Кручу-верчу, дозвониться хочу. Банки обманывают россиян, массово подделывая маркировку звонков под угрозой их тотальной блокировки

Россияне стали получать сомнительные звонки с маркировкой, которая никак не связан с тем, кто им звонит. За этим стоят российские банки – они не хотят заключать с операторами договор на маркировку и ищут обходные пути. По мнению Минцифры, это вводит россиян в заблуждение. Операторы готовы блокировать немаркированные звонки банков с 15 октября 2026 г.

Вы кто такие? Я вас не звал

Жители России стали получать звонки банков, промаркированные названиями совсем других компаний. Как пишут «Ведомости», на экране высвечивается, что звонит маркетинговое агентство или ИТ-компания, а в реальности на проводе представитель банка с рекламой очередного финансового продукта.

Причина такой путаницы – в самих банках. В России в качестве одной из мер борьбы с мошенничеством с 1 сентября 2025 г. действует закон об обязательной маркировке звонков юрлиц и индивидуальных предпринимателей, и для этого компаниям необходимо заключать договора с операторами связи. Но, как сообщал CNews, банки совершенно не торопятся выполнять это требование.

Дошло до того, что операторы пригрозили начать блокировку немаркированных банковских звонков с 15 октября 2026 г. За сутки до «дня икс» Минцифры уведомило CNews об обращении к операторам с просьбой о переносе даты начала блокировки на начало ноября 2026 г. «Дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам», – отметили в Минцифры.

Все подтверждается

О махинациях банков с маркировкой звонков «Ведомостям» рассказали россияне, на телефоны которых поступили такие звонки. Сами банки ситуацию никак не комментируют.

FreePik Россияне в большинстве своем не очень любят звонки колл-центров, а поддельные - тем более

В то же время операторы связи тоже сообщили о попытках банков обойти требование об обязательной маркировке столь нетривиальным способом. Однако они оказались раскрыть масштаб происходящего, подчеркивает издание.

В числе тех, кто решил прибегнуть к фальшивой маркировке, оказался «Альфа-Банк». Собеседник «Ведомостей» рассказал, что ему на телефон поступил звонок от компании «ООО Деловой контакт: ИТ», но на деле это был автодозвонщик «Альфа-Банка». Он предложил ему оформить карту этого банка.

Попытка перезвонить по звонившему номеру привела к попаданию в колл-центр «Альфа-Банка».

Обман налицо

Российские власти осведомлены о попытках банков мухлевать с маркировкой звонков. В частности, об этом знают в Минцифры.

Представители министерства заявили изданию, что такие действия вводят россиян в заблуждение. Они добавили, что практика банков по мимикрии под чужую маркировку, например, под своих подрядчиков, «не может использоваться для обхода маркировки».

О санкциях, которые могут ожидать банки за подобные действия, представитель Минцифры не рассказал.

Роскомнадзор тоже отреагировал на новую «фишку» российских финорганизаций. В ведомстве сообщили «Ведомостям», что «банк может передать данные клиента подрядчику для рекламных звонков, только если клиент дал на это согласие или это прописано в договоре». При отзыве такого согласия или требовании прекратить звонки банк обязан незамедлительно прекратить подобную практику.

Что говорят операторы

В «Билайне» рассказали изданию, что в последнее время банки действительно начали звонить россиянам через своих подрядчиков, у которых есть собственная маркировка, не связанная с банками. В компании отметили, что таких случаев становится все больше.

В Т2 и МТС фиксируют то же самое. «Мы видим определенный переток банковских звонков на посредников», – сказал изданию представитель МТС.

В «Мегафоне» прямо указали, что если маркировка не связана с тем, кто звонит на самом деле, операторы могут вводить санкции, вплоть до полной блокировки таких звонков.

При этом каждый из операторов «большой четверки» согласился выполнить просьбу Минцифры и дать банкам отсрочку и не блокировать их звонки до начала ноября 2026 г., пишут «Ведомости».

Игра в молчанку

Крупнейшие российские банки отказались хоть как-либо комментировать ситуацию с подменой маркировки звонков. Издание сообщает, что такой отказ поступил от Сбербанка, ВТБ, «Альфа-Банка», Газпромбанка, ПСБ, «Совкомбанка» и «Т-Банка».

Тем временем «ОТП Банк» подтвердил, что сотрудничает со сторонними колл-центрами. Однако в банке заверили, что правила маркировки не нарушают – даже если звонок поступает из внешнего контакт-центра, он все равно маркируется как «Финансы», а россияне видят на экране название банка. В этом «Ведомости» заверил руководитель контактного центра и центра заботы о клиентах банка Алексей Рогожин.