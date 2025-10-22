В «Кит Финанс» внедрена система подготовки отчетности в формате XBRL с помощью «Хомнет:XBRL» В «Кит Финанс» (АО) внедрен программный продукт «Хомнет:XBRL», разработанный на базе платформы «1С:Предприятие». Партнером по автоматизации выступила ГК «Хомнет» — разработчик продукта. Об этом CNews

Генподрядчик «ПрофКонсалтИнвест» автоматизировал управление финансами для строгого контроля расходов по автоматизации управленческого учета в строительной компании «ПрофКонсалтИнвест» на базе решения «Бит.Финанс». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». В условиях повышенны

«Первый Бит» представила ИИ-ассистента для финансовых директоров и собственников бизнеса Компания «Первый Бит» объявила о расширении возможностей системы «Бит.Финанс» за счет интеграции технологий искусственного интеллекта. ИИ-помощник — это готовы

Группа компаний «Академсити» на 70% ускорила получение отчетности ИТ-интегратор «Первый Бит» создал централизованную систему управленческого учета на базе решения «Бит.Финанс» для компании «АСК», являющейся частью группы компаний «Академсити», реализующей п

Птицеводческий комплекс «СоюзПромПтица» автоматизировал рабочие процессы на базе «Бит.Финанс» в результате ускорил получение управленческой отчетности на 30% сионализм специалистов. По данным параметрам была выбрана компания «Первый Бит». Внедрение системы «Бит.Финанс» на базе «1С:ERP АПК» позволило предприятию оптимизировать финансовые процессы. Вр

Несколько бухгалтерских баз в одну: «Первый Бит» автоматизировал лизинг для «АС Финанс» Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал лизинговые процессы для «АС Финанс» в части бухгалтерского и налогового учета и отчетности, объединив сразу три разные бухгалтерские базы в одно решение «1С:Бухгалтерия Корп». Об этом CNews сообщили представители компании

Корпус по ИИ и передовым технологиям открыт в университете SDU при содействии «Фридом Финанс» Тимура Турлова ы финтеха, образовательные зоны, интерактивные пространства для практических занятий, коворкинги и зоны отдыха. Строительство финансировал благотворительный фонд «Freedom Шапағат» от компании «Фридом Финанс», которую основал Тимур Турлов — известный предприниматель и руководитель холдинга. Новый корпус позволит университету расширить образовательные программы и создать платформу для научных

«ДиалогНаука» провела аудит информационной безопасности «Авто Финанс Банк» Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, выполнила для «Авто Финанс Банк» комплекс работ по оценке соответствия регуляторным требованиям Банка России и приведению в соответствие этим требованиям. По итогам аудита на соответствие ГОСТ Р 57580.1-2017, а та

Компания «Гарати» перешла на российскую систему управленческого учета Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил внедрение решения «БИТ.Финанс/Холдинг» для инвестиционной компании «Гарати». Благодаря автоматизации процессов к

«Первый БИТ», разработчик линейки решений «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1» заключили соглашение о сотрудничестве чик линейки российских программных продуктов для автоматизации финансового и управленческого учета «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1», представитель сферы стратегического, технологического, би

«Первый Бит» за семь месяцев перевел лидера химической промышленности Казахстана на «1С» и «БИТ.Финанс» управление персоналом для Казахстана» ред. 3.1, «1С:Бухгалтерия для Казахстана» ред. 3.0 и модуль «БИТ.Финанс». Дополнительно была настроена интеграция между этими базами данных, обеспечивающа

Bi.Zone повысил эффективность контроля за исполнением бюджета при помощи Бит.Финанс планово-бюджетные процессы для компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Внедрение системы «Бит.Финанс/Управленческий учет» упростило работу финансового департамента Bi.Zone, освободило

УК «Гестор» автоматизировала управленческий учет при помощи «Бит.Финанс»: трудозатраты снизились на 20% ем многоквартирных домов. После автоматизации процессов управленческие данные собираются в системе «Бит.Финанс» и автоматически в стороннюю BI-систему. Об этом CNews сообщили представители «Пер

«Первый бит» создал единую систему управленческого и оперативного учета для строительной компании «Волгтрансстрой» ельной компании «Волгтрансстрой» в единую систему из интегрированных решений «Бит.строительство» и «Бит.финанс». «Бит.строительство» заменило компании программы «1С:Зарплата и управление персон

«Первый бит» избавил ведущего поставщика в области ветроэнергетики ATS от ручной обработки данных о финансах енным от бухгалтерии данным. Специалисты воронежского офиса «Первого бита» предложили ATS внедрить «Бит.финанс/управленческий учет». Программа прекрасно дополнила возможности уже используемой в

«Первый бит» автоматизировал учет и управление инженерной компании «ЛИИС» при помощи «Бит.строительство» и «Бит.финанс» ании «ЛИИС инженерные решения» при помощи продуктов собственной разработки — «Бит.строительство» и «Бит.финанс». Повысилась как эффективность, так и управляемость бизнеса. Например, получение о

«Первый бит» актуализировал управленческий учет свердловского парка мусоровозов «Спецавтобаза» на базе «Бит.финанс» автоматизация» международного ИТ-интегратора «Первый бит» перевел ЕМУП «Спецавтобаза» на программы «Бит.финанс/Управленческий учет» и «1С:Бухгалтерия 3.0 КОРП». Теперь «коммунальщики» могут сда

«Первый бит» поставляет ПО в Белоруссию и автоматизировала финансы крупного строительного холдинга строительного холдинга «А-100 девелопмент», используя программы, разработанные в России — систему «Бит.финанс.холдинг» и несколько решений «1С». В результате автоматизации компании удалось уск

«СДЭК финанс» успешно завершил тестирование всех платежных сценариев в СБП Платежный агрегатор «СДЭК финанс» успешно завершил боевое тестирование всех платежных сценариев в «Системе быстрых платежей» в статусе «Агент ТСП» и приступил к развертыванию платежей C2B СБП в новом для себя качестве.

До 100 тыс. интернет-магазинов смогут обслуживать клиентов с помощью «СДЭК финанс» «СДЭК финанс» запустил собственный агрегатор для интернет-магазинов по приему платежей. Свыше 100 тыс. онлайн-ритейлеров по всей стране получат возможность внедрить систему быстрых платежей, проводит

Группа «М.видео-Эльдорадо» выплатила почти 182 млн рублей по третьему купону облигаций Группа «М.видео-Эльдорадо объявила о выплате ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео») дохода за третий купонный период по биржевым облигациям серии 001Р-02. Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 20,19 руб. из расчёта 8,1%

«Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп» Специалисты «Первого бита» внедрили программные решения «1С:Бухгалтерия» и «Бит.Финанс.Холдинг» для бюджетного контроля, что позволило автоматизировать 400 рабочих мест

«Первый бит» внедрил «Бит.Финанс.Холдинг» в ГК «ТНС энерго» Внедрение специалистами «Первого бита» «Бит.Финанс.Холдинг» для «1С:Бухгалтерия 8» в «ТНС энерго» позволило автоматизировать в компан

«Флекссофт» и банк «Фридом Финанс» реализовали проект по переходу банка на «Платформу FXL» В банке «Фридом Финанс» внедрена цифровая «Платформа FXL», разработанная компанией «Флекссофт». Цифровизация — это не просто залог устойчивости в будущем, но это ключевой фактор развития бизнеса уже сегодня. Н

«Первый бит» внедрил решения «1С в компании «Феникс» основе методички, разработанной «Первый битом», сотрудники «Феникса» установили в компании систему «Бит.финанс/Управленческий учет». Автоматизация бизнеса позволила компании сократить сроки под

ИК «Фридом Финанс» выступит спонсором CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра ИК «Фридом Финанс» выступает спонсором «CNews FORUM 2019: Информационные технологии завтра». Мероприятие проходит ежегодно с 2007 года и собирает представителей бизнеса, государственных структур, ведущих

«Первый бит» поставил в «Перспективе» ПО для управления денежными потоками «Первый бит» внедрил в энергетической компании «Перспектива» систему «БИТ.ФИНАНС». Благодаря этому сократились трудозатраты на ведение финансового учета и подготов

«Первый бит» создал единую базу для учета в ГК «Высотка» «Первый бит» внедрил в группе компаний (ГК) «Высотка» программы «БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО» и «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». Это позволило повысить эффективность учетной деятельности на

«Первый бит» автоматизировал финучет в ГК «Агроэко» «Первый бит» внедрил в группе компаний «Агроэко» систему «БИТ.ФИНАНС/Холдинг». С помощью программы сотрудники «Агроэко» стали быстрее и без ошибок форм

«Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК овал планирование расходов на персонал в Сибирской генерирующей компании (СГК) с помощью программы «Бит.финанс/холдинг». Для группы компаний, состоящей из 60 юридических лиц с общей численность

У «Мегафона» исчезли все миноритарные акционеры «Мегафон» выкупил собственные акции Дочернее предприятие «Мегафона» «Мегафон-Финанс» завершило выкуп 0,8% акций оператора. Об этом сообщает в своих в материалах сам «Мегафон». Выкуп был осуществлен в рамках ранее сделанного «Мегафон Финанс» обязательного предложе

Отчетность ИК «АК БАРС Финанс» для Банка России выполнена на решениях «Синтегро консалтинг» ИК «АК БАРС Финанс» формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность для Банка России с помощью решений «Синтегро консалтинг». Проект был реализован по нетиповому плану. В результате отчётность в формате XB

«Первый Бит» автоматизировал учет в ИЦ «Униматик» «Первый Бит» внедрил в инженерном центре «Униматик» систему «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». Благодаря этому повысился контроль за движением денежных сре

«Первый бит» внедрил систему «Бит.финанс/холдинг» в компании «Талан» «Первый бит», международный интегратор ИТ-решений, внедрил в федеральной компании «Талан» систему «Бит.финанс/холдинг». По данным интегратора, она позволяет ускорить обработку финансовой инфор

«Первый Бит» автоматизировал управленческий учет в «Русхимсети» «Первый Бит» внедрил в компании «Русхимсеть» систему «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». Теперь на формирование ежемесячной отчетности у сотрудников

«Первый Бит» сократил время на подготовку отчетности в «Торес» ный интегратор ИТ-решений «Первый Бит» внедрил на мясоперерабатывающем предприятии «Торес» систему «Бит.Финанс.Холдинг». Это позволило автоматизировать в компании формирование управленческой от

«Мегафон» потратит 4 миллиарда на выкуп собственных акций «Мегафон» объявил оферту на выкуп собственных акций Оператор «Мегафон» сообщил о получении от своего дочернего предприятия «Мегафон Финанс» обязательного предложения на выкуп 131,2 млн акций компании (21% от общего числа акций). Цена выкупа одной акции составляет 659,26 руб. Срок действия обязательного предложения составляе

Обязательное предложение «Мегафон Финанс» о приобретении обыкновенных акций «Мегафон» «Мегафон» сообщил о том, что 27 декабря 2018 г., после предварительного уведомления Банка России, в Общество поступило обязательное предложение «Мегафон Финанс» («Мегафон Финанс») о приобретении эмиссионных ценных бумаг (обыкновенных именных бездокументарных акций) «Мегафона» в количестве 131 212 843 штук. Цена приобретения акций составл