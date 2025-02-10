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Permira



10.02.2025 Россия создает собственную спутниковую систему связи на море. Американская отказывается обслуживать российские суда 1
09.01.2020 Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу 1
28.08.2019 Легендарная платформа для удаленного доступа к ПК собралась на многомиллиардное IPO 1
22.05.2018 Adobe совершила крупнейшую покупку за 10 лет 1
21.11.2016 Symantec покупает «крупнейшую в мире платформу» киберзащиты 1
19.02.2014 Фонд Google впервые инвестировал в образование 1
27.06.2012 Прибыль Genesys в первом квартале 2012 г. увеличилась на 13% 1
14.06.2012 Vertu может быть продана частному инвестору за 200 млн евро 1
15.03.2012 Cisco покупает за $5 млрд вход на телевизионный рынок 1
28.02.2012 Alcatel-Lucent завершила сделку по продаже компании Genesys фонду Permira за $1,5 млрд 1
27.10.2011 Alcatel-Lucent получила предложение от фонда Permira на покупку бизнеса Genesys за $1,5 млрд 1
17.08.2011 Permira Funds купил разработчика образовательного ПО Renaissance Learning за $440 млн 1
23.12.2009 В Совет директоров NetApp вошли Джеральд Хельд и Майкл Невенс 1
22.05.2007 Warner не отступается от покупки EMI 1
15.06.2004 Во Франции появился первый виртуальный оператор сотовой связи 1
10.12.2003 Inmarsat сменил владельцев 1
03.10.2003 В США хотят проверить продажу Inmarsat 1
01.10.2003 Битва за Inmarsat: ставка - безопасность США 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Permira и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 3
Genesys 208 3
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 118 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 2
Globalstar - Глобалстар 181 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 2
Adobe Systems 1550 1
Magento Inc 37 1
Salesforce.com 427 1
Microsoft Corporation 24652 1
Accenture plc 682 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 526 1
FusionX 1 1
Deja vu Security 1 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 407 1
Canon 1400 1
TeamViewer 119 1
Harris Corporation 88 1
SAP SE 5280 1
Oracle Corporation 6703 1
Cisco Systems 5120 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
NetApp - Network Appliance 638 1
Deutsche Telekom 911 1
Vertu 117 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
Intel - Altera 99 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
SFR - Société française du radiotéléphone 64 1
Openwave Systems 16 1
Rosetta Stone 5 1
Google LLC 11815 1
McKinsey & Company Int 250 1
Swisscom - Debitel 14 1
Apax Partners 27 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 2
WMG - Warner Music Group 209 2
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
Bank of America - Банк Америки 262 1
Barclays 120 1
Merrill Lynch 433 1
eBay Inc 1622 1
Advent International 6 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Coca-Cola Company 254 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 12 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 15 1
Google Capital 7 1
Lockheed Martin 756 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Warner 533 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Helly Hansen - Хелли Хансен 1 1
Madison Dearborn Partners 7 1
Carphone Warehouse 42 1
LendingClub 10 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 1
Федеральное казначейство России 1781 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 38 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 616 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 141 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 5 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4029 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27917 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12066 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7724 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4730 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6977 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2022 2
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 26 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7121 2
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 260 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6271 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5027 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13835 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8488 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5265 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9338 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11035 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7100 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3993 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4765 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5046 1
Аксессуары 3892 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9792 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7621 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Онлайн-опрос - Online survey 61 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3316 1
Thuraya SWOT 5 2
Nokia Symbian OS 1400 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 584 1
Redcore 2 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Security Scan 11 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Magento CMS - eCommerce-платформа 5 1
Salesforce Commerce Cloud 1 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 1
Lavelle Mark - Лавелл Марк 2 1
Steil Oliver - Стейл Оливер 1 1
Rencher Brad - Ренчер Брэд 2 1
Sweet Julie - Свит Джули 15 1
Рыжиков Сергей 111 1
Clark Greg - Кларк Грег 8 1
Frantz Gene - Франц Джин 3 1
Schneider Hilary - Шнайдер Хилари 11 1
Hollings Ernest - Холлингс Эрнест 3 1
Devedjian Patrick - Деведжьян Патрик 1 1
Georgens Tom - Джордженс Том 11 1
Snow John - Сноу Джон 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13332 8
Япония 13297 4
Сингапур - Республика 1852 4
Россия - РФ - Российская федерация 144973 3
Франция - Французская Республика 7858 3
Германия - Федеративная Республика 12700 2
Индия - Bharat 5459 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3530 2
Великобритания - Лондон 2387 2
Норвегия - Королевство 1804 2
Австрия - Австрийская Республика 1310 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17095 1
Армения - Республика 2289 1
Израиль 2736 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
США - Висконсин 108 1
Дания - Королевство 1298 1
Словения - Республика 249 1
Нидерланды 3525 1
Япония - Токио 995 1
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
Израиль - Иерусалим 108 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1735 1
Италия - Итальянская Республика 4357 1
Европа 21791 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2676 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2130 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4837 1
Английский язык 6651 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2263 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1958 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4483 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1658 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7631 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7862 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6719 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5778 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2766 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 929 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5914 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 2
Bloomberg 1295 2
NYT - The New York Times 1056 1
News Corp 187 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 1
FT - Financial Times 1224 1
Inquirer 463 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1281 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 2
Fortune Global 500 286 1
University of Notre Dame du Lac - Университет Нотр-Дам 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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