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Индексная книга (каталог) CNews*
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Совершеннолетие Дееспособность Legal capacity Правоспособность

  • Совершеннолетие — возраст, с наступлением которого человек перестает быть ребёнком. Лица, не достигшие возраста совершеннолетия, называются несовершеннолетними. 
  • Дееспособность — это способность распоряжаться своими правами и нести обязанности. Предполагает осознанность действий субъекта.
  • Юриспруденция - Jurisprudence
  • Юриспруденция - Законодательство 

Хочу я прав, но не обязанностей! (Мазрухо М.) 1970-е годы Советский сатирический плакат на социальную тему - отношение к труду. Хочу я прав, но не обязанностей! (Мазрухо М.) 1970-е годы Советский сатирический плакат на социальную тему - отношение к труду.

СОБЫТИЯ


18.05.2022 Сбербанку и VK срочно потребовалась биометрия несовершеннолетних россиян. Власти против

. АБД упомянула также, с 16 лет в ряде случаев наступает полная дееспособность, несмотря на то, что до совершеннолетия остается еще два года. Основной упор АБД делает именно на то, что после вс
12.10.2020 Сбербанк создал систему проверки юрлиц на правоспособность на базе ИИ

Сбербанк создал и запатентовал первую в России систему проверки юридических лиц на правоспособность на базе искусственного интеллекта (ИИ). С помощью робота-юриста, разработанного в правовом департаменте Сбербанка, за восемь месяцев подготовлено свыше 2,5 млн юридических закл
11.01.2019 Власти разрешили следить за детьми с помощью мобильников

Госдума разрешила слежку за пропавшими детьми Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий искать пропавших без вести несовершеннолетних детей с помощью геолокации их мобильных телефонов. Документ представляет из себя поправки в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», он был разработан группой депутатов,
03.10.2014 ИТ помогают Татарстану в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

тости и социальной защиты Республики Татарстан и Министерства информатизации и связи республики компанией «БАРС Груп» был выполнен проект по созданию информационной системы «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении». Система предназначена для ведения единого банка данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном п
21.04.2014 Рунет: «Яндекс» лидирует в рейтинге безопасности поисковиков для несовершеннолетних

дготовили рейтинг безопасности поисковиков русскоязычной зоны интернета. Как сообщили CNews в «Лиге безопасного интернета», рейтинг безопасности представляет собой комплексную оценку безопасности для несовершеннолетних результатов выдачи поисковиков. Рейтинг был разработан в соответствии с нормой федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред
30.11.2007 LiveJournal защитит несовершеннолетних

Популярный блоговый сервис LiveJournal объявил о введении дополнительных функций, которые должны оградить несовершеннолетних от просмотра контента, предназначенного для взрослых. Каждый пользователь LiveJournal теперь может устанавливать два типа меток на своем дневнике: Adult Concepts и Explicit A
22.05.2007 В Вологодской области к интернету подключат колонию для несовершеннолетних

2007г. в Вологодской области к интернету будет подключена 101 школа. Согласно составленному графику, доступ в сеть интернет наряду со школами 15 районов области получат также заключенные колонии для несовершеннолетних Вологодского района. На начало апреля в рамках нацпроекта «Образование» в интернету подключены 275 школ области.
21.06.2006 Генпрокуратура хочет защитить детей в интернете

Генпрокуратура России направила министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву представление "Об устранении нарушений законов в сфере защиты несовершеннолетних от преступлений, совершаемых с использованием новых информационных технологий, включая интернет". В документе говорится, что "результаты проверок, проведенных Генеральной про
05.12.2001 Правительство ФРГ намерено оградить несовершеннолетних от нежелательной информации в Сети

ультатам расследования, которое длилось почти год, правительство Федеративной Республики Германия и администрации земель в ее составе сошлись на мнении о необходимости законодательно закрепить защиту несовершеннолетних в интернете. Такое решение было принято по итогам встречи глав государственных и сенатских канцелярий земель с главой администрации федерального канцлера Франком Вальтером Шт

Публикаций - 488, упоминаний - 494

Совершеннолетие и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
Meta Platforms - Facebook 4621 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
Telegram Group 2940 22
Ростелеком 10948 21
Apple Inc 13154 19
Google LLC 12688 16
Yahoo! 3726 15
X Corp - Twitter 2938 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
МегаФон 10742 13
Yandex - Яндекс 9216 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
Microsoft Corporation 25775 11
Roblox Corporation 96 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 8
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
ESET - ESET Software 1161 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Softline - Софтлайн 3743 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 5
9594 4
Snapchat 151 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 4
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 4
Samsung Electronics 11064 3
Google Russia - Гугл Россия 226 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Oracle Corporation 7074 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
Sony 6739 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 3
AT&T Inc 1725 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Sophos - SophosLabs 436 3
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Superjob - Суперджоб 858 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
ВкусВилл - Избёнка 216 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 4
Яндекс.Лавка 315 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
U.S. NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 9 4
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Visa International 1993 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
PornHub 26 3
Совкомбанк Совесть 279 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 3
101Hotels.com 456 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 68
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 68
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 67
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 52
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 45
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 39
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 32
Судебная власть - Judicial power 2500 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 24
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 10
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 10
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 9
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 8
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 8
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 8
Районные суды РФ 196 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 9
Дружественный Рунет 11 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Демократическая политическая партия США 122 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
ГосИнформСистемы 160 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 105
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 72
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 72
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 57
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 43
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Оповещение и уведомление - Notification 5943 32
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 28
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 28
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 26
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 24
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 18
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 17
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 15
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 54
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 41
МТС ID - МТС ID KYC 74 23
Google YouTube - Видеохостинг 3002 17
Myspace - социальная сеть 640 16
Google Android 15243 15
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 13
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 20 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 11
Apple iOS 8583 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
ByteDance - TikTok 355 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 9
Microsoft Windows 16882 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
FreePik 1841 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
Apple - App Store 3109 6
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 5
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 5
Linux OS 11533 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
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МТС Big Data 324 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 4
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Дуров Павел 329 8
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