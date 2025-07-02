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Федотов Денис
УПОМИНАНИЯ
Федотов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
|МегаФон 9387 1
|ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
|Петрушин Андрей 110 2
|Албычев Александр 167 2
|Кисляков Евгений 93 2
|Петухов Михаил 6 1
|Скиба Владимир 42 1
|Тюрина Анастасия 2 1
|Николаев Андрей 17 1
|Шолкин Андрей 3 1
|Мубаракшин Азат 7 1
|Тарасенко Андрей 11 1
|Нестеренко Татьяна 41 1
|Чурсин Игорь 21 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Шулика Виталий 10 1
|Инсаров Олег 3 1
|Тихонов Анатолий 19 1
|Иванов Евгений 44 1
|Иванов Петр 23 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Строганов Александр 2 1
|Фургальский Владимир 5 1
|Козлов Александр 68 1
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