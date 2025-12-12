Разделы

БДДС бюджет движения денежных средств


СОБЫТИЯ


СОБЫТИЯ


12.12.2025 IBP: можно ли выстроить единый контур управления бизнесом на российских решениях 1
30.10.2025 Электрички Подмосковья строят себе единое информационное ядро на основе «1С» 1
30.10.2025 «Первый Бит» автоматизировала 500 рабочих мест компании «Домкор» с помощью «Бит. Строительство» 1
10.10.2025 Генподрядчик «ПрофКонсалтИнвест» автоматизировал управление финансами для строгого контроля расходов 1
17.09.2025 Группа компаний «Академсити» на 70% ускорила получение отчетности 1
11.09.2025 «1C:ERP» помогло группе компаний «Лимкорм» повысить оборачиваеость склада и 3 раза увеличить объемы выпуска 1
09.09.2025 Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток 1
05.09.2025 Завод Polair усилил контроль качества 35 тыс. наименований продукции с помощью «1С:ERP» 1
05.08.2025 Крупная российская ГРЭС переходит с Oracle на «1С» 1
05.08.2025 «1С-Рарус» создал систему для контроля эффективности производства мороженого «Арктикум» 1
02.07.2025 Птицеводческий комплекс «СоюзПромПтица» автоматизировал рабочие процессы на базе «Бит.Финанс» в результате ускорил получение управленческой отчетности на 30% 1
15.05.2025 «Финтабло» запускает революционного ИИ-аналитика для бизнеса: финансовые инсайты за считанные секунды 1
24.04.2025 «Корус Консалтинг» помог «Август-Агро» повысить качество финансового планирования 1
10.04.2025 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами Корп» 1
07.04.2025 Скорость управленческой отчетности возросла на 50% благодаря автоматизации в Sinoway Group 1
18.03.2025 Модульбанк запустил услугу по подготовке отчета о движении денежных средств 1
20.02.2025 Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 26% в 2024 году 1
04.02.2025 Российская «дочка» Dr. Theiss Naturwaren повысила коммерческую эффективность за счет автоматизации бюджетирования 1
29.01.2025 Компания «Гарати» перешла на российскую систему управленческого учета 1
27.01.2025 «Диасофт» выпустила новый продукт для бюджетирования предприятия 1
16.12.2024 «1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3.0» прошел ресертификацию «1С:Совместимо» 1
05.12.2024 BIA Technologies усовершенствовала систему «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» для компании «Метран Проект» 2
26.09.2024 Вышла новая редакция 3.1 «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» 1
27.05.2024 Ильский НПЗ ускорил процесс формирования отчетности по МСФО с помощью «1С:ERP.Управление холдингом» 1
23.05.2024 Уральский девелопер White Group автоматизировал оперативное бюджетирование и казначейство в программе «БИТ.Строительство» 1
18.03.2024 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ» 1
16.02.2024 МВД, Минцифры и Роскомнадзор придумывают наказание за дипфейки 1
11.12.2023 «Дальпромрыба» автоматизировала бюджетирование на платформе Optimacros 1
07.11.2023 «Ви фрай» перевела процессы бюджетирования и S&OP на отечественную платформу 2
02.11.2023 «Первый бит» создал единую систему управленческого и оперативного учета для строительной компании Волгтрансстрой 1
01.11.2023 «Первый бит» создал единую систему управленческого и оперативного учета для строительной компании «Волгтрансстрой» 1
19.10.2023 «Первый бит» избавил ведущего поставщика в области ветроэнергетики ATS от ручной обработки данных о финансах 1
12.09.2023 Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем 1
21.08.2023 «Первый бит» автоматизировала бюджетирование в узбекистанском офисе Vincert Global Forwarders 1
10.08.2023 Lamacon разработала для ГК «Благо» оптимизационную модель цепи поставок, учитывающую финансовые инструменты 1
27.07.2023 «Диасофт» добавила возможность учета маржинальных договоров в «Договорах займа ценных бумаг» 1
21.06.2023 Timetta заменила MS Project 1
19.05.2023 «Первый бит» централизовал НСИ и бюджетирование «Транслома» с помощью «1С:ERP. Управление холдингом» 1
27.04.2023 «Первый бит» перевел медицинский холдинг «Владмива» с «1С:УПП» на «1С:ERP» 1
17.04.2023 Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят 1

Публикаций - 206, упоминаний - 214

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

8998 88
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 904 31
Microsoft Corporation 25240 22
Инталев - Intalev 275 16
1С-Рарус 936 14
Компьютер НПО 73 12
Directum - Директум 1169 10
SAP SE 5433 9
Oracle Corporation 6870 9
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 20 7
Корус Консалтинг ГК 1341 7
IBM - International Business Machines Corp 9551 7
Navicon - Навикон 319 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 4
Optimacros - Оптимакрос 83 3
Diasoft - Диасофт 1024 3
АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 10 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Вест Концепт - West Concept 61 2
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 2
1С:Апрель Софт 8 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - СитиЛайн 28 2
IBM Business Analytics 4 2
Микротест 280 2
Парус Корпорация 199 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 2
Актион МЦФЭР 56 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9199 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 2
Apple Inc 12632 2
Neoflex - Неофлекс 244 2
МегаФон 9913 2
Google LLC 12261 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 2
СИНХ - Таттелеком 219 2
GBC Team - Джи Би Си Тим 7 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8184 4
Газпром ПАО 1416 3
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 2
ГПБ - Газпромбанк 1175 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 2
Совкомбанк ПАО 286 2
СДМ-Банк 66 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
СИА Групп - Магнит фарма - СИА интернейшнл лтд 4 1
Ferrari NV 157 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 76 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Архангельские воздушные линии, АВЛ 11 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Магнит - Дикси Мегамарт 7 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Высотка ГК 1 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 11 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Рокада Мед - Rocada Med 1 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 1
Азия Цемент 13 1
Пионер ГК 12 1
КНП - Красноярскнефтепродукт 5 1
Федеральное казначейство России 1879 40
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5234 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12856 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Фонд капитального ремонта 21 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 3 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4907 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2927 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 163 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2733 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Единая Россия - Политическая партия 316 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 121
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 82
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11479 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 51
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 44
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 27
Управление финансами - Financial management 634 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 18
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5274 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 16
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1887 15
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4458 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 14
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2257 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3558 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26118 13
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 13
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6029 11
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 72 11
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 11
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 429 10
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 804 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 10
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 424 9
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 888 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 8
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 338 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 7
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 143 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 30
Microsoft Office 3955 29
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 26
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 22
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 20
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 19
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 13
1С:ERP Управление предприятием 717 12
Microsoft Dynamics 1186 12
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 653 11
Инталев Корпоративные финансы 49 9
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 9
Компьютер НПО - Prestima ECM-система 20 9
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 7
1С Первый Бит - БИТ.Строительство 28 6
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 6
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 6
1С:Розница 106 6
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 6
Microsoft Windows 16333 6
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 5
Apple iOS 8245 5
Google Android 14688 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 5
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 5
Инталев Корпоративный менеджмент 49 4
1С:Бухгалтерия КОРП 57 4
ITLand - 1С:PM Управление проектами 16 4
Softprom PlanDesigner 21 4
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 290 4
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 63 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 4
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 62 3
1С:Консолидация 53 3
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 62 3
Apple iPad 3938 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7370 3
Oracle Hyperion 241 3
Драченко Андрей 6 2
Злобина Ольга 3 2
Фроленко Наталья 2 2
Шулак Петер 6 2
Бухтояров Федор 3 2
Щедровицкий Петр 2 2
Нуралиев Борис 294 2
Mucic Luka - Мучич Лука 15 2
Гвоськов Андрей 9 2
Цветаев Юрий 2 1
Истомина Елена 6 1
Барыш Кристина 2 1
Осипов Сергей 42 1
Контрабаев Артур 70 1
Тарантасов Геннадий 16 1
Горбачев Александр 21 1
Рахимбердиев Аскар 39 1
Шилина Мария 15 1
Пермяков Руслан 21 1
Войленко Алексей 2 1
Мякишева Марина 84 1
Геклер Алена 30 1
Коровкин Владимир 16 1
Гущина Ирина 3 1
Латышева Елена 2 1
Шуваев Александр 1 1
Маилян Роман 8 1
Пивоваров Андрей 13 1
Нелькин Михаил 7 1
Махов Геннадий 11 1
Рябый Илья 20 1
Горшков Дмитрий 10 1
Тулеев Аман 10 1
Шанев Эдуард 6 1
Исаев Сергей 8 1
Никитин Денис 6 1
Колеченков Роман 7 1
Ласкин Сергей 6 1
Красавин Михаил 5 1
Гусев Кирилл 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157020 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1333 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 12
Казахстан - Республика 5798 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 8
Европа 24642 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 7
Украина 7796 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1618 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3183 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3358 4
Россия - СФО - Новосибирск 4656 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 3
Япония 13551 3
Беларусь - Белоруссия 6032 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 3
Азия - Азиатский регион 5750 3
Узбекистан - Республика 1872 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2200 2
Россия - УФО - Челябинская область 1389 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2956 2
Ближний Восток 3033 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2674 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1246 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 432 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3263 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3203 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 2
Африка - Африканский регион 3572 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4095 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 105
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 71
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 36
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 27
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8250 20
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 18
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 12
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2286 12
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 416 11
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2189 11
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1551 11
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 204 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2707 8
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 8
ЕПС - Единый план счетов 189 8
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 6
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8548 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1188 6
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 6
Ведомости 1239 3
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Известия ИД 706 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 3
Gartner - Гартнер 3610 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
МГУ НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского - НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 3 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
