Permira
Permira и организации, системы, технологии, персоны:
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 141 1
|IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 5 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5914 4
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 2
|Bloomberg 1295 2
|NYT - The New York Times 1056 1
|News Corp 187 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 1
|FT - Financial Times 1224 1
|Inquirer 463 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1281 1
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