Константинов Никита


СОБЫТИЯ


04.02.2026 Более половины россиян следят за рабочими чатами после окончания рабочего дня 1
06.11.2024 Модульбанк запустил бухгалтерские сервисы для предпринимателей на УСН с НДС 1
31.07.2024 ИT-компании стали лидером по объему новых сделок с гибкими офисами 2
10.07.2024 Cloffer: в Новосибирске разработали бота для быстрого заказа еды в кофейнях 1
05.10.2023 Модульбанк запустил услугу по постановке и ведению воинского учета в компании 1
30.08.2023 Модульбанк запустил премиальную онлайн-бухгалтерию для малого бизнеса 1
22.02.2023 Модульбанк запустил онлайн-бухгалтерию для оптового бизнеса 1
25.10.2022 Модульбанк запустил консультации по оформлению в реестр ИТ-компаний 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Константинов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

МойСклад - Логнекс 112 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
Yandex - Яндекс 8566 1
9099 1
Telegram Group 2631 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 5
Rublevo Business Park - Рублево Бизнес-Парк 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3142 4
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 305 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 2
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 256 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 434 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5974 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Модульбанк - Модульбухгалтерия 11 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 955 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 1
Никитин Никита 5 1
Колесник Артем 1 1
Бабиченко Кирилл 1 1
Моргун Иван 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8212 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Льготы - Льготные кредиты 154 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 641 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2303 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 133 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 157 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 168 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
