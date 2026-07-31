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РусБИТех Увеон Термидеск Termidesk

РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk
  • Termidesk — мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удалённой работы сотрудников. Он позволяет создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест на любых платформах виртуализации, взаимодействуя с ними через API, и обеспечивать управление жизненным циклом виртуальных машин, в том числе процесса их предоставления пользователям по определенным правилам, политикам и протоколам доставки. Поддерживает ряд платформ для виртуализации, работает как под управлением Windows, так и под Linux. Совместим с различными аппаратными архитектурами: x86, MIPS, ARM, в том числе Байкал-М.
  • Решение Termidesk Connect объединяет ключевые технологии, необходимые для работы бизнес-приложений: GSLB для георезервирования сервисов, балансировку нагрузки на уровнях L4 и L7, Content Switching для создания гибкой логики перенаправления запросов, High Availability с синхронизацией конфигураций. 

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31.07.2026 Исследование Termidesk: российский рынок VDI остается неоднородным, но требования заказчиков становятся все более зрелыми

Компания Termidesk (входит в «Группу Астра») представила результаты исследования рынка виртуальных рабочих мест (VDI), терминальных решений и удаленного доступа. В опросе приняли участие 262 представите
21.07.2026 Termidesk: российский рынок VDI переходит от импортозамещения к технологической конкуренции

на 21%, до 5,2 млрд рублей. Решение компании «Увеон-облачные технологии» (входит в «Группу Астра»), Termidesk VDI, заняло 30% рынка и подтвердил лидерство среди отечественных VDI-платформ. Техн
21.07.2026 Blitz Identity Provider и Termidesk: единая точка входа в корпоративное рабочее пространство

икации Blitz Identity Provider с мультиплатформенным решением для создания виртуальных рабочих мест Termidesk VDI. Об этом CNews сообщили представители Identity Blitz. Интеграция Blitz Identity
15.07.2026 «Боцман» и Termidesk Connect расширяют возможности построения отказоустойчивой инфраструктуры для Kubernetes-приложений

Команды продуктов «Боцман» и Termidesk Connect рассматривают возможность совместного использования решений для построения

09.07.2026 Termidesk VDI и MIND Migrate обеспечили перенос виртуальных рабочих мест между инфраструктурами

хнологии» (входит в «Группу Астра») и MIND Software объявляют о подтверждении совместимости решений Termidesk VDI и MIND Migrate. Совместная проверка показала возможность переноса виртуальных р
02.07.2026 Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk

ии, подтвердили совместимость облачного сервиса многофакторной аутентификации Indeed MFA с решением Termidesk VDI для защищенного доступа к виртуальным рабочим местам. Об этом CNews сообщили пр
23.06.2026 Новая версия Termidesk VDI 7.0 усиливает защиту инфраструктуры и расширяет возможности администрирования

в «Группу Астра») выпускает крупное обновление платформы виртуализации рабочих столов и приложений Termidesk VDI 7.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ключевым нововведение
29.05.2026 Aladdin LiveOffice совместим с платформой Termidesk VDI 6.1.1

нной работы Aladdin LiveOffice с платформой для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk VDI 6.1.1. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». В ходе проверки было про
26.05.2026 Подтверждена совместимость Termidesk VDI и Termidesk Connect с «Роса Виртуализация»

аботчик решений для унифицированной виртуализации рабочих мест, подтвердили совместимость платформы Termidesk VDI 6.1.1 и контроллера доставки приложений Termidesk Connect 1.3 с платформ
20.05.2026 «К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» развивают сотрудничество в области виртуальных рабочих мест и безопасного доступа

туры виртуальных рабочих мест и безопасного доступа для крупных российских компаний на базе решений Termidesk VDI и Termidesk Connect. «К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» имеют успеш
21.04.2026 Балансировщик Termidesk Connect обновился до версии 1.3

Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустила обновление балансировщика нагрузки Termidesk Connect 1.3. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Администраторы по
25.02.2026 «Группа Астра» представила единую лицензию Termidesk Enterprise

«Группа Астра» представила единую лицензию Termidesk Enterprise. С ней можно развернуть VDI-инфраструктуру любой сложности на базе уже и
20.01.2026 Обеспечена совместимость Termidesk 6.0 и устройств «Рутокен ЭЦП 3.0»

Компании «Актив» и «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили корректность работы решения Termidesk 6.0 и ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По результатам тестовых испытаний компании подписали сертификат совместимости. Termidesk — мультиплатформенное решение для с
19.01.2026 Новый уровень безопасности виртуальных рабочих столов: Termidesk 6.0 поддерживает двухфакторную аутентификацию с «Рутокен»

пании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и «Актив» объявляют о завершении совместных тестовых испытаний и подписании сертификата, подтверждающего полную совместимость VDI-решения Termidesk 6.0 с ключевыми устройствами линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры
11.12.2025 «Лаборатория Касперского» и «Увеон — облачные технологии» подтвердили совместимость Kaspersky Thin Client и Termidesk

асперского» и компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость операционной системы для тонких клиентов Kaspersky Thin Client (KTC) и платформы виртуализации Termidesk 6.0. Это позволит использовать продукты в составе единой инфраструктуры виртуальных рабочих мест — подключение осуществляется через технологию HTML5. Испытания, по итогам которых был

09.12.2025 «Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию Termidesk Connect

Компания «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе Termidesk Connect 1.2 – новой версии решения для управления и балансировки нагрузки приложени
08.12.2025 «Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk

пу Астра») выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk 6.1. В релизе добавлен новый интерфейс как для пользователей, так и для администрат
05.12.2025 Сервис Red Security MFA подтвердил совместимость с VDI-системой Termidesk

естимости сервиса многофакторной аутентификации Red Security MFA и мультиплатформенного VDI-решения Termidesk. По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security SOC, в 2025
02.12.2025 Termidesk и технологии Getmobit: виртуализация рабочих мест для российского бизнеса

Компании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и технологическая компания Getmobit объявили результаты работы продуктов Getmobit в среде решения по виртуализации рабочих мест Termidesk. Клиенты могут развернуть локальные, гибридные и удаленные рабочие места, оптимизированные под российскую VDI-платформу. Для этого используются совместно «гибридные» устройства GM-Box
01.10.2025 Российские решения для виртуализации: Termidesk официально сертифицирован для работы с тонкими клиентами «Тонк»

ий «Тонк» объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости между VDI-решением Termidesk и тонкими клиентами «Тонк» под управлением операционной системы Tonk TOS. Об этом C
15.09.2025 Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server с Termidesk

я MFASoft (ООО «СИС разработка») объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости, подтверждающего корректность совместного функционирования решения для виртуальных рабочих мест Termidesk и программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS). Тестирование проводилось в рамках программы технологического партнёрства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили п
04.09.2025 Контроллер доставки приложений Termidesk Connect обновился до версии 1.1

лачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустила новую версию контроллера доставки приложений Termidesk Connect 1.1. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Рынок решений кла
23.06.2025 Платформа для масштабируемых ИТ-инфраструктур Termidesk обновлена до версии 6.0

Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») представляет обновление программного обеспечения для организации виртуальных рабочих мест и доставки приложений — Termidesk 6.0. Релиз фокусируется на дальнейшем развитии протокола TERA, который теперь не только полнофункционально поддерживает работу с ОС Astra Linux, но и обеспечивает подключение к Window
10.06.2025 Разработчик VDI-решения Termidesk показал семикратный рост выручки в 2024 году

тельном развитии компании. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В 2024 г. платформа Termidesk получила ряд значительных обновлений, среди которых выделяется собственный протокол
04.06.2025 Балансировщик нагрузки Termidesk Connect доступен в виде программно-аппаратного комплекса

еон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустила программно-аппаратный комплекс (ПАК) Termidesk Connect для управления сетевыми нагрузками. Производитель позиционирует его как аль
14.05.2025 Подтверждена совместимость Termidesk VDI с PAM-системой СКДПУ НТ

т в «Группу Астра») и «АйТи Бастион» подтвердили совместимость платформы виртуализации рабочих мест Termidesk VDI и системы СКДПУ НТ. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». СКДПУ

19.03.2025 Termidesk Connect – новый российский балансировщик нагрузки для создания отказоустойчивых ИТ-сервисов и приложений

«Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») представила контроллер доставки приложений Termidesk Connect — решение для балансировки нагрузки, повышения отказоустойчивости и масштаб
19.12.2024 Termidesk 5.1: обновление решения для виртуализации рабочих мест

ию своего программного обеспечения для организации виртуальных рабочих мест и доставки приложений — Termidesk 5.1. В этом обновлении компания реализовала несколько важных улучшений в плане прои
20.09.2024 Сбербанк переходит на отечественную платформу виртуализации рабочих мест

Сбербанк принял решение отказаться от использования зарубежной разработки Citrix в пользу отечественного инновационного решения Termidesk от компании «УВЕОН - облачные технологии», входящей в состав ПАО «Группа Астра». Это внедрение создаст сервис виртуальных рабочих мест для более чем 150 тыс. сотрудников банка. Об это
09.08.2024 Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга»

трукторским ПО и не уступающее по производительности ведущим мировым аналогам. Таким решением стало Termidesk VDI от российского производителя «Увеон — облачные технологии», входящего в «Группу
20.06.2024 Курс на универсальность. Вышла новая версия Termidesk 5.0

я «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии продукта Termidesk 5.0, предназначенного для построения и управления инфраструктурой виртуальных рабоч
12.12.2023 Новая версия Termidesk VDI 4.3 ускоряет развертывание виртуальных рабочих мест

ачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии программного комплекса Termidesk VDI 4.3, предназначенного для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Про
24.05.2023 Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server

Новый продукт «Астры» Как стало известно CNews, группа «Астра» вывела на рынок новый продукт – Termidesk Terminal, решение для построения терминальных ферм на основе операционных систем Wi
06.02.2023 Состоялся релиз Termidesk 4.0

рограммного комплекса для создания и администрирования инфраструктур виртуальных рабочих мест (VDI) Termidesk 4.0. С помощью Termidesk организации могут легко и быстро развертывать полно
21.10.2022 «Увеон — облачные технологии» представила Termidesk 3.3

«Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», объявила о выпуске новой версии ПО Termidesk 3.3, программного комплекса для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и

19.10.2022 Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk

я «Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», и компания «Нанософт разработка» подтвердили корректность совместной работы своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители в ГК «Астра». Termidesk — отечественный мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удаленной работы сотрудников. Он позволяет создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест на любых платформ
25.08.2022 Программный комплекс для создания VDI-инфраструктуры Termidesk можно протестировать на стенде компании «Инфосистемы джет»

Программный комплекс Termidesk от разработчика «Увеон — облачные технологии», входящего в ГК «Астра», теперь можно протестировать на демостенде в офисе системного интегратора «Инфосистемы джет». Termidesk
11.08.2022 «Астра» выпустила новую версию ПО для создания VDI-инфраструктуры Termidesk

«Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», объявила о выпуске нового релиза Termidesk 3.2 — программного комплекса для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест (ВРМ). Termidesk — мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удалённой работы с
11.05.2022 Вышел новый релиз диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0.

ООО «Увеон — облачные технологии» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза мультиплатформенного диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0. Продукт входит в реестр Минцифры, подходит для импортозамещения ИТ-систем специального и общего назначения в промышленности, госсекторе, образовании и других организациях из разн
24.02.2022 Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk

ООО «Увеон — облачные технологии», разработчик диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, и компания «Инфолэнд», специализирующаяся на создании корпоративных программных ре

Публикаций - 360, упоминаний - 424

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 348
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 270
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 266
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 213
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 188
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 171
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 125
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 119
Broadcom - VMware 2610 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 24
Microsoft Corporation 25775 22
9594 20
Ред Софт - Red Soft 1236 15
Citrix Systems 868 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 31 12
Orion soft - Орион софт - 315 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 10
Oracle Corporation 7074 9
Red Hat 1378 9
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 9
Ростелеком 10948 8
Intel Corporation 12811 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
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TrueConf - ТруКонф 453 7
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 7
Yandex - Яндекс 9216 6
Softline - Софтлайн 3743 6
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Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 6
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АйТи 1519 6
ICL ГК - ICL Group 481 6
Tonk - Тонк ГК 63 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Telegram Group 2940 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
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Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Газпром ПАО 1493 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
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КуйбышевАзот 20 3
BMW Group 482 3
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Газпром нефть 725 3
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