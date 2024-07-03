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Кредитный рейтинг «МегаФона» подтвердили дважды

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «МегаФона» на уровне ruAАА. Аналогичное решение приняли аналитики АКРА, подтвердив рейтинг «МегаФона» на уровне AAA(RU). Таким образом два рейтинговых агентства России признали правильность выбранной стратегии развития компании и ее операционную эффективность в текущем году.

По оценкам аналитиков «Эксперт РА» рейтинг кредитоспособности «МегаФона» обусловлен сильной рыночной и конкурентной позициями, высокими показателями маржинальности, низкой долговой нагрузкой, а также сильной ликвидной позицией. «МегаФон» с 2020 г. продолжает наращивать число абонентов благодаря росту качества связи, что делает клиентскую базу более устойчивой. Кроме того, аналитики «Эксперт РА» отметили «достаточную обеспеченность» в телеком-оборудовании для модернизации и развития сети в среднесрочной перспективе.

Как следует из заключения АКРА, «подтверждение кредитного рейтинга ПАО «МегаФон» обусловлено сохранением очень высокой рентабельности, среднего размера долга и среднего уровня его покрытия, а также сильного уровня ликвидности». Агентство отмечает, что «выплачиваемые компанией дивиденды оказывают определенное давление на показатели денежного потока. Операционный риск-профиль характеризуется сильной рыночной позицией, очень сильными бизнес-профилем и географической диверсификацией, а также высоким уровнем корпоративного управления».

Оба агентства подтвердили кредитный рейтинг «МегаФона» на прежнем уровне («Эксперт РА» - ruAAA, АКРА – AAА(RU); прогнозы по рейтингу «Стабильный»).

Первый раз оценку деятельности компании «Эксперт РА» проводил год назад. АКРА впервые опубликовала кредитный рейтинг «МегаФона» почти семь лет назад – в сентябре 2017 г.

По данным Центрального банка России, совокупно почти 90% всех рейтингуемых лиц приходится на долю «Эксперт РА» и АКРА.

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Как следует из разъяснений регулятора, участники рынка могут иметь несколько рейтингов, присвоенных им различными рейтинговыми агентствами. Сопоставление рейтинговых шкал позволяет сравнивать организации и компании, имеющие оценки от разных агентств.

Кредитный рейтинг – мнение кредитного рейтингового агентства о способности организации исполнять принятые на себя финансовые обязательства и о кредитном риске ее отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов.

«Несмотря на общую непростую ситуацию, «МегаФон» стабильно показывает высокий уровень финансовой устойчивости, что обусловлено правильно выбранной стратегией и последовательной ее реализацией. Мы сохраняем быстрые темпы развития бизнеса и при этом существенно повысили эффективность управления затратами. И текущие оценки двух ведущих рейтинговых агентств – еще одно подтверждение, что мы находимся на оптимальном пути развития нашего бизнеса», – отметил финансовый директор «МегаФона» Денис Федотов.

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