IMO International Maritime Organization Международная морская организация

СОБЫТИЯ


03.03.2026 Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием 1
10.02.2025 Россия создает собственную спутниковую систему связи на море. Американская отказывается обслуживать российские суда 1
19.03.2024 Сколтех и Российский морской регистр судоходства подписали договор о сотрудничестве 1
01.06.2023 Sitronics Group оснастит морской порт Сочи отечественной СУДС 1
23.09.2022 Sitronics Group запустила в тестовую эксплуатацию платформу визуализации данных АИС 1
22.09.2022 ЦСМС и Sitroniсs Group будут развивать спутниковый мониторинг рыбопромысловых судов 1
05.09.2022 Emperium и СПбГМТУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
09.08.2022 Sitronics Group начинает тестирование данных, получаемых с группировки спутников АИС 1
14.12.2021 Sitronics KT разработает сервисы электронной навигации по заказу Минпромторга 1
21.09.2021 Sitronics KT разрабатывает маркетплейс навигационных сервисов и инновационные морские решения 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
25.03.2021 Состоялось тестирование оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» в акватории Северного морского пути 1
20.08.2018 В России легализуют морские суда без экипажа 3
16.12.2016 «Морские» ИТ-шники просят Путина им помочь, чтобы Россия не потеряла суверенитет 1
22.10.2007 Мировой морской флот: лидер углекислотной эмиссии 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

IMO и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1392 8
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 117 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 113 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 68 1
Ситроникс КТ - Stéor 5 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Новые облачные технологии (НОТ) 468 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 143 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 125 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 164 1
Solvo - Солво 32 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 455 3
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 14 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 28 1
ЦКБ имени Р.Е. Алексеева - Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева 1 1
Apax Partners 27 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 18 1
Lars Thrane 1 1
Permira 18 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 110 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 79 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 31 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3542 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 92 2
Правительство РФ - Морская коллегия 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Совет при президенте Российской Федерации 201 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7214 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2980 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10079 3
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 44 3
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 209 3
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 33 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15017 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11226 2
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 44 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6973 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9014 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34212 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12438 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13154 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22088 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6055 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 1
Стандартизация - Standardization 2255 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1472 1
Электронный документ - Electronic document 1536 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14414 1
Трансфер технологий 157 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 142 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1018 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4725 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9430 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4742 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6248 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17272 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17259 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8489 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 691 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9843 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13431 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4644 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5325 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 29 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 144 4
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 20 2
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 22 2
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 17 1
Iridium SafetyCast 1 1
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 20 1
Ситроникс - Emperium - Ecobus - Экобас - речные однопалубные электросуда 6 1
Ситроникс - Emperium - Ecocruiser - Экокрузер - двухпалубные прогулочные электрокатамараны 5 1
Пола Райз - Пола Анфиса 3 1
Ситроникс КТ - ПМБС - Платформа моделирования безэкипажного судовождения 3 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2907 1
Космодром Байконур 1071 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 267 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3451 1
Ситроникс КТ - Морская коммуникационная платформа 2 1
Пожидаев Николай 85 4
Родионов Андрей 35 3
Баканов Дмитрий 35 1
Генералов Сергей 3 1
Пылин Сергей 2 1
Туричин Глеб 1 1
Шестаков Илья 1 1
Скатин Андрей 4 1
Путин Владимир 3397 1
Кулешов Александр 29 1
Михайлов Александр 46 1
Потапов Александр 29 1
Патрушев Николай 29 1
Куликов Сергей 34 1
Пинский Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159109 12
Мировой океан - World Ocean 523 5
Земля - планета Солнечной системы 10711 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 838 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3006 2
Азовское море - Азовское побережье 46 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 107 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18438 1
Европа 24712 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13600 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1173 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3066 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1341 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1847 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3441 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2720 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2130 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1421 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1722 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1597 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 732 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 743 1
Россия - ДФО - Магаданская область 501 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1015 1
Ирак - Республика 702 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 107 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1704 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 108 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 979 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20512 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32119 4
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8228 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8573 2
Реестр обязательных требований 93 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4352 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4280 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 63 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6414 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6283 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 421 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6317 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3740 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2930 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5989 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6395 1
Энергетика - Energy - Energetically 5550 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4412 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1257 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1837 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 541 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 673 1
Образование в России 2582 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10569 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5362 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3742 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9756 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 212 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 109 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 380 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1835 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 301 1
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422833, в очереди разбора - 726561.
Создано именных указателей - 191202.
