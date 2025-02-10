Россия создает собственную спутниковую систему связи на море. Американская отказывается обслуживать российские суда

В России создается собственная спутниковая система обеспечения связи на морском транспорте, предназначения для идентификации судов и передачи сигналов бедствия. Существующая Глобальная морская система для случаев бедствия интегрирована с системой Inmarsat, которая принадлежит американцам и отказывает российским судам в обслуживании.

Российская спутниковая система связи на море

В России ведутся работы по созданию российского аналога системы подвижной спутниковой связи для обеспечения судов морского флота, рассказал помощник Президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Это стало ответом на санкционную политику стран Запада, которая создает серьезные риски для безопасности судоходства, жизни и здоровья людей.

«США и их приспешники, наращивая военно-морское присутствие в ключевых районах Морского океана и в акватории, прилегающих к территории России, стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить возможность России использовать морские транспортные коммуникации. - заявил Патрушев. - Англосаксы открыто декларируют, что целью станционных ограничений является повышение издержек для российской экономики и внешней торговли, вытеснение отечественных компаний из сложившейся системы морских перевозок, прежде всего перевозок энергоносителей».

В результате незаконных санкций в ряд международных портов установлен запрет на заходы и обслуживание российских судов и судов, перевозящих российские грузы. «В нарушение международных норм страны Запада лишают нашу страну доступа к международной системе страхования морских перевозок, лицензирования и регистрации российских судов, предпринимаются попытки досмотра судов в международных водах, что является грубейшим нарушением Конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море, - говорит Патрушев. - Отключают суда под флагом России от системы спутниковой портативной связи Inmarsat, которая принята в качестве составного компонента Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания».

Стратегия развития телекоммуникационной отрасли в части навигации и связи на море

Стратегия развития телекоммуникационной отрасли до 2035 г., утвержденная Правительством, предполагает создание российской спутниковой группировки для получения данных автоматической идентификационной системы (АИС) и мониторинга движения судов в Мировом океане, акватории внутренних вод России и территориального моря Россия. Также в Стратегии заложено создание непрерывной сети береговых станций автоматической идентификационной системы для мониторинга движения судов, в том числе на реках Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, документ предполагает обеспечение взаимодействия национальных систем связи, включая спутниковые системы, с Глобальной морской системой для случае бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ) и Глобальной системой оповещения о бедствии и обеспечения безопасности воздушных полетов. Также предполагается обеспечение функционирования системы навигационно-информационного обеспечения перевозок между России и Китаем с использованием технологий навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou.

Кому принадлежит Inmarsat

Inmarsat была создана в 1979 г. в качестве международной организации, обеспечивающей связь на морском транспорте. В ее создании принимал участие СССР. В 1999 г. бизнес Inmarsat был выделен в отдельную организацию, зарегистрированную в Великобритании. В 2005 г. Inmarsat был приобретен британскими фондами Apax Partners и Permira, в 2021 г. - американской компанией Viasat.

В России оператором услуг Inmarsat является госпредприятие «Морсвязьспутник». Inmarsat является одной из составных частей ГМССБ. В Минцифры, госкорпорации «Роскосмос» и госпредприятии «Морсвязьспутник» не ответили на вопросы CNews относительно создания российской спутниковой группировки для морских судов.

Мнения экспертов

Создание российской спутниковой группировки подвижной связи для морских судов решит проблему технологического суверенитета уровня GPS-ГЛОНАСС в разреве безопасности судовождения и станет аналогом MMSI (Martime Mobile Service Identity), говорит гендиректор компании «СмартТрубоТех», эксперт рынка НТИ (Национальная технологическая инициатива) TechNet Андрей Скатин.

Проблему надо решать в кратчайшие сроки и с должным качеством, - уточняет эксперт. АИС и мониторинг движения судов - это составная система, где при добавлении каждого узла, будто необходимое количество спутников, судовая или береговая часть, повышается технологическая сложность системы. При этом АИС должна безошибочно работать».

Как пояснил CNews источник на рынке телекоммуникаций, в морской акватории действуют международная правила по морской навигации, которые включают в себя обязательные требования по системам радиосвязи ГМСББ, включая наземную (морскую) связь, спутниковый сегмент и системы идентификации внутри них. На каждом корабле обязательно устанавливают терминалы наземной (морской) связи, а с определенного размера или по определенным маршрутам обязательная установка спутникового оборудования, которое прописано в соглашении IMO (Международная морская организация).

В открытом море связь ложится на спутниковый сегмент, который, в основном, конторолируется американцами, поставщиком ГМБСС прописан Inmarsat, Туда сейчас пытаются войти другие страны, в частности, Китай, но такие соглашения регулируются международными соглашениями на уровне IMO».