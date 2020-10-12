Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Сбербанк создал систему проверки юрлиц на правоспособность на базе ИИ

ПО Софт ИТ в банках

Сбербанк создал и запатентовал первую в России систему проверки юридических лиц на правоспособность на базе искусственного интеллекта (ИИ).

С помощью робота-юриста, разработанного в правовом департаменте Сбербанка, за восемь месяцев подготовлено свыше 2,5 млн юридических заключений. Робот позволяет значительно ускорять бизнес-процессы и избегать ошибок при ручной обработке больших массивов данных и проверке информации о контрагентах. Процесс анализа одного юридического лица занимает в среднем 7 минут.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Обрабатывая большие массивы данных, робот-юрист позволяет бизнесу принимать решения в кратчайшие сроки. Робот служит для юристов мощным подспорьем. Он берет на себя рутинные процессы, освобождая время сотрудников на новые задачи, связанные с ростом бизнеса, на интеллектуальную и творческую работу. Разработка и патентование робота — это не только путь к повышению эффективности процессов, но и прорыв на рынке LegalTech. Сбер справился с задачей, которую долгое время рынок во всем мире считал одной из самых сложных».

Робот проверяет контрагентов путем распознавания и извлечения из документов юридически значимой информации. Происходит проверка сведений о банкротстве, ликвидации и реорганизации юридических лиц, корректности сведений, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ, полномочий подписанта на заключение сделки и многих других параметров. Система анализирует информацию из более чем 10 документов.

Результат проверки правоспособности — не просто ответ «кредитовать» или «отказать в кредите», а выводы по ключевым риск-метрикам клиента. Правовой риск описывается максимально подробно с учетом различных аспектов, в том числе обоснования и уровня риска, оценки возможности устранить и минимизировать риск.

Разработка может быть широко востребована на рынке в различных областях бизнеса, а именно везде, где требуется проверка правоспособности клиентов и контрагентов.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Цифровой офис будущего» состоится 14 октября

Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли

Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется

«Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха»

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

Как сохранить слух в мегаполисе и не потерять его навсегда

Техноблог

Как сделать резервную копию ПК на Windows

Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра