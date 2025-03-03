Модульбухгалтерия помогает предпринимателей на любых стадиях развития бизнеса общаться с ФНС и другими контролирующими органами, подготовит необходимые ответы на требования ФНС, посчитает налоги и взносы для ИП и ООО, вовремя подготовит отчеты и платежки на оплату налогов и взносов. Также специалисты Модульбухгалтерии умеют работать с агентскими договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами бизнеса.