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Социальная инженерия Человеческий фактор Human factor Человеческие ошибки

Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки


28.10.2020 Елена Черникова, «Ростелеком-Солар» -

Усилия государства по сохранности персональных данных разрушает человеческий фактор

, для сбора и хранения данных созданы все условия. Защищенность этой информации от утечек на уровне инфраструктуры тоже хорошо проработана. А с другой стороны, есть проблема с защищенностью на уровне человеческого фактора. И это — как раз наша забота. Елена Черникова: В трудовом законодательстве есть и однозначная норма, которая позволяет работодателю мониторить рабочую активность сотрудник
11.07.2019 Человеческая деятельность скоро повысит глобальную температуру еще на 1,5°С

дура будет длиться до 2020 года. Такое ограничение означает уменьшение на планете периодов с экстремальной и аномальной жарой в различных регионах, а также предотвращение исчезновения некоторых видов.Человеческая деятельность уже повысила глобальную температуры на 1 °С. По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата в 2018 году, выброс дополнительных 420–580 гигатонн

17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики

вылететь вовремя, а убытки авиакомпании составили около 80 млн фунтов стерлингов. Его причиной стал человеческий фактор – сотрудник ЦОДа нарушил регламент включения ИБП. Как показывает статисти
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор»

новых технологий, таких как AI, ML, RPA и пр., в оптимизации бизнес-процессов? Павел Овчинников: Использование интеллектуальных инструментов логически развивает смысл автоматизации бизнеса: исключить человеческий фактор там, где это возможно, и позволить человеку сосредоточиться на творческих и интеллектуальных задачах. Это значительно расширяет возможности процессной трансформации — бизнес
27.09.2017 Eset представила решение Safetica для защиты от угроз с человеческим фактором

Eset представила в России и СНГ новое решение «Офисный контроль и DLP Safetica» – полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав Eset Technology Alliance. До 63% инцидентов информационной безопасности компаний связано с

06.07.2017 Eset: 84% компаний недооценивают риски, связанные с человеческим фактором

Согласно выводам исследования Eset, проведенного путем опроса интернет-пользователей из России и СНГ, четыре компании из пяти недооценивают риски информационной безопасности, связанные с человеческим фактором.Респондентам предложили выбрать ответ на вопрос «Проходили ли вы на работе тренинг по информационной безопасности?».Отрицательный ответ лидирует с большим отрывом. 69% рес
27.06.2014 CyberArk: решая основную проблему ИБ – человеческий фактор

ция привилегий и «агентурные» методы – сегодня сплошь и рядом являются причинами успешности и внешних, и внутренних нарушителей. На мой взгляд, наиболее важная проблема обеспечения безопасности – это человеческий фактор. CNews: Расскажите, пожалуйста, о проблематике привилегированных аккаунтов. В чем суть? Богдан Тоболь: Привилегированные пользователи, по определению использующие учетные за
13.06.2013 Причина большинства утечек информации — сбои системы и человеческий фактор

из» (2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis). Данные указывают на то, что системные сбои и человеческий фактор стали причиной 2/3 всех утечек информации и подняли средний мировой показ
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор

возросли примерно на 20%. К сожалению, это одно из свидетельств того, что современные информационные системы, несмотря на оптимизацию многих бизнес-процессов, все же не позволяют полностью устранить человеческий фактор, который с ростом пассажиропотока начинает влиять все сильнее. Возможно, отчасти причина кроется в нарастающей асинхронности между сложностью систем и скоростью подготовки с
11.02.2008 Исследован человеческий фактор в защите информации

Из-за человеческого фактора защита конфиденциальной информации практически никогда не бывает абсолютной, выяснили ученые из Бизнес-школы университета Лидса. Участники исследования регулярно применяли
31.08.2007 Легальные Vista превратил в пиратские человеческий фактор

Сбой серверов Microsoft WGA 24-25 августа, в результате которого 12 тыс. версий Vista «сочли» себя пиратскими и отключили ряд функций, произошел по вине человеческого фактора, сообщил старший менеджер WGA Алекс Кохис (Alex Kochis) в блоге WGA. По его словам, на работающие серверы было случайно установлено новое программное обеспечение, которое

24.01.2006 Новый поисковик использует "человеческий фактор"

ть группы ссылок — так называемые PreFound Finds, — отобранные другими пользователями при поиске запрашиваемой информации, сообщает Physorg. Разработчики PreFound полагают, что присутствие «человеческого фактора» в системе поиска поможет пользователю отобрать действительно значимую информацию и сэкономить время, которое неизбежно тратится на просмотр информационного «мусора», сост
24.01.2006 Новый поисковик использует "человеческий фактор"

ть группы ссылок — так называемые PreFound Finds, — отобранные другими пользователями при поиске запрашиваемой информации, сообщает Physorg. Разработчики PreFound полагают, что присутствие «человеческого фактора» в системе поиска поможет пользователю отобрать действительно значимую информацию и сэкономить время, которое неизбежно тратится на просмотр информационного «мусора», сост
14.02.2005 "Гута-Банк": Главное в ИТ – человеческий фактор

S нельзя. Необходима постоянная и качественная поддержка, причем по разным информационным каналам – по телефону, в интернете, в том числе и на форумах. И здесь главным становятся уже не компьютеры, а человеческий фактор. Нам удалось создать такой кадровый ресурс, который по своей ценности не уступает всей технологической цепочке. Специалисты службы поддержки готовы оказать клиентам необходи
17.09.2002 В2В: Ошибки и решения

можно свести к четырем группам вполне банальных факторов, характерных и для традиционных проектов: человеческий фактор; рыночные возможности; финансирование; продукция и услуги. Каждый из этих
29.09.2000 По мнению Кевина Митника, самым уязвимым звеном для хакерских атак является человеческий фактор

ащиты корпоративных сетей, сообщает idg.net. На состоявшейся в среду конференции "Инфраструктуры электронного бизнеса", проведенной компанией Giga Research, 37-летний хакер обратил особое внимание на человеческий фактор и метод внедрения, известный как "социальная инженерия". Сам Митник, с 16-летнего возраста начавший свой путь в качестве фрикера (человека, внедряющегося в телефонные сети и

Публикаций - 2098, упоминаний - 2212

Социальная инженерия и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 24125 158
SAP SE 5128 117
Ростелеком 10788 85
Oracle Corporation 6533 79
IBM - International Business Machines Corp 9353 78
Google LLC 11425 56
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Diasoft - Диасофт 727 24
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РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6807 38
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Альфа-Банк 1691 28
Открытие ФК - Банк Открытие 526 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 945 26
Лента - Сеть розничной торговли 1917 25
НСПК - Национальная система платежных карт 741 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 22
ГПБ - Газпромбанк 1026 22
Почта России ПАО 2012 21
Газпром ПАО 1251 20
Газпром нефть 560 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 453 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 382 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 765 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 14
Русагро Группа Компаний 253 14
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ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 463 13
МКБ - Московский кредитный банк 541 13
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 221 12
X5 Group - Перекрёсток 496 12
Росводоканал 102 12
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Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 55 11
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 250 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 452 11
Почта Банк 427 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 182 10
Интеррос - Росбанк АКБ 609 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 416 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10610 99
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4342 75
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3497 66
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2822 64
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5126 53
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4180 50
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3134 28
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2855 21
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 754 20
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Судебная власть - Judicial power 2222 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1807 19
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2337 16
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 602 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1313 15
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 744 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1137 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 936 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1306 13
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 378 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1780 11
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 142 11
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 11
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 295 11
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 213 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 20
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 655 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6188 13
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 275 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 449 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 573 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1001 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 279 4
Единая Россия - Политическая партия 286 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 3
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 3
OSI - Open Source Initiative 70 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 70 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 15 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 35 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 73 2
ASF - Apache Software Foundation 108 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
АФТ - Ассоциация Финтех 113 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 175 2
PEX Network - Process Excellence Network 9 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2661 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
Демократическая политическая партия США 110 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 48 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 109 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59646 959
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28386 854
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45099 584
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9120 323
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12259 154
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20226 117
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2146 116
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3878 88
Microsoft Windows 15089 75
Microsoft Office 3574 67
Google Android 13457 54
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2192 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4664 48
Apple iOS 7393 44
Linux OS 9181 44
Apple iPhone 6 4862 41
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 35
Microsoft Dynamics 1167 33
Microsoft Windows 2000 8659 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3032 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4859 30
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 841 30
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 911 29
Microsoft Office Excel 1144 29
Microsoft Azure 1367 27
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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