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Жуков Василий



25.12.2024 АО «Окское» доверило транспортировку яиц роботам-грузовикам 1
11.12.2024 «ЭвоКарго» внедряет автономный транспорт на заводе «Северсталь-метиз» 1
10.12.2024 «Северсталь-метиз» тестирует роботы-грузовики на заводе в Череповце 1
24.10.2024 Роботы-грузовики «ЭвоКарго» запустили в ОЭЗ «Алабуга» 1
17.09.2024 Роботы-грузовики появились на складе Wildberries в Ростове-на-Дону 1
25.04.2024 «Почта России» запустила тестирование автономного грузовика в ЛЦ Внуково 1
24.04.2024 «Почта России» и «ЭвоКарго» внедряют прорывные технологии для автоматизации процессов в отрасли связи 1
12.04.2024 Wildberries масштабирует применение автономного транспорта «ЭвоКарго» 1
29.02.2024 СИБУР и «ЭвоКарго» автоматизируют логистику в Сибири 1
09.02.2024 Производственный бизнес внедряет автономный транспорт 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Жуков Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 2
Evocargo - Эвокарго 20 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 644 3
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 23 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Почта России ПАО 2112 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Сладкая жизнь ГК 10 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Газпромнефть Снабжение 13 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 6
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Электромобиль - Электрогрузовик - Electric truck 2 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 1
Evocargo N1 11 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Рыбин Анатолий 1 1
Синельщикова Юлия 1 1
Долгополов Кирилл 1 1
Плешков Владимир 2 1
Никитин Никита 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Киржачский район - Киржач 21 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 9
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Английский язык 6634 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Кодекс этики использования данных 41 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 451 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
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