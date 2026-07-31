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РусБИТех Увеон Термидеск Termidesk
- Termidesk — мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удалённой работы сотрудников. Он позволяет создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест на любых платформах виртуализации, взаимодействуя с ними через API, и обеспечивать управление жизненным циклом виртуальных машин, в том числе процесса их предоставления пользователям по определенным правилам, политикам и протоколам доставки. Поддерживает ряд платформ для виртуализации, работает как под управлением Windows, так и под Linux. Совместим с различными аппаратными архитектурами: x86, MIPS, ARM, в том числе Байкал-М.
- Решение Termidesk Connect объединяет ключевые технологии, необходимые для работы бизнес-приложений: GSLB для георезервирования сервисов, балансировку нагрузки на уровнях L4 и L7, Content Switching для создания гибкой логики перенаправления запросов, High Availability с синхронизацией конфигураций.
СОБЫТИЯ
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|31.07.2026
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Исследование Termidesk: российский рынок VDI остается неоднородным, но требования заказчиков становятся все более зрелыми
Компания Termidesk (входит в «Группу Астра») представила результаты исследования рынка виртуальных рабочих мест (VDI), терминальных решений и удаленного доступа. В опросе приняли участие 262 представите
|21.07.2026
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Termidesk: российский рынок VDI переходит от импортозамещения к технологической конкуренции
на 21%, до 5,2 млрд рублей. Решение компании «Увеон-облачные технологии» (входит в «Группу Астра»), Termidesk VDI, заняло 30% рынка и подтвердил лидерство среди отечественных VDI-платформ. Техн
|21.07.2026
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Blitz Identity Provider и Termidesk: единая точка входа в корпоративное рабочее пространство
икации Blitz Identity Provider с мультиплатформенным решением для создания виртуальных рабочих мест Termidesk VDI. Об этом CNews сообщили представители Identity Blitz. Интеграция Blitz Identity
|15.07.2026
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«Боцман» и Termidesk Connect расширяют возможности построения отказоустойчивой инфраструктуры для Kubernetes-приложений
Команды продуктов «Боцман» и Termidesk Connect рассматривают возможность совместного использования решений для построения
|09.07.2026
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Termidesk VDI и MIND Migrate обеспечили перенос виртуальных рабочих мест между инфраструктурами
хнологии» (входит в «Группу Астра») и MIND Software объявляют о подтверждении совместимости решений Termidesk VDI и MIND Migrate. Совместная проверка показала возможность переноса виртуальных р
|02.07.2026
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Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk
ии, подтвердили совместимость облачного сервиса многофакторной аутентификации Indeed MFA с решением Termidesk VDI для защищенного доступа к виртуальным рабочим местам. Об этом CNews сообщили пр
|23.06.2026
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Новая версия Termidesk VDI 7.0 усиливает защиту инфраструктуры и расширяет возможности администрирования
в «Группу Астра») выпускает крупное обновление платформы виртуализации рабочих столов и приложений Termidesk VDI 7.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ключевым нововведение
|29.05.2026
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Aladdin LiveOffice совместим с платформой Termidesk VDI 6.1.1
нной работы Aladdin LiveOffice с платформой для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk VDI 6.1.1. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». В ходе проверки было про
|26.05.2026
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Подтверждена совместимость Termidesk VDI и Termidesk Connect с «Роса Виртуализация»
аботчик решений для унифицированной виртуализации рабочих мест, подтвердили совместимость платформы Termidesk VDI 6.1.1 и контроллера доставки приложений Termidesk Connect 1.3 с платформ
|20.05.2026
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«К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» развивают сотрудничество в области виртуальных рабочих мест и безопасного доступа
туры виртуальных рабочих мест и безопасного доступа для крупных российских компаний на базе решений Termidesk VDI и Termidesk Connect. «К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» имеют успеш
|21.04.2026
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Балансировщик Termidesk Connect обновился до версии 1.3
Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустила обновление балансировщика нагрузки Termidesk Connect 1.3. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Администраторы по
|25.02.2026
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«Группа Астра» представила единую лицензию Termidesk Enterprise
«Группа Астра» представила единую лицензию Termidesk Enterprise. С ней можно развернуть VDI-инфраструктуру любой сложности на базе уже и
|20.01.2026
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Обеспечена совместимость Termidesk 6.0 и устройств «Рутокен ЭЦП 3.0»
Компании «Актив» и «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили корректность работы решения Termidesk 6.0 и ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По результатам тестовых испытаний компании подписали сертификат совместимости. Termidesk — мультиплатформенное решение для с
|19.01.2026
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Новый уровень безопасности виртуальных рабочих столов: Termidesk 6.0 поддерживает двухфакторную аутентификацию с «Рутокен»
пании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и «Актив» объявляют о завершении совместных тестовых испытаний и подписании сертификата, подтверждающего полную совместимость VDI-решения Termidesk 6.0 с ключевыми устройствами линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры
|11.12.2025
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«Лаборатория Касперского» и «Увеон — облачные технологии» подтвердили совместимость Kaspersky Thin Client и Termidesk
асперского» и компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость операционной системы для тонких клиентов Kaspersky Thin Client (KTC) и платформы виртуализации Termidesk 6.0. Это позволит использовать продукты в составе единой инфраструктуры виртуальных рабочих мест — подключение осуществляется через технологию HTML5. Испытания, по итогам которых был
|09.12.2025
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«Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию Termidesk Connect
Компания «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе Termidesk Connect 1.2 – новой версии решения для управления и балансировки нагрузки приложени
|08.12.2025
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«Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk
пу Астра») выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk 6.1. В релизе добавлен новый интерфейс как для пользователей, так и для администрат
|05.12.2025
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Сервис Red Security MFA подтвердил совместимость с VDI-системой Termidesk
естимости сервиса многофакторной аутентификации Red Security MFA и мультиплатформенного VDI-решения Termidesk. По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security SOC, в 2025
|02.12.2025
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Termidesk и технологии Getmobit: виртуализация рабочих мест для российского бизнеса
Компании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и технологическая компания Getmobit объявили результаты работы продуктов Getmobit в среде решения по виртуализации рабочих мест Termidesk. Клиенты могут развернуть локальные, гибридные и удаленные рабочие места, оптимизированные под российскую VDI-платформу. Для этого используются совместно «гибридные» устройства GM-Box
|01.10.2025
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Российские решения для виртуализации: Termidesk официально сертифицирован для работы с тонкими клиентами «Тонк»
ий «Тонк» объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости между VDI-решением Termidesk и тонкими клиентами «Тонк» под управлением операционной системы Tonk TOS. Об этом C
|15.09.2025
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Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server с Termidesk
я MFASoft (ООО «СИС разработка») объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости, подтверждающего корректность совместного функционирования решения для виртуальных рабочих мест Termidesk и программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS). Тестирование проводилось в рамках программы технологического партнёрства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили п
|04.09.2025
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Контроллер доставки приложений Termidesk Connect обновился до версии 1.1
лачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустила новую версию контроллера доставки приложений Termidesk Connect 1.1. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Рынок решений кла
|23.06.2025
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Платформа для масштабируемых ИТ-инфраструктур Termidesk обновлена до версии 6.0
Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») представляет обновление программного обеспечения для организации виртуальных рабочих мест и доставки приложений — Termidesk 6.0. Релиз фокусируется на дальнейшем развитии протокола TERA, который теперь не только полнофункционально поддерживает работу с ОС Astra Linux, но и обеспечивает подключение к Window
|10.06.2025
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Разработчик VDI-решения Termidesk показал семикратный рост выручки в 2024 году
тельном развитии компании. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В 2024 г. платформа Termidesk получила ряд значительных обновлений, среди которых выделяется собственный протокол
|04.06.2025
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Балансировщик нагрузки Termidesk Connect доступен в виде программно-аппаратного комплекса
еон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустила программно-аппаратный комплекс (ПАК) Termidesk Connect для управления сетевыми нагрузками. Производитель позиционирует его как аль
|14.05.2025
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Подтверждена совместимость Termidesk VDI с PAM-системой СКДПУ НТ
т в «Группу Астра») и «АйТи Бастион» подтвердили совместимость платформы виртуализации рабочих мест Termidesk VDI и системы СКДПУ НТ. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». СКДПУ
|19.03.2025
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Termidesk Connect – новый российский балансировщик нагрузки для создания отказоустойчивых ИТ-сервисов и приложений
«Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») представила контроллер доставки приложений Termidesk Connect — решение для балансировки нагрузки, повышения отказоустойчивости и масштаб
|19.12.2024
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Termidesk 5.1: обновление решения для виртуализации рабочих мест
ию своего программного обеспечения для организации виртуальных рабочих мест и доставки приложений — Termidesk 5.1. В этом обновлении компания реализовала несколько важных улучшений в плане прои
|20.09.2024
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Сбербанк переходит на отечественную платформу виртуализации рабочих мест
Сбербанк принял решение отказаться от использования зарубежной разработки Citrix в пользу отечественного инновационного решения Termidesk от компании «УВЕОН - облачные технологии», входящей в состав ПАО «Группа Астра». Это внедрение создаст сервис виртуальных рабочих мест для более чем 150 тыс. сотрудников банка. Об это
|09.08.2024
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Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга»
трукторским ПО и не уступающее по производительности ведущим мировым аналогам. Таким решением стало Termidesk VDI от российского производителя «Увеон — облачные технологии», входящего в «Группу
|20.06.2024
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Курс на универсальность. Вышла новая версия Termidesk 5.0
я «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии продукта Termidesk 5.0, предназначенного для построения и управления инфраструктурой виртуальных рабоч
|12.12.2023
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Новая версия Termidesk VDI 4.3 ускоряет развертывание виртуальных рабочих мест
ачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии программного комплекса Termidesk VDI 4.3, предназначенного для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Про
|24.05.2023
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Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server
Новый продукт «Астры» Как стало известно CNews, группа «Астра» вывела на рынок новый продукт – Termidesk Terminal, решение для построения терминальных ферм на основе операционных систем Wi
|06.02.2023
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Состоялся релиз Termidesk 4.0
рограммного комплекса для создания и администрирования инфраструктур виртуальных рабочих мест (VDI) Termidesk 4.0. С помощью Termidesk организации могут легко и быстро развертывать полно
|21.10.2022
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«Увеон — облачные технологии» представила Termidesk 3.3
«Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», объявила о выпуске новой версии ПО Termidesk 3.3, программного комплекса для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и
|19.10.2022
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Подтверждена корректность совместной работы NanoCAD и Termidesk
я «Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», и компания «Нанософт разработка» подтвердили корректность совместной работы своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители в ГК «Астра». Termidesk — отечественный мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удаленной работы сотрудников. Он позволяет создавать инфраструктуру виртуальных рабочих мест на любых платформ
|25.08.2022
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Программный комплекс для создания VDI-инфраструктуры Termidesk можно протестировать на стенде компании «Инфосистемы джет»
Программный комплекс Termidesk от разработчика «Увеон — облачные технологии», входящего в ГК «Астра», теперь можно протестировать на демостенде в офисе системного интегратора «Инфосистемы джет». Termidesk —
|11.08.2022
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«Астра» выпустила новую версию ПО для создания VDI-инфраструктуры Termidesk
«Увеон — облачные технологии», входящая в ГК «Астра», объявила о выпуске нового релиза Termidesk 3.2 — программного комплекса для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест (ВРМ). Termidesk — мультиплатформенный продукт для организации безопасной и удалённой работы с
|11.05.2022
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Вышел новый релиз диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0.
ООО «Увеон — облачные технологии» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза мультиплатформенного диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk 3.0. Продукт входит в реестр Минцифры, подходит для импортозамещения ИТ-систем специального и общего назначения в промышленности, госсекторе, образовании и других организациях из разн
|24.02.2022
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Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk
ООО «Увеон — облачные технологии», разработчик диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, и компания «Инфолэнд», специализирующаяся на создании корпоративных программных ре
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|Мухин Денис 58 32
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|Яценко Вадим 104 23
|Синьков Кирилл 73 14
|Халяпин Сергей 96 14
|Трубочев Алексей 34 10
|Бугрецов Антон 23 10
|Геллерман Михаил 77 9
|Кирдяшов Федор 30 9
|Борисов Роман 32 9
|Орлик Сергей 83 8
|Климов Андрей 88 7
|Шмаков Антон 72 6
|Мылицын Роман 111 6
|Кузнецов Андрей 115 6
|Гуральник Павел 36 6
|Головарян Захар 5 5
|Султангалиев Тимурбулат 19 5
|Козлов Максим 48 5
|Бородкина Елена 20 4
|Путин Владимир 3454 4
|Березин Максим 144 4
|Спирин Антон 88 4
|Орловский Михаил 12 4
|Махмадиев Шухрат 5 3
|Паутов Евгений 20 3
|Лазаренко Дмитрий 108 3
|Соснин Юрий 10 3
|Фролов Денис 73 3
|Кудж Станислав 52 3
|Кузнецов Артем 13 3
|Чернышев Андрей 74 2
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|Федосеев Евгений 4 2
|Агасиев Михаил 4 2
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