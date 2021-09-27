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ВЦИОМ
Всероссийский центр изучения общественного мнения


27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных 1
21.06.2021 Эксперты «Информзащиты» рассказали как бороться с кражей аккаунта 1
25.02.2021 Сервис PayDay позволяет выдавать зарплату пропорционально отработанному времени в любой момент 1
12.02.2021 СДЭК внедрит новую технологию Mail.ru Group для гибкого начисления зарплаты 1
26.11.2020 Ezviz рассказала, каким должен быть современный умный дом 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
24.02.2020 Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+ 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
27.01.2020 Исследование: 87% россиян считают, что государство должно способствовать развитию ИИ 4
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
12.12.2019 Половина российского бизнеса не желает внедрять искусственный интеллект 4
12.12.2019 Исследование: есть ли есть контакт между ИИ и бизнесом? 5
18.11.2019 В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 1
22.10.2019 «Ситилинк»: продажи электронных книг выросли на 94% 1
18.09.2019 Рамиль Рахманкулов, Advantech: Российские студенты строят промышленный интернет вещей для ведущих компаний 1
23.04.2019 Альфа-банк, «Яндекс» и Mastercard представили карту «Яндекс.плюс» с кешбэком до 10% 1
11.03.2019 «Мегафон» включает кэшбэк 20% на платежах за мобильную связь 1
23.01.2019 WebKontrol: торренты в России переживают новый подъем 1
26.11.2018 Туристам на Бали запретили пользоваться смартфонами и ноутбуками 1
01.11.2018 Россияне знают, что их данные доступны посторонним, но совершенно не беспокоятся 12
03.09.2018 Исследование: участники судебных процессов дали оценку электронному правосудию в Москве 2
18.01.2018 Россияне уходят из соцсетей 3
01.12.2017 На обучение россиян информационной безопасности просят 2,6 миллиарда 1
30.10.2017 Компания «КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2017 1
25.08.2016 В кризис каждый третий россиянин тратит деньги на платный контент в Сети. Опрос 1
20.07.2016 Росреестр развивает проект электронного взаимодействия со Сбербанком 1
15.04.2016 Россиянам надоели социальные сети. Опрос 3
03.03.2016 Минкомсвязи представило проект развития электронного правительства до 2020 года 1
21.01.2016 Softline оптимизировала процесс управления проектами ВЦИОМ 10
20.04.2015 Сотрудников КАМАЗ обучат работе с SAP с помощью «облака» Learning Hub 1
09.04.2015 Сотрудники КАМАЗа пройдут онлайн обучение с помощью облачного решения SAP Learning Hub 1
01.10.2013 41% россиян не знают о существовании портала госуслуг 2
29.07.2013 Решат ли госуслуги «цифровое неравенство» в России? 1
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
24.10.2012 МИД России: США ужесточает интернет-цензуру 1
25.07.2012 ВЦИОМ: рунетчики поддерживают введение запрета на опасный контент 1

Публикаций - 62, упоминаний - 122

ВЦИОМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 6
Google LLC 7161 5
VK - Mail.ru Group 2485 4
SAP SE 3216 4
SAP CIS - САП СНГ 755 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Facebook 3767 3
Microsoft Corporation 11127 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ситилинк - Citilink 190 1
Verysell - Верисел 91 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
WebKontrol 2 1
Ezviz 7 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
Cambridge Analytica 43 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Twitter 2204 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 36 1
Крок 1221 1
Huawei 2732 1
ZTE Corporation 550 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 6
Росводоканал 44 6
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Лукойл-Информ 72 6
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 6
РСХБ-Страхование жизни 9 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
НС-Банк 6 6
Алеф-Банк 12 6
Металлинвестбанк 39 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 6
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 6
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Аэроклуб 13 2
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Альфа-Банк 1127 1
Яндекс.Такси 271 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Почта России ПАО 1574 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 7
Московская безопасность ГКУ 7 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ПФР Департамент информационных технологий 103 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
УФК по городу Москве - Управление Федерального казначейства по городу Москве 3 1
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
УСД в городе Москве - Управление судебного департамента в городе Москве 21 1
ГСУ СК - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 7 1
ФСИН - Управление ФСИН России по городу Москве 2 1
Прокуратура города Москвы 8 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 1
Президент США 105 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 8
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 6
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 5
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
VK - Mail.ru PayDay 7 2
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 10 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
WhatsApp Messenger 654 2
Google Android 10751 2
Яндекс.Плюс 44 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 1
МегаФон Музыка 3 1
Samsung Galaxy Note 558 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Яндекс.Афиша 26 1
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 1
Google+ Социальная сеть 195 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Advantech WISE-PaaS Marketplace 4 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Apple Pay 385 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple iPad 3263 1
Apple macOS 930 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
Путин Сергей 36 6
Четвернин Алексей 651 6
Контемиров Юрий 27 6
Калинкин Алексей 16 6
Сычев Артем 48 6
Трояновский Владимир 40 6
Чемериский Максим 6 6
Курбатов Владимир 19 6
Мусич Роман 16 6
Гущин Александр 15 6
Борисов Илья 26 6
Цыганов Вячеслав 54 6
Лобанов Михаил 9 6
Ромашов Андрей 6 6
Чулков Олег 6 6
Шевченко Александр 9 6
Дилбарян Павел 14 6
Суровец Дмитрий 44 6
Деточкин Андрей 6 6
Мешков Александр 6 6
Демидов Сергей 50 6
Палей Лев 31 6
Яковлев Сергей 23 6
Горбатько Александр 90 6
Остапенко Григорий 26 6
Соколов Алексей 121 6
Нуйкин Андрей 27 6
Родин Кирилл 7 4
Месропян Владимир 13 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Пьянченко Андрей 5 2
Матюхин Денис 4 2
Путин Владимир 1828 1
Смелянская Мария 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Юрченко Евгений 75 1
Боярский Сергей 16 1
Малиновский Алексей 19 1
Дедов Александр 3 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Франция - Французская Республика 2136 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Япония 2802 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Индонезия - Бали 13 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Китай - Тайвань 593 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Польша - Республика 831 1
Россия - Тульская область 753 1
Финляндия - Финляндская Республика 819 1
Южная Корея - Республика 1465 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
Проектный офис 16 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Образование в России 341 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Wikipedia - Википедия 278 1
Ведомости 259 1
The Guardian - Британская газета 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Advantech IoT Co-Creation 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765517, в очереди разбора - 669203.
Создано именных указателей - 46354.
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