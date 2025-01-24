Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166678
ИКТ 12995
Организации 10201
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24931
Персоны 70760
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1177
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Скатин Андрей



24.01.2025 На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда 1
18.06.2024 В России планируют создать систему цифрового управления всем водным транспортом 1
30.05.2024 «Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Скатин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1299 2
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 91 1
Питерская группа связистов 434 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
АФК Система ПАО 1797 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 374 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6971 1
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 30 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3848 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3220 1
Ситроникс - Sitronics SiAIS - С-АИС - Облачный сервис спутниковой автоматической идентификационной системы 6 1
Родионов Андрей 35 1
Пожидаев Николай 85 1
Симонов Сергей 7 1
Козловский Александр 1 1
Плешков Антон 1 1
Линдберг Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 88 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 46 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 33 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 20 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Приморск 13 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 27 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 231 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1468 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 432 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6973 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1789 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 666 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4975 1
Ведомости 1000 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще