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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гущин Александр



21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Гущин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 9
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 6
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 6
Восход ФГБУ НИИ 644 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 15
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 15
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 14
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 14
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 10
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 9
Алеф-Банк 15 6
НС-Банк 11 6
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
РСХБ Страхование жизни 12 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
Аэроклуб 21 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ФосАгро 126 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
Bayer AG - Байер 83 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 15
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 14
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 6
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 5
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 15
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 10
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12600 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Суровец Дмитрий 76 15
Демидов Сергей 127 15
Нуйкин Андрей 47 15
Цыганов Вячеслав 66 15
Борисов Илья 27 15
Мусич Роман 28 15
Курбатов Владимир 35 15
Трояновский Владимир 62 15
Сычев Артем 73 15
Калинкин Алексей 16 15
Контемиров Юрий 32 15
Палей Лев 50 14
Горбатько Александр 105 14
Остапенко Григорий 28 14
Лысенко Юрий 33 14
Дилбарян Павел 26 11
Путин Сергей 63 10
Соколов Алексей 134 9
Варназов Лев 10 9
Деточкин Андрей 6 6
Мешков Александр 6 6
Яковлев Сергей 45 6
Чулков Олег 11 6
Шевченко Александр 12 6
Ромашов Андрей 6 6
Чемериский Максим 6 6
Скородумов Анатолий 65 6
Лобанов Михаил 14 6
Ильин Алексей 23 5
Журавлёв Владимир 10 3
Ермаков Дмитрий 6 3
Пьянченко Андрей 5 2
Матюхин Денис 5 2
Воробьев Артем 26 1
Плотко Сергей 7 1
Севостьянов Александр 15 1
Мельников Максим 31 1
Маслов Олег 12 1
Чернов Иван 28 1
Гусейнов Тимур 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 6
Казахстан - Республика 5527 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 9
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3466 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 6
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 682 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 15
Gartner - Гартнер 3556 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 15
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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