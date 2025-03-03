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Модульбанк Модульбухгалтерия

Модульбухгалтерия помогает предпринимателей на любых стадиях развития бизнеса общаться с ФНС и другими контролирующими органами, подготовит необходимые ответы на требования ФНС, посчитает налоги и взносы для ИП и ООО, вовремя подготовит отчеты и платежки на оплату налогов и взносов. Также специалисты Модульбухгалтерии умеют работать с агентскими договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами бизнеса.


03.03.2025 В «Модульбухгалтерии» назначен генеральный директор 1
06.11.2024 Модульбанк запустил бухгалтерские сервисы для предпринимателей на УСН с НДС 2
05.10.2023 Модульбанк запустил услугу по постановке и ведению воинского учета в компании 2
30.08.2023 Модульбанк запустил премиальную онлайн-бухгалтерию для малого бизнеса 2
22.02.2023 Модульбанк запустил онлайн-бухгалтерию для оптового бизнеса 2
25.10.2022 Модульбанк запустил консультации по оформлению в реестр ИТ-компаний 1
15.02.2022 Модульбанк реализовал автоматическую регистрацию клиентов в программе «Mastercard бизнес-бонус» 1
17.07.2020 Модульбанк запустил бухгалтерию для такси 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Модульбанк и организации, системы, технологии, персоны:

МойСклад - Логнекс 110 3
8288 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 4
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 265 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2409 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5114 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5335 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 199 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27987 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12622 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3862 1
MasterCard Бизнес-Бонус 4 1
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 1
Константинов Никита 7 5
Гашников Кирилл 1 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6010 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6011 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6449 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 396 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Льготы - Льготные кредиты 141 1
Платёжное поручение - Payment order 224 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1334 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 578 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 148 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 866 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 589 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 113 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 1
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