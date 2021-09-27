Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВЦИОМ
Всероссийский центр изучения общественного мнения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 122
ВЦИОМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 6
|Google LLC 7161 5
|VK - Mail.ru Group 2485 4
|SAP SE 3216 4
|SAP CIS - САП СНГ 755 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
|Facebook 3767 3
|Microsoft Corporation 11127 3
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|Восход ФГБУ НИИ 366 2
|Yandex - Яндекс 4101 2
|Ситилинк - Citilink 190 1
|Verysell - Верисел 91 1
|НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
|WebKontrol 2 1
|Ezviz 7 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
|Ростелеком Связьинвест 702 1
|Cambridge Analytica 43 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
|Twitter 2204 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
|Advantech Technology - Адвантек технолоджи 36 1
|Крок 1221 1
|Huawei 2732 1
|ZTE Corporation 550 1
|Путин Сергей 36 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Контемиров Юрий 27 6
|Калинкин Алексей 16 6
|Сычев Артем 48 6
|Трояновский Владимир 40 6
|Чемериский Максим 6 6
|Курбатов Владимир 19 6
|Мусич Роман 16 6
|Гущин Александр 15 6
|Борисов Илья 26 6
|Цыганов Вячеслав 54 6
|Лобанов Михаил 9 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Чулков Олег 6 6
|Шевченко Александр 9 6
|Дилбарян Павел 14 6
|Суровец Дмитрий 44 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Демидов Сергей 50 6
|Палей Лев 31 6
|Яковлев Сергей 23 6
|Горбатько Александр 90 6
|Остапенко Григорий 26 6
|Соколов Алексей 121 6
|Нуйкин Андрей 27 6
|Родин Кирилл 7 4
|Месропян Владимир 13 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Пьянченко Андрей 5 2
|Матюхин Денис 4 2
|Путин Владимир 1828 1
|Смелянская Мария 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Боярский Сергей 16 1
|Малиновский Алексей 19 1
|Дедов Александр 3 1
|Мякишева Марина 84 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|Wikipedia - Википедия 278 1
|Ведомости 259 1
|The Guardian - Британская газета 191 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765517, в очереди разбора - 669203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765517, в очереди разбора - 669203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru