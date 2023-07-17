РусБИТех Увеон Термидеск Termidesk
Termidesk — мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удалённой работы сотрудников. Он позволяет создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест на любых платформах виртуализации, взаимодействуя с ними через API, и обеспечивать управление жизненным циклом виртуальных машин, в том числе процесса их предоставления пользователям по определенным правилам, политикам и протоколам доставки. Поддерживает ряд платформ для виртуализации, работает как под управлением Windows, так и под Linux. Совместим с различными аппаратными архитектурами: x86, MIPS, ARM, в том числе Байкал-М.
|17.07.2023
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Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования
ешно протестировано на совместимость с платформой виртуализации zVirt от Orion soft, VDI-платформой Termidesk и ПО для резервного копирования данных «Кибер бэкап». Эти программные продукты могу
|24.05.2023
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Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server
Новый продукт «Астры» Как стало известно CNews, группа «Астра» вывела на рынок новый продукт – Termidesk Terminal, решение для построения терминальных ферм на основе операционных систем Wi
|06.02.2023
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Состоялся релиз Termidesk 4.0
рограммного комплекса для создания и администрирования инфраструктур виртуальных рабочих мест (VDI) Termidesk 4.0. С помощью Termidesk организации могут легко и быстро развертывать полно
|21.10.2022
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«Увеон — облачные технологии» представила Termidesk 3.3
«Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», объявила о выпуске новой версии ПО Termidesk 3.3, программного комплекса для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и
|19.10.2022
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Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk
я «Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», и компания «Нанософт разработка» подтвердили корректность совместной работы своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители в ГК «Астра». Termidesk — отечественный мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удаленной работы сотрудников. Он позволяет создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест на любых платформ
|25.08.2022
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Программный комплекс для создания VDI-инфраструктуры Termidesk можно протестировать на стенде компании «Инфосистемы джет»
Программный комплекс Termidesk от разработчика «Увеон — облачные технологии», входящего в ГК «Астра», теперь можно протестировать на демостенде в офисе системного интегратора «Инфосистемы джет». Termidesk —
|11.08.2022
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«Астра» выпустила новую версию ПО для создания VDI-инфраструктуры Termidesk
«Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», объявила о выпуске нового релиза Termidesk 3.2 — программного комплекса для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест (ВРМ). Termidesk — мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удалённой работы с
|11.05.2022
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Вышел новый релиз диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0.
ООО «Увеон — облачные технологии» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза мультиплатформенного диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0. Продукт входит в реестр Минцифры, подходит для импортозамещения ИТ-систем специального и общего назначения в промышленности, госсекторе, образовании и других организациях из разн
|24.02.2022
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Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk
ООО «Увеон — облачные технологии», разработчик диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, и компания «Инфолэнд», специализирующаяся на создании корпоративных программных ре
|31.01.2022
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Termidesk и Tonk TOS — российские технологии для виртуальных инфраструктур
Компания «Увеон — облачные технологии», разработчик диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, и группа компаний «Тонк», производитель «тонких клиентов» и клиентских устройств нового поколения для корпоративных информационных систем, успешно завершили испытания совместимости п
|20.02.2021
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Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M
общила о выпуске новой версии программного клиента диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск». Решение совместимо с защищенной операционной системой Astra Linux Special Edition
|16.02.2021
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Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск»
ализации рабочих станций, сообщила о выпуске диспетчера подключений виртуальных рабочих мест (ВРМ) «Термидеск» версии 2.0. Решение может функционировать как c защищенной операционной системой A
РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сивцев Илья 90 29
|Рудевский Антон 35 21
|Тараканов Дмитрий 32 12
|Яценко Вадим 15 12
|Мухин Денис 13 12
|Бугрецов Антон 21 9
|Мылицын Роман 103 6
|Кирдяшов Федор 23 5
|Орловский Михаил 7 3
|Кузнецов Андрей 50 3
|Соснин Юрий 7 2
|Федосеев Евгений 3 2
|Арефьев Андрей 35 2
|Яценко Виктор 17 2
|Орлик Сергей 73 2
|Богомолов Ярослав 4 2
|Евдокимов Андрей 79 2
|Климов Андрей 39 2
|Шмаков Антон 6 2
|Путин Владимир 2834 2
|Солдатов Андрей 13 2
|Гуральник Павел 5 2
|Кичко Дмитрий 55 1
|Васильев Кирилл 16 1
|Щербак Николай 2 1
|Хомутский Юрий 71 1
|Соловьев Алексей 78 1
|Печенин Алексей 17 1
|Никончук Владимир 4 1
|Дорофеев Дмитрий 30 1
|Синельников Евгений 7 1
|Белкин Сергей 9 1
|Давыдов Денис 39 1
|Касперская Наталья 277 1
|Галушкин Олег 178 1
|Иванов Андрей 51 1
|Зайчиков Илья 16 1
|Жарких Роман 2 1
|Доронин Алексей 3 1
|Коган Алексей 10 1
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