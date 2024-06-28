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Bi.Zone повысил эффективность контроля за исполнением бюджета при помощи Бит.Финанс

ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал планово-бюджетные процессы для компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Внедрение системы «Бит.Финанс/Управленческий учет» упростило работу финансового департамента Bi.Zone, освободило сотрудников от временных трат на сбор отчетности в Excel и снабдило руководство оперативными данными для управления компанией. Об этом CNews сообщили представители интегратора «Первый Бит».

Допроектная информационная система, состоящая из продуктов «1С:Бухгалтерия» и Excel, вынуждала сотрудников собирать единый отчет из множества разрозненных данных, которые хранятся у разных сотрудников. На формирование отчета могла уходить неделя. Это не позволяло работать с данными оперативно, а самим сотрудникам приходилось по несколько раз перепроверять данные для отчетов на актуальность.

Компания обратилась в проектный офис Павелецкая компании «Первый Бит» с задачей сделать управленческий учет прозрачным, упростить контроль затрат и получить возможность формировать и анализировать управленческие данные. Эксперты предложили программу собственной разработки «Бит.Финанс/Управленческий учет».

С «Бит.Финанс» у Bi.Zone появилась единая система, которая пришла на замену Excel. Если раньше каждый сотрудник вел свою отчетность в индивидуальном файле, где оформлял ее в удобном виде, а потом эти файлы собирались в итоговый, то теперь вся информация поступает в едином виде в программу, из которой по нажатию одной кнопки выгружается отчет, подтягивая и данные из «1С:Бухгалтерии». Время формирования самого полного и объемного отчета занимает не больше часа.

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В отличие от облачной версии Excel, в «Бит.Финанс» настраиваются права доступа. Это снижает риск того, что данные компании Bi.Zone будут случайно удалены по вине сотрудника. Также «Бит.Финанс» защищает от ошибок, связанных с человеческим фактором. Некорректно введенная информация анализируется программой и подсвечивается как ошибка. С настроенными лимитами и заполненной информацией по бюджету «Бит.Финанс» упрощает контроль расходования денежных средств и не допускает сверхтрат.

«Бит.Финанс» обеспечил предприятию ведение бухгалтерского и управленческого учета в единой базе данных в отдельных журналах хозяйственных операций. Пользовательский интерфейс позволяет контролировать текущее состояние документов, а при помощи конструктора сотрудники Bi.Zone могут самостоятельно создавать нужные им отчеты. Также у компании появилась возможность ведения параллельного учета основных средств по управленческим стандартам.

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