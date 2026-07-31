РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk

Исследование Termidesk: российский рынок VDI остается неоднородным, но требования заказчиков становятся все более зрелыми Компания Termidesk (входит в «Группу Астра») представила результаты исследования рынка виртуальных рабочих мест (VDI), терминальных решений и удаленного доступа. В опросе приняли участие 262 представите

Termidesk: российский рынок VDI переходит от импортозамещения к технологической конкуренции на 21%, до 5,2 млрд рублей. Решение компании «Увеон-облачные технологии» (входит в «Группу Астра»), Termidesk VDI, заняло 30% рынка и подтвердил лидерство среди отечественных VDI-платформ. Техн

Blitz Identity Provider и Termidesk: единая точка входа в корпоративное рабочее пространство икации Blitz Identity Provider с мультиплатформенным решением для создания виртуальных рабочих мест Termidesk VDI. Об этом CNews сообщили представители Identity Blitz. Интеграция Blitz Identity

«Боцман» и Termidesk Connect расширяют возможности построения отказоустойчивой инфраструктуры для Kubernetes-приложений Команды продуктов «Боцман» и Termidesk Connect рассматривают возможность совместного использования решений для построения

Termidesk VDI и MIND Migrate обеспечили перенос виртуальных рабочих мест между инфраструктурами хнологии» (входит в «Группу Астра») и MIND Software объявляют о подтверждении совместимости решений Termidesk VDI и MIND Migrate. Совместная проверка показала возможность переноса виртуальных р

Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk ии, подтвердили совместимость облачного сервиса многофакторной аутентификации Indeed MFA с решением Termidesk VDI для защищенного доступа к виртуальным рабочим местам. Об этом CNews сообщили пр

Новая версия Termidesk VDI 7.0 усиливает защиту инфраструктуры и расширяет возможности администрирования в «Группу Астра») выпускает крупное обновление платформы виртуализации рабочих столов и приложений Termidesk VDI 7.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ключевым нововведение

Aladdin LiveOffice совместим с платформой Termidesk VDI 6.1.1 нной работы Aladdin LiveOffice с платформой для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk VDI 6.1.1. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». В ходе проверки было про

Подтверждена совместимость Termidesk VDI и Termidesk Connect с «Роса Виртуализация» аботчик решений для унифицированной виртуализации рабочих мест, подтвердили совместимость платформы Termidesk VDI 6.1.1 и контроллера доставки приложений Termidesk Connect 1.3 с платформ

«К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» развивают сотрудничество в области виртуальных рабочих мест и безопасного доступа туры виртуальных рабочих мест и безопасного доступа для крупных российских компаний на базе решений Termidesk VDI и Termidesk Connect. «К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» имеют успеш

Балансировщик Termidesk Connect обновился до версии 1.3 Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустила обновление балансировщика нагрузки Termidesk Connect 1.3. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Администраторы по

«Группа Астра» представила единую лицензию Termidesk Enterprise «Группа Астра» представила единую лицензию Termidesk Enterprise. С ней можно развернуть VDI-инфраструктуру любой сложности на базе уже и

Обеспечена совместимость Termidesk 6.0 и устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» Компании «Актив» и «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили корректность работы решения Termidesk 6.0 и ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По результатам тестовых испытаний компании подписали сертификат совместимости. Termidesk — мультиплатформенное решение для с

Новый уровень безопасности виртуальных рабочих столов: Termidesk 6.0 поддерживает двухфакторную аутентификацию с «Рутокен» пании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и «Актив» объявляют о завершении совместных тестовых испытаний и подписании сертификата, подтверждающего полную совместимость VDI-решения Termidesk 6.0 с ключевыми устройствами линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры

«Лаборатория Касперского» и «Увеон — облачные технологии» подтвердили совместимость Kaspersky Thin Client и Termidesk асперского» и компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость операционной системы для тонких клиентов Kaspersky Thin Client (KTC) и платформы виртуализации Termidesk 6.0. Это позволит использовать продукты в составе единой инфраструктуры виртуальных рабочих мест — подключение осуществляется через технологию HTML5. Испытания, по итогам которых был

«Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию Termidesk Connect Компания «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе Termidesk Connect 1.2 – новой версии решения для управления и балансировки нагрузки приложени

«Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk пу Астра») выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk 6.1. В релизе добавлен новый интерфейс как для пользователей, так и для администрат

Сервис Red Security MFA подтвердил совместимость с VDI-системой Termidesk естимости сервиса многофакторной аутентификации Red Security MFA и мультиплатформенного VDI-решения Termidesk. По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security SOC, в 2025

Termidesk и технологии Getmobit: виртуализация рабочих мест для российского бизнеса Компании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и технологическая компания Getmobit объявили результаты работы продуктов Getmobit в среде решения по виртуализации рабочих мест Termidesk. Клиенты могут развернуть локальные, гибридные и удаленные рабочие места, оптимизированные под российскую VDI-платформу. Для этого используются совместно «гибридные» устройства GM-Box

Российские решения для виртуализации: Termidesk официально сертифицирован для работы с тонкими клиентами «Тонк» ий «Тонк» объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости между VDI-решением Termidesk и тонкими клиентами «Тонк» под управлением операционной системы Tonk TOS. Об этом C

Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server с Termidesk я MFASoft (ООО «СИС разработка») объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости, подтверждающего корректность совместного функционирования решения для виртуальных рабочих мест Termidesk и программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS). Тестирование проводилось в рамках программы технологического партнёрства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили п

Контроллер доставки приложений Termidesk Connect обновился до версии 1.1 лачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустила новую версию контроллера доставки приложений Termidesk Connect 1.1. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Рынок решений кла

Платформа для масштабируемых ИТ-инфраструктур Termidesk обновлена до версии 6.0 Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») представляет обновление программного обеспечения для организации виртуальных рабочих мест и доставки приложений — Termidesk 6.0. Релиз фокусируется на дальнейшем развитии протокола TERA, который теперь не только полнофункционально поддерживает работу с ОС Astra Linux, но и обеспечивает подключение к Window

Разработчик VDI-решения Termidesk показал семикратный рост выручки в 2024 году тельном развитии компании. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В 2024 г. платформа Termidesk получила ряд значительных обновлений, среди которых выделяется собственный протокол

Балансировщик нагрузки Termidesk Connect доступен в виде программно-аппаратного комплекса еон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустила программно-аппаратный комплекс (ПАК) Termidesk Connect для управления сетевыми нагрузками. Производитель позиционирует его как аль

Подтверждена совместимость Termidesk VDI с PAM-системой СКДПУ НТ т в «Группу Астра») и «АйТи Бастион» подтвердили совместимость платформы виртуализации рабочих мест Termidesk VDI и системы СКДПУ НТ. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». СКДПУ

Termidesk Connect – новый российский балансировщик нагрузки для создания отказоустойчивых ИТ-сервисов и приложений «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») представила контроллер доставки приложений Termidesk Connect — решение для балансировки нагрузки, повышения отказоустойчивости и масштаб

Termidesk 5.1: обновление решения для виртуализации рабочих мест ию своего программного обеспечения для организации виртуальных рабочих мест и доставки приложений — Termidesk 5.1. В этом обновлении компания реализовала несколько важных улучшений в плане прои

Сбербанк переходит на отечественную платформу виртуализации рабочих мест Сбербанк принял решение отказаться от использования зарубежной разработки Citrix в пользу отечественного инновационного решения Termidesk от компании «УВЕОН - облачные технологии», входящей в состав ПАО «Группа Астра». Это внедрение создаст сервис виртуальных рабочих мест для более чем 150 тыс. сотрудников банка. Об это

Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга» трукторским ПО и не уступающее по производительности ведущим мировым аналогам. Таким решением стало Termidesk VDI от российского производителя «Увеон — облачные технологии», входящего в «Группу

Курс на универсальность. Вышла новая версия Termidesk 5.0 я «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии продукта Termidesk 5.0, предназначенного для построения и управления инфраструктурой виртуальных рабоч

Новая версия Termidesk VDI 4.3 ускоряет развертывание виртуальных рабочих мест ачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии программного комплекса Termidesk VDI 4.3, предназначенного для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Про

Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server Новый продукт «Астры» Как стало известно CNews, группа «Астра» вывела на рынок новый продукт – Termidesk Terminal, решение для построения терминальных ферм на основе операционных систем Wi

Состоялся релиз Termidesk 4.0 рограммного комплекса для создания и администрирования инфраструктур виртуальных рабочих мест (VDI) Termidesk 4.0. С помощью Termidesk организации могут легко и быстро развертывать полно

«Увеон — облачные технологии» представила Termidesk 3.3 «Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», объявила о выпуске новой версии ПО Termidesk 3.3, программного комплекса для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и

Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk я «Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», и компания «Нанософт разработка» подтвердили корректность совместной работы своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители в ГК «Астра». Termidesk — отечественный мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удаленной работы сотрудников. Он позволяет создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест на любых платформ

Программный комплекс для создания VDI-инфраструктуры Termidesk можно протестировать на стенде компании «Инфосистемы джет» Программный комплекс Termidesk от разработчика «Увеон — облачные технологии», входящего в ГК «Астра», теперь можно протестировать на демостенде в офисе системного интегратора «Инфосистемы джет». Termidesk —

«Астра» выпустила новую версию ПО для создания VDI-инфраструктуры Termidesk «Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», объявила о выпуске нового релиза Termidesk 3.2 — программного комплекса для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест (ВРМ). Termidesk — мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удалённой работы с

Вышел новый релиз диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0. ООО «Увеон — облачные технологии» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза мультиплатформенного диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0. Продукт входит в реестр Минцифры, подходит для импортозамещения ИТ-систем специального и общего назначения в промышленности, госсекторе, образовании и других организациях из разн