Социальная инженерия Человеческий фактор Human factor Человеческие ошибки
- Социальная инженерия
- Человеческие ресурсы - Подбор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутмент - Рекрутинг
- Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество
|28.10.2020
|
Елена Черникова, «Ростелеком-Солар» -
Усилия государства по сохранности персональных данных разрушает человеческий фактор
, для сбора и хранения данных созданы все условия. Защищенность этой информации от утечек на уровне инфраструктуры тоже хорошо проработана. А с другой стороны, есть проблема с защищенностью на уровне человеческого фактора. И это — как раз наша забота. Елена Черникова: В трудовом законодательстве есть и однозначная норма, которая позволяет работодателю мониторить рабочую активность сотрудник
|11.07.2019
|
Человеческая деятельность скоро повысит глобальную температуру еще на 1,5°С
дура будет длиться до 2020 года. Такое ограничение означает уменьшение на планете периодов с экстремальной и аномальной жарой в различных регионах, а также предотвращение исчезновения некоторых видов.Человеческая деятельность уже повысила глобальную температуры на 1 °С. По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата в 2018 году, выброс дополнительных 420–580 гигатонн
|17.04.2019
|
Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики
вылететь вовремя, а убытки авиакомпании составили около 80 млн фунтов стерлингов. Его причиной стал человеческий фактор – сотрудник ЦОДа нарушил регламент включения ИБП. Как показывает статисти
|20.02.2019
|
Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор»
новых технологий, таких как AI, ML, RPA и пр., в оптимизации бизнес-процессов? Павел Овчинников: Использование интеллектуальных инструментов логически развивает смысл автоматизации бизнеса: исключить человеческий фактор там, где это возможно, и позволить человеку сосредоточиться на творческих и интеллектуальных задачах. Это значительно расширяет возможности процессной трансформации — бизнес
|27.09.2017
|
Eset представила решение Safetica для защиты от угроз с человеческим фактором
Eset представила в России и СНГ новое решение «Офисный контроль и DLP Safetica» – полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав Eset Technology Alliance. До 63% инцидентов информационной безопасности компаний связано с
|06.07.2017
|
Eset: 84% компаний недооценивают риски, связанные с человеческим фактором
Согласно выводам исследования Eset, проведенного путем опроса интернет-пользователей из России и СНГ, четыре компании из пяти недооценивают риски информационной безопасности, связанные с человеческим фактором.Респондентам предложили выбрать ответ на вопрос «Проходили ли вы на работе тренинг по информационной безопасности?».Отрицательный ответ лидирует с большим отрывом. 69% рес
|27.06.2014
|
CyberArk: решая основную проблему ИБ – человеческий фактор
ция привилегий и «агентурные» методы – сегодня сплошь и рядом являются причинами успешности и внешних, и внутренних нарушителей. На мой взгляд, наиболее важная проблема обеспечения безопасности – это человеческий фактор. CNews: Расскажите, пожалуйста, о проблематике привилегированных аккаунтов. В чем суть? Богдан Тоболь: Привилегированные пользователи, по определению использующие учетные за
|13.06.2013
|
Причина большинства утечек информации — сбои системы и человеческий фактор
из» (2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis). Данные указывают на то, что системные сбои и человеческий фактор стали причиной 2/3 всех утечек информации и подняли средний мировой показ
|14.04.2009
|
Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор
возросли примерно на 20%. К сожалению, это одно из свидетельств того, что современные информационные системы, несмотря на оптимизацию многих бизнес-процессов, все же не позволяют полностью устранить человеческий фактор, который с ростом пассажиропотока начинает влиять все сильнее. Возможно, отчасти причина кроется в нарастающей асинхронности между сложностью систем и скоростью подготовки с
|11.02.2008
|
Исследован человеческий фактор в защите информации
Из-за человеческого фактора защита конфиденциальной информации практически никогда не бывает абсолютной, выяснили ученые из Бизнес-школы университета Лидса. Участники исследования регулярно применяли
|31.08.2007
|
Легальные Vista превратил в пиратские человеческий фактор
Сбой серверов Microsoft WGA 24-25 августа, в результате которого 12 тыс. версий Vista «сочли» себя пиратскими и отключили ряд функций, произошел по вине человеческого фактора, сообщил старший менеджер WGA Алекс Кохис (Alex Kochis) в блоге WGA. По его словам, на работающие серверы было случайно установлено новое программное обеспечение, которое
|24.01.2006
|
Новый поисковик использует "человеческий фактор"
ть группы ссылок — так называемые PreFound Finds, — отобранные другими пользователями при поиске запрашиваемой информации, сообщает Physorg. Разработчики PreFound полагают, что присутствие «человеческого фактора» в системе поиска поможет пользователю отобрать действительно значимую информацию и сэкономить время, которое неизбежно тратится на просмотр информационного «мусора», сост
|24.01.2006
|
Новый поисковик использует "человеческий фактор"
ть группы ссылок — так называемые PreFound Finds, — отобранные другими пользователями при поиске запрашиваемой информации, сообщает Physorg. Разработчики PreFound полагают, что присутствие «человеческого фактора» в системе поиска поможет пользователю отобрать действительно значимую информацию и сэкономить время, которое неизбежно тратится на просмотр информационного «мусора», сост
|14.02.2005
|
"Гута-Банк": Главное в ИТ – человеческий фактор
S нельзя. Необходима постоянная и качественная поддержка, причем по разным информационным каналам – по телефону, в интернете, в том числе и на форумах. И здесь главным становятся уже не компьютеры, а человеческий фактор. Нам удалось создать такой кадровый ресурс, который по своей ценности не уступает всей технологической цепочке. Специалисты службы поддержки готовы оказать клиентам необходи
|17.09.2002
|
В2В: Ошибки и решения
можно свести к четырем группам вполне банальных факторов, характерных и для традиционных проектов: человеческий фактор; рыночные возможности; финансирование; продукция и услуги. Каждый из этих
|29.09.2000
|
По мнению Кевина Митника, самым уязвимым звеном для хакерских атак является человеческий фактор
ащиты корпоративных сетей, сообщает idg.net. На состоявшейся в среду конференции "Инфраструктуры электронного бизнеса", проведенной компанией Giga Research, 37-летний хакер обратил особое внимание на человеческий фактор и метод внедрения, известный как "социальная инженерия". Сам Митник, с 16-летнего возраста начавший свой путь в качестве фрикера (человека, внедряющегося в телефонные сети и
Социальная инженерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 111 19
|Путин Владимир 2968 16
|Медведев Дмитрий 1644 14
|Нуйкин Андрей 45 12
|Путин Сергей 60 11
|Палей Лев 47 11
|Шадаев Максут 830 11
|Лысенко Юрий 32 11
|Зенкин Денис 262 11
|Курбатов Владимир 35 10
|Трояновский Владимир 61 10
|Цыганов Вячеслав 64 10
|Контемиров Юрий 32 10
|Ускова Ольга 156 10
|Чаркин Евгений 275 10
|Натрусов Артем 252 10
|Никифоров Николай 1134 9
|Остапенко Григорий 27 9
|Соколов Алексей 133 9
|Сычев Артем 66 9
|Горбатько Александр 105 9
|Борисов Илья 27 9
|Макаров Станислав 117 9
|Мусич Роман 28 9
|Суровец Дмитрий 47 9
|Калинкин Алексей 16 9
|Гущин Александр 15 9
|Коптелов Андрей 109 8
|Сотин Денис 189 8
|Парфентьев Алексей 89 8
|Ковалев Александр 158 7
|Лобанов Михаил 13 7
|Садовенко Илья 65 7
|Кивокурцев Олег 91 7
|Абакумов Евгений 183 7
|Яковлев Сергей 43 6
|Шевченко Александр 10 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Аитов Тимур 197 6
|Чемериский Максим 6 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1280747, в очереди разбора - 809745.
Создано именных указателей - 143831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.