Скатин Андрей
Скатин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
|Родионов Андрей 35 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Симонов Сергей 7 1
|Козловский Александр 1 1
|Плешков Антон 1 1
|Линдберг Иван 2 1
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