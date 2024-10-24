Роботы-грузовики «ЭвоКарго» запустили в ОЭЗ «Алабуга»

ООО «Роквул-Волга», российское подразделение компании по производству решений из каменной ваты, заключило контракт с «ЭвоКарго» на оказание услуг по перевозки грузов при помощи роботов-грузовиков. Российский разработчик и производитель предоставит компании парк из шести автономных грузовых электрокаров Evocargo N1. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Evocargo N1 без участия человека будут перевозить паллеты с минеральной ватой по трем маршрутам на территории ОЭЗ «Алабуга». В основе работы машин – технологии искусственного интеллекта, а за восприятие окружающей среды и навигацию отвечает мультисенсорная система датчиков, благодаря которым автономные грузовики органично ездят в окружении других транспортных средств.

«Автоматизация и роботизация – одни из приоритетных направлений развития компании. В результате реализации проекта удастся значительно сократить рутинные операции и трафик на территории производственной площадки, что благоприятно скажется на безопасности операционных процессов. Автономный транспорт позволит повысить эффективность процессов и внести весомый вклад в цели устойчивого развития, сократить выбросы в атмосферу», – отметил руководитель проектов складской логистики «Роквул» Кирилл Долгополов.

«ЭвоКарго» — компания, предоставляющая комплексную услугу автономных грузоперевозок по бизнес-модели Robots-as-a-Service на основе автономного транспорта собственного производства, спроектированного с нуля. Такое решение позволило создать транспорт экономически эффективным для клиента, а оказание сервиса по подписке позволяет клиенту заключать контракт на помесячной основе, избегая тем самым капитальных затрат на закупку собственного транспорта.

«Роквул стремится следовать принципам экологичности и бережливого производства, снижать свой углеродный след, является эталоном ответственного производителя. Наш сервис не только автоматизирует логистику с помощью прорывных технологий, но и делает ее максимально экологичной. Внося вклад в устойчивое развитие логистических процессов, вместе с клиентом мы формируем благополучное будущее нашей планеты», — сказал заместитель генерального директора – коммерческий директор «ЭвоКарго» Василий Жуков.

Сервис автономной логистики «ЭвоКарго» уже внедрен более чем на 40 объектах по всей стране для компаний из нефтеперерабатывающей, химической, производственной отраслей, почтовой связи, а также на площадках крупнейших маркетплейсов и ритейлеров.