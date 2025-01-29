Компания «Гарати» перешла на российскую систему управленческого учета

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил внедрение решения «БИТ.Финанс/Холдинг» для инвестиционной компании «Гарати».

Благодаря автоматизации процессов казначейства и бюджетирования удалось создать единый информационный контур и оптимизировать финансовые процессы компании. Это позволило снизить затраты на ресурсы и операционную деятельность на 15-20%.

Также трудозатраты финансового отдела уменьшились на 40%, а время получения отчетов сократилось на 35%.

«Гарати» управляет проектами частного инвестора и охватывает разные виды бизнеса – от производства до торговли. Ранее заказчик вел управленческий учет в зарубежной системе с валютой евро. Бухгалтерский и налоговый учеты велись в отдельных программах «1С:Бухгалтерия Корп» и «1С:Зарплата и управление персоналом», которые не были связаны между собой. Часть финансовых операций выполнялась вручную в электронных таблицах.

Основная цель заключалась в том, чтобы заменить западное программное обеспечение на российское и создать единую базу данных. Специалисты ИТ-интегратора «Первый Бит» объединили учет по нескольким компаниям в «БИТ.Финанс/Холдинг», что помогло структурировать управленческие аналитики и отчетность и сделало информацию более доступной для специалистов.

«Мы не только сократили излишние операции, но и создали единый контур работы для всех специалистов. Теперь наши решения основаны на оперативной и полной информации, что повысило эффективность управления ключевыми бизнес-процессами компании. Благодарим специалистов «Первого Бита» за проявленный профессионализм и усердие. Без вовлеченности в проект обеих команд мы бы не смогли добиться таких результатов. Этот проект стал отличным примером коллективной работы и партнерства», – сказал ИТ-директор «Гарати» Глеб Мутовкин.

Всего были объединены 10 баз данных регламентированного учета, загружены управленческие аналитические данные, настроена работа с заявками и платежами, разработаны аналитическая отчетность и печатные формы.

Специалисты настроили БДР и БДДС, внедрили механизм расчета бонусных начислений менеджерам, интегрировали план счетов МСФО, настроили внутригрупповые обороты и провели обучение пользователей.

«Уникальной особенностью проекта являлась необходимость перестроения пользователей с первичного управленческого учета на первичный учет в регламентированных подсистемах бухгалтерского и налогового учета. При этом, на момент начала проекта у заказчика не было собственных специалистов по «1С», поэтому процессе реализации мы проводили обучение сотрудников, которые в последствии взяли на себя первую линию поддержки и сопровождение системы», – сказал руководитель проектов по автоматизации финансового учета центрального офиса компании «Первый Бит» в Москве Станислав Шашков.