АО «ФПК» и ГК «Астра» подписали меморандум о развитии сотрудничества

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») и ГК «Астра» на полях XXVI Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о развитии сотрудничества в области информационных и коммуникационных технологий.

Документ подписали генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов и генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев. Предмет соглашения – расширение формата взаимодействия по внедрению отечественных технологий, ускорению реализации проектов, связанных с миграцией и развертыванием ИТ-систем на базе решений ГК «Астра». Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

ИТ-ландшафт АО «ФПК» включает в себя более 7000 автоматизированных рабочих мест, собственную распределенную ИТ-инфраструктуру и сеть передачи данных, а также информационные системы, которые обеспечивают управление производственными процессами и формированием отчетности. В соответствии со «Стратегией цифровой трансформации», утвержденной в АО «ФПК», до 2024 г. перед компанией стоит задача по замещению иностранного программного обеспечения отечественным ПО, в том числе операционных систем на рабочих местах сотрудников и в серверной инфраструктуре.

В настоящее время в АО «ФПК» на ОС Astra Linux уже переведены более чем 1000 персональных компьютеров. Совместная работа ИТ-экспертов АО «ФПК» и ГК «Астра» по оценке совместимости, тестированию и адаптации отечественных программных продуктов, в том числе ОС Astra Linux, программного комплекса средства виртуализации «Брест» и других решений вендора, для использования на ИТ инфраструктуре АО «ФПК» позволит ускорить процесс перехода на российское ПО. Это обеспечит необходимый уровень информационной безопасности и реализацию обозначенных в стратегии задач.

Генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев: «Переход таких компаний, как АО «ФПК» на отечественные ИТ-решения – это важная стратегическая задача, выполнение которой обеспечивает безопасность пассажироперевозок в России. ГК «Астра» обладает надежным программным стеком инфраструктурного и системного ПО. Мы готовы подключаться к проектам внедрения, адаптировать и интегрировать наши продукты в инфраструктуру «ФПК», обучать персонал нашим решениям. Мы нацелены на эффективное сотрудничество».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») – национальный железнодорожный перевозчик России в дальнем следовании. В основе карты маршрутов АО «ФПК» лежит третья в мире по протяженности железнодорожная сеть. Парк вагонов АО «ФПК» насчитывает порядка 16 тыс. единиц подвижного состава В компании трудятся более 50 тыс. человек, свыше половины из которых – это начальники поездов, проводники пассажирских вагонов и билетные кассиры.