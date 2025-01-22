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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166467
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Никитин Никита



22.01.2025 Wildberries с помощью электрогрузовиков «ЭвоКарго» сокращает углеродный след 1
17.09.2024 Роботы-грузовики появились на складе Wildberries в Ростове-на-Дону 1
10.07.2024 Cloffer: в Новосибирске разработали бота для быстрого заказа еды в кофейнях 1
12.04.2024 Wildberries масштабирует применение автономного транспорта «ЭвоКарго» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Никитин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7347 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
Telegram Group 1987 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 2
Evocargo - Эвокарго 21 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5344 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4994 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5035 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6943 1
Оповещение и уведомление - Notification 4610 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2237 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1943 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10084 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1566 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 1
Evocargo N1 11 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1555 1
Константинов Никита 7 1
Колесник Артем 1 1
Жуков Василий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2244 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 95 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4007 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4001 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6943 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 452 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1027 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 851 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5751 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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