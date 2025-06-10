Разработчик VDI-решения Termidesk показал семикратный рост выручки в 2024 году

Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подвела итоги 2024 г. Согласно неаудированной отчетности по РСБУ, ее выручка достигла 1,214 млрд руб., что в 6,8 раза превышает показатели предыдущего периода. В число ключевых заказчиков вошли Сбербанк, ОЭЗ «Алабуга» и «Росатом». Двукратный рост клиентской базы, около 170 тыс. проданных лицензий и увеличение штата на 50% — все эти показатели свидетельствуют о стремительном развитии компании. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В 2024 г. платформа Termidesk получила ряд значительных обновлений, среди которых выделяется собственный протокол TERA (Termidesk Remote Access Protocol). Он обеспечивает высокую производительность, поддерживает перенаправление звука, видео, USB-устройств и других периферийных компонентов. Также был разработан программный компонент «Агрегатор», который позволяет объединять ресурсы с нескольких ферм Termidesk, обеспечивая централизованное управление распределённой инфраструктурой и сохраняя тот пользовательский путь, к которому так привыкли в зарубежных решениях.

На ближайшие годы компания ставит перед собой ряд ключевых задач. Первая — нарастить сеть технологических партнеров, чтобы обеспечить интеграцию с широким спектром российских ИТ- и ИБ-решений. Второй не менее важный вектор — развитие программно-аппаратных комплексов Termidesk Connect для замены зарубежных систем балансировки нагрузки. Кроме того, разработчик уделит особое внимание развитию Open Source-инициатив, направленных на создание и развитие инструментов, которые позволят не только сокращать время на установку и настройку, но и проводить тестирование наших решений.

«2024 г. стал для нас временем качественного рывка, — сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра». — Мы не только значительно укрепили свои позиции на рынке, но и предложили клиентам качественные решения, позволяющие решать задачи бизнеса здесь и сейчас. Наша стратегия предполагает дальнейшее развитие наших уникальных технологий с акцентом на стабильности, безопасности и интеграции со смежными ИТ- и ИБ-решениями».