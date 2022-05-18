Сбербанку и VK срочно потребовалась биометрия несовершеннолетних россиян. Власти против . АБД упомянула также, с 16 лет в ряде случаев наступает полная дееспособность, несмотря на то, что до совершеннолетия остается еще два года. Основной упор АБД делает именно на то, что после вс