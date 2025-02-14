Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Республики Татарстан Алабуга ОЭЗ ППТ Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан
"Алабуга" — это особая экономическая зона, предоставляет инженерную, строительную, кадровую, социальную инфраструктуры. На территории ОЭЗ расположено более 30 импортозамещающих производства.
- Общий объем частных инвестиций составляет 162 млрд рублей, создано 11 тысяч рабочих мест, а выручка резидентов за 2022 год составила 138 млрд рублей.
СОБЫТИЯ
|14.02.2025
|
ОЭЗ «Алабуга» переводит кадровые процессы в КЭДО VK Tech
Особая экономическая зона «Алабуга» внедряет систему кадрового электронного документооборота VK HR Tek от российского вендора корпоративного ПО VK Tech. Решение уже охватило больше половины штата, а в ближайшее время к н
|13.11.2024
|
ОЭЗ «Алабуга» и «Корус Консалтинг» за четыре месяца автоматизировали ключевые процессы российского логистического комплекса
ОЭЗ «Алабуга» совместно с ГК «Корус Консалтинг» реализовали проект по автоматизации российского ло
|25.10.2024
|
В ОЭЗ «Алабуга» установлена комплексная система безопасности на основе технологий ИИ
входит в холдинг «Цикада») завершила строительство охранного комплекса в особой экономической зоне «Алабуга», расположенной в Елабужском районе Татарстана. Проект, реализованный в труднейших кл
|24.10.2024
|
Роботы-грузовики «ЭвоКарго» запустили в ОЭЗ «Алабуга»
участия человека будут перевозить паллеты с минеральной ватой по трем маршрутам на территории ОЭЗ «Алабуга». В основе работы машин – технологии искусственного интеллекта, а за восприятие окруж
|04.10.2024
|
ОЭЗ «Алабуга» перевела все базовые инфраструктурные сервисы на платформу виртуализации zVirt
Особая экономическая зона (ОЭЗ) производственно-промышленного типа «Алабуга» внедрила платформу zVirt разработчика Orion soft. Система виртуализации обеспечила р
|09.08.2024
|
Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга»
позиции, российские компании используют самые современные подходы. Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» столкнулась с задачей обеспечения производительной работы ресурсоемкого программного
|29.07.2024
|
Особая экономическая зона «Алабуга» совместно с «КОРУС Консалтинг» реализует программу проектов для крупнейшего в России логистического комплекса имени Дэн Сяопина
тической платформы «КОРУС Консалтинг» KONCRIT. Запуск терминала запланирован на IV квартал 2024 г. «Алабуга» — это крупнейшая особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Росс
|26.02.2024
|
Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал
Санкции против ОЭЗ «Алабуга», НСПК «Электронная Москва» Евросоюз ввел 13 пакет санкций против России. Он приурочен к двухлетней годовщине с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Одновременно
|22.11.2023
|
ОЭЗ «Алабуга» и «К2тех» создали дата-центр и модернизировали сеть Wi-Fi для резидентов особой экономической зоны
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» завершила пилотный проект по миграции и модернизации инфраструктуры. Ранее резиденты
|19.10.2023
|
«Казань-Телематика» создала инфраструктуру ИТС для испытания автономных технологий в ОЭЗ «Алабуге»
В особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан ФАУ «РосдорНИИ» и компания «Казань-Телематика» (входит в концер
|12.01.2023
|
«Алабуга девелопмент» расширяет сеть подрядчиков и поставщиков с помощью B2B-Center
«Алабуга девелопмент» приняла решение о переводе закупочной деятельности на электронную торгов
|12.10.2017
|
«БАРС Груп» разработала для ОЭЗ «Алабуга» систему класса Business Intelligence
нального центра информатизации ГК «Ростех», завершила проект создания аналитической системы на ОЭЗ «Алабуга». Программная платформа бизнес-анализа Alpha BI введена в опытную эксплуатацию на пре
|15.10.2012
|
«Завод специального транспорта «Алабуга» начал оснащать школьный транспорт оборудованием ГЛОНАСС
«Завод специального транспорта «Алабуга», выпускающий школьные автобусы для перевозки детей на базе микроавтобуса PeugeotBoxer, переходит на конвейерное оснащение транспорта оборудованием ГЛОНАСС. Проект реализуется при техно
|27.11.2007
|
Сетевую инфраструктуру ОЭЗ «Алабуга» построили на базе технологий Cisco
е первой в Российской Федерации особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». Сетевая инфраструктура в ОЭЗ «Алабуга» построена на базе оборудования компан
