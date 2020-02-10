Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта
3 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски».
Основные темы мероприятия:
Риски информационной безопасности становятся ключевыми для бизнеса. По оценкам Positive Technologies, число целенаправленных атак уже превысило количество массовых, и продолжает расти (59% во II квартале 2019 г.). При этом более половины всех киберпреступлений совершаются с целью кражи информации, а персональные данные — основной тип украденной информации в атаках на юридические лица (29%). Растет доля заражений вредоносным ПО среди государственных учреждений (62% против 44% в I квартале 2019 года).
Как реагирует рынок и государство на появление новых киберугроз? Как проактивно защитить бизнес от кибератак? Что планируют делать разработчики средств безопасности? Будем искать ответы на эти вопросы вместе с экспертами на предстоящей конференции.
Рынок информационной безопасности в России
- Западные компании сдают позиции на российском рынке ИБ?
- Закрывают ли российские технологии все направления ИБ?
- Какими компетенциями должен обладать специалист по ИБ?
- Цифровая экономика, как акселератор развития рынка ИБ.
Новые угрозы
- Мобильные приложения становятся главной целью злоумышленников.
- Уязвимость экосистем: как сократить риски в цепочке и обезопасить всех участников?
- Как противостоять комбинированным атакам: реальные практики.
- Обеспечиваем безопасность при внедрении новых технологий: облака, искусственный интеллект, роботы, большие данные.
Инструменты и технологии
- Искусственный интеллект: оружие в руках преступника или новый инструмент защиты.
- SDP: защищаем облачную инфраструктуру.
- Кому подходит SecaaS, безопасность как сервис?
- Решения для безопасной разработки: найдет ли идея отклик на российском рынке?
Государство и ИБ
- Как реализуются новые требования ЦБ РФ к защите информации банковских организаций.
- Суверенный интернет: мы готовы опустить занавес?
- Закон о КИИ: ход реализации, результаты, влияние на рынок.
Человеческий фактор в ИБ
- ИБ на предприятии невозможна без вовлечения персонала.
- Как сделать ИБ частью корпоративной культуры компании?
- Враг вокруг: сотрудники, партнеры, подрядчики как угроза внутренней безопасности компании.
- BYOD: как обеспечить безопасную работу на собственных устройствах сотрудников.
Среди докладчиков и участников:
Сергей Путин, директор по ИТ, Росводоканал;
Лев Палей, начальник отдела ИТ обеспечения защиты информации , СО ЕЭС;
Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»;
Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, группа «Московская Биржа»;
Дмитрий Суровец, вице-президент по ИТ, FESCO;
Павел Дилбарян, руководитель отдела информационной безопасности, «Рандеву»;
Александр Мешков, менеджер отдела ИБ, МИЦ ПФР;
Андрей Деточкин, менеджер отдела ИБ, Департамент строительства Москвы;
Максим Чемериский, менеджер управления ИБ, Takeda;
Михаил Лобанов, директор ИТ, ВЦИОМ;
Андрей Ромашов, менеджер отдела ИБ, МТС;
Александр Шевченко, начальник УИТ, ГКУ «Московская безопасность»;
Олег Чулков, ИТ-директор, ФГКУ Росгеолэкспертиза;
Сергей Яковлев, заместитель директора ИТ, НС-Банк;
Валерий Бородин, заместитель директора ИТ, Алеф-Банк;
Юрий Лысенко, начальник Управления информационной безопасности, Металлинвестбанк.
Приглашены для выступления:
Алексей Соколов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Григорий Остапенко, начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Росстат;
Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамент информационных технологий г.Москвы;
Юрий Контемиров, начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора;
Алексей Калинкин, заместитель начальника Департамента информационных технологий, ПФР;
Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России;
Владимир Трояновский, директор департамента ИТ, НСПК;
Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям, банк «Тинькофф»;
Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-Информ»;
Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, корпорация «Иркут»;
Александр Гущин, руководитель направления по информационной безопасности, «РСХБ-Страхование жизни»;
Илья Борисов, Менеджер по информационной безопасности регионального кластера СНГ, ThyssenKrupp.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей отделов ИТ и ИБ, а также поставщиков решений ИБ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.