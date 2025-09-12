Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём

Fast Bank ускорил кредитование и внутренние процессы с помощью BPM-системы Elma рвисы. Для этого нужно было устранить несколько ограничений: затяжные согласования замедляли выдачу кредитов, отсутствовала единая система контроля и отчетности, а разрозненные ИТ-решения мешал

Металлинвестбанк автоматизировал розничное кредитование с FIS оект реализован на 25% быстрее подобных. Далее мы планируем вместе с FIS автоматизировать ипотечное кредитование, а также добавить новые кредитные продукты в кредитный конвейер для юрлиц», — ск

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM из Китая. С его помощью можно генерировать и редактировать реалистичные изображения и видео. Каждому зарегистрировавшемуся пользователю предоставляют «приветственный бонус»: раз в месяц начисляют 166 кредитов с возможностью пробного доступа к различным продвинутым функциям. Кроме того, бонусы могут начисляться за каждый вход в сервис, за заполнение раздела «био» в профиле и так далее. Для р

«Ozon Банк» начал выпускать кредитные карты чивать ей покупки как онлайн, так и офлайн. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Обслуживание кредитной карты остается бесплатным на весь срок действия. Льготный период составляет до 78 д

«Яндекс Финтех» проведет новую сделку по секьюритизации портфеля потребительских кредитов этом CNews сообщили представители «Яндекс Финтеха». Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов «Яндекс Банка». Размер обеспечения составляет 138%, включая резервный фонд 10%, что

F6: мошенники предлагают виртуальные кредитные карты без ограничений сайты-клоны кредитных организаций, под именем «кредитных брокеров» предлагали «помощь» в получении кредитов, а также под предлогом выдачи кредита «на выгодных условиях» в телефонном разговоре

Банки смогут получать информацию о самозапретах на кредиты благодаря продуктам от «Диасофт» м возможность защититься от мошенников, установив через портал «Госуслуги» самозапрет на оформление кредитов в банках или займов в микрофинансовых организациях. Отметка появляется в кредитной и

Сбербанк запустил сервис «Перенос покупок» на кредитные карты енных покупок находится в «Истории операций» в «Сбербанк Онлайн». Александр Калинкин, лидер трайба «Кредитные карты» Сбербанка: «Наша цель — сделать жизнь людей проще. Теперь не нужно думать о

«Диасофт» выпустил «коробочную» версию «Кредитного конвейера» для малых и средних банков кам следовать законодательству, выгружая не только договоры на кредит, но и информационную часть по кредитной заявке в БКИ. Такое правило утверждено в Положении Банка России от 11.05.2021 №758-

«Эксперт РА» и АКРА подтвердили кредитные рейтинги «МегаФона» тора отличает высокая рентабельность. При этом отдельные операционные показатели «МегаФона» находятся на более высоком уровне по сравнению «с группой сопоставимых компаний». Оба агентства подтвердили кредитный рейтинг «МегаФона» на прежнем уровне («Эксперт РА» — ruAAA, АКРА — AAА(RU); прогнозы по рейтингу «Стабильный»). Первый раз оценку деятельности компании «Эксперт РА» проводил в 2023 г.

Новый выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами Сбербанка, можно приобрести онлайн сообщили представители Сбербанка. Это уже вторая сделка Сбербанка по секьюритизации потребительских кредитов. Инвесторы могут приобрести облигации, выпущенные в результате секьюритизации, как в

Производитель легендарных «бронебойных» смартфонов Caterpillar обанкротился и бежал от кредиторов лась в настолько печальном финансовом положении, что по итогу процедуры банкротства ни одному из ее кредиторов не удалось вернуть предоставленные ей деньги. Продукция Bullitt Group была широко

Российских производителей электроники без предупреждения лишили льготных кредитов лимит по общей сумме кредитов, подлежащих субсидированию. Он составил 140 млрд руб. Второй удар по заемщикам, участвующим в программе субсидирования, был нанесен в ноябре 2023 г. как пишет «Ко

Сбербанк предложил сделать все собрания кредиторов в банкротстве электронными В Сбербанке уже много лет используется сервис «Bankro.TECH – электронные собрания», что позволило сократить среднее время участия в собраниях кредиторов с 3 часов до 5–7 минут. Об этом рассказал вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин. Кирилл Демин: «Мы рады, что сотрудники эконом

Сергей Катырин: Льготное кредитование МСП в сфере станкостроения и робототехники поможет рок финансирования — пять лет. Заявки на льготные кредиты принимаются на Цифровой платформе МСП.РФ. Кредитование осуществляется через «МСП Банк». Для инвестиционных проектов предусмотрены «зонт

Эксперты ГК «Солар» рассказали о схемах мошенников с самозапретом на кредиты амозапретом на кредиты. Мошенники пытаются убедить пользователей снять самозапрет на предоставление кредитов, чтобы незаконным способом получить их денежные средства. Один из возможных сценарие

Популярность кредитов на отпуск за год снизилась вдвое т поездки по России (36%), те, кто старше 45 лет, — отдых на даче (16%). Среди респондентов с доходом от 100 тыс. руб. больше тех, кто выбирает зарубежный отдых (11%). За прошедший год число желающих взять кредит на летний отпуск сократилось с 4% до 2%. В этом году молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, планирует это сделать (6%). Девять из 10 точно не будут брать кредит, считая это нерац

Webbankir: Жители Перми запрашивают самые скромные суммы займов в МФО азмер займов говорит об уровне жизни в регионе: чем он выше, тем более крупную сумму хотят получить заемщики. Вместе с тем, финансовые аппетиты также связаны с субъективным ощущением своего мат

В «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел «Кредиты» сообщили представители Сбербанка. Например, встроенный сервис «Кредитный потенциал» покажет, какие кредитные продукты банк может одобрить. Это своего рода кредитная линия, доступная в любой мо

«Фора-Банк» автоматизировал кредитование МСБ с резидентом «Сколково» FIS рохождения заявок и загрузку сотрудников. До середины второго квартала мы планируем завершить процесс автоматизации оценки финансового положения заемщиков и перейти к интеграции с БКИ в части анализа кредитной истории, а также созданию единой базы залогов в банке», — отметила Александра Благушина, заместитель начальника управления коммерческого кредитования «Фора-Банка». Разработка кастомиз

Под залог дефицитных IP-адресов начали выдавать кредиты суммой до $100 млн орской задолженности, поэтому, как отмечает The Register, сложностей с организацией процесса выдачи кредитов у маркетплейса, вероятно, не возникнет. Как утверждает The Register, идею использова

«Займер» с помощью ИИ в 2024 г. предотвратил 10 тысяч попыток взять займ по чужим паспортам или скане, а также проверяют документ на подлинность. Скорость ввода данных из паспорта в заявку на заем на мобильном устройстве составляет 0,15 секунды, на сервере распознавание происходит со

За два дня сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались почти два миллиона человек » возглавило топ запросов «Роботу Максу». Он дал уже 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование. Где чаще всего подавали заявления Москва — 351 тыс. Санкт-Петербург — 143,9 тыс

На «Госуслугах» появился антимошеннический сервис самозапретов на кредиты Воспользуйтесь сервисом на «Госуслугах», который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов», — указано в релизе. Самозапрет — это добровольный отказ человека от возмо

Электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов можно воспользоваться в цифровых зонах МФЦ Подмосковья ти. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Жители могут воспользоваться услугой по самозапрету на выдачу кредитов на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья, а наши консультанты всегда подскажут, как это сделать», – отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова. Ограничитель

На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы На «Госуслугах» заработал сервис, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Как это работает В кредитно

С проверкой кредитной истории сталкивался каждый десятый соискатель Каждая пятая компаний проверяет кредитные истории кандидатов при подборе на любые позиции. Среди соискателей с подобными пров

Выпускник «Сколково» упростил проверки и кредитование для клиентов Металлинвестбанка редпринимателя, который имеет счета в нескольких банках, для выдачи ему кредита. Это удобно не только для клиентов, но и для банковских сотрудников: такой подход позволяет сократить срок рассмотрения заявки на кредит. Елена Баранова, директор Департамента цифрового бизнеса ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «Технология Cashoff позволяет разрушать стереотипы о банковском обслуживании. Долгие провер

Исследование: высокий спрос, господдержка и финансовая устойчивость стали драйверами роста ИТ-сектора в 2024 г. реднем по России). Размер задолженности по кредитам на 1 компанию вырос в 1,9 раза до 9,1 млн. руб. Кредитование ИТ-сектора в 2023-2024 гг. Прирост объема новых кредитов в 2023 г. Прирост объем

Oracle наносит по России ответный удар. Она потребовала заплатить миллионы у тех, кто ее обанкротил л компьютерное оборудование»), пишет «Коммерсант». Другими словами, Oracle пошла войной на своих же кредиторов, которым она не выплатила деньги, за что ее российский офис и был принудительно (ч

«ВымпелКом» получил высокий кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом Рейтинговое агентство НКР присвоило компании «ВымпелКом» (бренд билайн) кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом. Это свидетельствует о высокой устойчивости финансового положения и бизнес-профиля компании, что подчеркивает её статус одного из лидеров российс

У ЦОД-провайдеров заканчиваются деньги на строительство 7154 8269 6570 6553 3612 2883 2258 1918 1750 1743 Источник: CNews Analytics, 2024 При этом льготное кредитование является наиболее эффективной мерой по поддержки отрасли ЦОД, считают участники

«Авито» и «Т-Банк» расширяют партнерство в финтех-сервисах: у пользователей платформы появится возможность покупок в кредит и рассрочку рать не только стандартную опцию предоплаты или оплату при получении товара, но и совершать покупки в кредит с помощью сервиса «Т-Рассрочка» от «Т-Банка». Опция действует на покупку товаров сто

Российский стартап создал технологию, с помощью которой банки и МФО могут отсеивать мошенников при выдаче займов и кредитов одукт на основе искусственного интеллекта способен обнаруживать сложные подделки паспортов и селфи за секунды. Программа позволяет МФО и банкам снизить риск ошибок и сократить процесс выдачи займов и кредитов для клиентов. По данным Dbrain, 2% всех подделок, проходящих через МФО, настолько искусны, что их трудно обнаружить даже андеррайтерам. С помощью искусственного интеллекта «Антифрод» а

АКРА повысило кредитный рейтинг «Т1» до уровня A+(RU) со стабильным прогнозом «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО «Т1» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг присвоен по национальной шкале для Российской Федерации. Повышение кредитного рейтинга обусловлено продолжающимся ро

Молодые ИT-стартапы без кредитов привлекательнее для венчурных инвесторов иболее сильная зависимость обнаружена между рейтинговым баллом и отсутствием у компании действующих кредитов. Также выявлена отрицательная связь между возрастом компании и ее привлекательностью

Кредитный рейтинг «Т1» и его облигаций повышен с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом Кредитный рейтинг холдинга «Т1» повышен с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом рейтинговым агентством НКР. Кредитный рейтинг выпуска биржевых облигаций «Т1» серии 001P-01 (ISIN RU000A1071R5) соответствует рейтингу эмитента и установлен на уровне A+.ru. Кредитный рейтинг присвоен по национальн

Банк «Санкт-Петербург» представляет цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории – «Кредитный помощник» ». Это цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории: онлайн можно узнать, как улучшить кредитный рейтинг и увеличить шансы на получение кредита. Об этом CNews сообщили представител

Имущество создателя Chronopay пущено с молотка Банкротство Павла Врублевского Собрание кредиторов основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского рассмотрит вопрос о поря