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Совершеннолетие Дееспособность Legal capacity Правоспособность
- Совершеннолетие — возраст, с наступлением которого человек перестает быть ребёнком. Лица, не достигшие возраста совершеннолетия, называются несовершеннолетними.
- Дееспособность — это способность распоряжаться своими правами и нести обязанности. Предполагает осознанность действий субъекта.
- Юриспруденция - Jurisprudence
- Юриспруденция - Законодательство
СОБЫТИЯ
|18.05.2022
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Сбербанку и VK срочно потребовалась биометрия несовершеннолетних россиян. Власти против
. АБД упомянула также, с 16 лет в ряде случаев наступает полная дееспособность, несмотря на то, что до совершеннолетия остается еще два года. Основной упор АБД делает именно на то, что после вс
|12.10.2020
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Сбербанк создал систему проверки юрлиц на правоспособность на базе ИИ
Сбербанк создал и запатентовал первую в России систему проверки юридических лиц на правоспособность на базе искусственного интеллекта (ИИ). С помощью робота-юриста, разработанного в правовом департаменте Сбербанка, за восемь месяцев подготовлено свыше 2,5 млн юридических закл
|11.01.2019
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Власти разрешили следить за детьми с помощью мобильников
Госдума разрешила слежку за пропавшими детьми Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий искать пропавших без вести несовершеннолетних детей с помощью геолокации их мобильных телефонов. Документ представляет из себя поправки в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», он был разработан группой депутатов,
|03.10.2014
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ИТ помогают Татарстану в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
тости и социальной защиты Республики Татарстан и Министерства информатизации и связи республики компанией «БАРС Груп» был выполнен проект по созданию информационной системы «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении». Система предназначена для ведения единого банка данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном п
|21.04.2014
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Рунет: «Яндекс» лидирует в рейтинге безопасности поисковиков для несовершеннолетних
дготовили рейтинг безопасности поисковиков русскоязычной зоны интернета. Как сообщили CNews в «Лиге безопасного интернета», рейтинг безопасности представляет собой комплексную оценку безопасности для несовершеннолетних результатов выдачи поисковиков. Рейтинг был разработан в соответствии с нормой федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред
|30.11.2007
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LiveJournal защитит несовершеннолетних
Популярный блоговый сервис LiveJournal объявил о введении дополнительных функций, которые должны оградить несовершеннолетних от просмотра контента, предназначенного для взрослых. Каждый пользователь LiveJournal теперь может устанавливать два типа меток на своем дневнике: Adult Concepts и Explicit A
|22.05.2007
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В Вологодской области к интернету подключат колонию для несовершеннолетних
2007г. в Вологодской области к интернету будет подключена 101 школа. Согласно составленному графику, доступ в сеть интернет наряду со школами 15 районов области получат также заключенные колонии для несовершеннолетних Вологодского района. На начало апреля в рамках нацпроекта «Образование» в интернету подключены 275 школ области.
|21.06.2006
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Генпрокуратура хочет защитить детей в интернете
Генпрокуратура России направила министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву представление "Об устранении нарушений законов в сфере защиты несовершеннолетних от преступлений, совершаемых с использованием новых информационных технологий, включая интернет". В документе говорится, что "результаты проверок, проведенных Генеральной про
|05.12.2001
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Правительство ФРГ намерено оградить несовершеннолетних от нежелательной информации в Сети
ультатам расследования, которое длилось почти год, правительство Федеративной Республики Германия и администрации земель в ее составе сошлись на мнении о необходимости законодательно закрепить защиту несовершеннолетних в интернете. Такое решение было принято по итогам встречи глав государственных и сенатских канцелярий земель с главой администрации федерального канцлера Франком Вальтером Шт
Совершеннолетие и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 13
|Туринге Иван 33 8
|Дуров Павел 329 8
|Хинштейн Александр 148 6
|Жаров Александр 183 5
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 5
|Яровая Ирина 72 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Клишас Андрей 60 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Давыдов Денис 48 4
|Врублевский Павел 105 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
|Артимович Дмитрий 45 4
|Мизулина Елена 24 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Заколупина Марина 8 3
|Cuomo Andrew - Куомо Эндрю 11 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Кулин Филипп 53 3
|Сергеев Михаил 115 3
|Наумов Виктор 126 3
|Кравцов Сергей 64 3
|Боярский Сергей 49 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Курашев Дмитрий 59 3
|Ковыршин Алексей 13 3
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 3
|Исламова Людмила 4 3
|Красноюрченко Иван 4 3
|Олевский Сергей 12 3
|Kottak Stephen - Коттак Стивен 2 2
|Матвейчев Олег 21 2
|Savile Jimmy - Сэвил Джимми 2 2
|Kremen Gary - Кремен Гэри 11 2
|McAlpine Alistair - Макэлпайн Алистер 2 2
|Гуров Григорий 2 2
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