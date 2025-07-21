РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги

Получите все материалы CNews по ключевому слову
АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» - крупнейшее дочернее общество ОАО «РЖД») – национальный железнодорожный перевозчик в дальнем следовании. Компания начала самостоятельную перевозочную деятельность 1 апреля 2010 года. В основе сети маршрутов АО «ФПК» лежит железнодорожная инфраструктура ОАО «РЖД» - третья в мире по протяженности железнодорожная сеть.
АО «ФПК» охватывает практически все субъекты Российской Федерации, выполняя важную социальную функцию обеспечения мобильности населения. В парке Компании – 16 тысяч вагонов (Люкс, СВ, купейные, плацкартные). Численность работников АО «ФПК» составляет порядка 50 тысяч человек, из более 50% работают проводниками пассажирских вагонов.
|21.07.2025
|
АО «Федеральная пассажирская компания» внедрила «Цифровую систему управления» с помощью «Т1»
сов от его применения. Сейчас команда «Т1 ИИ» тестирует несколько ИИ-помощников для различных задач Федеральной пассажирской компании. Мы рады, что современные технологии и наш опыт способствую
|29.04.2025
|
Naumen разработал автоматизированную систему управления ИТ для АО «Федеральная пассажирская компания»
sk и Naumen Project Ruler. Цикл согласования и подготовки проектов для программы информатизации АО «ФПК» оптимизирован и перенесен в цифровой формат. Благодаря объединению процессной и проектно
|16.01.2025
|
«ТрансТелеКом» обеспечил корпоративную мобильность для проводников АО «ФПК»
общили представители «ТрансТелеКом». В результате реализации проекта УКЭБ, применяемые проводниками ФПК, подключены к полностью отечественной, автономной, защищенной системе управления корпорат
|13.01.2025
|
«ТрансТелеКом» в 2024 году подключил к сети передачи данных 38 объектов ФПК
В 2024 г. компания «ТрансТелеКом» обеспечила подключение к сети передачи данных 38 объектов «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК», дочерняя компания РЖД). Среди объектов подключе
|25.07.2024
|
Разработка резидента «Сколково» упростила сбор вторсырья в Горьковском филиале «ФПК»
ент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), установила умный аппарат по приему вторсырья в Горьковском филиале «Федеральной пассажирской компании» (ФПК). Сотрудники депо и проводники поездов дальнего следо
|16.06.2023
|
АО «ФПК» и ГК «Астра» подписали меморандум о развитии сотрудничества
Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») и ГК «Астра» на полях XXVI Петербургского международного экономического форума заключил
|07.04.2022
|
ФПК запустила интеллектуальную систему обработки обращений пассажиров на базе технологий Naumen
В «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК») завершено внедрение интеллектуальной системы об
|27.08.2020
|
«Ростелеком» организовал защищенную удаленную работу для сотрудников ФПК
ексе с программным обеспечением для организации удаленного доступа к рабочим местам, что позволило «Федеральной пассажирской компании» сохранить бесперебойную деятельность. Защита удаленных раб
|04.04.2019
|
«Инфотекс» разработала облачное решение для идентификации и обслуживания пассажиров ФПК
икации и обслуживания пассажиров (СИОП) с применением облачных технологий. Решение разработано для «Федеральной пассажирской компании» (ФПК). СИОП состоит из высокопроизводительного сервера, ра
|27.09.2017
|
Solar Security обеспечила миграцию «Федеральной пассажирской компании» на новую версию Solar Dozor
Solar Security обеспечила миграцию «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК») с Solar Dozor 5.0 на новейшую версию DLP-решени
|06.06.2017
|
ФПК, Mastercard и ВТБ24 договорились о сотрудничестве
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (дочернее общество ОАО РЖД) Петр Иванов, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский и президент-председатель правления банк
|22.03.2016
|
«Федеральная пассажирская компания» совместно с «Инфосистемами Джет» построила комплексную систему ИБ
в, начальник отдела информационной и внутренней безопасности Управления корпоративной безопасности «Федеральной пассажирской компании». Эксперты «Инфосистем Джет» проанализировали процессы обес
|14.08.2014
|
Банк ФПК — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»
К числу партнеров «Золотой Короны» присоединился банк «Финансово-промышленный капитал» (ФПК). Денежные переводы без открытия счета стали доступны в офисах банка в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили CNews в «Золотой Короне». Комиссия за денежные переводы «Золотая Корона» в банке <
|02.12.2013
|
РЖД запустила электронную регистрацию по всей России
Входящая в РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) сообщила о расширении с начала зимы электронной регистрации на поезда. С 1 декабря 2013
|17.10.2013
|
«ФПК» и «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве
«ФПК» и «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили
|06.09.2012
|
Optima оснастит ситуационный центр ФПК на Северо-Кавказской железной дороге системой диспетчерского контроля
ние ситуационного центра на Северо-Кавказской железной дороге. Данный проект является первым шагом «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) на пути создания глобальной сети региональных ситуац
|29.03.2012
|
«Российские железные дороги» выбирают технологию управления доходами от Sabre Airline Solutions
огических решений для авиационной отрасли, сообщила о том, что «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), российское дочернее предприятие государственной монополии «Российские железные дороги»
|24.05.2011
|
Software AG & IDS Scheer разработала концепцию системы управления для «Федеральной пассажирской компании»
AG & IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по разработке концепции новой системы управления для «Федеральной пассажирской компании» — дочернего общества РЖД. Как отмечается, целью проводимог
