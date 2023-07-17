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РусБИТех Увеон Термидеск Termidesk


Termidesk — мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удалённой работы сотрудников. Он позволяет создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест на любых платформах виртуализации, взаимодействуя с ними через API, и обеспечивать управление жизненным циклом виртуальных машин, в том числе процесса их предоставления пользователям по определенным правилам, политикам и протоколам доставки. Поддерживает ряд платформ для виртуализации, работает как под управлением Windows, так и под Linux. Совместим с различными аппаратными архитектурами: x86, MIPS, ARM, в том числе Байкал-М.


17.07.2023 Серверы Gagar>n протестированы на совместимость с российскими инструментами виртуализации и резервного копирования

ешно протестировано на совместимость с платформой виртуализации zVirt от Orion soft, VDI-платформой Termidesk и ПО для резервного копирования данных «Кибер бэкап». Эти программные продукты могу
24.05.2023 Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server

Новый продукт «Астры» Как стало известно CNews, группа «Астра» вывела на рынок новый продукт – Termidesk Terminal, решение для построения терминальных ферм на основе операционных систем Wi
06.02.2023 Состоялся релиз Termidesk 4.0

рограммного комплекса для создания и администрирования инфраструктур виртуальных рабочих мест (VDI) Termidesk 4.0. С помощью Termidesk организации могут легко и быстро развертывать полно
21.10.2022 «Увеон — облачные технологии» представила Termidesk 3.3

«Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», объявила о выпуске новой версии ПО Termidesk 3.3, программного комплекса для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и

19.10.2022 Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk

я «Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», и компания «Нанософт разработка» подтвердили корректность совместной работы своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители в ГК «Астра». Termidesk — отечественный мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удаленной работы сотрудников. Он позволяет создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест на любых платформ
25.08.2022 Программный комплекс для создания VDI-инфраструктуры Termidesk можно протестировать на стенде компании «Инфосистемы джет»

Программный комплекс Termidesk от разработчика «Увеон — облачные технологии», входящего в ГК «Астра», теперь можно протестировать на демостенде в офисе системного интегратора «Инфосистемы джет». Termidesk
11.08.2022 «Астра» выпустила новую версию ПО для создания VDI-инфраструктуры Termidesk

«Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», объявила о выпуске нового релиза Termidesk 3.2 — программного комплекса для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест (ВРМ). Termidesk — мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удалённой работы с
11.05.2022 Вышел новый релиз диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0.

ООО «Увеон — облачные технологии» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза мультиплатформенного диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0. Продукт входит в реестр Минцифры, подходит для импортозамещения ИТ-систем специального и общего назначения в промышленности, госсекторе, образовании и других организациях из разн
24.02.2022 Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk

ООО «Увеон — облачные технологии», разработчик диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, и компания «Инфолэнд», специализирующаяся на создании корпоративных программных ре
31.01.2022 Termidesk и Tonk TOS — российские технологии для виртуальных инфраструктур

Компания «Увеон — облачные технологии», разработчик диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, и группа компаний «Тонк», производитель «тонких клиентов» и клиентских устройств нового поколения для корпоративных информационных систем, успешно завершили испытания совместимости п
20.02.2021 Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M

общила о выпуске новой версии программного клиента диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск». Решение совместимо с защищенной операционной системой Astra Linux Special Edition
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск»

ализации рабочих станций, сообщила о выпуске диспетчера подключений виртуальных рабочих мест (ВРМ) «Термидеск» версии 2.0. Решение может функционировать как c защищенной операционной системой A

Публикаций - 151, упоминаний - 153

РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 146
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 157 135
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 3 93
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Экзософт - Exosoft 121 88
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 7 52
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 65 37
VMware 2216 11
7342 10
Microsoft Corporation 23868 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 9
Ред Софт - Red Soft 467 8
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 405 6
Orion soft - Орион софт - Infoland - Инфолэнд 10 5
Yandex - Яндекс 6139 5
Oracle Corporation 6389 5
Intel Corporation 11750 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 4
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 118 4
Citrix Systems 742 4
Smart Technologies - НКК - Национальная компьютерная корпорация 244 3
Киберпротект - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 22 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 216 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 648 3
TrueConf - ТруКонф 338 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 389 3
Базальт СПО - BaseALT 449 3
AMD - Advanced Micro Devices 3852 3
Softline - Софтлайн 2211 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 3
Merlion iRU - Деловой офис 269 3
Basis - Tionix - Тионикс 58 3
Системы и Технологии ГК 10 3
Varton - Вартон ТПК - Gauss 38 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 3
Red Hat 1259 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 688 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 268 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 746 2
ИКС - Yadro - КНС Групп 329 2
Крок - Croc 1706 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 5
ВсеИнструменты.ру 35 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 228 2
Газпром ПАО 1179 2
РЖД - Российские железные дороги 1705 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 344 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 2
Газпром нефть 511 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 52 2
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 1
ПГК - Первая грузовая компания 113 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 73 1
Силовые машины 83 1
Открытие ФК - Росгосстрах 299 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 30 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 6 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 11 1
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 25 1
Нижегородская ярмарка 6 1
Шереметьево Хэндлинг 19 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика 21 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 1
Почта России ПАО 1939 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 44 1
ИТЭЛМА НПП 18 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 207 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 100
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 6
Президент Российской Федерации 3373 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 4
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 12 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 51 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 2
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 7 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 30 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 1
ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 5 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 30 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 20 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 59 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 26 1
РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 24 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 17 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 68 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 1
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Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 1
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Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 202 1
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1122 96
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 19
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3916 16
Энергетика - Energy - Energetically 2431 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3255 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1467 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 8
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 10 6
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 6
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 5
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 5
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 3
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 95 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 882 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 751 3
Информатика - computer science - informatique 0 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 3
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Ведомости 666 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 6
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 9 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 148 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 73 1
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Омский АТК БПОУ - Омский автотранспортный колледж БПОУ 1 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 16 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 5 1
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 2 1
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ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 5 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 13 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 7 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 18 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 12 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 5 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 36 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 1
ТГУ - Томский государственный университет 113 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 11 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 270 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 7 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 44 1
РАН - Российская академия наук 1779 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 260 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 84 4
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 60 4
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 3
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 835 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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