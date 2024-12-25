Жуков Василий
Жуков Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Evocargo N1 11 9
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
|Рыбин Анатолий 1 1
|Синельщикова Юлия 1 1
|Долгополов Кирилл 1 1
|Плешков Владимир 2 1
|Никитин Никита 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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