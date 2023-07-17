РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk

Termidesk — мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удалённой работы сотрудников. Он позволяет создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест на любых платформах виртуализации, взаимодействуя с ними через API, и обеспечивать управление жизненным циклом виртуальных машин, в том числе процесса их предоставления пользователям по определенным правилам, политикам и протоколам доставки. Поддерживает ряд платформ для виртуализации, работает как под управлением Windows, так и под Linux. Совместим с различными аппаратными архитектурами: x86, MIPS, ARM, в том числе Байкал-М.