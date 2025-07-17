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ВЦИОМ Всероссийский центр изучения общественного мнения

СОБЫТИЯ


17.07.2025 Только бумажный. Россиянам оказался не нужен цифровой рубль

ужен, цифровой рубль ваш Значительная часть населения России с большим скепсисом относятся к цифровому рублю, поэтапное распространение которого должно начаться во второй половине 2026 г. Ссылаясь на ВЦИОМ, РБК пишет, что 40% российских граждан совершенно не видят в нем никаких преимуществ по отношению к двум имеющимся формам денег – наличным и безналичным. Более того, чем ближе дата начала
26.05.2025 Исследование ВЦИОМ: 55% российской интернет-аудитории за последний год пользовались фитнес-трекерами или умными часами

Аналитический центр ВЦИОМ представляет результаты опроса интернет-пользователей об отношении к устройствам «интер
28.02.2024 ВЦИОМ: 68% опрошенных считают, что сохранение беспошлинного порога в 1000 евро поможет поддержать россиян в сложный период

По данным исследования, проведенного ВЦИОМ, 62% россиян считают, что им доступны не все товары, 40% россиян чувствуют ухудшение своего материального положения, а 72% опрошенных ожидают рост цен на товары и услуги в ближайшие один-
20.11.2023 «Сколково»: 80% россиян интересуются новостями о науке и технологиях

олучены в результате всероссийского исследования Инновационного центра «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Проведенный опрос показал, что среди

18.04.2023 Россияне влюбились в технологию, которая бесит весь остальной мир

еские звонки. К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании проведенных опросов. Голосовыми сообщениями пользуются шесть из десяти ро
12.12.2019 Исследование: есть ли есть контакт между ИИ и бизнесом?

программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (АЦ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об
01.11.2018 Россияне знают, что их данные доступны посторонним, но совершенно не беспокоятся

Россияне высказались по поводу персональных данных в соцсетях Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Проектным офисом по реа
21.01.2016 Softline оптимизировала процесс управления проектами ВЦИОМ

ия. Решение автоматизировало процессы изучения общественного мнения и упростило взаимодействие между проектными группами, сообщили CNews в Softline. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) — российская компания, проводящая опросы по заказам федеральных и региональных органов государственной власти, а также электоральные и политические исследования. ВЦИОМ ежегодно пр
03.05.2013 ВЦИОМ подтвердил полезность инициативы HP

Компания Hewlett-Packard и Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провели социологическое исследование на тему современного документооборота. В исследовании приняло участие 500 респондентов из российских мегаполисов. Результата показали, что: 42% респо
25.07.2012 ВЦИОМ: рунетчики поддерживают введение запрета на опасный контент

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, посвященного отношению российских пользователей интернета к опасному контенту в Сети. Подавляющее большинство пользователей интернета сталкивались с п
17.09.2010 Россияне не знают, что такое электронная книга

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне плохо знакомы с таким понятием как электронная книга. Так, 39% р
06.04.2010 Интернетом пользуются уже 38% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новое исследование популярности интернета у россиян, составленное по данным всероссийского опроса, который проводился 27-28 марта. Как отмечают аналитики ВЦИОМ, аудито
03.03.2010 ВЦИОМ: денежные сбережения имеют четверть россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, для чего россияне делают сбережения, в какой валюте хранят

11.12.2009 ВЦИОМ: 49% россиян не удовлетворены ситуацией в российской школе

Согласно опросу ВЦИОМ, россияне неоднозначно оценивают ситуацию в системе школьного образования. Так, 38% считают, что она складывается позитивно (по мнению 35% она нормальная, 3% - отличная). Положительные оц
08.12.2009 ВЦИОМ: переход к инновационной экономике зависит от государства и чиновников

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, от кого, по мнению россиян, зависит переход к инновационной
04.12.2009 ВЦИОМ: точное число часовых поясов в РФ знают 24% россиян

Согласно данным ВЦИОМ, только четверть россиян знает, что в России 11 часовых поясов. Половине россиян неизвестно о том, сколько в нашей стране часовых поясов (51%). Только четверть опрошенных знает, что в Рос
27.11.2009 ВЦИОМ: большинство россиян являются сторонниками креационизма

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, сторонниками какой теории - дарвинизма или креационизма явл
23.11.2009 ВЦИОМ: большинство россиян против деградации русского языка

очередь, жители малых городов и сел (38%). Столичные жители наиболее склонны придерживаться противоположного мнения, считая подобный процесс разрушением языка (68%). Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 31 октября - 1 ноября 2009 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
18.11.2009 ВЦИОМ: страх заражения "свиным гриппом" растет

Согласно данным опроса ВЦИОМ, по сравнению с сентябрем с.г. в два раза больше стало тех, кто испытывает сильный страх перед заражением «свиным гриппом» (с 14 до 27%). Боятся этого вируса, в первую очередь, дальневост
12.11.2009 ВЦИОМ: результаты социологических опросов отражают реальное мнение большинства россиян

В преддверии Дня социолога Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, наскольк
23.10.2009 ВЦИОМ: поправлять свое здоровье большинству россиян не хватает средств

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, кого россияне считают самыми здоровыми людьми, в чем видят пр
06.10.2009 ВЦИОМ представил портрет современного учителя

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как хорошо, по мнению россиян, справляются со своими обязан
25.09.2009 ВЦИОМ: какова информированность россиян о "свином гриппе"?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, как хорошо россияне информированы о вирусе «свиного гриппа»,

22.09.2009 ВЦИОМ: большинство россиян за сохранение нашего ядерного потенциала

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, считают ли россияне необходимым изменять объемы ядерного арсе
10.09.2009 ВЦИОМ: большинству россиян лекарства недоступны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, как часто россияне покупают лекарства, устраивает ли их ситуа
04.09.2009 ВЦИОМ: Мегаполисы России вызывают растущий скептицизм

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, где бы наши сограждане хотели, чтобы жили их дети - в Москве,
04.09.2009 ВЦИОМ: исследовано восприятие "московской аномалии"

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, чем россияне объясняют более высокий уровень благосостояния м
25.08.2009 ВЦИОМ: можно ли привыкнуть к кризису

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, как россияне оценивают экономическую политику властей и адапт
04.08.2009 ВЦИОМ: симпатия россиян к русским снижается

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, к представителям каких национальностей наши сограждане отно
31.07.2009 ВЦИОМ: большинство россиян негативно реагируют на уравнивание сталинизма и нацизма

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне относятся к принятию ОБСЕ резолюции, уравниваю
24.07.2009 ВЦИОМ: большинство россиян против передачи Японии Курильских островов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, кем, по мнению наших сограждан, является Япония для России, ч
30.09.2008 Аудитория Рунета удвоилась

Согласно статистике ВЦИОМ, в нынешнем году 20% россиян использовали интернет в качестве источника информации, тогда как в 2005 г в глобальную сеть с этой целью заходили всего 10% российских пользователей. Тем не м
21.07.2008 Наномода влечет состоятельных россиян: исследование ВЦИОМ

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведён 26–27 апреля 2008 г. Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России, статистическая погрешность не превышает 3,4%. Согласно опросу,

06.05.2008 ВЦИОМ: большинство россиян в свободное время смотрят телевизор

радио. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РБК. При этом старому советскому кино респонденты симпатизируют в большей ме
11.04.2008 ВЦИОМ: большинство россиян верят в существование жизни на других планетах

Накануне Дня космонавтики Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян. Респонд
24.08.2007 Россия в Арктике: данные опроса ВЦИОМ

В связи с завершением исследовательской экспедиции «Арктика-2007» Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, какие цели
29.05.2007 Данные ВЦИОМ: россияне считают, что миром правят деньги

Как показал последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 54% граждан России считают, что миром правят деньги. Этот показатель гораздо больше,

25.04.2007 ВЦИОМ: интернет изменил мир в лучшую сторону

, мобильную связь (14%, а 1% говорит о негативном влиянии), телевидение (7%). Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса россиян о том, как
20.11.2006 ВЦИОМ: Больше 86% россиян знают о введении принципа "платит звонящий"

 100%). Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом, согласно исследованию, большинство россиян (71% против 14%) относятся к вве
19.09.2006 ВЦИОМ: 1% россиян имеют близких друзей в интернете

енности за пределами собственной семьи, точнее, самых близких родственников. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам сентябрьского опроса росс

Публикаций - 262, упоминаний - 364

ВЦИОМ и организации, системы, технологии, персоны:

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МегаФон 10742 11
Google LLC 12687 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Telegram Group 2940 8
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Microsoft Corporation 25774 7
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X Corp - Twitter 2938 4
Intel Corporation 12811 4
SAP CIS - САП СНГ 868 3
ИИ-Технологии 308 3
Samsung Electronics 11064 3
Apple Inc 13154 3
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Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
OpenAI 541 2
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Nvidia Corp 4002 2
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Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 55 2
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 2
Стратонавтика 13 2
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Gett 88 8
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Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 8
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
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Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 6
Алеф-Банк 16 6
НС-Банк 11 6
Почта России ПАО 2370 5
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
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Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
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Альфа-Банк 1979 2
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КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
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Аэроклуб 28 2
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КонсультантПлюс 161 2
Газпром ПАО 1493 2
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