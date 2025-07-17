Только бумажный. Россиянам оказался не нужен цифровой рубль ужен, цифровой рубль ваш Значительная часть населения России с большим скепсисом относятся к цифровому рублю, поэтапное распространение которого должно начаться во второй половине 2026 г. Ссылаясь на ВЦИОМ, РБК пишет, что 40% российских граждан совершенно не видят в нем никаких преимуществ по отношению к двум имеющимся формам денег – наличным и безналичным. Более того, чем ближе дата начала

Исследование ВЦИОМ: 55% российской интернет-аудитории за последний год пользовались фитнес-трекерами или умными часами Аналитический центр ВЦИОМ представляет результаты опроса интернет-пользователей об отношении к устройствам «интер

ВЦИОМ: 68% опрошенных считают, что сохранение беспошлинного порога в 1000 евро поможет поддержать россиян в сложный период По данным исследования, проведенного ВЦИОМ, 62% россиян считают, что им доступны не все товары, 40% россиян чувствуют ухудшение своего материального положения, а 72% опрошенных ожидают рост цен на товары и услуги в ближайшие один-

«Сколково»: 80% россиян интересуются новостями о науке и технологиях олучены в результате всероссийского исследования Инновационного центра «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Проведенный опрос показал, что среди

Россияне влюбились в технологию, которая бесит весь остальной мир еские звонки. К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании проведенных опросов. Голосовыми сообщениями пользуются шесть из десяти ро

Исследование: есть ли есть контакт между ИИ и бизнесом? программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (АЦ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об

Россияне знают, что их данные доступны посторонним, но совершенно не беспокоятся Россияне высказались по поводу персональных данных в соцсетях Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Проектным офисом по реа

Softline оптимизировала процесс управления проектами ВЦИОМ ия. Решение автоматизировало процессы изучения общественного мнения и упростило взаимодействие между проектными группами, сообщили CNews в Softline. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) — российская компания, проводящая опросы по заказам федеральных и региональных органов государственной власти, а также электоральные и политические исследования. ВЦИОМ ежегодно пр

ВЦИОМ подтвердил полезность инициативы HP Компания Hewlett-Packard и Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провели социологическое исследование на тему современного документооборота. В исследовании приняло участие 500 респондентов из российских мегаполисов. Результата показали, что: 42% респо

ВЦИОМ: рунетчики поддерживают введение запрета на опасный контент Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, посвященного отношению российских пользователей интернета к опасному контенту в Сети. Подавляющее большинство пользователей интернета сталкивались с п

Россияне не знают, что такое электронная книга Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне плохо знакомы с таким понятием как электронная книга. Так, 39% р

Интернетом пользуются уже 38% россиян Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новое исследование популярности интернета у россиян, составленное по данным всероссийского опроса, который проводился 27-28 марта. Как отмечают аналитики ВЦИОМ, аудито

ВЦИОМ: денежные сбережения имеют четверть россиян Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, для чего россияне делают сбережения, в какой валюте хранят

ВЦИОМ: 49% россиян не удовлетворены ситуацией в российской школе Согласно опросу ВЦИОМ, россияне неоднозначно оценивают ситуацию в системе школьного образования. Так, 38% считают, что она складывается позитивно (по мнению 35% она нормальная, 3% - отличная). Положительные оц

ВЦИОМ: переход к инновационной экономике зависит от государства и чиновников Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, от кого, по мнению россиян, зависит переход к инновационной

ВЦИОМ: точное число часовых поясов в РФ знают 24% россиян Согласно данным ВЦИОМ, только четверть россиян знает, что в России 11 часовых поясов. Половине россиян неизвестно о том, сколько в нашей стране часовых поясов (51%). Только четверть опрошенных знает, что в Рос

ВЦИОМ: большинство россиян являются сторонниками креационизма Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, сторонниками какой теории - дарвинизма или креационизма явл

ВЦИОМ: большинство россиян против деградации русского языка очередь, жители малых городов и сел (38%). Столичные жители наиболее склонны придерживаться противоположного мнения, считая подобный процесс разрушением языка (68%). Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 31 октября - 1 ноября 2009 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

ВЦИОМ: страх заражения "свиным гриппом" растет Согласно данным опроса ВЦИОМ, по сравнению с сентябрем с.г. в два раза больше стало тех, кто испытывает сильный страх перед заражением «свиным гриппом» (с 14 до 27%). Боятся этого вируса, в первую очередь, дальневост

ВЦИОМ: результаты социологических опросов отражают реальное мнение большинства россиян В преддверии Дня социолога Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, наскольк

ВЦИОМ: поправлять свое здоровье большинству россиян не хватает средств Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, кого россияне считают самыми здоровыми людьми, в чем видят пр

ВЦИОМ представил портрет современного учителя Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как хорошо, по мнению россиян, справляются со своими обязан

ВЦИОМ: какова информированность россиян о "свином гриппе"? Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, как хорошо россияне информированы о вирусе «свиного гриппа»,

ВЦИОМ: большинство россиян за сохранение нашего ядерного потенциала Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, считают ли россияне необходимым изменять объемы ядерного арсе

ВЦИОМ: большинству россиян лекарства недоступны Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, как часто россияне покупают лекарства, устраивает ли их ситуа

ВЦИОМ: Мегаполисы России вызывают растущий скептицизм Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, где бы наши сограждане хотели, чтобы жили их дети - в Москве,

ВЦИОМ: исследовано восприятие "московской аномалии" Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, чем россияне объясняют более высокий уровень благосостояния м

ВЦИОМ: можно ли привыкнуть к кризису Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, как россияне оценивают экономическую политику властей и адапт

ВЦИОМ: симпатия россиян к русским снижается Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, к представителям каких национальностей наши сограждане отно

ВЦИОМ: большинство россиян негативно реагируют на уравнивание сталинизма и нацизма Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне относятся к принятию ОБСЕ резолюции, уравниваю

ВЦИОМ: большинство россиян против передачи Японии Курильских островов Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, кем, по мнению наших сограждан, является Япония для России, ч

Аудитория Рунета удвоилась Согласно статистике ВЦИОМ, в нынешнем году 20% россиян использовали интернет в качестве источника информации, тогда как в 2005 г в глобальную сеть с этой целью заходили всего 10% российских пользователей. Тем не м

Наномода влечет состоятельных россиян: исследование ВЦИОМ Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведён 26–27 апреля 2008 г. Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России, статистическая погрешность не превышает 3,4%. Согласно опросу,

ВЦИОМ: большинство россиян в свободное время смотрят телевизор радио. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РБК. При этом старому советскому кино респонденты симпатизируют в большей ме

ВЦИОМ: большинство россиян верят в существование жизни на других планетах Накануне Дня космонавтики Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян. Респонд

Россия в Арктике: данные опроса ВЦИОМ В связи с завершением исследовательской экспедиции «Арктика-2007» Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, какие цели

Данные ВЦИОМ: россияне считают, что миром правят деньги Как показал последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 54% граждан России считают, что миром правят деньги. Этот показатель гораздо больше,

ВЦИОМ: интернет изменил мир в лучшую сторону , мобильную связь (14%, а 1% говорит о негативном влиянии), телевидение (7%). Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса россиян о том, как

ВЦИОМ: Больше 86% россиян знают о введении принципа "платит звонящий" 100%). Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом, согласно исследованию, большинство россиян (71% против 14%) относятся к вве