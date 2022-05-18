Совершеннолетие Дееспособность Legal capacity Правоспособность
- Совершеннолетие — возраст, с наступлением которого человек перестает быть ребёнком. Лица, не достигшие возраста совершеннолетия, называются несовершеннолетними.
- Дееспособность — это способность распоряжаться своими правами и нести обязанности. Предполагает осознанность действий субъекта.
- Юриспруденция - Jurisprudence
- Юриспруденция - Законодательство
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