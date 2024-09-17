Роботы-грузовики появились на складе Wildberries в Ростове-на-Дону

Компания «ЭвоКарго» объявила о расширении сотрудничества с Wildberries. За последние полтора года автономные электрогрузовики «ЭвоКарго» были запущены в работу на двух складских комплексах маркетплейса в Московской области, а в сентябре они начали курсировать на третьей площадке – в Ростове-на-Дону.

Автономный транспорт Evocargo N1 самостоятельно доставляет груз между блоками склада – машины двигаются без участия водителя за счет автопилота пятого поколения. Управление системами происходит на базе искусственного интеллекта — мультисенсорные системы позволяют грузовику определять свое положение в пространстве и безошибочно выполнять все привычные транспортные маневры. Все грузовики передвигаются по логоцентру с безопасной скоростью.

Автомобили работают без горючего топлива и заряжаются от электричества — это позволяет значительно снижать количество негативных выбросов в атмосферу и повышать экологичность логистических процессов.

На данный момент электрогрузовики перевезли порядка полумиллиона паллет с товарами, а общий пробег по территориям складских комплексов Wildberries преодолел планку 20 000 км.

«Наше партнерство с компанией «ЭвоКарго» помогает улучшать и оптимизировать логистические процессы на наших объектах. За время нашего сотрудничества и использования автономных грузовиков, мы увидели положительную динамику и масштабируем эту практику на еще один наш объект – в Ростове-на-Дону. Мы и дальше будем увеличивать количество автономных грузовиков в парке, чтобы повышать скорость доставки товаров между блоками, а также повышать экологичность наших процессов», – отметил Никита Никитин, заместитель руководителя департамента транспортной логистики Wildberries.

«Наше сотрудничество с Wildberries уже на третьей крупной площадке показывает реальную готовность крупных российских компаний к интеграции новейших автономных технологий в логистику на разных уровнях. В первую очередь, компании используют их с целью снижения операционных затрат, снижая вовлеченность человека в процессы рутинных транспортных операций. Также растет уровень надежности, поскольку автоматизация ощутимо сокращает количество рисков и увеличивает возможности контроля за движением грузов», – сказал заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго» Василий Жуков.

Wildberries стала первым маркетплейсом, внедрившим в свои логистические процессы автономный грузовой транспорт, а грузовики «ЭвоКарго» впервые в России начали работу в круглосуточном режиме именно на территории складских комплексов Wildberries.