфликта

Война на Ближнем Востоке к моменту выхода материала длилась менее недели, однако уже успела нанести ощутимый урон мировой логистике. Во-первых, мировые грузоотправители многократно усилили охрану своих флота и портов, чтобы защитить работников и грузы от дальнейшего сопутствующего ущерба.

Во-вторых, морские порты уже несут потери. К примеру, в судоходный терминал Джебель-Али в Дубае попали обломки перехваченной ракеты, что вызвало пожар, а на верфи в Бахрейне от падающих снарядов погиб докер. Двое других работников верфи получили ранения.

Лучше перестраховаться

Организации, напрямую связанные с мировой логистикой, высказывают серьезные опасения по поводу того, как происходящее на Ближнем Востоке может отразиться на поставках грузов. Так, генсекретарь Международной морской организации Арсенио Домингес (Arsenio Dominguez) открыто выступил с осуждением войны и призвал все судоходные компании проявлять максимальную осторожность и «избегать транзита через пострадавший регион до улучшения ситуации» (avoid transiting the affected region until conditions improve).

Более того, Иран открыто угрожает всем без исключения судам, которые будут проходить через Ормузский пролив. Это привело к тому, что сразу несколько судоходных компаний изменили маршруты грузоперевозок в регионе, а некоторые и вовсе остановили их.