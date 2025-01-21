Гущин Александр
Гущин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Суровец Дмитрий 76 15
|Демидов Сергей 127 15
|Нуйкин Андрей 47 15
|Цыганов Вячеслав 66 15
|Борисов Илья 27 15
|Мусич Роман 28 15
|Курбатов Владимир 35 15
|Трояновский Владимир 62 15
|Сычев Артем 73 15
|Калинкин Алексей 16 15
|Контемиров Юрий 32 15
|Палей Лев 50 14
|Горбатько Александр 105 14
|Остапенко Григорий 28 14
|Лысенко Юрий 33 14
|Дилбарян Павел 26 11
|Путин Сергей 63 10
|Соколов Алексей 134 9
|Варназов Лев 10 9
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Яковлев Сергей 45 6
|Чулков Олег 11 6
|Шевченко Александр 12 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Чемериский Максим 6 6
|Скородумов Анатолий 65 6
|Лобанов Михаил 14 6
|Ильин Алексей 23 5
|Журавлёв Владимир 10 3
|Ермаков Дмитрий 6 3
|Пьянченко Андрей 5 2
|Матюхин Денис 5 2
|Воробьев Артем 26 1
|Плотко Сергей 7 1
|Севостьянов Александр 15 1
|Мельников Максим 31 1
|Маслов Олег 12 1
|Чернов Иван 28 1
|Гусейнов Тимур 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 15
|Gartner - Гартнер 3556 6
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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