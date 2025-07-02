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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177866
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Федотов Денис


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 «Эксперт РА» и АКРА подтвердили кредитные рейтинги «МегаФона» 1
03.07.2024 Кредитный рейтинг «МегаФона» подтвердили дважды 1
17.12.2021 CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Федотов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
МегаФон 9387 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 72 1
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2997 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 2
Федеральное казначейство России 1824 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4652 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5012 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 87 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53714 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5586 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29462 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Петрушин Андрей 110 2
Албычев Александр 167 2
Кисляков Евгений 93 2
Петухов Михаил 6 1
Скиба Владимир 42 1
Тюрина Анастасия 2 1
Николаев Андрей 17 1
Шолкин Андрей 3 1
Мубаракшин Азат 7 1
Тарасенко Андрей 11 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Чурсин Игорь 21 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Шулика Виталий 10 1
Инсаров Олег 3 1
Тихонов Анатолий 19 1
Иванов Евгений 44 1
Иванов Петр 23 1
Богданов Кирилл 112 1
Строганов Александр 2 1
Фургальский Владимир 5 1
Козлов Александр 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 2
Испания - Королевство 3739 2
Земля - планета Солнечной системы 10487 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 990 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3048 1
Болгария - Республика 780 1
Италия - Итальянская Республика 4392 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 639 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8016 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53038 2
Энергетика - Energy - Energetically 5283 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5076 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 598 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19423 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6901 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49593 1
Дача - дачники 918 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 61 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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