РЖД ФПК Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги

РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги

АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» - крупнейшее дочернее общество ОАО «РЖД») – национальный железнодорожный перевозчик в дальнем следовании. Компания начала самостоятельную перевозочную деятельность 1 апреля 2010 года. В основе сети маршрутов АО «ФПК» лежит железнодорожная инфраструктура ОАО «РЖД» - третья в мире по протяженности железнодорожная сеть.

АО «ФПК» охватывает практически все субъекты Российской Федерации, выполняя важную социальную функцию обеспечения мобильности населения. В парке Компании – 16 тысяч вагонов (Люкс, СВ, купейные, плацкартные). Численность работников АО «ФПК» составляет порядка 50 тысяч человек, из более 50% работают проводниками пассажирских вагонов. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


21.07.2025 АО «Федеральная пассажирская компания» внедрила «Цифровую систему управления» с помощью «Т1»

сов от его применения. Сейчас команда «Т1 ИИ» тестирует несколько ИИ-помощников для различных задач Федеральной пассажирской компании. Мы рады, что современные технологии и наш опыт способствую
29.04.2025 Naumen разработал автоматизированную систему управления ИТ для АО «Федеральная пассажирская компания»

sk и Naumen Project Ruler. Цикл согласования и подготовки проектов для программы информатизации АО «ФПК» оптимизирован и перенесен в цифровой формат. Благодаря объединению процессной и проектно
16.01.2025 «ТрансТелеКом» обеспечил корпоративную мобильность для проводников АО «ФПК»

общили представители «ТрансТелеКом». В результате реализации проекта УКЭБ, применяемые проводниками ФПК, подключены к полностью отечественной, автономной, защищенной системе управления корпорат
13.01.2025 «ТрансТелеКом» в 2024 году подключил к сети передачи данных 38 объектов ФПК

В 2024 г. компания «ТрансТелеКом» обеспечила подключение к сети передачи данных 38 объектов «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК», дочерняя компания РЖД). Среди объектов подключе
25.07.2024 Разработка резидента «Сколково» упростила сбор вторсырья в Горьковском филиале «ФПК»

ент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), установила умный аппарат по приему вторсырья в Горьковском филиале «Федеральной пассажирской компании» (ФПК). Сотрудники депо и проводники поездов дальнего следо
16.06.2023 АО «ФПК» и ГК «Астра» подписали меморандум о развитии сотрудничества

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») и ГК «Астра» на полях XXVI Петербургского международного экономического форума заключил
07.04.2022 ФПК запустила интеллектуальную систему обработки обращений пассажиров на базе технологий Naumen

В «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК») завершено внедрение интеллектуальной системы об
27.08.2020 «Ростелеком» организовал защищенную удаленную работу для сотрудников ФПК

ексе с программным обеспечением для организации удаленного доступа к рабочим местам, что позволило «Федеральной пассажирской компании» сохранить бесперебойную деятельность. Защита удаленных раб
04.04.2019 «Инфотекс» разработала облачное решение для идентификации и обслуживания пассажиров ФПК

икации и обслуживания пассажиров (СИОП) с применением облачных технологий. Решение разработано для «Федеральной пассажирской компании» (ФПК). СИОП состоит из высокопроизводительного сервера, ра
27.09.2017 Solar Security обеспечила миграцию «Федеральной пассажирской компании» на новую версию Solar Dozor

Solar Security обеспечила миграцию «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК») с Solar Dozor 5.0 на новейшую версию DLP-решени
06.06.2017 ФПК, Mastercard и ВТБ24 договорились о сотрудничестве

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (дочернее общество ОАО РЖД) Петр Иванов, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский и президент-председатель правления банк
22.03.2016 «Федеральная пассажирская компания» совместно с «Инфосистемами Джет» построила комплексную систему ИБ

в, начальник отдела информационной и внутренней безопасности Управления корпоративной безопасности «Федеральной пассажирской компании». Эксперты «Инфосистем Джет» проанализировали процессы обес
14.08.2014 Банк ФПК — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»

К числу партнеров «Золотой Короны» присоединился банк «Финансово-промышленный капитал» (ФПК). Денежные переводы без открытия счета стали доступны в офисах банка в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили CNews в «Золотой Короне». Комиссия за денежные переводы «Золотая Корона» в банке
02.12.2013 РЖД запустила электронную регистрацию по всей России

Входящая в РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) сообщила о расширении с начала зимы электронной регистрации на поезда. С 1 декабря 2013

17.10.2013 «ФПК» и «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве

«ФПК» и «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили
06.09.2012 Optima оснастит ситуационный центр ФПК на Северо-Кавказской железной дороге системой диспетчерского контроля

ние ситуационного центра на Северо-Кавказской железной дороге. Данный проект является первым шагом «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) на пути создания глобальной сети региональных ситуац
29.03.2012 «Российские железные дороги» выбирают технологию управления доходами от Sabre Airline Solutions

огических решений для авиационной отрасли, сообщила о том, что «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), российское дочернее предприятие государственной монополии «Российские железные дороги»

24.05.2011 Software AG & IDS Scheer разработала концепцию системы управления для «Федеральной пассажирской компании»

AG & IDS Scheer сообщила о выполнении проекта по разработке концепции новой системы управления для «Федеральной пассажирской компании» — дочернего общества РЖД. Как отмечается, целью проводимог

