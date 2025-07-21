РЖД ФПК Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги

АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» - крупнейшее дочернее общество ОАО «РЖД») – национальный железнодорожный перевозчик в дальнем следовании. Компания начала самостоятельную перевозочную деятельность 1 апреля 2010 года. В основе сети маршрутов АО «ФПК» лежит железнодорожная инфраструктура ОАО «РЖД» - третья в мире по протяженности железнодорожная сеть. АО «ФПК» охватывает практически все субъекты Российской Федерации, выполняя важную социальную функцию обеспечения мобильности населения. В парке Компании – 16 тысяч вагонов (Люкс, СВ, купейные, плацкартные). Численность работников АО «ФПК» составляет порядка 50 тысяч человек, из более 50% работают проводниками пассажирских вагонов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 176 дел, на cумму 10 971 044 972 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 75, упоминаний - 154