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Совершеннолетие Дееспособность Legal capacity Правоспособность


  • Совершеннолетие — возраст, с наступлением которого человек перестает быть ребёнком. Лица, не достигшие возраста совершеннолетия, называются несовершеннолетними. 
  • Дееспособность — это способность распоряжаться своими правами и нести обязанности. Предполагает осознанность действий субъекта.
  • Юриспруденция - Jurisprudence
  • Юриспруденция - Законодательство 


18.05.2022 Сбербанку и VK срочно потребовалась биометрия несовершеннолетних россиян. Власти против
11.01.2019 Власти разрешили следить за детьми с помощью мобильников
03.10.2014 ИТ помогают Татарстану в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
21.04.2014 Рунет: «Яндекс» лидирует в рейтинге безопасности поисковиков для несовершеннолетних
30.11.2007 LiveJournal защитит несовершеннолетних
21.06.2006 Генпрокуратура хочет защитить детей в интернете
05.12.2001 Правительство ФРГ намерено оградить несовершеннолетних от нежелательной информации в Сети

Публикаций - 339, упоминаний - 345

Совершеннолетие упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta Platforms - Facebook 4339 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2660 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10087 16
Apple Inc 11202 15
Yahoo! 3688 14
Google LLC 10951 13
Twitter 2701 11
Microsoft Corporation 23512 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6950 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8055 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9459 10
Yandex - Яндекс 5687 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4161 8
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 6
VK - Mail.ru Group 3203 5
IBM - International Business Machines Corp 9195 5
Intel Corporation 11673 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 177 5
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 170 4
Telegram Group 1055 4
123 солюшнс 620 4
Цифра ГК 2150 4
Sophos - SophosLabs 403 3
Snapchat 104 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 397 3
Oracle Corporation 6309 3
Samsung Electronics 9737 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1624 3
Rambler Group - Рамблер ГК 855 3
Adobe Systems 1507 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 2
AT&T Inc 1652 2
Amazon Inc - Amazon.com 2804 2
Softline - Софтлайн 2086 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1925 2
Huawei 3511 2
SkyDNS - СкайДНС 24 2
Microsoft - Activision Blizzard 473 2
Sony 6483 2
HP Inc. 5520 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6636 6
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5827 4
ПСБ - Промсвязьбанк 734 3
PornHub 26 3
Visa International 1872 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 711 2
UPS 179 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2836 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2520 2
Hyundai Motor 341 2
Qiwi 923 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 2
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 291 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2391 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1015 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 301 2
LinkedIn 582 2
Y Combinator - венчурный фонд 46 1
Лента - Сеть розничной торговли 1703 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 1
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Warner Bros. International Television Distribution 272 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Российский алюминий - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 62 1
Assist - Ассист 202 1
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 212 1
Boeing 987 1
Coca-Cola Company 250 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 89 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 11 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 148 1
Porsche - Порше Руссланд 96 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 113 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 284 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 670 1
Dixis - Диксис 359 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17978 83
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10388 54
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2343 47
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9133 41
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4389 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2999 28
Президент Российской Федерации 3720 28
Судебная власть - Judicial power 2096 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 18
Правительство Москвы 1993 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2702 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1249 15
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 330 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3698 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1656 9
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 7
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 284 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 6
Администрация Президента РФ 977 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 6
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 58 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2862 6
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 120 6
Верховный суд Российской Федерации 779 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 179 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 5
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 45 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 42 5
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 45 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1313 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 434 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 63 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
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НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
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Новые облачные технологии - МойОфис 487 2
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