Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВЦИОМ Всероссийский центр изучения общественного мнения
СОБЫТИЯ
|17.07.2025
|
Только бумажный. Россиянам оказался не нужен цифровой рубль
ужен, цифровой рубль ваш Значительная часть населения России с большим скепсисом относятся к цифровому рублю, поэтапное распространение которого должно начаться во второй половине 2026 г. Ссылаясь на ВЦИОМ, РБК пишет, что 40% российских граждан совершенно не видят в нем никаких преимуществ по отношению к двум имеющимся формам денег – наличным и безналичным. Более того, чем ближе дата начала
|26.05.2025
|
Исследование ВЦИОМ: 55% российской интернет-аудитории за последний год пользовались фитнес-трекерами или умными часами
Аналитический центр ВЦИОМ представляет результаты опроса интернет-пользователей об отношении к устройствам «интер
|28.02.2024
|
ВЦИОМ: 68% опрошенных считают, что сохранение беспошлинного порога в 1000 евро поможет поддержать россиян в сложный период
По данным исследования, проведенного ВЦИОМ, 62% россиян считают, что им доступны не все товары, 40% россиян чувствуют ухудшение своего материального положения, а 72% опрошенных ожидают рост цен на товары и услуги в ближайшие один-
|20.11.2023
|
«Сколково»: 80% россиян интересуются новостями о науке и технологиях
олучены в результате всероссийского исследования Инновационного центра «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Проведенный опрос показал, что среди
|18.04.2023
|
Россияне влюбились в технологию, которая бесит весь остальной мир
еские звонки. К такому выводу пришли аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании проведенных опросов. Голосовыми сообщениями пользуются шесть из десяти ро
|12.12.2019
|
Исследование: есть ли есть контакт между ИИ и бизнесом?
программы «Цифровая экономика» Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации (АЦ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об
|01.11.2018
|
Россияне знают, что их данные доступны посторонним, но совершенно не беспокоятся
Россияне высказались по поводу персональных данных в соцсетях Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Проектным офисом по реа
|21.01.2016
|
Softline оптимизировала процесс управления проектами ВЦИОМ
ия. Решение автоматизировало процессы изучения общественного мнения и упростило взаимодействие между проектными группами, сообщили CNews в Softline. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) — российская компания, проводящая опросы по заказам федеральных и региональных органов государственной власти, а также электоральные и политические исследования. ВЦИОМ ежегодно пр
|03.05.2013
|
ВЦИОМ подтвердил полезность инициативы HP
Компания Hewlett-Packard и Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провели социологическое исследование на тему современного документооборота. В исследовании приняло участие 500 респондентов из российских мегаполисов. Результата показали, что: 42% респо
|25.07.2012
|
ВЦИОМ: рунетчики поддерживают введение запрета на опасный контент
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, посвященного отношению российских пользователей интернета к опасному контенту в Сети. Подавляющее большинство пользователей интернета сталкивались с п
|17.09.2010
|
Россияне не знают, что такое электронная книга
Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне плохо знакомы с таким понятием как электронная книга. Так, 39% р
|06.04.2010
|
Интернетом пользуются уже 38% россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новое исследование популярности интернета у россиян, составленное по данным всероссийского опроса, который проводился 27-28 марта. Как отмечают аналитики ВЦИОМ, аудито
|03.03.2010
|
ВЦИОМ: денежные сбережения имеют четверть россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, для чего россияне делают сбережения, в какой валюте хранят
|11.12.2009
|
ВЦИОМ: 49% россиян не удовлетворены ситуацией в российской школе
Согласно опросу ВЦИОМ, россияне неоднозначно оценивают ситуацию в системе школьного образования. Так, 38% считают, что она складывается позитивно (по мнению 35% она нормальная, 3% - отличная). Положительные оц
|08.12.2009
|
ВЦИОМ: переход к инновационной экономике зависит от государства и чиновников
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, от кого, по мнению россиян, зависит переход к инновационной
|04.12.2009
|
ВЦИОМ: точное число часовых поясов в РФ знают 24% россиян
Согласно данным ВЦИОМ, только четверть россиян знает, что в России 11 часовых поясов. Половине россиян неизвестно о том, сколько в нашей стране часовых поясов (51%). Только четверть опрошенных знает, что в Рос
|27.11.2009
|
ВЦИОМ: большинство россиян являются сторонниками креационизма
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, сторонниками какой теории - дарвинизма или креационизма явл
|23.11.2009
|
ВЦИОМ: большинство россиян против деградации русского языка
очередь, жители малых городов и сел (38%). Столичные жители наиболее склонны придерживаться противоположного мнения, считая подобный процесс разрушением языка (68%). Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 31 октября - 1 ноября 2009 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
|18.11.2009
|
ВЦИОМ: страх заражения "свиным гриппом" растет
Согласно данным опроса ВЦИОМ, по сравнению с сентябрем с.г. в два раза больше стало тех, кто испытывает сильный страх перед заражением «свиным гриппом» (с 14 до 27%). Боятся этого вируса, в первую очередь, дальневост
|12.11.2009
|
ВЦИОМ: результаты социологических опросов отражают реальное мнение большинства россиян
В преддверии Дня социолога Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, наскольк
|23.10.2009
|
ВЦИОМ: поправлять свое здоровье большинству россиян не хватает средств
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, кого россияне считают самыми здоровыми людьми, в чем видят пр
|06.10.2009
|
ВЦИОМ представил портрет современного учителя
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как хорошо, по мнению россиян, справляются со своими обязан
|25.09.2009
|
ВЦИОМ: какова информированность россиян о "свином гриппе"?
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, как хорошо россияне информированы о вирусе «свиного гриппа»,
|22.09.2009
|
ВЦИОМ: большинство россиян за сохранение нашего ядерного потенциала
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, считают ли россияне необходимым изменять объемы ядерного арсе
|10.09.2009
|
ВЦИОМ: большинству россиян лекарства недоступны
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, как часто россияне покупают лекарства, устраивает ли их ситуа
|04.09.2009
|
ВЦИОМ: Мегаполисы России вызывают растущий скептицизм
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, где бы наши сограждане хотели, чтобы жили их дети - в Москве,
|04.09.2009
|
ВЦИОМ: исследовано восприятие "московской аномалии"
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, чем россияне объясняют более высокий уровень благосостояния м
|25.08.2009
|
ВЦИОМ: можно ли привыкнуть к кризису
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, как россияне оценивают экономическую политику властей и адапт
|04.08.2009
|
ВЦИОМ: симпатия россиян к русским снижается
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, к представителям каких национальностей наши сограждане отно
|31.07.2009
|
ВЦИОМ: большинство россиян негативно реагируют на уравнивание сталинизма и нацизма
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне относятся к принятию ОБСЕ резолюции, уравниваю
|24.07.2009
|
ВЦИОМ: большинство россиян против передачи Японии Курильских островов
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, кем, по мнению наших сограждан, является Япония для России, ч
|30.09.2008
|
Аудитория Рунета удвоилась
Согласно статистике ВЦИОМ, в нынешнем году 20% россиян использовали интернет в качестве источника информации, тогда как в 2005 г в глобальную сеть с этой целью заходили всего 10% российских пользователей. Тем не м
|21.07.2008
|
Наномода влечет состоятельных россиян: исследование ВЦИОМ
Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведён 26–27 апреля 2008 г. Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России, статистическая погрешность не превышает 3,4%. Согласно опросу,
|06.05.2008
|
ВЦИОМ: большинство россиян в свободное время смотрят телевизор
радио. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РБК. При этом старому советскому кино респонденты симпатизируют в большей ме
|11.04.2008
|
ВЦИОМ: большинство россиян верят в существование жизни на других планетах
Накануне Дня космонавтики Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян. Респонд
|24.08.2007
|
Россия в Арктике: данные опроса ВЦИОМ
В связи с завершением исследовательской экспедиции «Арктика-2007» Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, какие цели
|29.05.2007
|
Данные ВЦИОМ: россияне считают, что миром правят деньги
Как показал последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 54% граждан России считают, что миром правят деньги. Этот показатель гораздо больше,
|25.04.2007
|
ВЦИОМ: интернет изменил мир в лучшую сторону
, мобильную связь (14%, а 1% говорит о негативном влиянии), телевидение (7%). Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса россиян о том, как
|20.11.2006
|
ВЦИОМ: Больше 86% россиян знают о введении принципа "платит звонящий"
100%). Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом, согласно исследованию, большинство россиян (71% против 14%) относятся к вве
|19.09.2006
|
ВЦИОМ: 1% россиян имеют близких друзей в интернете
енности за пределами собственной семьи, точнее, самых близких родственников. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам сентябрьского опроса росс
ВЦИОМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 11
|Цаплин Никита 87 8
|Суровец Дмитрий 115 7
|Цыганов Вячеслав 79 6
|Борисов Илья 27 6
|Гущин Александр 16 6
|Мусич Роман 28 6
|Курбатов Владимир 35 6
|Чемериский Максим 6 6
|Трояновский Владимир 63 6
|Сычев Артем 79 6
|Калинкин Алексей 16 6
|Контемиров Юрий 32 6
|Лысенко Юрий 33 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Путин Сергей 73 6
|Дилбарян Павел 26 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Демидов Сергей 129 6
|Нуйкин Андрей 50 6
|Палей Лев 58 6
|Яковлев Сергей 47 6
|Горбатько Александр 105 6
|Остапенко Григорий 28 6
|Соколов Алексей 137 6
|Чулков Олег 11 6
|Шевченко Александр 12 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Месропян Владимир 16 4
|Родин Кирилл 8 4
|Мишустин Михаил 787 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Гонтарев Павел 122 2
|Беляев Владислав 104 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Пьянченко Андрей 5 2
|Козырев Алексей 328 2
|Матюхин Денис 7 2
|Свинцов Андрей 55 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.