Правительство Республики Татарстан Алабуга ОЭЗ ППТ Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан

Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан

"Алабуга" — это особая экономическая зона, предоставляет инженерную, строительную, кадровую, социальную инфраструктуры. На территории ОЭЗ расположено более 30 импортозамещающих производства.

  • Общий объем частных инвестиций составляет 162 млрд рублей, создано 11 тысяч рабочих мест, а выручка резидентов за 2022 год составила 138 млрд рублей.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


14.02.2025 ОЭЗ «Алабуга» переводит кадровые процессы в КЭДО VK Tech

Особая экономическая зона «Алабуга» внедряет систему кадрового электронного документооборота VK HR Tek от российского вендора корпоративного ПО VK Tech. Решение уже охватило больше половины штата, а в ближайшее время к н
13.11.2024 ОЭЗ «Алабуга» и «Корус Консалтинг» за четыре месяца автоматизировали ключевые процессы российского логистического комплекса

ОЭЗ «Алабуга» совместно с ГК «Корус Консалтинг» реализовали проект по автоматизации российского ло
25.10.2024 В ОЭЗ «Алабуга» установлена комплексная система безопасности на основе технологий ИИ

входит в холдинг «Цикада») завершила строительство охранного комплекса в особой экономической зоне «Алабуга», расположенной в Елабужском районе Татарстана. Проект, реализованный в труднейших кл
24.10.2024 Роботы-грузовики «ЭвоКарго» запустили в ОЭЗ «Алабуга»

участия человека будут перевозить паллеты с минеральной ватой по трем маршрутам на территории ОЭЗ «Алабуга». В основе работы машин – технологии искусственного интеллекта, а за восприятие окруж
04.10.2024 ОЭЗ «Алабуга» перевела все базовые инфраструктурные сервисы на платформу виртуализации zVirt

Особая экономическая зона (ОЭЗ) производственно-промышленного типа «Алабуга» внедрила платформу zVirt разработчика Orion soft. Система виртуализации обеспечила р
09.08.2024 Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга»

позиции, российские компании используют самые современные подходы. Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» столкнулась с задачей обеспечения производительной работы ресурсоемкого программного
29.07.2024 Особая экономическая зона «Алабуга» совместно с «КОРУС Консалтинг» реализует программу проектов для крупнейшего в России логистического комплекса имени Дэн Сяопина

тической платформы «КОРУС Консалтинг» KONCRIT. Запуск терминала запланирован на IV квартал 2024 г. «Алабуга» — это крупнейшая особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Росс
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал

Санкции против ОЭЗ «Алабуга», НСПК «Электронная Москва» Евросоюз ввел 13 пакет санкций против России. Он приурочен к двухлетней годовщине с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Одновременно
22.11.2023 ОЭЗ «Алабуга» и «К2тех» создали дата-центр и модернизировали сеть Wi-Fi для резидентов особой экономической зоны

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» завершила пилотный проект по миграции и модернизации инфраструктуры. Ранее резиденты
19.10.2023 «Казань-Телематика» создала инфраструктуру ИТС для испытания автономных технологий в ОЭЗ «Алабуге»

В особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан ФАУ «РосдорНИИ» и компания «Казань-Телематика» (входит в концер
12.01.2023 «Алабуга девелопмент» расширяет сеть подрядчиков и поставщиков с помощью B2B-Center

«Алабуга девелопмент» приняла решение о переводе закупочной деятельности на электронную торгов
12.10.2017 «БАРС Груп» разработала для ОЭЗ «Алабуга» систему класса Business Intelligence

нального центра информатизации ГК «Ростех», завершила проект создания аналитической системы на ОЭЗ «Алабуга». Программная платформа бизнес-анализа Alpha BI введена в опытную эксплуатацию на пре
15.10.2012 «Завод специального транспорта «Алабуга» начал оснащать школьный транспорт оборудованием ГЛОНАСС

«Завод специального транспорта «Алабуга», выпускающий школьные автобусы для перевозки детей на базе микроавтобуса PeugeotBoxer, переходит на конвейерное оснащение транспорта оборудованием ГЛОНАСС. Проект реализуется при техно
27.11.2007 Сетевую инфраструктуру ОЭЗ «Алабуга» построили на базе технологий Cisco

е первой в Российской Федерации особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». Сетевая инфраструктура в ОЭЗ «Алабуга» построена на базе оборудования компан

Публикаций - 57, упоминаний - 97

Правительство Республики Татарстан и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 559 6
8995 5
Ростелеком 10313 5
Orion soft - Орион софт - 205 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 4
Корус Консалтинг ГК 1338 4
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 256 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 3
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 2
МегаФон 9906 2
Cisco Systems 5223 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4530 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Broadcom - VMware 2492 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 255 1
Миранда-Медиа 71 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
ИнфоТех 37 1
Top Systems - Топ Системы 79 1
Vertica 40 1
ОВС - Оптиковолоконные системы АО 16 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 14 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 156 1
Nikon 635 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 100 1
Midea 48 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 68 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 17 1
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 6
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 5
Ростех - Вертолеты России 175 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 4
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 3
Алабуга девелопмент 3 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 3
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 2
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 2
Rockwool - Роквул 9 2
Татнефть 238 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Водоканал МУП 12 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 1
Evocargo - Эвокарго 36 1
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 26 1
ОТЭКО ГК 27 1
Алабуга Завод Специального Транспорта 1 1
Татнефть Алабуга-Стекловолокно 1 1
ОЭЗ Новгородская 2 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 11 1
Аконит НПО 17 1
Кориб ГК 3 1
Курорты Северного Кавказа - КСК 8 1
Ланит - Сова Моторс - Sova Motors 4 1
Модум-транс 3 1
Связной ГК 1384 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 1
Газпром ПАО 1416 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 3
ОЭЗ ППТ Липецк - Особая Экономическая Зона 7 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 2
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 2
Мэрия города Иннополис 14 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
ОЭЗ ТРТ Байкальская гавань - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 2 1
ОЭЗ Ульяновск - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 5 1
ОЭЗ ППТ Моглино - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 1 1
Электронная Москва АО 28 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
ФРПВИ НО - Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области 1 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 23 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 49 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 6 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14905 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22000 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5269 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12351 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7286 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1771 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8800 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3291 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12002 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3349 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17165 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2880 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4012 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2244 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4479 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 999 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 482 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12972 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9390 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 3
БАРС.Alpha BI 47 7
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 181 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 329 4
Корус Консалтинг - KONCRIT 15 4
FreePik 1438 3
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 63 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1512 2
Microsoft Office 3954 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 2
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 43 1
NVision Барьер 736 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
IBM Informix СУБД 135 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Infor WMS 8 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 48 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Honeywell CK - серия мобильных компьютеров 1 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 221 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
Stellantis PSA - Peugeot Boxer - микроавтобус 3 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 149 1
VK HR Tek 53 1
Газпром - Турецкий поток - Магистральный газопровод 3 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 311 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 366 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 48 1
Red Hat WildFly - Keycloak 54 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 64 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 407 1
Медведев Дмитрий 1662 4
Минниханов Рустам 119 3
Ибрагимов Рустем 21 3
Шайхутдинов Роман 113 3
Кузнецов Артем 12 3
Никифоров Николай 1136 3
Носов Игорь 14 2
Агапцов Сергей 5 2
Шакиров Марат 61 2
Иванов Егор 24 2
Окин Антон 7 2
Кайманов Павел 2 2
Путин Владимир 3352 2
Березин Максим 131 2
Набиуллина Эльвира 111 1
Петруца Роман 14 1
Шпак Василий 263 1
Зельдец Игорь 27 1
Басов Алексей 115 1
Ваньков Николай 1 1
Алиханов Антон 32 1
Григоренко Дмитрий 182 1
Юнусов Руслан 20 1
Колесник Андрей 24 1
Нигметзянов Марсель 15 1
Якупов Ринат 2 1
Манкос Юлия 13 1
Шакирзянов Ренат 2 1
Субботин Александр 8 1
Махлин Дмитрий 112 1
Мухин Денис 44 1
Долженко Евгения 36 1
Зима Иван 22 1
Шагалеев Руслан 8 1
Исаев Сергей 8 1
Шаймиев Минтимер 10 1
Коробко Андрей 1 1
Степочкин Андрей 3 1
Крысов Сергей 4 1
Дмитрук Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 40
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 74 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 617 4
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 389 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 4
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 134 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 3
Европа 24639 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 3
Беларусь - Белоруссия 6031 3
Япония 13550 3
Украина 7796 3
Южная Корея - Республика 6860 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 341 2
Украина - Запорожская область 118 2
Турция - Турецкая республика 2490 2
Россия - УФО - Челябинская область 1388 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1150 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 179 2
Канада 4985 2
Германия - Федеративная Республика 12938 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1394 2
Россия - ЦФО - Брянская область 382 1
Лихтенштейн Княжество 99 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 122 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20401 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8137 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10317 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6326 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 3
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 3
Аудит - аудиторский услуги 3112 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 3
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 87 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1716 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3384 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2177 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1931 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Ботаника - Растения - Plantae 1113 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3128 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 2
Бизнес Online 11 1
Forbes - Форбс 912 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 2
Gartner - Гартнер 3609 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
UAB Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona - Автономный университет Барселоны 3 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
